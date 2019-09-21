Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: проза и открытки

1 От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!

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3 С Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы молитвы к Богу были услышаны, чтобы каждый день случалось чудо, чтобы Господь протянул руку помощи в минуту тягот, а Ангел стоял за твоим плечом в моменты радостей.

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5 Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю светлого и доброго пути по жизни, на котором ты будешь встречать только хороших людей, желаю чистых и благих помыслов души, которыми ты будешь делать свою жизнь счастливей и радостней. Пусть каждый день приносит благодать и умиротворенность, пусть Пресвятая Богородица защитит от лиха и бед.

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7 Поздравляю с Рождеством пресвятой Богородицы. Желаю здравия и мира всей твоей семье. Пусть ясный свет блага и счастья ведет тебя по жизни, пусть чистая надежда и вера живет в твоем сердце, пусть щедрая любовь Бога и твоих близких уберегает тебя от невзгод.

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9 С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи в делах. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом вас и ваших близких. Счастья, божьей благодати и любви вам!

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11 Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в свое сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.

12 Поздравляю с Великим для всех православных праздником Рождества Пресвятой Богородицы, подарившей миру спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю вам в этот чудесный праздник мира, добра, радости, любви, счастья и душевного спокойствия. Пусть Дева Мария поможет вам своими Молитвами.

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14 Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!

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16 Спешу тебя поздравить с Рождеством Богородицы и пожелать добра, любви, удачи и безграничного счастья! Пускай этот светлый праздник принесет много положительных эмоций и искренних улыбок! Желаю тебе жить в гармонии с собой и наслаждаться жизнью!

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18 Пускай светлым будет сердце и чистой душа. Пускай вера поможет вам в жизни. Желаем, чтобы в вашей семье не было: ни больного, ни голодного, ни сирого. Пускай Богородица сохранит вас от любой беды. Радостью украсьте свой дом, терпением облагородьте свои души и любовью наполните смысл вашей жизни. С Рождеством Пресвятой Богородицы!

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20 Сегодня светлый праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. Искренне поздравляю и желаю легкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.

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22 В праздник Рождества Пресвятой Богородицы я хочу пожелать тебе мира и счастья, любви и надежды, нежности и радости, доброты и красоты, внимания и заботы, искренности и милосердия, благополучия и чудес.

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24 Поздравления с Рождеством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, пусть в этот светлый день все наши души наполняет лишь радость и сияние. Пусть она ниспошлет нам всем благ в семейной жизни и поддержит нуждающихся в покровительстве. Славься Богородица, дева Мария!

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26 Поздравляем с Рождеством Пресвятой Богородицы. Пусть чистота и свет этого праздника наполняют вашу душу благодатью, а вера будет искренней и крепкой. И тогда в вашей жизни непременно будут случаться настоящие чудеса.

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28 С праздником Рождества Пресвятой Богородицы поздравляем всех христиан! Пусть снизойдет на вас любовь, счастье, добро и радость. Пусть Дева Мария поможет во всех начинаниях, а сердца будут преисполнены чистой веры.

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30 Поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы и от души желаю мира, счастья, здоровья, радости, добра и отрады. Пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса, пусть ни дня не проходит без надежды, любви и славного дела.

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32 Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Пусть чистыми и непорочными будут мысли твоей души, пусть добрыми и благородными будут твои поступки, пусть светлым и счастливым будет твой путь, пусть большой и самой искренней будет любовь твоего сердца.

33 Поздравляю с Великим праздником, с Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю всегда помнить о вере, о Боге, о нравственных ценностях, которые определяют человеческую сущность и поддерживают человека. Пусть жизнь будет благополучной, а бытие пребывает в мире. И да поможет нам всем Господь, и преобразятся души наши!

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35 Пресвятая Матерь Божья родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, света, добра и чистых помыслов желаем каждому христианину!

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