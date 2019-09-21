Скачать
Суббота, 21.09.2019
Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ
Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ
Украина не отказывается от евроатлантической интеграции - Загороднюк
Украина не отказывается от евроатлантической интеграции - Загороднюк
Заря - Мариуполь: онлайн-трансляция матча (Видео)
Заря - Мариуполь: онлайн-трансляция матча (Видео)
Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)
Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)

Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: проза и открытки

Смотрите фото (20)
Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: проза и открытки
17:25 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Сегодня, 21 сентября, празднуют Рождество Пресвятой Богородицы (Вторую Пречистую).

  • 1

    От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!

  • 2

  • 3

    С Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы молитвы к Богу были услышаны, чтобы каждый день случалось чудо, чтобы Господь протянул руку помощи в минуту тягот, а Ангел стоял за твоим плечом в моменты радостей.

  • 4

  • 5

    Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю светлого и доброго пути по жизни, на котором ты будешь встречать только хороших людей, желаю чистых и благих помыслов души, которыми ты будешь делать свою жизнь счастливей и радостней. Пусть каждый день приносит благодать и умиротворенность, пусть Пресвятая Богородица защитит от лиха и бед.

  • 6

  • 7

    Поздравляю с Рождеством пресвятой Богородицы. Желаю здравия и мира всей твоей семье. Пусть ясный свет блага и счастья ведет тебя по жизни, пусть чистая надежда и вера живет в твоем сердце, пусть щедрая любовь Бога и твоих близких уберегает тебя от невзгод.

  • 8

  • 9

    С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи в делах. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом вас и ваших близких. Счастья, божьей благодати и любви вам!

  • 10

  • 11

    Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в свое сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.

  • 12

    Поздравляю с Великим для всех православных праздником Рождества Пресвятой Богородицы, подарившей миру спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю вам в этот чудесный праздник мира, добра, радости, любви, счастья и душевного спокойствия. Пусть Дева Мария поможет вам своими Молитвами.

  • 13

  • 14

    Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!

  • 15

  • 16

    Спешу тебя поздравить с Рождеством Богородицы и пожелать добра, любви, удачи и безграничного счастья! Пускай этот светлый праздник принесет много положительных эмоций и искренних улыбок! Желаю тебе жить в гармонии с собой и наслаждаться жизнью!

  • 17

  • 18

    Пускай светлым будет сердце и чистой душа. Пускай вера поможет вам в жизни. Желаем, чтобы в вашей семье не было: ни больного, ни голодного, ни сирого. Пускай Богородица сохранит вас от любой беды. Радостью украсьте свой дом, терпением облагородьте свои души и любовью наполните смысл вашей жизни. С Рождеством Пресвятой Богородицы!

  • 19

  • 20

    Сегодня светлый праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. Искренне поздравляю и желаю легкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.

  • 21

  • 22

    В праздник Рождества Пресвятой Богородицы я хочу пожелать тебе мира и счастья, любви и надежды, нежности и радости, доброты и красоты, внимания и заботы, искренности и милосердия, благополучия и чудес.

  • 23

  • 24

    Поздравления с Рождеством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, пусть в этот светлый день все наши души наполняет лишь радость и сияние. Пусть она ниспошлет нам всем благ в семейной жизни и поддержит нуждающихся в покровительстве. Славься Богородица, дева Мария!

  • 25

  • 26

    Поздравляем с Рождеством Пресвятой Богородицы. Пусть чистота и свет этого праздника наполняют вашу душу благодатью, а вера будет искренней и крепкой. И тогда в вашей жизни непременно будут случаться настоящие чудеса.

  • 27

  • 28

    С праздником Рождества Пресвятой Богородицы поздравляем всех христиан! Пусть снизойдет на вас любовь, счастье, добро и радость. Пусть Дева Мария поможет во всех начинаниях, а сердца будут преисполнены чистой веры.

  • 29

  • 30

    Поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы и от души желаю мира, счастья, здоровья, радости, добра и отрады. Пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса, пусть ни дня не проходит без надежды, любви и славного дела.

  • 31

  • 32

    Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Пусть чистыми и непорочными будут мысли твоей души, пусть добрыми и благородными будут твои поступки, пусть светлым и счастливым будет твой путь, пусть большой и самой искренней будет любовь твоего сердца.

  • 33

    Поздравляю с Великим праздником, с Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю всегда помнить о вере, о Боге, о нравственных ценностях, которые определяют человеческую сущность и поддерживают человека. Пусть жизнь будет благополучной, а бытие пребывает в мире. И да поможет нам всем Господь, и преобразятся души наши!

  • 34

  • 35

    Пресвятая Матерь Божья родилась в этот сентябрьский день. Она дала жизнь Господу, благословив этим все человечество. Мира, света, добра и чистых помыслов желаем каждому христианину!

  • 36

  • 37

    Поздравляю со святым праздником. Пускай в сердца войдет любовь, пускай душа будет полна пречистой верой. Желаю семьям вашим здоровья и покоя, живите дружно и никогда не теряйте надежды. Пускай заступница Святая Богородица, спасет вас от разных бед, плохих мыслей и неверных поступков.

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником

С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки

Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления на украинском языке

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи, проза, открытки

Рождество Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления в стихах и открытки

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (20)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Смс-поздравления, Проза, 21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы., Вторая Пречистая, Вторая Пречистая 2019, Рождество Пресвятой Богородицы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
02 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк выполнил поручение Зеленского по разработке плана обороны Украины
Загороднюк выполнил поручение Зеленского
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: проза и открытки
Красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: проза и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь