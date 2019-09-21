С Рождеством Пресвятой Богородицы 2019: лучшие стихи, открытки

1 Рождество Святой Марии Было в Иерусалиме, Пресвятейший этот день Церковь празднует теперь! Поздравляем христиан, И желаем счастья вам, Вера пусть живет в сердцах, Бог хранит на небесах!

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3 С Рождеством Пресвятой Богородицы! Как прекрасна эта история! Мы рады за Анну с Иосифом, И для чуда есть место в истории! Пусть добро в ваших сердцах живет И надежда никогда не покинет. Тот, кто верит и искренне ждет, Свое счастье найдет и в пустыне!

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5 Да, сегодня Рождество, Но не то, что в январе, Богородицы Пресветлой День сегодня на дворе. Благодатен будет час, Что привел ее в сей мир, Воспоем его все вместе, Да устроим знатный пир!

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7 Рожденная, чтоб нести нам спасение, Рождение ее не изгинет в забвении, Она бережет наши семьи и близких Вера и есть наш смысл жизни.

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9 То, что выпало как жребий - Нерушимый план всегда, На Земле, в воде и в небе Воля Господа тверда. Проявилась Божья милость, Та, которая Чиста - Богородица явилась Для Рождения Христа.

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11 В ясный день осенний листья Ветер ввысь поднимет вмиг, Богородицы Пречистой В небе складывая лик. Славься, Дева Пресвятая, Славься, радостная мать, В честь твою, как в вешнем мае, Будет солнышко сиять!

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13 В сердце так тепло и дивно, Словно мягких два крыла Обнимают, защищают - Богородицы дела. Пресвятая Матерь Света Пусть любовью наградит, В новолетний праздник этот Душу счастьем озарит!

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15 Мы рождение Девы Марии Отмечаем сегодня не зря, Вы примите, мои дорогие Поздравления с тем от меня. Я желаю здоровья большого И от сердца вам всяческих благ, Чтоб совсем не случалось плохого, Не тревожились чтоб вы никак!

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17 Царицей неба и земли Марию Деву нарекли. Для многих ты - спасение, И даришь исцеление. Великий праздник во дворе, Проснемся вместе на заре. Святой молитвой полон дом, Возрадуемся дружно в нем.

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19 С Рождеством Богородицы поздравляем, Искренне, от души желаем: В жизни только теплоты, Чистой, большой любви. Чудо Богородица подарит, Теплом священным одарит. Сбережет она здоровье, И в душе создаст покой.

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21 В Рождество Пресвятой Богородицы В семьи пусть благодать снизойдет, Пусть желания ваши исполнятся, Ангел крылья свои распахнет. Пусть с любовью, надеждой и верой В вашем сердце молитва звучит, Богородица Дева Мария На добро пусть вас благословит.

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23 В Рождество Пресвятой Богородицы Пусть сердца наши счастьем наполнятся, Пусть с небес благодать к нам сойдет, Вера грешные души спасет. К Богородице Деве Марии Обращаем молитвы свои мы, Просим чтоб, доброта ее, сила Сберегла нас, спасла и простила.

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25 В День Рождества Богородицы Вам шлю свои поздравления, Хранит пусть Мария от бед, Дарует любовь и терпение. Пусть вера ведет по дороге, Порой неровной судьбы, Дает Богородица силы Для честной и смелой борьбы.

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27 Богородицы сегодня Рождество! Поздравляю! Поздравляю! Осенит тебя пусть волшебство, Благодать повсюду окружает. Небеса лазурной добротой Согревают пусть все время. На душе пускай живет покой, Не тяжелым будет бремя.

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29 С Рождеством Пресвятой Богородицы, От души поздравляю я Вас. И что искренне сердцем Вы просите, Все исполнится пусть в этот час. На душе Вам желаю спокойствия, Мыслей добрых и светлых всегда. И здоровье чтобы не беспокоило, Стороной обходила беда.

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31 С Рождеством Пречистой Девы! Пусть любовь наполнит дом, Нежность яркая согреет, Принесет успех большой. И улыбки самых близких Навевают теплоту, А удачи шумной искры Приближают пусть мечту!

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33 С Рождеством Пресвятой Богородицы Поздравляю сегодня тебя. Пусть будут здоровье и силы, Пусть счастлива будет семья. Хранит пусть Царица Небесная От бед и уныния, от ссор. Пусть светом наполнен лишь будет Прекрасный, достойный твой дом.

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35 Рождество Пресвятой Богородицы, Поздравляю я с праздником вас, Пусть всегда хранит вас Мария, Пусть спасает в невзгодах не раз. Пусть укроет от боли и горести Материнским, уютным теплом, Пусть наполнит любовью и радостью Вашу душу, сердце и дом.

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37 С Рождеством Пресвятой Богородицы, Пусть она будет вечно с тобой, Пусть печали и горести скроются, А в душе воцарится любовь. Пусть хранит тебя Божия Матерь, И здоровья всегда придает, Пусть покроет теплом благодати, Жизнь даря без забот и хлопот!

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39 С Рождеством Пресвятой Богородицы Поздравляю тебя всей душой! Пусть она о тебе позаботится, Чтобы беды прошли стороной! Только мира, здоровья, удачи Я желаю тебе в этот час И достатка большого в придачу, И счастливых, сияющих глаз!

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41 С Рождеством Пресвятой Богородицы Поздравляю сегодня вас я, Пусть хранит вас Мария от горестей, Пусть счастливой будет семья. Вам желаю я мира и радости, Милосердия, в сердце - тепла, Окружит Богородица радостью И подарит вам много добра.

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43 Сияньем небо озарилось - В этот день Богородица родилась! С праздником всех поздравляем, Мира, здравия желаем. С образом ее живем, Веру в сердце мы несем. Наши души береги, Нас спаси и сохрани!

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