С Рождеством Пресвятой Богородицы 2019: лучшие стихи, открытки

Рождество Святой Марии
Было в Иерусалиме,
Пресвятейший этот день
Церковь празднует теперь!
Поздравляем христиан,
И желаем счастья вам,
Вера пусть живет в сердцах,
Бог хранит на небесах!
С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Как прекрасна эта история!
Мы рады за Анну с Иосифом,
И для чуда есть место в истории!
Пусть добро в ваших сердцах живет
И надежда никогда не покинет.
Тот, кто верит и искренне ждет,
Свое счастье найдет и в пустыне!
Да, сегодня Рождество,
Но не то, что в январе,
Богородицы Пресветлой
День сегодня на дворе.
Благодатен будет час,
Что привел ее в сей мир,
Воспоем его все вместе,
Да устроим знатный пир!
Рожденная, чтоб нести нам спасение,
Рождение ее не изгинет в забвении,
Она бережет наши семьи и близких
Вера и есть наш смысл жизни.
То, что выпало как жребий -
Нерушимый план всегда,
На Земле, в воде и в небе
Воля Господа тверда.
Проявилась Божья милость,
Та, которая Чиста -
Богородица явилась
Для Рождения Христа.
В ясный день осенний листья
Ветер ввысь поднимет вмиг,
Богородицы Пречистой
В небе складывая лик.
Славься, Дева Пресвятая,
Славься, радостная мать,
В честь твою, как в вешнем мае,
Будет солнышко сиять!
В сердце так тепло и дивно,
Словно мягких два крыла
Обнимают, защищают -
Богородицы дела.
Пресвятая Матерь Света
Пусть любовью наградит,
В новолетний праздник этот
Душу счастьем озарит!
Мы рождение Девы Марии
Отмечаем сегодня не зря,
Вы примите, мои дорогие
Поздравления с тем от меня.
Я желаю здоровья большого
И от сердца вам всяческих благ,
Чтоб совсем не случалось плохого,
Не тревожились чтоб вы никак!
Царицей неба и земли
Марию Деву нарекли.
Для многих ты - спасение,
И даришь исцеление.
Великий праздник во дворе,
Проснемся вместе на заре.
Святой молитвой полон дом,
Возрадуемся дружно в нем.
С Рождеством Богородицы поздравляем,
Искренне, от души желаем:
В жизни только теплоты,
Чистой, большой любви.
Чудо Богородица подарит,
Теплом священным одарит.
Сбережет она здоровье,
И в душе создаст покой.
В Рождество Пресвятой Богородицы
В семьи пусть благодать снизойдет,
Пусть желания ваши исполнятся,
Ангел крылья свои распахнет.
Пусть с любовью, надеждой и верой
В вашем сердце молитва звучит,
Богородица Дева Мария
На добро пусть вас благословит.
В Рождество Пресвятой Богородицы
Пусть сердца наши счастьем наполнятся,
Пусть с небес благодать к нам сойдет,
Вера грешные души спасет.
К Богородице Деве Марии
Обращаем молитвы свои мы,
Просим чтоб, доброта ее, сила
Сберегла нас, спасла и простила.
В День Рождества Богородицы
Вам шлю свои поздравления,
Хранит пусть Мария от бед,
Дарует любовь и терпение.
Пусть вера ведет по дороге,
Порой неровной судьбы,
Дает Богородица силы
Для честной и смелой борьбы.
Богородицы сегодня Рождество!
Поздравляю! Поздравляю!
Осенит тебя пусть волшебство,
Благодать повсюду окружает.
Небеса лазурной добротой
Согревают пусть все время.
На душе пускай живет покой,
Не тяжелым будет бремя.
С Рождеством Пресвятой Богородицы,
От души поздравляю я Вас.
И что искренне сердцем Вы просите,
Все исполнится пусть в этот час.
На душе Вам желаю спокойствия,
Мыслей добрых и светлых всегда.
И здоровье чтобы не беспокоило,
Стороной обходила беда.
С Рождеством Пречистой Девы!
Пусть любовь наполнит дом,
Нежность яркая согреет,
Принесет успех большой.
И улыбки самых близких
Навевают теплоту,
А удачи шумной искры
Приближают пусть мечту!
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сегодня тебя.
Пусть будут здоровье и силы,
Пусть счастлива будет семья.
Хранит пусть Царица Небесная
От бед и уныния, от ссор.
Пусть светом наполнен лишь будет
Прекрасный, достойный твой дом.
Рождество Пресвятой Богородицы,
Поздравляю я с праздником вас,
Пусть всегда хранит вас Мария,
Пусть спасает в невзгодах не раз.
Пусть укроет от боли и горести
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу, сердце и дом.
С Рождеством Пресвятой Богородицы,
Пусть она будет вечно с тобой,
Пусть печали и горести скроются,
А в душе воцарится любовь.
Пусть хранит тебя Божия Матерь,
И здоровья всегда придает,
Пусть покроет теплом благодати,
Жизнь даря без забот и хлопот!
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю тебя всей душой!
Пусть она о тебе позаботится,
Чтобы беды прошли стороной!
Только мира, здоровья, удачи
Я желаю тебе в этот час
И достатка большого в придачу,
И счастливых, сияющих глаз!
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сегодня вас я,
Пусть хранит вас Мария от горестей,
Пусть счастливой будет семья.
Вам желаю я мира и радости,
Милосердия, в сердце - тепла,
Окружит Богородица радостью
И подарит вам много добра.
Сияньем небо озарилось -
В этот день Богородица родилась!
С праздником всех поздравляем,
Мира, здравия желаем.
С образом ее живем,
Веру в сердце мы несем.
Наши души береги,
Нас спаси и сохрани!
Со святым Рождеством Богородицы,
Я всех от души поздравляю!
Уходят пусть все неурядицы,
Везения, счастья желаю.
Пусть дом под охраной небесной,
Пребудет на многие годы,
Душа наполняется верой чудесной,
На сердце не будет дождливой погоды!