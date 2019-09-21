Рождество Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления в стихах и открытки

Праздник входит в число 12-ти самых важных в году.

В этот день женщины обращались к Деве Марии, а осень окончательно вступает в свои права.

Богородица - покровительница дома и женского счастья, поэтому в селах начинали засылать сватов. если в этот день девушка умоется чистой водой до рассвета, - получит предложение выйти замуж до Нового года. Бездетные пары молятся о ребенке. Считалось, что все просьбы к Деве Марии в этот день будут услышаны.

В Рождество Пресвятой Богородицы

Пусть сердца наши счастьем наполнятся,

Пусть с небес благодать к нам сойдет,

Вера грешные души спасет.

К Богородице Деве Марии

Обращаем молитвы свои мы,

Просим чтоб, доброта ее, сила

Сберегла нас, спасла и простила.

В сердце так тепло и дивно,

Словно мягких два крыла

Обнимают, защищают —

Богородицы дела.

Пресвятая Матерь Света

Пусть любовью наградит,

В новолетний праздник этот

Душу счастьем озарит!

С Рождеством Богородицы поздравляем,

Искренне, от души желаем:

В жизни только теплоты,

Чистой, большой любви.

Чудо Богородица подарит,

Теплом священным одарит.

Сбережет она здоровье,

И в душе создаст покой.

Пускай же Пресвятая Богородица

Тебе большое счастье принесет,

Пусть все добро назад к тебе воротится,

А в душу пусть гармония придет!

Желаю тебе мира и достатка,

И Божьего с небес благословения,

Живется пусть тебе легко и сладко,

Чтоб радовало каждое мгновение!

В Рождество Пресвятой Богородицы

Я тебе от души пожелаю —

Пусть мечты и желанья исполнятся,

Жизнь наполнится счастьем до края.

Пусть Господь тебя верой окутает,

Добрый ангел от бед защитит,

И ты чувствуешь с каждой минутою —

Светлый дух над землею летит.

Спаси и сохрани нас, Пресвятая Богородица!

Пусть дороги у людей хороших сходятся,

Пусть не иссякнет на земле твой свет,

Дай всем счастливых, долгих лет!

Пусть радость и добро зло побеждают,

Молитвы твои людям помогают,

Всем светлых, чистых мыслей,

Жизнь проживать не просто, а со смыслом!

Пускай Дева Пречистая

Твои слова услышит:

Чего ты просишь искренне

Дарует тебе свыше.

Хранит твою семью от бед,

Родных оберегает,

В делах благочестивых,

Как может, помогает.

Пускай вселит надежду

И веру укрепит,

Поселит мир в твоей душе,

Не даст сойти с пути.

Рождество Пресвятой Богородицы —

Это праздник начала начал!

Свято верит народ, тихо молится,

Чтоб Господь в этот день всем послал

И терпенье, и блага, и радости,

И великую тайну любви...

Сам бесенок — проказник и пакостник —

Убегает, чем беса гневит.

Тьма рассеется, боль — отойдет,

Богородица к людям идет.

В рождество Пресвятой Богородицы

Мы б хотели тебе пожелать,

Чтоб как Анну и Иосифа —

Бог тебя смог услыхать.

Даровав им дочку милую —

Двадцать первого числа,

Обеспечил жизнь счастливую

И прибавил всем добра.

Пусть хранит же Богородица,

Всех, кто чтит сей день святой.

Пусть ее благословение

Навсегда будет с тобой.

Пусть мать-Богородица Вас защитит,

Рождественский праздник отметите вместе,

Семью от болезней и горя хранит,

И жить Вам в покое и мире, и чести.

Сегодня помолимся за души святых,

И пусть наше сердце очистится светом,

Помянем умерших друзей и родных,

И памятью будет душа пусть согрета!

В жизни точно есть и неземная благодать,

Только ее не каждый может увидать.

Будешь ты по жизни делать только лишь добро,

Вот тогда тебе, возможно, тоже повезет.

Ведь примеров в библии достаточно таких,

Когда Бог давал надежды и спасал святых.

С Богородицы рождеством всех поздравляю,

И рождение ее на свет вам выставляю.

В жизни будьте праведны, благочестивы,

И из жизни вмиг исчезнут негативы.

Мы рождение Девы Марии

Отмечаем сегодня не зря,

Вы примите, мои дорогие

Поздравления с тем от меня.

Я желаю здоровья большого

И от сердца вам всяческих благ,

Чтоб совсем не случалось плохого,

Не тревожились чтоб вы никак!

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Как прекрасна эта история!

Мы рады за Анну с Иосифом,

И для чуда есть место в истории!

Пусть добро в ваших сердцах живет

И надежда никогда не покинет.

Тот, кто верит и искренне ждет,

Свое счастье найдет и в пустыне!

Да, сегодня Рождество,

Но не то, что в январе,

Богородицы Пресветлой

День сегодня на дворе.

Благодатен будет час,

Что привел ее в сей мир,

Воспоем его все вместе,

Да устроим знатный пир!

Страдали долго Анна, Иоаким,

Что не могли детей родить.

Отчаявшись совсем и веру потеряв,

Что делать дальше уж никто не знал.

Но Бог услышал ежедневные молитвы,

И помыслы к тому же были чисты.

Он ангела к ним с весточкою направил,

А положение такое вмиг исправил.

Супруги родили благословеннейшую дочь,

Которая могла бы миру, всем помочь.

Всегда вы помните про Богородицы такое рождество,

И счастье тоже улыбнется, коль будешь делать ты добро.

В великий праздник Богородицы рожденья

Составлен сей прелестный поздравок!

Чудесное, небесное знаменье —

Расцветший вдруг, нечаянно, цветок!

Прибудет свет, добро самой Владычицы,

Рассеются на небе облака...

И каждый верующий вдруг в душе возвысится,

И станет ноша, как пушок, легка!

Ликуйте: радость снизошла,

И нет на свете больше зла!

Родилась Мария Дева,

И с тех давних светлых пор,

Все мы знаем что лишь небу,

Ты никак не дашь отпор.

И на каждом сентябре,

День есть важный самый.

В нем трезвонят в колокол,

Заполняют храмы.

Все молебны и персты

В честь одной лишь дамы.

Богородицы святой,

Женщины известной самой.