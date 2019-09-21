Рождество Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления в стихах и открытки

В этот день женщины обращались к Деве Марии, а осень окончательно вступает в свои права.
Богородица - покровительница дома и женского счастья, поэтому в селах начинали засылать сватов. если в этот день девушка умоется чистой водой до рассвета, - получит предложение выйти замуж до Нового года. Бездетные пары молятся о ребенке. Считалось, что все просьбы к Деве Марии в этот день будут услышаны.
В Рождество Пресвятой Богородицы
Пусть сердца наши счастьем наполнятся,
Пусть с небес благодать к нам сойдет,
Вера грешные души спасет.
К Богородице Деве Марии
Обращаем молитвы свои мы,
Просим чтоб, доброта ее, сила
Сберегла нас, спасла и простила.
В сердце так тепло и дивно,
Словно мягких два крыла
Обнимают, защищают —
Богородицы дела.
Пресвятая Матерь Света
Пусть любовью наградит,
В новолетний праздник этот
Душу счастьем озарит!
С Рождеством Богородицы поздравляем,
Искренне, от души желаем:
В жизни только теплоты,
Чистой, большой любви.
Чудо Богородица подарит,
Теплом священным одарит.
Сбережет она здоровье,
И в душе создаст покой.
Пускай же Пресвятая Богородица
Тебе большое счастье принесет,
Пусть все добро назад к тебе воротится,
А в душу пусть гармония придет!
Желаю тебе мира и достатка,
И Божьего с небес благословения,
Живется пусть тебе легко и сладко,
Чтоб радовало каждое мгновение!
В Рождество Пресвятой Богородицы
Я тебе от души пожелаю —
Пусть мечты и желанья исполнятся,
Жизнь наполнится счастьем до края.
Пусть Господь тебя верой окутает,
Добрый ангел от бед защитит,
И ты чувствуешь с каждой минутою —
Светлый дух над землею летит.
Спаси и сохрани нас, Пресвятая Богородица!
Пусть дороги у людей хороших сходятся,
Пусть не иссякнет на земле твой свет,
Дай всем счастливых, долгих лет!
Пусть радость и добро зло побеждают,
Молитвы твои людям помогают,
Всем светлых, чистых мыслей,
Жизнь проживать не просто, а со смыслом!
Пускай Дева Пречистая
Твои слова услышит:
Чего ты просишь искренне
Дарует тебе свыше.
Хранит твою семью от бед,
Родных оберегает,
В делах благочестивых,
Как может, помогает.
Пускай вселит надежду
И веру укрепит,
Поселит мир в твоей душе,
Не даст сойти с пути.
Рождество Пресвятой Богородицы —
Это праздник начала начал!
Свято верит народ, тихо молится,
Чтоб Господь в этот день всем послал
И терпенье, и блага, и радости,
И великую тайну любви...
Сам бесенок — проказник и пакостник —
Убегает, чем беса гневит.
Тьма рассеется, боль — отойдет,
Богородица к людям идет.
В рождество Пресвятой Богородицы
Мы б хотели тебе пожелать,
Чтоб как Анну и Иосифа —
Бог тебя смог услыхать.
Даровав им дочку милую —
Двадцать первого числа,
Обеспечил жизнь счастливую
И прибавил всем добра.
Пусть хранит же Богородица,
Всех, кто чтит сей день святой.
Пусть ее благословение
Навсегда будет с тобой.
Пусть мать-Богородица Вас защитит,
Рождественский праздник отметите вместе,
Семью от болезней и горя хранит,
И жить Вам в покое и мире, и чести.
Сегодня помолимся за души святых,
И пусть наше сердце очистится светом,
Помянем умерших друзей и родных,
И памятью будет душа пусть согрета!
В жизни точно есть и неземная благодать,
Только ее не каждый может увидать.
Будешь ты по жизни делать только лишь добро,
Вот тогда тебе, возможно, тоже повезет.
Ведь примеров в библии достаточно таких,
Когда Бог давал надежды и спасал святых.
С Богородицы рождеством всех поздравляю,
И рождение ее на свет вам выставляю.
В жизни будьте праведны, благочестивы,
И из жизни вмиг исчезнут негативы.
Мы рождение Девы Марии
Отмечаем сегодня не зря,
Вы примите, мои дорогие
Поздравления с тем от меня.
Я желаю здоровья большого
И от сердца вам всяческих благ,
Чтоб совсем не случалось плохого,
Не тревожились чтоб вы никак!
С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Как прекрасна эта история!
Мы рады за Анну с Иосифом,
И для чуда есть место в истории!
Пусть добро в ваших сердцах живет
И надежда никогда не покинет.
Тот, кто верит и искренне ждет,
Свое счастье найдет и в пустыне!
Да, сегодня Рождество,
Но не то, что в январе,
Богородицы Пресветлой
День сегодня на дворе.
Благодатен будет час,
Что привел ее в сей мир,
Воспоем его все вместе,
Да устроим знатный пир!
Страдали долго Анна, Иоаким,
Что не могли детей родить.
Отчаявшись совсем и веру потеряв,
Что делать дальше уж никто не знал.
Но Бог услышал ежедневные молитвы,
И помыслы к тому же были чисты.
Он ангела к ним с весточкою направил,
А положение такое вмиг исправил.
Супруги родили благословеннейшую дочь,
Которая могла бы миру, всем помочь.
Всегда вы помните про Богородицы такое рождество,
И счастье тоже улыбнется, коль будешь делать ты добро.
В великий праздник Богородицы рожденья
Составлен сей прелестный поздравок!
Чудесное, небесное знаменье —
Расцветший вдруг, нечаянно, цветок!
Прибудет свет, добро самой Владычицы,
Рассеются на небе облака...
И каждый верующий вдруг в душе возвысится,
И станет ноша, как пушок, легка!
Ликуйте: радость снизошла,
И нет на свете больше зла!
Родилась Мария Дева,
И с тех давних светлых пор,
Все мы знаем что лишь небу,
Ты никак не дашь отпор.
И на каждом сентябре,
День есть важный самый.
В нем трезвонят в колокол,
Заполняют храмы.
Все молебны и персты
В честь одной лишь дамы.
Богородицы святой,
Женщины известной самой.