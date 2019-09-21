Скачать
Суббота, 21.09.2019
Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ
Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ
Украина не отказывается от евроатлантической интеграции - Загороднюк
Украина не отказывается от евроатлантической интеграции - Загороднюк
Лестер 1:1 Тоттенхэм: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
Лестер 1:1 Тоттенхэм: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)
Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)

Рождество Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления в стихах и открытки

Смотрите фото (16)
Рождество Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления в стихах и открытки
15:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Праздник входит в число 12-ти самых важных в году.

В этот день женщины обращались к Деве Марии, а осень окончательно вступает в свои права.

Богородица - покровительница дома и женского счастья, поэтому в селах начинали засылать сватов. если в этот день девушка умоется чистой водой до рассвета, - получит предложение выйти замуж до Нового года. Бездетные пары молятся о ребенке. Считалось, что все просьбы к Деве Марии в этот день будут услышаны.

 

В Рождество Пресвятой Богородицы

Пусть сердца наши счастьем наполнятся,

Пусть с небес благодать к нам сойдет,

Вера грешные души спасет.

 

К Богородице Деве Марии

Обращаем молитвы свои мы,

Просим чтоб, доброта ее, сила

Сберегла нас, спасла и простила.

В сердце так тепло и дивно,

Словно мягких два крыла

Обнимают, защищают —

Богородицы дела.

 

Пресвятая Матерь Света

Пусть любовью наградит,

В новолетний праздник этот

Душу счастьем озарит!

С Рождеством Богородицы поздравляем,

Искренне, от души желаем:

В жизни только теплоты,

Чистой, большой любви.

 

Чудо Богородица подарит,

Теплом священным одарит.

Сбережет она здоровье,

И в душе создаст покой.

Пускай же Пресвятая Богородица

Тебе большое счастье принесет,

Пусть все добро назад к тебе воротится,

А в душу пусть гармония придет!

 

Желаю тебе мира и достатка,

И Божьего с небес благословения,

Живется пусть тебе легко и сладко,

Чтоб радовало каждое мгновение!

С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки

В Рождество Пресвятой Богородицы

Я тебе от души пожелаю —

Пусть мечты и желанья исполнятся,

Жизнь наполнится счастьем до края.

 

Пусть Господь тебя верой окутает,

Добрый ангел от бед защитит,

И ты чувствуешь с каждой минутою —

Светлый дух над землею летит.

Спаси и сохрани нас, Пресвятая Богородица!

Пусть дороги у людей хороших сходятся,

Пусть не иссякнет на земле твой свет,

Дай всем счастливых, долгих лет!

 

Пусть радость и добро зло побеждают,

Молитвы твои людям помогают,

Всем светлых, чистых мыслей,

Жизнь проживать не просто, а со смыслом!

Пускай Дева Пречистая

Твои слова услышит:

Чего ты просишь искренне

Дарует тебе свыше.

 

Хранит твою семью от бед,

Родных оберегает,

В делах благочестивых,

Как может, помогает.

 

Пускай вселит надежду

И веру укрепит,

Поселит мир в твоей душе,

Не даст сойти с пути.

Рождество Пресвятой Богородицы —

Это праздник начала начал!

Свято верит народ, тихо молится,

Чтоб Господь в этот день всем послал

И терпенье, и блага, и радости,

И великую тайну любви...

Сам бесенок — проказник и пакостник —

Убегает, чем беса гневит.

Тьма рассеется, боль — отойдет,

Богородица к людям идет.

В рождество Пресвятой Богородицы

Мы б хотели тебе пожелать,

Чтоб как Анну и Иосифа —

Бог тебя смог услыхать.

 

Даровав им дочку милую —

Двадцать первого числа,

Обеспечил жизнь счастливую

И прибавил всем добра.

 

Пусть хранит же Богородица,

Всех, кто чтит сей день святой.

Пусть ее благословение

Навсегда будет с тобой.

Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления на украинском языке

Пусть мать-Богородица Вас защитит,

Рождественский праздник отметите вместе,

Семью от болезней и горя хранит,

И жить Вам в покое и мире, и чести.

 

Сегодня помолимся за души святых,

И пусть наше сердце очистится светом,

Помянем умерших друзей и родных,

И памятью будет душа пусть согрета!

В жизни точно есть и неземная благодать,

Только ее не каждый может увидать.

Будешь ты по жизни делать только лишь добро,

Вот тогда тебе, возможно, тоже повезет.

Ведь примеров в библии достаточно таких,

Когда Бог давал надежды и спасал святых.

С Богородицы рождеством всех поздравляю,

И рождение ее на свет вам выставляю.

В жизни будьте праведны, благочестивы,

И из жизни вмиг исчезнут негативы.

Мы рождение Девы Марии

Отмечаем сегодня не зря,

Вы примите, мои дорогие

Поздравления с тем от меня.

 

Я желаю здоровья большого

И от сердца вам всяческих благ,

Чтоб совсем не случалось плохого,

Не тревожились чтоб вы никак!

 

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Как прекрасна эта история!

Мы рады за Анну с Иосифом,

И для чуда есть место в истории!

 

Пусть добро в ваших сердцах живет

И надежда никогда не покинет.

Тот, кто верит и искренне ждет,

Свое счастье найдет и в пустыне!

Да, сегодня Рождество,

Но не то, что в январе,

Богородицы Пресветлой

День сегодня на дворе.

 

Благодатен будет час,

Что привел ее в сей мир,

Воспоем его все вместе,

Да устроим знатный пир!

Страдали долго Анна, Иоаким,

Что не могли детей родить.

Отчаявшись совсем и веру потеряв,

Что делать дальше уж никто не знал.

 

Но Бог услышал ежедневные молитвы,

И помыслы к тому же были чисты.

Он ангела к ним с весточкою направил,

А положение такое вмиг исправил.

 

Супруги родили благословеннейшую дочь,

Которая могла бы миру, всем помочь.

Всегда вы помните про Богородицы такое рождество,

И счастье тоже улыбнется, коль будешь делать ты добро.

В великий праздник Богородицы рожденья

Составлен сей прелестный поздравок!

Чудесное, небесное знаменье —

Расцветший вдруг, нечаянно, цветок!

Прибудет свет, добро самой Владычицы,

Рассеются на небе облака...

И каждый верующий вдруг в душе возвысится,

И станет ноша, как пушок, легка!

Ликуйте: радость снизошла,

И нет на свете больше зла!

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи, проза, открытки

Родилась Мария Дева,

И с тех давних светлых пор,

Все мы знаем что лишь небу,

Ты никак не дашь отпор.

 

И на каждом сентябре,

День есть важный самый.

В нем трезвонят в колокол,

Заполняют храмы.

 

Все молебны и персты

В честь одной лишь дамы.

Богородицы святой,

Женщины известной самой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Праздник, Смс, Стихи, Поздравления, Открытки, Проза, 21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы., С Рождеством Пресвятой Богородицы, поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
02 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк выполнил поручение Зеленского по разработке плана обороны Украины
Загороднюк выполнил поручение Зеленского
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи, проза, открытки
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи, проза, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь