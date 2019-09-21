Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в стихах и открытках

Рождество Пресвятой Богородицы,
Мать земная Спасителя нашего,
Сердце радостью тихо наполнится,
Поздравляем сегодня всех с праздником.
День святого таинства рождения
Стал значительным для всех людей.
Помоги. Не оставь, Богородица,
Заступись в череде разных дней.
В Рождество Пресвятой Богородицы
Щедро шлём мы вам всем поздравок!
Пожеланий прекрасных, как водится,
Заплетём в многоцветный венок!
Пусть хорошее, дивное сбудется,
Пусть с зарёю восходят мечты,
Ежедневно, старательно трудится
Пусть душа для своей красоты!
Больше света, любви, обожания
И небесного чуда — сияния!
С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Как прекрасна эта история!
Мы рады за Анну с Иосифом,
И для чуда есть место в истории!
Пусть добро в ваших сердцах живёт
И надежда никогда не покинет.
Тот, кто верит и искренне ждёт,
Своё счастье найдёт и в пустыне!
Да, сегодня Рождество,
Но не то, что в январе,
Богородицы Пресветлой
День сегодня на дворе.
Благодатен будет час,
Что привел ее в сей мир,
Воспоем его все вместе,
Да устроим знатный пир!
То, что выпало как жребий —
Нерушимый план всегда,
На Земле, в воде и в небе
Воля Господа тверда.
Проявилась Божья милость,
Та, которая Чиста —
Богородица явилась
Для Рождения Христа.
Страдали долго Анна, Иоаким,
Что не могли детей родить.
Отчаявшись совсем и веру потеряв,
Что делать дальше уж никто не знал.
Но Бог услышал ежедневные молитвы,
И помыслы к тому же были чисты.
Он ангела к ним с весточкою направил,
А положение такое вмиг исправил.
Супруги родили благословеннейшую дочь,
Которая могла бы миру, всем помочь.
Всегда вы помните про Богородицы такое рождество,
И счастье тоже улыбнётся, коль будешь делать ты добро.
Иоаким и Анна вместе долго жили,
Вот только лишь детей себе уж не нажили.
В молитвах пропадали ежедневных,
На службах пропадали повседневных.
Просили Господа лишь об одном,
О маленьком ребёночке родном.
Господь услышал их молитвы,
Они ведь были так благочестивы.
И подарил он шанс иметь же дочь,
Которая должна была бы всем помочь.
И в сентябре аж двадцать первого числа,
Жена же Анна Иоакиму дочь уж родила.
Я с рождеством святейшей Богородицы
Поздравлю и пожелаю в жизни полноводия.
В великий праздник Богородицы рожденья
Составлен сей прелестный поздравок!
Чудесное, небесное знаменье —
Расцветший вдруг, нечаянно, цветок!
Прибудет свет, добро самой Владычицы,
Рассеются на небе облака...
И каждый верующий вдруг в душе возвысится,
И станет ноша, как пушок, легка!
Ликуйте: радость снизошла,
И нет на свете больше зла!
Родилась Мария Дева,
И с тех давних светлых пор,
Все мы знаем что лишь небу,
Ты никак не дашь отпор.
И на каждом сентябре,
День есть важный самый.
В нем трезвонят в колокол,
Заполняют храмы.
Все молебны и персты
В честь одной лишь дамы.
Богородицы святой,
Женщины известной самой.
Рожденная, чтоб нести нам спасение,
Рождение ее не изгинет в забвении,
Она бережет наши семьи и близких
Вера и есть наш смысл жизни.
Рождество Пресвятой Богородицы,
Праздник радости ты встречай,
Сердце счастьем твое пусть наполнится
И молитвой ты день начинай.
Пусть простит нам Святая Дева
Все грехи и греховные мысли,
Пусть в благом нам поможет деле
И пусть души наши очистит.
В этот день я желаю добра
Всему христианскому миру
И за здравие ставлю свечу
Богородице Деве Марии.
Рождество Святой Марии
Было в Иерусалиме,
Пресвятейший этот день
Церковь празднует теперь!
Поздравляем христиан,
И желаем счастья вам,
Вера пусть живет в сердцах,
Бог хранит на небесах!
Рождество Пресвятой Богородицы —
Это праздник начала начал!
Свято верит народ, тихо молится,
Чтоб Господь в этот день всем послал
И терпенье, и блага, и радости,
И великую тайну любви...
Сам бесёнок — проказник и пакостник —
Убегает, чем беса гневит.
Тьма рассеется, боль — отойдёт,
Богородица к людям идёт.
В рождество Пресвятой Богородицы
Мы б хотели тебе пожелать,
Чтоб как Анну и Иосифа —
Бог тебя смог услыхать.
Даровав им дочку милую —
Двадцать первого числа,
Обеспечил жизнь счастливую
И прибавил всем добра.
Пусть хранит же Богородица,
Всех, кто чтит сей день святой.
Пусть её благословение
Навсегда будет с тобой.
Пусть мать-Богородица Вас защитит,
Рождественский праздник отметите вместе,
Семью от болезней и горя хранит,
И жить Вам в покое и мире, и чести.
Сегодня помолимся за души святых,
И пусть наше сердце очистится светом,
Помянем умерших друзей и родных,
И памятью будет душа пусть согрета!
В ясный день осенний листья
Ветер ввысь поднимет вмиг,
Богородицы Пречистой
В небе складывая лик.
Славься, Дева Пресвятая,
Славься, радостная мать,
В честь твою, как в вешнем мае,
Будет солнышко сиять!
В жизни точно есть и неземная благодать,
Только её не каждый может увидать.
Будешь ты по жизни делать только лишь добро,
Вот тогда тебе, возможно, тоже повезёт.
Ведь примеров в библии достаточно таких,
Когда Бог давал надежды и спасал святых.
С Богородицы рождеством всех поздравляю,
И рождение её на свет вам выставляю.
В жизни будьте праведны, благочестивы,
И из жизни вмиг исчезнут негативы.
Я всем желаю верить в чудеса,
И слушать внутренние голоса.
Желать добра всем, кто рядом,
И помогать, бедою кто объятый.
Пример вы с Богородицы святой берите,
Историю рождения её вы изучите.
Родители её просили бога дать
Детей, которых не могли рождать.
Иоаким и Анна добрыми, конечно, были,
В молитвах дни свои же проводили.
И Бог услышал просьбу эту,
Послал им лучшую девчоночку на свете.
Ей богоматерью суждено же было стать,
Частично мир от нечисти спасать.
Но вы запомните скорей, друзья,
Жить в единоличии никак нельзя.
Учитесь вы дарить добро,
И даже если на душе темно.
Скорей читайте мой нужный поздравок,
И отмечайте Богородицы уж рождество.
Царицей неба и земли
Марию Деву нарекли.
Для многих ты — спасение,
И даришь исцеление.
Великий праздник во дворе,
Проснемся вместе на заре.
Святой молитвой полон дом,
Возрадуемся дружно в нем.
Мы рождение Девы Марии
Отмечаем сегодня не зря,
Вы примите, мои дорогие
Поздравления с тем от меня.
Я желаю здоровья большого
И от сердца вам всяческих благ,
Чтоб совсем не случалось плохого,
Не тревожились чтоб вы никак!