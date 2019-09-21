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Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в стихах и открытках

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Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в стихах и открытках
20:42 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Чтобы вы могли поделиться радостью праздника с близкими людьми, мы выбрали красивые поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах и в прозе.

  • 1

    Рождество Пресвятой Богородицы,

    Мать земная Спасителя нашего,

    Сердце радостью тихо наполнится,

    Поздравляем сегодня всех с праздником.

     

    День святого таинства рождения

    Стал значительным для всех людей.

    Помоги. Не оставь, Богородица,

    Заступись в череде разных дней.

  • 2

  • 3

    В Рождество Пресвятой Богородицы

    Щедро шлём мы вам всем поздравок!

    Пожеланий прекрасных, как водится,

    Заплетём в многоцветный венок!

    Пусть хорошее, дивное сбудется,

    Пусть с зарёю восходят мечты,

    Ежедневно, старательно трудится

    Пусть душа для своей красоты!

    Больше света, любви, обожания

    И небесного чуда — сияния!

  • 4

  • 5

    С Рождеством Пресвятой Богородицы!

    Как прекрасна эта история!

    Мы рады за Анну с Иосифом,

    И для чуда есть место в истории!

     

    Пусть добро в ваших сердцах живёт

    И надежда никогда не покинет.

    Тот, кто верит и искренне ждёт,

    Своё счастье найдёт и в пустыне!

  • 6

  • 7

    Да, сегодня Рождество,

    Но не то, что в январе,

    Богородицы Пресветлой

    День сегодня на дворе.

     

    Благодатен будет час,

    Что привел ее в сей мир,

    Воспоем его все вместе,

    Да устроим знатный пир!

  • 8

  • 9

    То, что выпало как жребий —

    Нерушимый план всегда,

    На Земле, в воде и в небе

    Воля Господа тверда.

     

    Проявилась Божья милость,

    Та, которая Чиста —

    Богородица явилась

    Для Рождения Христа.

  • 10

  • 11

  • 12

    Страдали долго Анна, Иоаким,

    Что не могли детей родить.

    Отчаявшись совсем и веру потеряв,

    Что делать дальше уж никто не знал.

     

    Но Бог услышал ежедневные молитвы,

    И помыслы к тому же были чисты.

    Он ангела к ним с весточкою направил,

    А положение такое вмиг исправил.

     

    Супруги родили благословеннейшую дочь,

    Которая могла бы миру, всем помочь.

    Всегда вы помните про Богородицы такое рождество,

    И счастье тоже улыбнётся, коль будешь делать ты добро.

  • 13

  • 14

    Иоаким и Анна вместе долго жили,

    Вот только лишь детей себе уж не нажили.

    В молитвах пропадали ежедневных,

    На службах пропадали повседневных.

    Просили Господа лишь об одном,

    О маленьком ребёночке родном.

    Господь услышал их молитвы,

    Они ведь были так благочестивы.

    И подарил он шанс иметь же дочь,

    Которая должна была бы всем помочь.

    И в сентябре аж двадцать первого числа,

    Жена же Анна Иоакиму дочь уж родила.

    Я с рождеством святейшей Богородицы

    Поздравлю и пожелаю в жизни полноводия.

  • 15

  • 16

    В великий праздник Богородицы рожденья

    Составлен сей прелестный поздравок!

    Чудесное, небесное знаменье —

    Расцветший вдруг, нечаянно, цветок!

    Прибудет свет, добро самой Владычицы,

    Рассеются на небе облака...

    И каждый верующий вдруг в душе возвысится,

    И станет ноша, как пушок, легка!

    Ликуйте: радость снизошла,

    И нет на свете больше зла!

  • 17

  • 18

    Родилась Мария Дева,

    И с тех давних светлых пор,

    Все мы знаем что лишь небу,

    Ты никак не дашь отпор.

     

    И на каждом сентябре,

    День есть важный самый.

    В нем трезвонят в колокол,

    Заполняют храмы.

     

    Все молебны и персты

    В честь одной лишь дамы.

    Богородицы святой,

    Женщины известной самой.

  • 19

  • 20

    Рожденная, чтоб нести нам спасение,

    Рождение ее не изгинет в забвении,

    Она бережет наши семьи и близких

    Вера и есть наш смысл жизни.

  • 21

  • 22

    Рождество Пресвятой Богородицы,

    Праздник радости ты встречай,

    Сердце счастьем твое пусть наполнится

    И молитвой ты день начинай.

     

    Пусть простит нам Святая Дева

    Все грехи и греховные мысли,

    Пусть в благом нам поможет деле

    И пусть души наши очистит.

     

    В этот день я желаю добра

    Всему христианскому миру

    И за здравие ставлю свечу

    Богородице Деве Марии.

  • 23

  • 24

    Рождество Святой Марии

    Было в Иерусалиме,

    Пресвятейший этот день

    Церковь празднует теперь!

    Поздравляем христиан,

    И желаем счастья вам,

    Вера пусть живет в сердцах,

    Бог хранит на небесах!

  • 25

  • 26

    Рождество Пресвятой Богородицы —

    Это праздник начала начал!

    Свято верит народ, тихо молится,

    Чтоб Господь в этот день всем послал

    И терпенье, и блага, и радости,

    И великую тайну любви...

    Сам бесёнок — проказник и пакостник —

    Убегает, чем беса гневит.

    Тьма рассеется, боль — отойдёт,

    Богородица к людям идёт.

  • 27

  • 28

    В рождество Пресвятой Богородицы

    Мы б хотели тебе пожелать,

    Чтоб как Анну и Иосифа —

    Бог тебя смог услыхать.

     

    Даровав им дочку милую —

    Двадцать первого числа,

    Обеспечил жизнь счастливую

    И прибавил всем добра.

     

    Пусть хранит же Богородица,

    Всех, кто чтит сей день святой.

    Пусть её благословение

    Навсегда будет с тобой.

  • 29

  • 30

    Пусть мать-Богородица Вас защитит,

    Рождественский праздник отметите вместе,

    Семью от болезней и горя хранит,

    И жить Вам в покое и мире, и чести.

     

    Сегодня помолимся за души святых,

    И пусть наше сердце очистится светом,

    Помянем умерших друзей и родных,

    И памятью будет душа пусть согрета!

  • 31

  • 32

    В ясный день осенний листья

    Ветер ввысь поднимет вмиг,

    Богородицы Пречистой

    В небе складывая лик.

     

    Славься, Дева Пресвятая,

    Славься, радостная мать,

    В честь твою, как в вешнем мае,

    Будет солнышко сиять!

  • 33

  • 34

    В жизни точно есть и неземная благодать,

    Только её не каждый может увидать.

    Будешь ты по жизни делать только лишь добро,

    Вот тогда тебе, возможно, тоже повезёт.

    Ведь примеров в библии достаточно таких,

    Когда Бог давал надежды и спасал святых.

    С Богородицы рождеством всех поздравляю,

    И рождение её на свет вам выставляю.

    В жизни будьте праведны, благочестивы,

    И из жизни вмиг исчезнут негативы.

  • 35

  • 36

    Я всем желаю верить в чудеса,

    И слушать внутренние голоса.

    Желать добра всем, кто рядом,

    И помогать, бедою кто объятый.

     

    Пример вы с Богородицы святой берите,

    Историю рождения её вы изучите.

    Родители её просили бога дать

    Детей, которых не могли рождать.

     

    Иоаким и Анна добрыми, конечно, были,

    В молитвах дни свои же проводили.

    И Бог услышал просьбу эту,

    Послал им лучшую девчоночку на свете.

     

    Ей богоматерью суждено же было стать,

    Частично мир от нечисти спасать.

    Но вы запомните скорей, друзья,

    Жить в единоличии никак нельзя.

     

    Учитесь вы дарить добро,

    И даже если на душе темно.

    Скорей читайте мой нужный поздравок,

    И отмечайте Богородицы уж рождество.

  • 37

  • 38

    Царицей неба и земли

    Марию Деву нарекли.

    Для многих ты — спасение,

    И даришь исцеление.

     

    Великий праздник во дворе,

    Проснемся вместе на заре.

    Святой молитвой полон дом,

    Возрадуемся дружно в нем.

  • 39

  • 40

    Мы рождение Девы Марии

    Отмечаем сегодня не зря,

    Вы примите, мои дорогие

    Поздравления с тем от меня.

     

    Я желаю здоровья большого

    И от сердца вам всяческих благ,

    Чтоб совсем не случалось плохого,

    Не тревожились чтоб вы никак!

  • 41

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