Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в стихах и открытках

1 Рождество Пресвятой Богородицы, Мать земная Спасителя нашего, Сердце радостью тихо наполнится, Поздравляем сегодня всех с праздником. День святого таинства рождения Стал значительным для всех людей. Помоги. Не оставь, Богородица, Заступись в череде разных дней.

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3 В Рождество Пресвятой Богородицы Щедро шлём мы вам всем поздравок! Пожеланий прекрасных, как водится, Заплетём в многоцветный венок! Пусть хорошее, дивное сбудется, Пусть с зарёю восходят мечты, Ежедневно, старательно трудится Пусть душа для своей красоты! Больше света, любви, обожания И небесного чуда — сияния!

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5 С Рождеством Пресвятой Богородицы! Как прекрасна эта история! Мы рады за Анну с Иосифом, И для чуда есть место в истории! Пусть добро в ваших сердцах живёт И надежда никогда не покинет. Тот, кто верит и искренне ждёт, Своё счастье найдёт и в пустыне!

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7 Да, сегодня Рождество, Но не то, что в январе, Богородицы Пресветлой День сегодня на дворе. Благодатен будет час, Что привел ее в сей мир, Воспоем его все вместе, Да устроим знатный пир!

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9 То, что выпало как жребий — Нерушимый план всегда, На Земле, в воде и в небе Воля Господа тверда. Проявилась Божья милость, Та, которая Чиста — Богородица явилась Для Рождения Христа.

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12 Страдали долго Анна, Иоаким, Что не могли детей родить. Отчаявшись совсем и веру потеряв, Что делать дальше уж никто не знал. Но Бог услышал ежедневные молитвы, И помыслы к тому же были чисты. Он ангела к ним с весточкою направил, А положение такое вмиг исправил. Супруги родили благословеннейшую дочь, Которая могла бы миру, всем помочь. Всегда вы помните про Богородицы такое рождество, И счастье тоже улыбнётся, коль будешь делать ты добро.

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14 Иоаким и Анна вместе долго жили, Вот только лишь детей себе уж не нажили. В молитвах пропадали ежедневных, На службах пропадали повседневных. Просили Господа лишь об одном, О маленьком ребёночке родном. Господь услышал их молитвы, Они ведь были так благочестивы. И подарил он шанс иметь же дочь, Которая должна была бы всем помочь. И в сентябре аж двадцать первого числа, Жена же Анна Иоакиму дочь уж родила. Я с рождеством святейшей Богородицы Поздравлю и пожелаю в жизни полноводия.

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16 В великий праздник Богородицы рожденья Составлен сей прелестный поздравок! Чудесное, небесное знаменье — Расцветший вдруг, нечаянно, цветок! Прибудет свет, добро самой Владычицы, Рассеются на небе облака... И каждый верующий вдруг в душе возвысится, И станет ноша, как пушок, легка! Ликуйте: радость снизошла, И нет на свете больше зла!

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18 Родилась Мария Дева, И с тех давних светлых пор, Все мы знаем что лишь небу, Ты никак не дашь отпор. И на каждом сентябре, День есть важный самый. В нем трезвонят в колокол, Заполняют храмы. Все молебны и персты В честь одной лишь дамы. Богородицы святой, Женщины известной самой.

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20 Рожденная, чтоб нести нам спасение, Рождение ее не изгинет в забвении, Она бережет наши семьи и близких Вера и есть наш смысл жизни.

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22 Рождество Пресвятой Богородицы, Праздник радости ты встречай, Сердце счастьем твое пусть наполнится И молитвой ты день начинай. Пусть простит нам Святая Дева Все грехи и греховные мысли, Пусть в благом нам поможет деле И пусть души наши очистит. В этот день я желаю добра Всему христианскому миру И за здравие ставлю свечу Богородице Деве Марии.

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24 Рождество Святой Марии Было в Иерусалиме, Пресвятейший этот день Церковь празднует теперь! Поздравляем христиан, И желаем счастья вам, Вера пусть живет в сердцах, Бог хранит на небесах!

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26 Рождество Пресвятой Богородицы — Это праздник начала начал! Свято верит народ, тихо молится, Чтоб Господь в этот день всем послал И терпенье, и блага, и радости, И великую тайну любви... Сам бесёнок — проказник и пакостник — Убегает, чем беса гневит. Тьма рассеется, боль — отойдёт, Богородица к людям идёт.

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28 В рождество Пресвятой Богородицы Мы б хотели тебе пожелать, Чтоб как Анну и Иосифа — Бог тебя смог услыхать. Даровав им дочку милую — Двадцать первого числа, Обеспечил жизнь счастливую И прибавил всем добра. Пусть хранит же Богородица, Всех, кто чтит сей день святой. Пусть её благословение Навсегда будет с тобой.

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30 Пусть мать-Богородица Вас защитит, Рождественский праздник отметите вместе, Семью от болезней и горя хранит, И жить Вам в покое и мире, и чести. Сегодня помолимся за души святых, И пусть наше сердце очистится светом, Помянем умерших друзей и родных, И памятью будет душа пусть согрета!

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32 В ясный день осенний листья Ветер ввысь поднимет вмиг, Богородицы Пречистой В небе складывая лик. Славься, Дева Пресвятая, Славься, радостная мать, В честь твою, как в вешнем мае, Будет солнышко сиять!

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34 В жизни точно есть и неземная благодать, Только её не каждый может увидать. Будешь ты по жизни делать только лишь добро, Вот тогда тебе, возможно, тоже повезёт. Ведь примеров в библии достаточно таких, Когда Бог давал надежды и спасал святых. С Богородицы рождеством всех поздравляю, И рождение её на свет вам выставляю. В жизни будьте праведны, благочестивы, И из жизни вмиг исчезнут негативы.

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36 Я всем желаю верить в чудеса, И слушать внутренние голоса. Желать добра всем, кто рядом, И помогать, бедою кто объятый. Пример вы с Богородицы святой берите, Историю рождения её вы изучите. Родители её просили бога дать Детей, которых не могли рождать. Иоаким и Анна добрыми, конечно, были, В молитвах дни свои же проводили. И Бог услышал просьбу эту, Послал им лучшую девчоночку на свете. Ей богоматерью суждено же было стать, Частично мир от нечисти спасать. Но вы запомните скорей, друзья, Жить в единоличии никак нельзя. Учитесь вы дарить добро, И даже если на душе темно. Скорей читайте мой нужный поздравок, И отмечайте Богородицы уж рождество.

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38 Царицей неба и земли Марию Деву нарекли. Для многих ты — спасение, И даришь исцеление. Великий праздник во дворе, Проснемся вместе на заре. Святой молитвой полон дом, Возрадуемся дружно в нем.

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40 Мы рождение Девы Марии Отмечаем сегодня не зря, Вы примите, мои дорогие Поздравления с тем от меня. Я желаю здоровья большого И от сердца вам всяческих благ, Чтоб совсем не случалось плохого, Не тревожились чтоб вы никак!