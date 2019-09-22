Красивые поздравления с днем рождения на 22 сентября

Вас отличают оригинальность мышления и любовь к дискуссиям и дебатам, однако не следует слишком увлекаться спорами и становиться язвительным и колким. При необходимости вы очень дипломатичны и понимаете преимущества коллективной работы.
Вам присущи проницательность, тонкость и меткость суждений, врожденное деловое чутье, приятный голос, обаяние и умение ценить красоту и роскошь.
Жажда знаний и острый интеллект побуждают вас заниматься разнообразной умственной деятельностью. У вас необычное чувство юмора, и вы с удовольствием острите в дружеской компании.
Вы стараетесь производить хорошее впечатление на окружающих, однако вам всегда следует поступать согласно своим принципам и идеалам, и приносить пользу другим.
Поскольку вы обладаете высоко развитой интуицией, необходимо доверять своим инстинктам.
С детских лет вы смышлены и общительны, нуждаетесь в гармоничном окружении и уделяете большое значение взаимоотношениям. После 30 лет наступает поворотный момент: вы становитесь эмоционально увереннее и менее подвержены страхам.
По достижении 60 лет вы начинаете испытывать тягу к путешествиям, заграничным поездкам и знакомствам с иностранцами, а также к образованию, и становитесь предприимчивее и мудрее.
Поздравления
Поздравляем с днем рождения
И желаем всех-всех благ!
Пусть сопутствует везение,
А порой — случайный фарт.
Пусть в минуты колебания
Будут рядом все друзья.
Пусть от грусти и волнения
Бережет судьбы рука.
Пусть подарит в день рождения
Круг семьи, друзей, подруг
Море теплых ощущений,
Самых радостных минут.
Радости, смеха и счастья желаю.
Пусть исполняются Ваши мечты.
Ангел-хранитель пусть Вам помогает
От планов и к целям построит мосты.
Успеха в работе и доме, везения,
Комфорта, уюта всегда и во всем,
Поддержки, заботы, немного терпения.
Навеки пусть счастьем наполнится дом!
Желаю здоровья, тепла и уюта,
Надежных, веселых и верных друзей.
Желаю стабильного курса валюты,
Побольше счастливых и солнечных дней!
Пусть пользу и радость приносит работа,
Наполнен купюрами твой кошелек,
А отпуск спланирован в южных широтах,
Где синее море и теплый песок!
С днем рождения поздравляю!
В этот день я пожелаю:
Много радости и смеха,
Здоровья крепкого, по жизни — успеха.
Всегда улыбаться и не унывать,
И руку на пульсе держать продолжать.
В семье много счастья, любви и добра.
Путь жизнь твоя будет всегда весела!
Все самые прекрасные слова, звучат
В твой день рождения для тебя.
И я желаю в жизни процветания,
Лишь позитива, радости, признания.
Пусть будут рядом все твои друзья,
Не подведут, не бросят никогда.
Здоровья тебе, счастья и любви,
Пусть у тебя все сбудутся мечты.
Пожелаю тебе в день рождения,
Брать от жизни все самое лучшее,
Чтобы пело всегда настроение,
И судьба была яркой, везучею.
Чтоб улыбками дни твои полнились,
Счастье в гости на чай заходило,
И мечты непременно исполнились,
И веселье твой дом захватило!
Чтоб в душе, как на поле ромашковом,
Было радостно, нежно, спокойно,
Каждый день стал бы лучше вчерашнего,
И успех накрывал, будто волны!
Теплых встреч, сюрпризов ярких,
Замечательных друзей,
Добрых от судьбы подарков
И веселых самых дней
И пусть небо звездопадом
Жизнь осыпет, не скупясь,
Рухнут в мире все преграды,
Чтоб мечта твоя сбылась!
Пусть любовь и процветанье
В доме царствуют твоем,
А успех и пониманье
Помогают пусть во всем!
Пусть будет сердце петь
Мелодию о счастье,
И каждый новый день
Становится прекрасней!
Желаем жить легко и радостно
В любви, заботе и тепле,
Чтоб каждый миг был ярким, красочным,
Чтоб сердце пело каждый день!
***
С Днём Рождения!
Из добрых мгновений, волшебных и светлых,
Слагаются дни и года,
Они принесут исполненье надежды
И счастьем согреют тебя…
Пусть радостью наполнится душа,
И станет жизнь волшебно хороша!
В глазах всегда сияет добрый свет!
Любви! Успехов! Много ярких лет!
***
Дарю букет красивых пожеланий,
В нем теплота души и нежность слов:
Пусть будут доброта и понимание,
Улыбки, вдохновение, любовь!
Пусть будет жизнь согрета счастьем,
Улыбками и процветанием,
От близких – теплотой и лаской,
Сердечным дружеским вниманьем!
Пусть исполнятся мечты и пожелания,
Ждут улыбки, радость и успех,
Жизнь подарит счастье, процветание,
Вкус удачи и больших побед!
***
С Днем Рожденья! Пусть с радостной даты
Начинания все воплощаются,
Каждый день будет светлым и ярким,
Сердце счастьем пусть наполняется!
Пусть улыбка года прибавляет,
И все лучшее ждёт впереди!
Долгих лет и здоровья желаем!
Исполненья заветной мечты!
Добра, тепла и пониманья,
Здоровья, радости, признанья,
Успехов, счастья и везенья
Тебе желаю в день рожденья.
***
Будь счастливей всех на свете,
Всех прекрасней на планете.
Счастья, радости, добра!
С днем рождения тебя!
Позитива и добра,
Пусть везет тебе всегда,
Много денег, жить без бед,
Долгих и счастливых лет!
***
Я желаю в день рождения
Счастья, радости, везения,
Сил, здоровья и любви,
Чтоб сбылись мечты твои.
Пусть сердце радостью наполнится
И все желания исполнятся.
И будет все: удача и везенье,
Любовь, здоровье, счастье.
С днем рожденья!
***
Все, что хочется, пускай сбудется,
Что не нравится — позабудется,
Все хорошее преумножится,
Ну а в жизни все классно сложится.
Счастливой жизни, преданных друзей,
Удачи, много радости, везенья.
В достатке жить и только светлых дней.
Любви, добра, успеха. С днем рожденья!
***
Пусть над тобой сияет ясно
Твоя счастливая звезда.
Пусть в жизни будет все прекрасно
Сегодня, завтра и всегда!