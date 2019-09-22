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Красивые поздравления с днем рождения на 22 сентября

Красивые поздравления с днем рождения на 22 сентября
09:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы наделены живым умом и общительностью, обладаете настойчивостью, дотошностью и точностью, а также духом соревновательности.

Вас отличают оригинальность мышления и любовь к дискуссиям и дебатам, однако не следует слишком увлекаться спорами и становиться язвительным и колким. При необходимости вы очень дипломатичны и понимаете преимущества коллективной работы.

Вам присущи проницательность, тонкость и меткость суждений, врожденное деловое чутье, приятный голос, обаяние и умение ценить красоту и роскошь.

Жажда знаний и острый интеллект побуждают вас заниматься разнообразной умственной деятельностью. У вас необычное чувство юмора, и вы с удовольствием острите в дружеской компании.

Вы стараетесь производить хорошее впечатление на окружающих, однако вам всегда следует поступать согласно своим принципам и идеалам, и приносить пользу другим.

Поскольку вы обладаете высоко развитой интуицией, необходимо доверять своим инстинктам.

С детских лет вы смышлены и общительны, нуждаетесь в гармоничном окружении и уделяете большое значение взаимоотношениям. После 30 лет наступает поворотный момент: вы становитесь эмоционально увереннее и менее подвержены страхам.

По достижении 60 лет вы начинаете испытывать тягу к путешествиям, заграничным поездкам и знакомствам с иностранцами, а также к образованию, и становитесь предприимчивее и мудрее.

Поздравления

Поздравляем с днем рождения

И желаем всех-всех благ!

Пусть сопутствует везение,

А порой — случайный фарт.

Пусть в минуты колебания

Будут рядом все друзья.

Пусть от грусти и волнения

Бережет судьбы рука.

Пусть подарит в день рождения

Круг семьи, друзей, подруг

Море теплых ощущений,

Самых радостных минут.

Радости, смеха и счастья желаю.

Пусть исполняются Ваши мечты.

Ангел-хранитель пусть Вам помогает

От планов и к целям построит мосты.

Успеха в работе и доме, везения,

Комфорта, уюта всегда и во всем,

Поддержки, заботы, немного терпения.

Навеки пусть счастьем наполнится дом!

Желаю здоровья, тепла и уюта,

Надежных, веселых и верных друзей.

Желаю стабильного курса валюты,

Побольше счастливых и солнечных дней!

Пусть пользу и радость приносит работа,

Наполнен купюрами твой кошелек,

А отпуск спланирован в южных широтах,

Где синее море и теплый песок!

С днем рождения поздравляю!

В этот день я пожелаю:

Много радости и смеха,

Здоровья крепкого, по жизни — успеха.

Всегда улыбаться и не унывать,

И руку на пульсе держать продолжать.

В семье много счастья, любви и добра.

Путь жизнь твоя будет всегда весела!

Все самые прекрасные слова, звучат

В твой день рождения для тебя.

И я желаю в жизни процветания,

Лишь позитива, радости, признания.

Пусть будут рядом все твои друзья,

Не подведут, не бросят никогда.

Здоровья тебе, счастья и любви,

Пусть у тебя все сбудутся мечты.

Пожелаю тебе в день рождения,

Брать от жизни все самое лучшее,

Чтобы пело всегда настроение,

И судьба была яркой, везучею.

Чтоб улыбками дни твои полнились,

Счастье в гости на чай заходило,

И мечты непременно исполнились,

И веселье твой дом захватило!

Чтоб в душе, как на поле ромашковом,

Было радостно, нежно, спокойно,

Каждый день стал бы лучше вчерашнего,

И успех накрывал, будто волны!

Теплых встреч, сюрпризов ярких,

Замечательных друзей,

Добрых от судьбы подарков

И веселых самых дней

И пусть небо звездопадом

Жизнь осыпет, не скупясь,

Рухнут в мире все преграды,

Чтоб мечта твоя сбылась!

Пусть любовь и процветанье

В доме царствуют твоем,

А успех и пониманье

Помогают пусть во всем!

Пусть будет сердце петь

Мелодию о счастье,

И каждый новый день

Становится прекрасней!

Желаем жить легко и радостно

В любви, заботе и тепле,

Чтоб каждый миг был ярким, красочным,

Чтоб сердце пело каждый день!

***

С Днём Рождения!

Из добрых мгновений, волшебных и светлых,

Слагаются дни и года,

Они принесут исполненье надежды

И счастьем согреют тебя…

Пусть радостью наполнится душа,

И станет жизнь волшебно хороша!

В глазах всегда сияет добрый свет!

Любви! Успехов! Много ярких лет!

***

Дарю букет красивых пожеланий,

В нем теплота души и нежность слов:

Пусть будут доброта и понимание,

Улыбки, вдохновение, любовь!

Пусть будет жизнь согрета счастьем,

Улыбками и процветанием,

От близких – теплотой и лаской,

Сердечным дружеским вниманьем!

Пусть исполнятся мечты и пожелания,

Ждут улыбки, радость и успех,

Жизнь подарит счастье, процветание,

Вкус удачи и больших побед!

***

С Днем Рожденья! Пусть с радостной даты

Начинания все воплощаются,

Каждый день будет светлым и ярким,

Сердце счастьем пусть наполняется!

Пусть улыбка года прибавляет,

И все лучшее ждёт впереди!

Долгих лет и здоровья желаем!

Исполненья заветной мечты!

Добра, тепла и пониманья,

Здоровья, радости, признанья,

Успехов, счастья и везенья

Тебе желаю в день рожденья.

***

Будь счастливей всех на свете,

Всех прекрасней на планете.

Счастья, радости, добра!

С днем рождения тебя!

Позитива и добра,

Пусть везет тебе всегда,

Много денег, жить без бед,

Долгих и счастливых лет!

***

Я желаю в день рождения

Счастья, радости, везения,

Сил, здоровья и любви,

Чтоб сбылись мечты твои.

Пусть сердце радостью наполнится

И все желания исполнятся.

И будет все: удача и везенье,

Любовь, здоровье, счастье.

С днем рожденья!

***

Все, что хочется, пускай сбудется,

Что не нравится — позабудется,

Все хорошее преумножится,

Ну а в жизни все классно сложится.

Счастливой жизни, преданных друзей,

Удачи, много радости, везенья.

В достатке жить и только светлых дней.

Любви, добра, успеха. С днем рожденья!

***

Пусть над тобой сияет ясно

Твоя счастливая звезда.

Пусть в жизни будет все прекрасно

Сегодня, завтра и всегда!

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