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Трогательные поздравления с днем рождения на 23 сентября

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Трогательные поздравления с днем рождения на 23 сентября
09:23 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Прямота и открытость вашего характера сочетаются с несомненным обаянием.

23 сентября знак зодиака может быть как Дева, так и Весы. Пишите вопрос — рассчитаем. Знак зависит от времени рождения, а также от года (в разные годы время перехода знаков различается).

Вы обладаете практическим умом и рассудительностью, а также отличаетесь явным артистизмом. Правда, в своем стремлении к совершенству вы склонны предъявлять претензии окружающим и стараться переложить свою вину на других.

Однако комбинация пытливого ума, качеств прирожденного лидера и эмоциональной чуткости способна привести вас к небывалым успехам.

Вы без труда завязываете новые знакомства. Людям нравятся ваши дружелюбные манеры и приятный голос. Вы очень любознательны и стремитесь быть хорошо информированным в самых разных областях.

Хотя, на первый взгляд, вы кажетесь человеком беспечным и легкомысленным, сила воли заставляет вас следовать твердым принципам и добиваться поставленных целей.

Вы принимаете правила социальной среды, но при этом остаетесь идеалистом в творческой сфере, а жестокая самодисциплина и целеустремленность помогают осуществить ваши заветные мечты.

Несмотря на весь свой идеализм, вы знаете цену деньгам и любите красоту и роскошь.

Остерегайтесь расточительности и поступков, продиктованных тщеславием. Направьте все силы на развитие и творческое использование вашего незаурядного интеллекта. Вы должны работать только в интересующих вас областях.

До 29 лет вас могут привлекать виды деятельности, связанные с финансами, творчеством и установлением гармонии в личных отношениях.

В 30 лет начнется период глубинных эмоциональных перемен и духовной трансформации. Кроме того, вы можете стать участником какой-нибудь крупной финансовой операции или иметь дело с деньгами других людей.

Следующий поворотный момент наступит для вас в 60 лет: вы станете вести себя более независимо и свободно. Возможно, вам захочется пополнить свое образование или отправиться в путешествие.

 

С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.

 

Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

 

Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

***

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

 

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Самые лучшие СМС поздравления с днем рождения 

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

 

Пусть что хочется — случится,

Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды!

 

В доме пусть царит порядок,

В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаю

И еще раз поздравляю!

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

***

Желаю крепкого здоровья,

Улыбок, преданных друзей,

Финансов полные карманы

И только добрых новостей.

 

И пусть беда всегда обходит

Тебя и дом твой стороной.

А радость, молодость, веселье

Останутся всегда с тобой!

 

В этот день тебе желаю

Море счастья и добра,

Чтоб мечты всегда сбывались.

С днем рождения тебя!

Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

Поздравления в прозе с днем рождения

Поздравляя с днем рожденья,

Пожелать хочу веселья,

Не тужить и не грустить,

А всегда счастливо жить!

 

Радости, любви, достатка,

Чтоб тебе жилось лишь сладко!

Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

 

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

С днем рождения поздравляем!

Света, мудрости, тепла,

Много радости желаем,

Жизнь счастливой, чтоб была.

 

Пожелаем жить в достатке,

Без финансовых забот,

Пусть в судьбе всё будет гладко,

Без печалей и хлопот.

 

Чтобы в жизни было много

Ярких, праздничных огней

Богатырского здоровья,

Ясных, долгих, светлых дней.

 

Пусть сквозь жизненные годы,

Радости течёт поток,

Чтобы в этом море счастья,

Был всегда любви цветок!

Поздравляю с днем рождения!

Желаю счастья и любви

Удачи, радости, веселья

И исполнения мечты.

 

Здоровья крепкого желаю

На много-много лет вперед.

Пусть ангел ваш вас охраняет

И все невзгоды заберет.

 

Всего хорошего желаю,

Всех благ, успеха, доброты.

Тебя сегодня поздравляю!

Пусть будет всё, что хочешь ты.

***

Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

Лучшие поздравления с днем рождения

Поздравляю с днем рождения

И желаю всей душой,

Чтобы счастье и веселье

Были рядышком с тобой!

 

Чтобы жизнь была богата

На улыбки и мечты,

И водились чтоб деньжата —

Столько, сколько хочешь ты.

 

Чтобы цели достигались,

И дорога вдаль вела,

Чтоб мечты твои сбывались,

Получались все дела!

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