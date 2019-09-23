Трогательные поздравления с днем рождения на 23 сентября

23 сентября знак зодиака может быть как Дева, так и Весы. Пишите вопрос — рассчитаем. Знак зависит от времени рождения, а также от года (в разные годы время перехода знаков различается).
Вы обладаете практическим умом и рассудительностью, а также отличаетесь явным артистизмом. Правда, в своем стремлении к совершенству вы склонны предъявлять претензии окружающим и стараться переложить свою вину на других.
Однако комбинация пытливого ума, качеств прирожденного лидера и эмоциональной чуткости способна привести вас к небывалым успехам.
Вы без труда завязываете новые знакомства. Людям нравятся ваши дружелюбные манеры и приятный голос. Вы очень любознательны и стремитесь быть хорошо информированным в самых разных областях.
Хотя, на первый взгляд, вы кажетесь человеком беспечным и легкомысленным, сила воли заставляет вас следовать твердым принципам и добиваться поставленных целей.
Вы принимаете правила социальной среды, но при этом остаетесь идеалистом в творческой сфере, а жестокая самодисциплина и целеустремленность помогают осуществить ваши заветные мечты.
Несмотря на весь свой идеализм, вы знаете цену деньгам и любите красоту и роскошь.
Остерегайтесь расточительности и поступков, продиктованных тщеславием. Направьте все силы на развитие и творческое использование вашего незаурядного интеллекта. Вы должны работать только в интересующих вас областях.
До 29 лет вас могут привлекать виды деятельности, связанные с финансами, творчеством и установлением гармонии в личных отношениях.
В 30 лет начнется период глубинных эмоциональных перемен и духовной трансформации. Кроме того, вы можете стать участником какой-нибудь крупной финансовой операции или иметь дело с деньгами других людей.
Следующий поворотный момент наступит для вас в 60 лет: вы станете вести себя более независимо и свободно. Возможно, вам захочется пополнить свое образование или отправиться в путешествие.
С днем рождения поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!
Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
***
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаю
И еще раз поздравляю!
Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.
***
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, преданных друзей,
Финансов полные карманы
И только добрых новостей.
И пусть беда всегда обходит
Тебя и дом твой стороной.
А радость, молодость, веселье
Останутся всегда с тобой!
В этот день тебе желаю
Море счастья и добра,
Чтоб мечты всегда сбывались.
С днем рождения тебя!
Тебе желаю в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!
Принимай поздравления с днем рождения!
Огромной радости желаю, вдохновенья.
Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,
Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!
***
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту.
С днем рождения поздравляем!
Света, мудрости, тепла,
Много радости желаем,
Жизнь счастливой, чтоб была.
Пожелаем жить в достатке,
Без финансовых забот,
Пусть в судьбе всё будет гладко,
Без печалей и хлопот.
Чтобы в жизни было много
Ярких, праздничных огней
Богатырского здоровья,
Ясных, долгих, светлых дней.
Пусть сквозь жизненные годы,
Радости течёт поток,
Чтобы в этом море счастья,
Был всегда любви цветок!
Поздравляю с днем рождения!
Желаю счастья и любви
Удачи, радости, веселья
И исполнения мечты.
Здоровья крепкого желаю
На много-много лет вперед.
Пусть ангел ваш вас охраняет
И все невзгоды заберет.
Всего хорошего желаю,
Всех благ, успеха, доброты.
Тебя сегодня поздравляю!
Пусть будет всё, что хочешь ты.
***
Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!
Поздравляю с днем рождения
И желаю всей душой,
Чтобы счастье и веселье
Были рядышком с тобой!
Чтобы жизнь была богата
На улыбки и мечты,
И водились чтоб деньжата —
Столько, сколько хочешь ты.
Чтобы цели достигались,
И дорога вдаль вела,
Чтоб мечты твои сбывались,
Получались все дела!