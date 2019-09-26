СМС-поздравления с днем рождения 26 сентября в стихах и открытках

Рожденные 26 сентября - терпеливые перфекционисты, уверенные в том, что есть только один способ добиться хорошего результата - делать это снова и снова.

Как человек, которого спросили путь к Карнеги-холлу и который ответил: "Тренируйтесь", – эти люди и в самом деле думают, что практика приводит к совершенству. Настроенные весьма критически, личности, рожденные в этот день, прекрасно знают, как достичь своих целей, но также обладают даром учить других, если не наставлениями, то примером. Люди, чей день рождения 26 сентября могут вдохновлять тех, кто искренне восхищается ими.

Все, сказанное выше, отнюдь не ограничивается работой. В личной жизни рожденные 26 сентября ни за что не отступят от своего, пока не добьются желаемого, либо будут принуждать других выполнять намеченное. Это может привести к довольно нервному поведению дома, как будто они боятся, что небеса рухнут, если ежедневные дела не будут выполняться правильно. Таким образом, рожденные 26 сентября рискуют сделать свою семью, друзей и в конечном счете себя абсолютно несчастными. Нет смысла говорить, что из них получаются очень тяжелые руководители и начальнику.

Какие люди, чей знак зодиака 26 сентября? Характерно, что большинство из рожденных 26 сентября верят в логику и ценят ее в повседневной жизни. Они также полагают (кстати, вполне справедливо), что многие технические проблемы можно разрешить с помощью заранее продуманных рациональных способов. Однако, как ни парадоксально, их собственное поведение может быть исключительно своевольным и иррациональным. Таким образом, можно сказать, что рожденные в этот день – натуры сложные, трудные для понимания.

Весьма часто рожденные 26 сентября имеют второе или даже третье занятие, призвание или хобби, которое они оставляют для себя. Подобные отклонения иногда весьма сильно разнятся с представлением, которое сложилось о них в глазах окружающих. В самом деле, скрытые или тайные увлечения имеют особое очарование для тех, кто родился в этот день, и они испытывают наслаждение, храня в тайне часть своей жизни.

Люди, чей день рождения 26 сентября сильны, энергичны и целеустремленны. Они могут быть идеалистами, но редко отклоняются далеко от практики, и если вдруг у них появляется желание теоретизировать, значит, их заботит успех либо провал идеи.

Рожденные 26 сентября умеют заявить о себе. Любые их деяния можно сравнить с рябью на поверхности пруда: камень брошен и давно уже на дне, а круги все расходятся. Даже те, кто недолюбливает их, обычно признают качество работы, выполняемой ими.

Поздравления

Хочу поздравить с днем рождения!

И пожелать тебе везения,

Здоровья, радости и счастья,

В потоке денежном участья.

И меньше было чтоб проблем,

Да чтоб их не было совсем!

И не мешал, чтоб ни сучок,

Удачи полный сундучок.

Посмотри, как жизнь прекрасна,

Не тревожься понапрасну.

Столько счастья впереди,

Ты скорей к нему иди.

С днем рождения! Светлых дней!

Быть всегда в кругу друзей,

Исполнения желаний

И поменьше испытаний.

С днем рождения, с праздником светлым!

Ярких дней тебе, море любви,

Лучик света и море везения,

Много счастья, тепла, доброты.

Океан впечатлений, эмоций,

Только верных, хороших друзей,

Каплю смеха, и каплю надежды,

И, конечно же, новых идей.

Поздравляю с днем рождения!

Добра желаю и любви,

В душе весеннего цветения

И чтоб сбылись мечты твои!

Да счастья столько, чтоб с излишком.

Побольше всяческих побед!

И точно знать, не понаслышке,

Что значит с шиком жить, без бед!

В твой день рождения желаю

Успехов множество во всем,

Пускай друзья не забывают,

Всегда уютным будет дом.

Чтоб каждый день был самым лучшим!

Деньжат - под самый потолок.

И просто так, на всякий случай,

Свой на Мальдивах островок.

Поздравляю с днем рождения

И желаю долгих лет,

Денег, счастья и везения,

Чтобы жизнь была без бед!

Наслаждайся каждым мигом.

Пусть хранят друзья и Бог.

Радуй всех одним лишь ликом.

А здоровья было впрок!

Желаю жизни долговечной,

Любви взаимной и сердечной,

Друзей надежных и веселых,

Детей красивых и здоровых.

Событий ярких и приятных,

В делах побед неоднократных,

В судьбе всегда везения.

еще раз с днем рождения!

Позволь поздравить с днем рождения,

Сиять от счастья, пожелать

Всех исполнения желаний

И никогда не унывать,

Успехов, крепкого здоровья,

Любви, удачи, быть сильней.

В делах, работе, личной жизни -

Чтоб было только все окей!

Пусть ладится вся жизнь твоя -

Работа, дом, семья, друзья.

Веселья, счастья и успеха,

Побольше радостного смеха!

Пусть открываются все двери,

Пускай сбываются мечты,

Друзья поддержат и поверят,

Что все на свете сможешь ты.

Красивой жизни, словно в сказке,

Любви, доверия и ласки,

Друзей - чтоб искренне дружили,

Родители чтоб вечно жили.

Партнеров - верных и любимых,

И много дней неповторимых.

Во всем удачи и терпенья,

Улыбок, счастья! С днем рожденья!

С днем рожденья поздравляю!

Счастья, радости желаю!

Пусть в этот день прекрасный,

Исполнятся все твои

Заветные мечты!

От всей души желаю не болеть!

В жизни чаще улыбаться!

Пусть все будет на отлично,

И в личной жизни, и в обычной!