Воздвижение Креста Господнего 2019: поздравления с стихах, открытки

1 Ты не отрекся от креста, Иисус, И пред тобою я о том молюсь, Чтоб ты и мне такой же силы дал, Чтоб сильным я и правым в вере стал! Чтоб я свой крест достойно тоже нес, До пониманья истины дорос, Чтоб я не плакал, не стонал, не ныл, А праведно и честно в мире жил. Чтоб нес Твой свет и людям бы дарил, И мною Ты гордился и хвалил, Чтоб сердце было мягко от любви, Меня на службу, Боже, призови!

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3 Когда к тебе знамение приходит, К тому ж само тебя оно находит, Тогда поверить должен ты ему, И верит сказанному всему. Пример в истории такой ведь есть, Константин же получил благую весть, Сумел врага он смело одолеть, И полностью во всём тут преуспеть. Царица, мать его, Елена, Опрашивая каждого тут иудея, Креста Господня искала место, Куда зарыли его злые нехристи. Когда же крест тот откопали, Какой из них, они не знали, К больной его же приложили, Тем самым быстро исцелили. Вот так поверив лишь в знаменье, Мы можем получить уразуменье. А потому я шлю свой поздравок, Пусть поучительным он будет, как урок.

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5 Стекала по нему кровь православная, И было вбито в крест Иисуса тело славное, Спустя года воздвигли крест опять, Но только чтобы веру воссоздать! Чтоб во спасение нас грешных крест стоял, На теле чтобы веры знак сиял, Знак силы православной и добра, Душа чтоб спасена была...

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7 В праздник Воздвиженья дарим поток Слов, облаченных в простой поздравок. Счастья желаем, добра и побед, Множества долгих и радостных лет! Пусть в этот праздник придёт благодать Землю и небо себе подчинять! Много желаем терпенья ещё, Чтоб насыщаться обычным борщом, Чтоб не роптать на суровый свой рок, Верить: немалый за жизнью ждёт срок.

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9 Желал нам Рим историю всю изничтожить, И думал, что никто нам не поможет. Засыпали землёй Голгофу и Гроб Господень, И водрузили статую Юпитера уж в полдень. Но невозможно просто так разрушить, И память, веру человеческую всю порушить. Победу Константин Великий одержал, Врагов с земли священной он изгнал. А мать его, царица нежная Елена, Найти животворящий крест хотела. И днём, и ночью раскопки они вели, Чтоб христиане созерцать его могли. Поздравлю всех я с праздником уж в срок, А вам вручу православный поздравок. Так будем помнить мы во веки Про подвиги большого человека.

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11 Господь знамения страдальцам посылает, От бед, болезней их он исцеляет. Лишь верить только надо в чудеса, Молитвы полетят уж в небеса. С Воздвиженьем Креста всех поздравляю, И в исцеленья духа верить призываю. Вы будьте праведны Христовой вере, Тогда и счастье не покинет вас на свете. И пусть ваш дом беззвучно охраняет ангелок, А я вам шлю уразумительный свой поздравок.

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13 Сентября двадцать седьмого, Мы отметим праздник снова. Креста Животворящего, Большого и Щадящего. Праздник Воздвижения, Считается Божественным. Подобен Страстной он неделе, Возвысить все его хотели. Он от болезней исцелял, Грехи людей он искуплял. Чествуем Его сейчас отныне, Как величайшую святыню. А вас поздравим с праздником, И пожелаем вам и радости. Пусть Крест вас исцеляет вновь, Вы поздравок примите и любовь.

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15 В праздник великий Воздвиженья Этот летит поздравок! А в нём так красиво, возвышенно — Желанья на несколько строк, Чтоб в сердце обиды растаяли, Развеялись горечь и гнев! Расставшись с обидами старыми, Начните веселья посев! Живите в здоровье и радости, Доверившись сини небес, Пусть будут с кислинкою сладости, По силам — полученный крест!

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17 Пусть крест Животворящий нам напомнит, Чьи муки окупили благо нам. Чтоб в сердце лед растаял, И стало совестно всем нам. Хочу сегодня вас поздравить, Чтоб избежали лихих бед. Семья пусть ваша горестей не знает, Чтоб жили много-много лет.

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19 Обретая прежнюю святыню, Радовался праведный народ. Этот день мы помним и поныне; Животворный Крест нас созовет, Чтоб напомнить древние преданья, Укрепить нас верою святой, Утолить печали и страданья И наполнить сердце теплотой!

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21 Был в этот день воздвигнут Крест Святой! Пусть будет он для нас с тобой Защитой, оберегом, талисманом, Не даст в обиду колдунам, шаманам. Убережёт от горя и напастей, Побольше принесёт нам счастья. Давай помолимся мы в этот день святой, Запомни навсегда, Господь и я с тобой.

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23 Сегодня праздник наш священный, И слышен колокольный звон, Ведь в этот день такой чудесный Был крест священный обретен! И с этим днем прекрасным, светлым Мы поздравляем христиан, Любви, здоровья вам желаем, Благополучия всем вам!

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25 Вас с Воздвижением поздравить От души сейчас хочу. Пусть Господь всегда поможет, Все пусть будет по плечу. Не теряйте веры в сердце, Ведь она всегда спасет. Искренняя пусть молитва Облегчение принесет. Попросите в праздник славный Избавления от бед, И услышите душою Вы на свой вопрос ответ.

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27 Сегодня праздник, Воздвижение креста, Пусть он наполнит жизнь добром и благом, Молитву небу вознесут уста, Родные люди будут вечно рядом. Иисус за нас все беды перенес И жизнь свою отдать не побоялся, Так пусть тебя всю жизнь хранит Христос, Ты только лишь молись, люби и кайся!

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29 Тебя сердечно поздравляю я сегодня, Ведь отмечает православный люд Воздвиженье Креста Господня, Звон колокольный слышен, ангелы поют. Пускай в твоем сердечке вечно Царят покой, надежда и любовь. Пусть будет вера бесконечной, И расцветает радость вновь и вновь.

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31 Иисуса на Кресте враги распяли, Крест кровь его и боль в себя впитал, И силою божественной святою Крестом Животворящим Честным стал. Всех христиан сегодня поздравляю С Воздвижением Креста Господня, Желаю, чтобы испытания свои По жизни с верой мы прошли достойно. Чтоб Крест Животворящий нас берег, Спасением стал в минуты нам лихие, Крест на груди, а в сердце нашем Бог И рядом с ним Апостолы Святые.

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33 В светлый, тихий праздник Воздвижения Креста Господня, Всем хотим напомнить мы сейчас: Победил Бог смело преисподнюю, На кресте Иисус нас спас. Пусть же жизнь течет спокойно, Под покровом честного креста, Чтобы радость и любовь лились рекою, В добрые и чистые сердца.