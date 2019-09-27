Красивые поздравления с Воздвижением Креста Господнего: проза и открытки

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2 Сегодняшний день является значимым для каждого из христиан, ведь мы отмечаем Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, светлый праздник, важный для каждого. Ведь именно сегодня мы вспоминаем о том, что означает наша вера и то, почему она так сильна в наших сердцах.

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4 Пусть в этот важный христианский праздник все наши молитвы будут услышаны, в семьях царит мир и благодать, злые и косые взгляды обходят стороной. Желаю здравия, добрых помыслов и Божьего милосердия.

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6 И в горести, и в радости пусть Крест Животворящий помогает тебе справиться с мыслями. И пусть радостей в твоей жизни будет как можно больше, а горести пусть обходят тебя стороной. В день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня я от чистого сердца желаю тебе мира и праведной жизни в нём, а также любови, добра и неугасаемой надежды на всё хорошее.

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8 Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Желаю огромного верного вечного счастья тебе и твоим близким, желаю неутомимой веры и самой светлой надежды, желаю неисчерпаемой любви сердца и непобедимой жажды делать добрые дела. Храни тебя Господь и пусть каждый день в жизни для тебя будет радостным, блаженным.

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10 В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего хочу всем сердцем пожелать жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в твой дом стучатся только хорошие люди, только радостные вести, только счастливые дни.

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12 Пускай в этот праздничный день возликует ваша душа. Пускай ваши сердца наполнятся светом, добром и счастьем. Желаю, чтобы крепкая вера помогала вам в жизни, берегла от бед, неудач и разочарования. Поздравляю с воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня!

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14 В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня у христиан есть повод и для скорби, и для радости. Иисус был распят на кресте и страдал за наши грехи, но этот крест был дарован людям для утешения, как олицетворение огромнейшей веры, как символ христианства. Пусть крепнет вера ваша, братья и сестры, и все страдания утешатся крестом животворящим.

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16 В светлый праздник, великий день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня я желаю избавиться от обид и зависти, от плохих воспоминаний и дурных замыслов. Пусть душа будет чиста и открыта, пусть в семье царит любовь и счастье, пусть в доме будет благодать и радость. Желаю здравия души и тела, милосердия и неугасаемой веры и надежды.

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18 Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.

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20 Поздравляю с великим праздником света и радости души — с Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть этот день подарит благодать в семью и здравие, милосердие души и доброту сердца, свет и радость, счастье и мир.