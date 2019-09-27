Поздравления с Воздвижением Креста Господнего на украинском языке

1 На всі сторони світу звернено Святиню – Животворящий Хрест споруджено на твердині. Він зцілить, направить На світлий шлях благий, Щоб життя твоє прославить І подарувати спокій!

2 У світле свято, великий день Воздвиження Чесного та Животворящого Хреста Господнього я бажаю позбутися від образ і заздрості, від поганих спогадів і поганих задумів. Нехай душа буде чистою та відкритою, нехай у сім'ї панує любов і щастя, нехай в будинку буде благодать і радість. Бажаю здоров'я душі та тіла, милосердя, а також віри та надії, що не згасають.

3 У свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього хочу всім серцем побажати жити в благодаті, світі, вірного кохання і доброї надії. Нехай в твій будинок стукають тільки добрі люди, тільки радісні вісті, тільки щасливі дні. У день Воздвиження Хреста Господнього Ми в храмі Божім всі зійшлись, Перед Хрестом поклонимося, І скажемо один одному «помолись». Я хочу привітати вас зі святом, яке називається Воздвиження Хреста Господнього. Це свято ми відзначаємо щороку двадцять сьомого вересня, тому цей день обіцяє бути особливим. Кожен християнин повинен усвідомлювати, який тягар відповідальності лежить на його плечах. Все це пов’язано з самовідданістю Господа, бо він пожертвував своїм життям заради того, щоб спокутувати наші гріхи. Ніколи не забувайте про це, та і в цілому нехай всі ваші думки будуть чистими і світлими, а наміри добрими. Завжди вірте в свої сили, налаштовуйтесь на найкращий результат подій. Вірте в силу духа, тому що без неї неможливо уявити наше життя. Віра завжди повинна бути в нашому житті, адже вона допомагає жити і не впадати у відчай. Я бажаю вам всього самого світлого і доброго, як і цей святковий день. Зі святом! Воздвиження Хреста Господнього Ми разом святкуємо сьогодні! Нехай захищає вас Всевишній Від бід, турбот, тривоги лишніх.

4 Це свято, як і інші великі Торжества, звертає нашу особливу увагу на наше Спасіння, щоб ми пам’ятали про велику Божу любов щодо нас. У кожному святі ми пізнаємо, як Бог старанно робив все, щоб відкрити Свою Любов і повернути нам втрачене щасливе життя, Рай. Щоб бути в небі, потрібно хотіти бути з Богом.

5 З Воздвиженням Хреста Вас усіх вітаю. Віри сильної в душі бажаю. Нехай це допоможе перемогти Вам біди та нещастя. Сила потужна Хреста Вам подарує щастя.

6 Вітаю зі святом Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Нехай в цей день стане чистою душа і світлими помисли, нехай серце зрадіє, нехай в життя прийде щастя, любов, благодать і надія, нехай буде гарним здоров’я і добрими вчинки. Бажаю милосердя, добродушності та світу.

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8 З Воздвиженням я Вас вітаю, Нехай Господь освітлює Вам путь. Нехай Хрест Його від бід завжди рятує, І не дає кудись не туди Вам завернуть. Нехай Надія у душі завжди горить, А Віра хай Вас зберігає й окриляє. У житті нехай ніщо Вас не непокоїть, А любов близьких хай сил Вам додає.

9 Нехай в це важливе християнське свято всі наші молитви будуть почуті, в сім'ях панує мир і благодать, злі та косі погляди обходять. Бажаю здоров'я, добрих помислів та Божого милосердя.

10 Святий хрест це вічно живий символ безконечної Божої любови до нас, грішних, символ Христової жертви, символ нашого відкуплення та спасення, символ Христової перемоги над смертю та дияволом. Віддаючи честь святому хресту, ми віддаємо честь Христовій жертві, мукам і смерті. Кладучи на собі знак святого хреста, ми кожного разу визнаємо свою віру в нашого Спасителя. З празником Воздвиження Чесного Хреста, християни.