Красивые поздравления с днем рождения на 27 сентября

Вы родились 27 сентября, знак зодиака Весы.

Вы — человек доброжелательный и артистичный. Честность и прямота побуждают вас делиться с другими своим мнением, и вы можете быть отличным другом и компаньоном.

Честолюбие нередко заставляет вас искать новые возможности, а для осуществления ваших планов необходима постоянная активность. Несмотря на присущую вам эмоциональность, вы стараетесь избегать крайностей и руководствуетесь в своих действиях рациональными доводами.

Вы наделены хорошим вкусом, любите роскошь и красоту, способны оценить цветовую гамму, форму и созвучия. Вам нравится создавать себе достойный имидж и, как правило, вы умело пользуетесь своим обаянием. Хорошо воспитанный и доброжелательный, вы органично вписываетесь в любое общество.

Поскольку вы от природы наделены дипломатическими данными, то другие люди легко находят с вами общий язык.

При вашем незаурядном интеллекте, организаторских способностях и определенной доле авантюризма вы можете быстро разбогатеть.

Но помните, что развить свой потенциал вы можете, лишь поборов нерешительность и ужесточив самодисциплину; в противном случае многие ваши способности останутся нереализованными.

Вы оптимист по натуре, но упрямство нередко отдаляет вас от близких и друзей, которых вы искренне любите. Однако если вы преодолеете это внутреннее сопротивление, то ваш энтузиазм и боевой дух будут оценены по заслугам.

До 25 лет ваши усилия в основном направлены на укрепление социальных связей, развитие творческих способностей и обогащение. В 26 лет вас ждут радикальные перемены и полное обновление эмоциональной жизни.

Следующий период начнется в возрасте около 55 лет: по всей вероятности, вы станете более жизнерадостным и экспансивным и ощутите прилив вдохновения благодаря новым знакомствам, обращению к религии, пополнению образования или путешествиям.

Поздравления

Твой сегодня пришел день рождения.

Пожелаю тебе, без сомнения,

Много счастья, здоровья, везения,

Достижений, удачи, терпения.

Путь к тебе пусть все беды забудут,

Лишь любовь и успех рядом будут.

Поздравляю, поздравляю!

Много радости желаю,

Много денег и любви,

Успеха, славы впереди,

Долголетия и счастья.

Пусть уходят все ненастья.

C днем рожденья поздравляю,

Счастья яркого желаю,

Чтобы от его лучей

Было на душе светлей!

Поздравляю с днем рожденья

И желаю вдохновенья,

Лет до ста счастливо жить,

По реке удачи плыть!

Пусть мечты сбываются,

Мудрость добавляется,

Здоровье улучшается,

Пусть светится душа!

Бери от жизни смело

Все то, чего хотелось.

Поздравляем, поздравляем

С днем рождения тебя!

Мы поздравляем с днем рожденья

И от души спешим желать

Лишь счастья, радости, везенья,

Идти вперед, не унывать!

Здоровья, смеха и успеха,

Чудес, подарков, красоты,

Не спотыкаться о помехи,

И пусть все сбудутся мечты!

Чтобы всегда водился в доме

С деньгами толстый кошелек.

Дела всегда чтоб — на подъеме,

А от работы — только прок!

Душа чтоб пела и смеялась,

А сердце верило в мечту.

Чтоб счастье вовсе не кончалось,

А взор твой видел красоту.

Чтоб исполнялись все желанья —

Всё, что задумано тобой.

Успехов в каждом начинании,

Веселья в день рожденья твой!

Яркого солнца, тепла и улыбок

Тебе в день рожденья хочу пожелать!

Свой жизненный путь пройти без ошибок,

Почаще смеяться, побольше мечтать!

Богатства, любви, вдохновения, мудрости,

Прекрасных моментов желаю тебе,

И пусть стороною обходят все трудности,

Давая дорогу счастливой судьбе!

Желаю крепкого здоровья,

Чтобы сбывались все мечты,

Улыбок чтобы было море,

Тепла и света, доброты.

Пускай все беды и невзгоды

Твой дом обходят стороной,

А холода и непогоды

Не нарушают твой покой.

Твой день рожденья — это праздник,

Начало нового пути.

И в этот день, волшебный, ясный,

Желаю счастье обрести!

Пусть исполнятся все желания,

Пускай сбудутся все мечты.

От родных — теплоты, понимания

И заботы, внимания, любви.

А в душе и в доме — уюта.

И достатка, великих красот.

И поддержки друзей, и совета,

И еще покорения высот!

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

Здоровья — крепкого, как камень;

Любви — прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

Поздравляю с днем рождения! Желаю как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди радовали вас чаще, чем обычно. А также желаю фортуны, повернутой к вам лицом, и чтоб все позитивные мысли, которые вас посещают, сбывались!

Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!