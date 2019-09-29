Красивые поздравления с днем рождения на 29 сентября: стихи, проза, открытки

Вы романтичны и обладаете хорошо развитым воображением.

Присущая вам сила эмоций свидетельствует о твердости и решительности характера. Используя свое неотразимое обаяние и врожденную интуицию в сфере бизнеса, вы можете быстро разбогатеть.

Вы родились 29 сентября, знак зодиака Весы. Деловая хватка сочетается у вас со стремлением к удовольствиям. В обществе вы обычно веселы и остроумны, а ваша доброта невольно располагает к вам окружающих.

Вы высоко цените гармоничную обстановку и обращаете особое внимание на совершенство формы, цвета и звука. Присущие вам творческие способности можно развить, если вы всерьез займетесь пением, музыкой, живописью или театром.

Вы не лишены тщеславия, обладаете привлекательной наружностью и при первом знакомстве производите достойное впечатление.

Элегантный и дружелюбный, вы ведете себя как истинный дипломат и отличный посредник при сложных переговорах.

Вы способны хорошо зарабатывать, однако отсутствие самодисциплины или излишняя снисходительность к себе могут стать для вас серьезными помехами в работе и вам не удастся раскрыть свой незаурядный творческий потенциал.

Вы мечтаете о гармоничных отношениях с близкими людьми, поэтому все проявления любви и преданности имеют для вас первостепенное значение. Вы наделены богатством чувств, и людям становится легко в вашем присутствии.

Однако у вас часто меняется настроение, и порой вы становитесь угрюмым или упрямым. Такое случается, когда вас охватывает разочарование и вы обнаруживаете, что другие отнюдь не следуют в своей жизни вашим высоким идеалам. Иногда интенсивность и глубина ваших чувств заставляют вас искать прибежище в «игре на публику».

До 23 лет вас главным образом интересуют укрепление социальных связей, развитие творческих способностей и хорошие заработки. В 24 года вас ждут глубокие изменения, которые предопределят содержание вашей жизни на дальнейшие тридцать лет.

Очередной поворотный момент наступит в 54 года: вы сделаетесь храбрее и перестанете бояться рискованных поступков или постараетесь восполнить пробелы в своем образовании и расширить духовные горизонты. Не исключено также, что вы отправитесь в далекое путешествие.

Поздравления

Дней счастливых и достатка,

Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печали

Навсегда покинут дом.

Пусть удача, словно ангел,

Летит всюду за тобой.

Чтобы сердце не тужило,

Пусть любовь сверкает в нем.

Пусть труды все станут легче,

Не иссякнет красота.

С днем рождения поздравляю.

Счастья, радости, добра!

Пускай сбываются мечты,

Все в жизни удается,

Мир будет полон красоты,

Удача — улыбнется!

Чтоб не одолевала грусть,

Покинула тревога...

Моментов ярких будет пусть

Невероятно много!

В благополучии, любя,

Тебе я жить желаю

И с днем рождения тебя

Сердечно поздравляю!

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться таким же бурлящим потоком радости и веселья. Смотри на жизнь с позитивом и целеустремленностью. Не бойся преград, ибо, только преодолевая их, мы осознаем, ради чего стоит жить. Имей много денег, но не поддавайся их соблазнам. Дари тепло и получай его взамен. Пусть друзья всегда придут на помощь, а враги обходят стороной. Пускай удача всегда сопутствует тебе на жизненном пути. Но самое главное — всегда оставайся собой. Еще раз с днем рождения! Всех благ!

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

С днем рождения тебя!

Счастья, мира и добра.

Чтоб сопутствовал успех,

В доме был веселый смех.

Чтоб друзья опорой были,

А родные чтоб любили.

Все чтоб просто, без труда

Получалось у тебя.

Чтобы было настроение,

Чтоб исчезли все смятения,

Чтоб была всегда мечта.

Поздравляем мы тебя!

Поздравляю с днем рождения

И желаю всей душой,

Чтобы счастье и веселье

Были рядышком с тобой!

Чтобы жизнь была богата

На улыбки и мечты,

И водились чтоб деньжата —

Столько, сколько хочешь ты.

Чтобы цели достигались,

И дорога вдаль вела,

Чтоб мечты твои сбывались,

Получались все дела!

С Днем Рожденья поздравляю!

И хочу я пожелать,

Счастья, радости, удачи,

Жить, любить и процветать!

Пусть день рождения будет классным.

Пусть будет круто, как в кино.

Не проживай ты жизнь напрасно —

Цени всё, что тебе дано!

Пусть душу согревают

Успех и счастье постоянно!

И пусть тебя отягощает

Лишь груз наличности в карманах!

Жизни без кручины!

Смеха без причины!

Бурного веселья!

Легкого похмелья!

Счастья бесконечного!

И здоровья вечного!

Море солнечных подарков,

Поздравлений от души!

Сбудутся пусть в День Рождения

Все хрустальные мечты!

С Днем Рождения поздравляю!

Пусть в душе цветет весна!

Ты по жизни улыбайся!

И счастливым будь всегда!

Пусть жизнь твоя течет без огорчений,

Неся с собою ласку, радость, свет.

Хочу тебя поздравить с днем рождения

И счастья пожелать на много лет!

В День Рождения желаю

Счастья, радости, успеха!

В жизни будет пусть удача!

Дом пусть будет полон смеха!

Желаю только радости,

Успехов лишь в делах!

Чтоб в жизни все сбывалось бы!

И было, как в мечтах!

Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.

С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы всё, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!

Здоровья, сил, терпения,

Желаний исполнения,

Признанья, уважения,

В карьере продвижения.

В семье благополучия,

Друзья чтоб были лучшие,

Во всех делах порядка,

Во всем всегда достатка!

Желаю в жизни только света,

Тепла, успехов и любви.

В душе чтоб было вечным лето,

Чтоб звезды в путь тебя вели.

Лишь радости, в делах — удачи,

Свершений новых и побед.

И только так — никак иначе.

Счастливых, ярких, долгих лет!