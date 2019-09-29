Красивые поздравления с днем рождения на 29 сентября: стихи, проза, открытки

Присущая вам сила эмоций свидетельствует о твердости и решительности характера. Используя свое неотразимое обаяние и врожденную интуицию в сфере бизнеса, вы можете быстро разбогатеть.
Вы родились 29 сентября, знак зодиака Весы. Деловая хватка сочетается у вас со стремлением к удовольствиям. В обществе вы обычно веселы и остроумны, а ваша доброта невольно располагает к вам окружающих.
Вы высоко цените гармоничную обстановку и обращаете особое внимание на совершенство формы, цвета и звука. Присущие вам творческие способности можно развить, если вы всерьез займетесь пением, музыкой, живописью или театром.
Вы не лишены тщеславия, обладаете привлекательной наружностью и при первом знакомстве производите достойное впечатление.
Элегантный и дружелюбный, вы ведете себя как истинный дипломат и отличный посредник при сложных переговорах.
Вы способны хорошо зарабатывать, однако отсутствие самодисциплины или излишняя снисходительность к себе могут стать для вас серьезными помехами в работе и вам не удастся раскрыть свой незаурядный творческий потенциал.
Вы мечтаете о гармоничных отношениях с близкими людьми, поэтому все проявления любви и преданности имеют для вас первостепенное значение. Вы наделены богатством чувств, и людям становится легко в вашем присутствии.
Однако у вас часто меняется настроение, и порой вы становитесь угрюмым или упрямым. Такое случается, когда вас охватывает разочарование и вы обнаруживаете, что другие отнюдь не следуют в своей жизни вашим высоким идеалам. Иногда интенсивность и глубина ваших чувств заставляют вас искать прибежище в «игре на публику».
До 23 лет вас главным образом интересуют укрепление социальных связей, развитие творческих способностей и хорошие заработки. В 24 года вас ждут глубокие изменения, которые предопределят содержание вашей жизни на дальнейшие тридцать лет.
Очередной поворотный момент наступит в 54 года: вы сделаетесь храбрее и перестанете бояться рискованных поступков или постараетесь восполнить пробелы в своем образовании и расширить духовные горизонты. Не исключено также, что вы отправитесь в далекое путешествие.
Поздравления
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.
Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой.
Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает в нем.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С днем рождения поздравляю.
Счастья, радости, добра!
Пускай сбываются мечты,
Все в жизни удается,
Мир будет полон красоты,
Удача — улыбнется!
Чтоб не одолевала грусть,
Покинула тревога...
Моментов ярких будет пусть
Невероятно много!
В благополучии, любя,
Тебе я жить желаю
И с днем рождения тебя
Сердечно поздравляю!
Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!
Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться таким же бурлящим потоком радости и веселья. Смотри на жизнь с позитивом и целеустремленностью. Не бойся преград, ибо, только преодолевая их, мы осознаем, ради чего стоит жить. Имей много денег, но не поддавайся их соблазнам. Дари тепло и получай его взамен. Пусть друзья всегда придут на помощь, а враги обходят стороной. Пускай удача всегда сопутствует тебе на жизненном пути. Но самое главное — всегда оставайся собой. Еще раз с днем рождения! Всех благ!
От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!
С днем рождения тебя!
Счастья, мира и добра.
Чтоб сопутствовал успех,
В доме был веселый смех.
Чтоб друзья опорой были,
А родные чтоб любили.
Все чтоб просто, без труда
Получалось у тебя.
Чтобы было настроение,
Чтоб исчезли все смятения,
Чтоб была всегда мечта.
Поздравляем мы тебя!
Поздравляю с днем рождения
И желаю всей душой,
Чтобы счастье и веселье
Были рядышком с тобой!
Чтобы жизнь была богата
На улыбки и мечты,
И водились чтоб деньжата —
Столько, сколько хочешь ты.
Чтобы цели достигались,
И дорога вдаль вела,
Чтоб мечты твои сбывались,
Получались все дела!
С Днем Рожденья поздравляю!
И хочу я пожелать,
Счастья, радости, удачи,
Жить, любить и процветать!
Пусть день рождения будет классным.
Пусть будет круто, как в кино.
Не проживай ты жизнь напрасно —
Цени всё, что тебе дано!
Пусть душу согревают
Успех и счастье постоянно!
И пусть тебя отягощает
Лишь груз наличности в карманах!
Жизни без кручины!
Смеха без причины!
Бурного веселья!
Легкого похмелья!
Счастья бесконечного!
И здоровья вечного!
Море солнечных подарков,
Поздравлений от души!
Сбудутся пусть в День Рождения
Все хрустальные мечты!
С Днем Рождения поздравляю!
Пусть в душе цветет весна!
Ты по жизни улыбайся!
И счастливым будь всегда!
Пусть жизнь твоя течет без огорчений,
Неся с собою ласку, радость, свет.
Хочу тебя поздравить с днем рождения
И счастья пожелать на много лет!
В День Рождения желаю
Счастья, радости, успеха!
В жизни будет пусть удача!
Дом пусть будет полон смеха!
Желаю только радости,
Успехов лишь в делах!
Чтоб в жизни все сбывалось бы!
И было, как в мечтах!
Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.
С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы всё, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!
Здоровья, сил, терпения,
Желаний исполнения,
Признанья, уважения,
В карьере продвижения.
В семье благополучия,
Друзья чтоб были лучшие,
Во всех делах порядка,
Во всем всегда достатка!
Желаю в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!