Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
Главные события 28 сентября: Отставка Волкера, кораблекрушение в Атлантике и другие
Главные события 28 сентября: Отставка Волкера, кораблекрушение в Атлантике и другие
В "ЛНР" от взрыва гранаты пострадали пять детей
В "ЛНР" от взрыва гранаты пострадали пять детей
Исторический бой: Спенс объединил титулы в бою с Портером (Видео)
Исторический бой: Спенс объединил титулы в бою с Портером (Видео)
Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии
Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии

Красивые поздравления с днем рождения на 29 сентября: стихи, проза, открытки

Красивые поздравления с днем рождения на 29 сентября: стихи, проза, открытки
08:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы романтичны и обладаете хорошо развитым воображением.

Присущая вам сила эмоций свидетельствует о твердости и решительности характера. Используя свое неотразимое обаяние и врожденную интуицию в сфере бизнеса, вы можете быстро разбогатеть.

Вы родились 29 сентября, знак зодиака Весы. Деловая хватка сочетается у вас со стремлением к удовольствиям. В обществе вы обычно веселы и остроумны, а ваша доброта невольно располагает к вам окружающих.

Вы высоко цените гармоничную обстановку и обращаете особое внимание на совершенство формы, цвета и звука. Присущие вам творческие способности можно развить, если вы всерьез займетесь пением, музыкой, живописью или театром.

Вы не лишены тщеславия, обладаете привлекательной наружностью и при первом знакомстве производите достойное впечатление.

Элегантный и дружелюбный, вы ведете себя как истинный дипломат и отличный посредник при сложных переговорах.

Вы способны хорошо зарабатывать, однако отсутствие самодисциплины или излишняя снисходительность к себе могут стать для вас серьезными помехами в работе и вам не удастся раскрыть свой незаурядный творческий потенциал.

Вы мечтаете о гармоничных отношениях с близкими людьми, поэтому все проявления любви и преданности имеют для вас первостепенное значение. Вы наделены богатством чувств, и людям становится легко в вашем присутствии.

Однако у вас часто меняется настроение, и порой вы становитесь угрюмым или упрямым. Такое случается, когда вас охватывает разочарование и вы обнаруживаете, что другие отнюдь не следуют в своей жизни вашим высоким идеалам. Иногда интенсивность и глубина ваших чувств заставляют вас искать прибежище в «игре на публику».

До 23 лет вас главным образом интересуют укрепление социальных связей, развитие творческих способностей и хорошие заработки. В 24 года вас ждут глубокие изменения, которые предопределят содержание вашей жизни на дальнейшие тридцать лет.

Очередной поворотный момент наступит в 54 года: вы сделаетесь храбрее и перестанете бояться рискованных поступков или постараетесь восполнить пробелы в своем образовании и расширить духовные горизонты. Не исключено также, что вы отправитесь в далекое путешествие.

Поздравления

Дней счастливых и достатка,

Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печали

Навсегда покинут дом.

Пусть удача, словно ангел,

Летит всюду за тобой.

Чтобы сердце не тужило,

Пусть любовь сверкает в нем.

Пусть труды все станут легче,

Не иссякнет красота.

С днем рождения поздравляю.

Счастья, радости, добра!

Пускай сбываются мечты,

Все в жизни удается,

Мир будет полон красоты,

Удача — улыбнется!

Чтоб не одолевала грусть,

Покинула тревога...

Моментов ярких будет пусть

Невероятно много! 

В благополучии, любя,

Тебе я жить желаю

И с днем рождения тебя

Сердечно поздравляю!

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться таким же бурлящим потоком радости и веселья. Смотри на жизнь с позитивом и целеустремленностью. Не бойся преград, ибо, только преодолевая их, мы осознаем, ради чего стоит жить. Имей много денег, но не поддавайся их соблазнам. Дари тепло и получай его взамен. Пусть друзья всегда придут на помощь, а враги обходят стороной. Пускай удача всегда сопутствует тебе на жизненном пути. Но самое главное — всегда оставайся собой. Еще раз с днем рождения! Всех благ!

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

С днем рождения тебя!

Счастья, мира и добра.

Чтоб сопутствовал успех,

В доме был веселый смех.

Чтоб друзья опорой были,

А родные чтоб любили.

Все чтоб просто, без труда

Получалось у тебя.

Чтобы было настроение,

Чтоб исчезли все смятения,

Чтоб была всегда мечта.

Поздравляем мы тебя!

Поздравляю с днем рождения

И желаю всей душой,

Чтобы счастье и веселье

Были рядышком с тобой!

Чтобы жизнь была богата

На улыбки и мечты,

И водились чтоб деньжата —

Столько, сколько хочешь ты.

Чтобы цели достигались,

И дорога вдаль вела,

Чтоб мечты твои сбывались,

Получались все дела!

С Днем Рожденья поздравляю!

И хочу я пожелать,

Счастья, радости, удачи,

Жить, любить и процветать!

Пусть день рождения будет классным.

Пусть будет круто, как в кино.

Не проживай ты жизнь напрасно —

Цени всё, что тебе дано!

Пусть душу согревают

Успех и счастье постоянно!

И пусть тебя отягощает

Лишь груз наличности в карманах!

Жизни без кручины!

Смеха без причины!

Бурного веселья!

Легкого похмелья!

Счастья бесконечного!

И здоровья вечного!

Море солнечных подарков,

Поздравлений от души!

Сбудутся пусть в День Рождения

Все хрустальные мечты!

С Днем Рождения поздравляю!

Пусть в душе цветет весна!

Ты по жизни улыбайся!

И счастливым будь всегда!

Пусть жизнь твоя течет без огорчений,

Неся с собою ласку, радость, свет.

Хочу тебя поздравить с днем рождения

И счастья пожелать на много лет! 

В День Рождения желаю

Счастья, радости, успеха!

В жизни будет пусть удача!

Дом пусть будет полон смеха!

Желаю только радости,

Успехов лишь в делах!

Чтоб в жизни все сбывалось бы!

И было, как в мечтах!

Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.

С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы всё, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!

Здоровья, сил, терпения,

Желаний исполнения,

Признанья, уважения,

В карьере продвижения.

В семье благополучия,

Друзья чтоб были лучшие,

Во всех делах порядка,

Во всем всегда достатка!

Желаю в жизни только света,

Тепла, успехов и любви.

В душе чтоб было вечным лето,

Чтоб звезды в путь тебя вели.

Лишь радости, в делах — удачи,

Свершений новых и побед.

И только так — никак иначе.

Счастливых, ярких, долгих лет!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, День рождение, Открытки, Пожелание, Поздравления с Днем рождения, 29 сентября, Поздравления в смс, Поздравления в картинках, Смс поздравления с Днем Рождения, Праздник Дня Рождения, Поздравления с днем рождения в смс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
03 Мода 2019: шикарные образы для осеннего сезона (Фото)
04 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
05 Места на Земле, которые больше напоминают другие планеты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: оккупанты десятки раз атаковали украинские позиции
Ситуация на Донбассе: оккупанты десятки раз атаковали украинские позиции
В Киеве открыли церковь Спаса на Берестове
В Киеве открыли церковь Спаса на Берестове
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Metallica отменила октябрьский тур по Австралии и Новой Зеландии: причина
Metallica отменила октябрьский тур по Австралии и Новой Зеландии: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь