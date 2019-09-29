Рош ха-Шана 2019: поздравления с еврейским Новым годом

1 Пусть будет жизнь послаще меда И ароматнее цветов, Пусть будет солнечной погода, И пусть цветет в душе любовь. Пусть в Книгу жизни вас запишут, Пусть вера в вас всегда живет, Молитвы ваши пусть услышат, И вечно пусть душа поет.

2 Вот-вот Рош ха-Шана придет Идет еврейский новый год! Халу в мед ты обмокни, Пусть сладки будут твои дни!

3 Поздравляю! Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, большое счастье и благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и послано всё то, о чём мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусны будут хала и медовые яблоки.

4 Спешу искренне поздравить тебя с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Забудем обиды и неприятности! Подарим друг другу улыбки и смех! Желаю тебе, чтобы наступающий год был слаще самой сладкой сласти и принес доходов больше, чем в гранате зерен! Пусть Бог не оставит тебя в делах твоих! Мира твоему дому!

5 Сладкого года, души очищенья, Частью желаю вам стать «Книги жизни», Искренних чувств, и в делах всех прощенья, Не знать вам тревог, лишь приятных сюрпризов. В год новый радость чтоб в дом к вам пришла, Станет счастливым пусть Рош ха-Шана!

6 Рош ха-Шана наступает, Веселится весь народ, Вам я счастья пожелаю На еврейский новый год! Чтоб столы всегда ломились, Изобилия полны, Радость в доме поселилась От тепла сердец родных. Чтобы шумною толпою Навещали гости вас, А достаток и здоровье Возрастали каждый час!

7 Желаю, чтоб Рош ха-Шана Принес Вам хлеба и вина! Пусть ваша жизнь проходит гладко! Чтоб было все как цимес сладким!

8 Празднует сегодня вся страна Праздник, что зовем Рош ха-Шана! Всем желаю мира и достатка, Чтобы вам жилось легко и сладко! Пусть ваши сбываются желания, В семьях будут лад и понимание, Пусть здоровье только лишь крепчает, А душа от счастья расцветает!

9 От чистого сердца поздравляю тебя с Новым Годом – Рош ха-Шана! Радуйся сегодня и целуй родных, пусть все сегодня веселятся! Оставь все плохое и горькое в старом году. От всей души желаю тебе чтобы будущее было для тебя светлым, дом полной чашей, родные и близкие никогда не знали болезней и бедности!

10 Сладкой жизни в Новый год желаю С Рош ха-Шана сердечно поздравляю! Пусть евреям сладкий Новый год Побольше радости и никаких забот!

11 Шалом всем евреям! Поздравляю вас с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Пусть весь следующий год вас преследует везение, достаток, удача! Пусть в каждый дом войдет любовь и благополучие! Пусть сердца ваши откроются для Бога! Да будут начертаны ваши имена в великую Книгу Жизни! Счастья вам в Новом году!

12 Рош ха-Шана – Новый Год еврейский. К Богу обращайся – на себя надейся. Пусть осенний праздник счастье принесет, В небесах решается, кому какой доход. С праздником! Молитесь Богу вы усердно! И себя ведите достойно и примерно. Рош ха-Шана… Бог решит, жить ли, умирать. Ну, а наше дело – Бога воспевать.

13 С наступлением нового цикла, с наступлением Рош ха-Шана, пусть мы все будем вписаны в Книгу жизни! Сегодня не просто дата, не просто еще один и еще один праздник, сегодня тот миг, когда мы прощаемся со старым и переходим к новому. Пусть же наши жизни сияют счастьем и радостью.

14 Всех на праздник рог зовёт, Рош ха-Шана настаёт, Обмакнём лепёшку в мёд, Пусть медовым будет год! Полным счастья и удач, И больших — больших задач, Правильных решений, Щедрых наполнений... А судьбы превратности, Беды — неприятности — Мы попросим Б-га, Бросить за порогом!

15 Еврейский праздник новогодний Рош Ха-Шана нам всем даёт Возможность именно сегодня Всевышнему держать отчет. О жизни что расскажет каждый: Что получал, что отдавал, Трусливым был или отважным, Трудился, или прозябал. Мы трубным голосом шофара К молитве все приглашены, И ценим этот день недаром, Надежд на лучшее полны.