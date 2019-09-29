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Рош ха-Шана 2019: поздравления с еврейским Новым годом

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Рош ха-Шана 2019: поздравления с еврейским Новым годом
10:02 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Еврейский праздник Рош а-Шана отмечается в честь сотворения мира, он символизирует начало нового года и завершение года уходящего.

  • 1

    Пусть будет жизнь послаще меда

    И ароматнее цветов,

    Пусть будет солнечной погода,

    И пусть цветет в душе любовь.

    Пусть в Книгу жизни вас запишут,

    Пусть вера в вас всегда живет,

    Молитвы ваши пусть услышат,

    И вечно пусть душа поет. 

  • 2

    Вот-вот Рош ха-Шана придет

    Идет еврейский новый год!

    Халу в мед ты обмокни,

    Пусть сладки будут твои дни!

  • 3

    Поздравляю! Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, большое счастье и благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и послано всё то, о чём мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусны будут хала и медовые яблоки.

  • 4

    Спешу искренне поздравить тебя с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Забудем обиды и неприятности! Подарим друг другу улыбки и смех! Желаю тебе, чтобы наступающий год был слаще самой сладкой сласти и принес доходов больше, чем в гранате зерен! Пусть Бог не оставит тебя в делах твоих! Мира твоему дому! 

  • 5

    Сладкого года, души очищенья,

    Частью желаю вам стать «Книги жизни»,

    Искренних чувств, и в делах всех прощенья,

    Не знать вам тревог, лишь приятных сюрпризов.

    В год новый радость чтоб в дом к вам пришла,

    Станет счастливым пусть Рош ха-Шана!

  • 6

    Рош ха-Шана наступает,

    Веселится весь народ,

    Вам я счастья пожелаю

    На еврейский новый год!

    Чтоб столы всегда ломились,

    Изобилия полны,

    Радость в доме поселилась

    От тепла сердец родных.

    Чтобы шумною толпою

    Навещали гости вас,

    А достаток и здоровье

    Возрастали каждый час!

  • 7

    Желаю, чтоб Рош ха-Шана

    Принес Вам хлеба и вина!

    Пусть ваша жизнь проходит гладко!

    Чтоб было все как цимес сладким!

  • 8

    Празднует сегодня вся страна

    Праздник, что зовем Рош ха-Шана!

    Всем желаю мира и достатка,

    Чтобы вам жилось легко и сладко!

    Пусть ваши сбываются желания,

    В семьях будут лад и понимание,

    Пусть здоровье только лишь крепчает,

    А душа от счастья расцветает!

  • 9

    От чистого сердца поздравляю тебя с Новым Годом – Рош ха-Шана! Радуйся сегодня и целуй родных, пусть все сегодня веселятся! Оставь все плохое и горькое в старом году. От всей души желаю тебе чтобы будущее было для тебя светлым, дом полной чашей, родные и близкие никогда не знали болезней и бедности!

  • 10

    Сладкой жизни в Новый год желаю

    С Рош ха-Шана сердечно поздравляю!

    Пусть евреям сладкий Новый год

    Побольше радости и никаких забот!

  • 11

    Шалом всем евреям! Поздравляю вас с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Пусть весь следующий год вас преследует везение, достаток, удача! Пусть в каждый дом войдет любовь и благополучие! Пусть сердца ваши откроются для Бога! Да будут начертаны ваши имена в великую Книгу Жизни! Счастья вам в Новом году!

  • 12

    Рош ха-Шана – Новый Год еврейский.

    К Богу обращайся – на себя надейся.

    Пусть осенний праздник счастье принесет,

    В небесах решается, кому какой доход.

    С праздником! Молитесь Богу вы усердно!

    И себя ведите достойно и примерно.

    Рош ха-Шана… Бог решит, жить ли, умирать.

    Ну, а наше дело – Бога воспевать.

  • 13

    С наступлением нового цикла, с наступлением Рош ха-Шана, пусть мы все будем вписаны в Книгу жизни! Сегодня не просто дата, не просто еще один и еще один праздник, сегодня тот миг, когда мы прощаемся со старым и переходим к новому. Пусть же наши жизни сияют счастьем и радостью.

  • 14

    Всех на праздник рог зовёт,

    Рош ха-Шана настаёт,

    Обмакнём лепёшку в мёд,

    Пусть медовым будет год!

    Полным счастья и удач,

    И больших — больших задач,

    Правильных решений,

    Щедрых наполнений...

    А судьбы превратности,

    Беды — неприятности —

    Мы попросим Б-га,

    Бросить за порогом!

  • 15

    Еврейский праздник новогодний

    Рош Ха-Шана нам всем даёт

    Возможность именно сегодня

    Всевышнему держать отчет.

    О жизни что расскажет каждый:

    Что получал, что отдавал,

    Трусливым был или отважным,

    Трудился, или прозябал.

    Мы трубным голосом шофара

    К молитве все приглашены,

    И ценим этот день недаром,

    Надежд на лучшее полны.

  • 16

    Пускай этот день предопределит вашу судьбу. Пускай она непременно будет очень благоприятной, светлой и счастливой. Пускай Всевышний подарит вам все то, о чем вы мечтаете и чего вы достойны. Пускай светлые молитвы, как музыка звучат из ваших домов и делают этот праздник очень добрым, чистым и радостным. С Рош ха-Шана!

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Все по теме:

Хасиды, Поздравления, Еврейский новый год, Рош-Ха-Шана, Паломничество хасидов в Умань, Рош-Ха-Шана 2019, Поздравления с еврейским Новым годом, Поздравления с Рош ха-Шана.
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