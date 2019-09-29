Рош ха-Шана 2019: поздравления с еврейским Новым годом

Пусть будет жизнь послаще меда
И ароматнее цветов,
Пусть будет солнечной погода,
И пусть цветет в душе любовь.
Пусть в Книгу жизни вас запишут,
Пусть вера в вас всегда живет,
Молитвы ваши пусть услышат,
И вечно пусть душа поет.
Вот-вот Рош ха-Шана придет
Идет еврейский новый год!
Халу в мед ты обмокни,
Пусть сладки будут твои дни!
Поздравляю! Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, большое счастье и благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и послано всё то, о чём мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусны будут хала и медовые яблоки.
Спешу искренне поздравить тебя с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Забудем обиды и неприятности! Подарим друг другу улыбки и смех! Желаю тебе, чтобы наступающий год был слаще самой сладкой сласти и принес доходов больше, чем в гранате зерен! Пусть Бог не оставит тебя в делах твоих! Мира твоему дому!
Сладкого года, души очищенья,
Частью желаю вам стать «Книги жизни»,
Искренних чувств, и в делах всех прощенья,
Не знать вам тревог, лишь приятных сюрпризов.
В год новый радость чтоб в дом к вам пришла,
Станет счастливым пусть Рош ха-Шана!
Рош ха-Шана наступает,
Веселится весь народ,
Вам я счастья пожелаю
На еврейский новый год!
Чтоб столы всегда ломились,
Изобилия полны,
Радость в доме поселилась
От тепла сердец родных.
Чтобы шумною толпою
Навещали гости вас,
А достаток и здоровье
Возрастали каждый час!
Желаю, чтоб Рош ха-Шана
Принес Вам хлеба и вина!
Пусть ваша жизнь проходит гладко!
Чтоб было все как цимес сладким!
Празднует сегодня вся страна
Праздник, что зовем Рош ха-Шана!
Всем желаю мира и достатка,
Чтобы вам жилось легко и сладко!
Пусть ваши сбываются желания,
В семьях будут лад и понимание,
Пусть здоровье только лишь крепчает,
А душа от счастья расцветает!
От чистого сердца поздравляю тебя с Новым Годом – Рош ха-Шана! Радуйся сегодня и целуй родных, пусть все сегодня веселятся! Оставь все плохое и горькое в старом году. От всей души желаю тебе чтобы будущее было для тебя светлым, дом полной чашей, родные и близкие никогда не знали болезней и бедности!
Сладкой жизни в Новый год желаю
С Рош ха-Шана сердечно поздравляю!
Пусть евреям сладкий Новый год
Побольше радости и никаких забот!
Шалом всем евреям! Поздравляю вас с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Пусть весь следующий год вас преследует везение, достаток, удача! Пусть в каждый дом войдет любовь и благополучие! Пусть сердца ваши откроются для Бога! Да будут начертаны ваши имена в великую Книгу Жизни! Счастья вам в Новом году!
Рош ха-Шана – Новый Год еврейский.
К Богу обращайся – на себя надейся.
Пусть осенний праздник счастье принесет,
В небесах решается, кому какой доход.
С праздником! Молитесь Богу вы усердно!
И себя ведите достойно и примерно.
Рош ха-Шана… Бог решит, жить ли, умирать.
Ну, а наше дело – Бога воспевать.
С наступлением нового цикла, с наступлением Рош ха-Шана, пусть мы все будем вписаны в Книгу жизни! Сегодня не просто дата, не просто еще один и еще один праздник, сегодня тот миг, когда мы прощаемся со старым и переходим к новому. Пусть же наши жизни сияют счастьем и радостью.
Всех на праздник рог зовёт,
Рош ха-Шана настаёт,
Обмакнём лепёшку в мёд,
Пусть медовым будет год!
Полным счастья и удач,
И больших — больших задач,
Правильных решений,
Щедрых наполнений...
А судьбы превратности,
Беды — неприятности —
Мы попросим Б-га,
Бросить за порогом!
Еврейский праздник новогодний
Рош Ха-Шана нам всем даёт
Возможность именно сегодня
Всевышнему держать отчет.
О жизни что расскажет каждый:
Что получал, что отдавал,
Трусливым был или отважным,
Трудился, или прозябал.
Мы трубным голосом шофара
К молитве все приглашены,
И ценим этот день недаром,
Надежд на лучшее полны.
Пускай этот день предопределит вашу судьбу. Пускай она непременно будет очень благоприятной, светлой и счастливой. Пускай Всевышний подарит вам все то, о чем вы мечтаете и чего вы достойны. Пускай светлые молитвы, как музыка звучат из ваших домов и делают этот праздник очень добрым, чистым и радостным. С Рош ха-Шана!