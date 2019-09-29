Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
"Украинское дело" Трампа: Демократы хотят допросить Волкера и Йованович
"Украинское дело" Трампа: Демократы хотят допросить Волкера и Йованович
Бекиров: Бороться нужно с двойной силой
Бекиров: Бороться нужно с двойной силой
Динамо - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча
Альбом певицы Тейлор Свифт "Lover" бьет все рекорды
Альбом певицы Тейлор Свифт "Lover" бьет все рекорды

Оригинальные поздравления с днем свадьбы 29 сентября: стихи, открытки

Смотрите фото (11)
Оригинальные поздравления с днем свадьбы 29 сентября: стихи, открытки
16:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравьте своих родных и друзей с замечательным днем свадьбы!

  • 1

    Вас со свадьбой поздравляем.

    Счастья вам, любви желаем,

    Жить в гармонии душевной

    И заботе каждодневной!

     

    Пусть семья растет с годами.

    Становитесь краше сами,

    И семейный Ваш успех

    Станет радовать нас всех!

     

    Детский смех и понимание

    Пусть приводят в состояние

    Идеального блаженства,

    Доброй сказки, совершенства!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с днем счастливым!

    Берегите вы любовь,

    Пусть она будет взаимной,

    Пусть кипит от страсти кровь.

     

    Дней счастливых будет больше,

    И уют живет в семье,

    А в душе сияет солнце,

    Ярче, любом окне!

  • 4

  • 5

    Пусть будет небо для вас чистым,

    Любовь пусть будет без границ.

    Жизнь будет яркой и лучистой,

    Улыбки пусть не сходят с лиц.

     

    Запомнят этот день навеки

    Ваши влюбленные сердца.

    Желаем, чтобы счастья реки

    У вашего текли крыльца.

     

    Мы вас с днем свадьбы поздравляем,

    И, чтоб был крепким ваш союз,

    Друг друга понимать желаем.

    Счастливой жизни, счастья, муз!

  • 6

  • 7

    С днем создания семьи,

    Молодоженов поздравляем!

    Пусть в глазах горят огни

    И жизнь покажется вам раем.

     

    Свою любовь вы берегите,

    Пусть каждый день приносит счастье.

    Очаг семейный сохраните

    И не затронут вас ненастья!

  • 8

  • 9

    Настал сей долгожданный день -

    Вы стали мужем и женою,

    Пусть будет ваш союз согрет

    Отныне чистою любовью.

     

    Пусть вашей верности река,

    Со временем не обмелеет,

    Пускай в семейном очаге

    Огонь, не угасая, тлеет.

     

    Цените счастья каждый миг,

    И в суете не растеряйте.

    Слова из самых мудрых книг

    Друг другу чаще повторяйте.

  • 10

  • 11

    День обручения, день счастья,

    Два сердца бьются в унисон,

    Теперь и в бурю и в ненастье -

    Стеной и за руку, вдвоем.

     

    Мы поздравляем восхищенно,

    Желаем жить и понимать

    Друг друга, баловать любовью

    И часто-часто обнимать.

     

    Чтоб в доме был уют, достаток,

    Звенел счастливый детский смех,

    Чтоб было счастье и порядок,

    Совет, здоровье и успех!

  • 12

  • 13

    Пусть жизнь ваша будет счастливой,

    Чтоб за руки крепко держась,

    Любой Эверест был под силу,

    Во взгляде всегда была страсть!

     

    Чтоб годы спустя в ваших душах

    Не таяла чувств теплота.

    С рожденьем семьи! С датой лучшей!

    Несите любовь сквозь года!

  • 14

  • 15

    В этот день особенный для всех,

    По жизни вместе вы идти решили

    И блеском золотых колец,

    Сердца навек соединили.

     

    Желаем вам хранить любовь свою,

    Не зная бед и огорчений.

    Пусть бережет Господь вашу семью,

    И счастье лишь стучится в ваши двери!

  • 16

  • 17

    Любовь желаем, да совет.

    Живите дружно целый век.

    Встречайте каждый день рассвет -

    Пусть удивляется весь белый свет.

    Невзгоды все на жизненном пути

    Желаем рука об руку пройти.

  • 18

  • 19

    Желаем вместе долго жить,

    И не скучать, и не тужить.

    Пускай эмоций будет много,

    Счастьем устелится дорога.

     

    В любви растут пусть ваши дети,

    И каждый день пусть на рассвете

    Улыбка расцветает на губах,

    И нежность пусть сквозит в словах.

  • 20

Красивые поздравления с днем рождения на 29 сентября: стихи, проза, открытки

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Открытки, День свадьбы, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Прикольные поздравления, 29 сентября, Поздравления своими словами, Открытки с поздравлениями, Поздравления с днем свадьбы, Открытки с днем свадьбы, День свадьбы 29 сентября, Свадьба 29 сентября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)
03 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
04 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
05 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили "режим тишины"
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля &quot;Викрам&quot;
Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля "Викрам"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь