Оригинальные поздравления с днем свадьбы 29 сентября: стихи, открытки

1 Вас со свадьбой поздравляем. Счастья вам, любви желаем, Жить в гармонии душевной И заботе каждодневной! Пусть семья растет с годами. Становитесь краше сами, И семейный Ваш успех Станет радовать нас всех! Детский смех и понимание Пусть приводят в состояние Идеального блаженства, Доброй сказки, совершенства!

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3 Поздравляю с днем счастливым! Берегите вы любовь, Пусть она будет взаимной, Пусть кипит от страсти кровь. Дней счастливых будет больше, И уют живет в семье, А в душе сияет солнце, Ярче, любом окне!

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5 Пусть будет небо для вас чистым, Любовь пусть будет без границ. Жизнь будет яркой и лучистой, Улыбки пусть не сходят с лиц. Запомнят этот день навеки Ваши влюбленные сердца. Желаем, чтобы счастья реки У вашего текли крыльца. Мы вас с днем свадьбы поздравляем, И, чтоб был крепким ваш союз, Друг друга понимать желаем. Счастливой жизни, счастья, муз!

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7 С днем создания семьи, Молодоженов поздравляем! Пусть в глазах горят огни И жизнь покажется вам раем. Свою любовь вы берегите, Пусть каждый день приносит счастье. Очаг семейный сохраните И не затронут вас ненастья!

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9 Настал сей долгожданный день - Вы стали мужем и женою, Пусть будет ваш союз согрет Отныне чистою любовью. Пусть вашей верности река, Со временем не обмелеет, Пускай в семейном очаге Огонь, не угасая, тлеет. Цените счастья каждый миг, И в суете не растеряйте. Слова из самых мудрых книг Друг другу чаще повторяйте.

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11 День обручения, день счастья, Два сердца бьются в унисон, Теперь и в бурю и в ненастье - Стеной и за руку, вдвоем. Мы поздравляем восхищенно, Желаем жить и понимать Друг друга, баловать любовью И часто-часто обнимать. Чтоб в доме был уют, достаток, Звенел счастливый детский смех, Чтоб было счастье и порядок, Совет, здоровье и успех!

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13 Пусть жизнь ваша будет счастливой, Чтоб за руки крепко держась, Любой Эверест был под силу, Во взгляде всегда была страсть! Чтоб годы спустя в ваших душах Не таяла чувств теплота. С рожденьем семьи! С датой лучшей! Несите любовь сквозь года!

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15 В этот день особенный для всех, По жизни вместе вы идти решили И блеском золотых колец, Сердца навек соединили. Желаем вам хранить любовь свою, Не зная бед и огорчений. Пусть бережет Господь вашу семью, И счастье лишь стучится в ваши двери!

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17 Любовь желаем, да совет. Живите дружно целый век. Встречайте каждый день рассвет - Пусть удивляется весь белый свет. Невзгоды все на жизненном пути Желаем рука об руку пройти.

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19 Желаем вместе долго жить, И не скучать, и не тужить. Пускай эмоций будет много, Счастьем устелится дорога. В любви растут пусть ваши дети, И каждый день пусть на рассвете Улыбка расцветает на губах, И нежность пусть сквозит в словах.