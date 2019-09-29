Оригинальные поздравления с днем свадьбы 29 сентября: стихи, открытки

Вас со свадьбой поздравляем.
Счастья вам, любви желаем,
Жить в гармонии душевной
И заботе каждодневной!
Пусть семья растет с годами.
Становитесь краше сами,
И семейный Ваш успех
Станет радовать нас всех!
Детский смех и понимание
Пусть приводят в состояние
Идеального блаженства,
Доброй сказки, совершенства!
Поздравляю с днем счастливым!
Берегите вы любовь,
Пусть она будет взаимной,
Пусть кипит от страсти кровь.
Дней счастливых будет больше,
И уют живет в семье,
А в душе сияет солнце,
Ярче, любом окне!
Пусть будет небо для вас чистым,
Любовь пусть будет без границ.
Жизнь будет яркой и лучистой,
Улыбки пусть не сходят с лиц.
Запомнят этот день навеки
Ваши влюбленные сердца.
Желаем, чтобы счастья реки
У вашего текли крыльца.
Мы вас с днем свадьбы поздравляем,
И, чтоб был крепким ваш союз,
Друг друга понимать желаем.
Счастливой жизни, счастья, муз!
С днем создания семьи,
Молодоженов поздравляем!
Пусть в глазах горят огни
И жизнь покажется вам раем.
Свою любовь вы берегите,
Пусть каждый день приносит счастье.
Очаг семейный сохраните
И не затронут вас ненастья!
Настал сей долгожданный день -
Вы стали мужем и женою,
Пусть будет ваш союз согрет
Отныне чистою любовью.
Пусть вашей верности река,
Со временем не обмелеет,
Пускай в семейном очаге
Огонь, не угасая, тлеет.
Цените счастья каждый миг,
И в суете не растеряйте.
Слова из самых мудрых книг
Друг другу чаще повторяйте.
День обручения, день счастья,
Два сердца бьются в унисон,
Теперь и в бурю и в ненастье -
Стеной и за руку, вдвоем.
Мы поздравляем восхищенно,
Желаем жить и понимать
Друг друга, баловать любовью
И часто-часто обнимать.
Чтоб в доме был уют, достаток,
Звенел счастливый детский смех,
Чтоб было счастье и порядок,
Совет, здоровье и успех!
Пусть жизнь ваша будет счастливой,
Чтоб за руки крепко держась,
Любой Эверест был под силу,
Во взгляде всегда была страсть!
Чтоб годы спустя в ваших душах
Не таяла чувств теплота.
С рожденьем семьи! С датой лучшей!
Несите любовь сквозь года!
В этот день особенный для всех,
По жизни вместе вы идти решили
И блеском золотых колец,
Сердца навек соединили.
Желаем вам хранить любовь свою,
Не зная бед и огорчений.
Пусть бережет Господь вашу семью,
И счастье лишь стучится в ваши двери!
Любовь желаем, да совет.
Живите дружно целый век.
Встречайте каждый день рассвет -
Пусть удивляется весь белый свет.
Невзгоды все на жизненном пути
Желаем рука об руку пройти.
Желаем вместе долго жить,
И не скучать, и не тужить.
Пускай эмоций будет много,
Счастьем устелится дорога.
В любви растут пусть ваши дети,
И каждый день пусть на рассвете
Улыбка расцветает на губах,
И нежность пусть сквозит в словах.