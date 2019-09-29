Красивые поздравления с еврейским Новым Годом 2019: проза и открытки

1 Поздравляю! Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, большое счастье и благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и послано все то, о чем мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусны будут хала и медовые яблоки.

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3 Мы счастливы поздравить вас с праздником Рош ха-Шана и пожелать нового плодородного года, больших творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья каждому! Сладкой жизни и не знать бед!

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5 В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди - года для радости, хороших поступков, благих вестей.

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7 С праздником Рош ха-Шана. Пусть рог шофара протрубит о новом рассвете, о новых мечтах, о новых надеждах, пусть все грехи и глупые мысли останутся в прошлом, пусть впереди ждет только радость и доброе дело. От всей души желаю богатого здоровья, богатого внутреннего мира, богатого двора и богатого счастья души.

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9 Поздравляю с великим праздником. Желаю, чтобы каждый отпустил и оставил все дурное и вошел в новый цикл только с добром и честью в сердце. Желаю веселого празднования, вкусных угощений, сладких и приятных, как мед встреч с родными и близкими людьми. Пускай в ваших домах всегда будет мир, любовь и достаток.

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11 Поздравляю с праздником Рош ха-Шана и хочу пожелать сладкого года, будто мед, благополучия, здоровья, мира и достатка. Пусть все твои грехи и темные мысли выпадут хлебными крошками в пруд на съедение рыбам, пусть твоя вера окрепнет, а твое сердце станет еще добрее.

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13 С наступлением нового цикла, с наступлением Рош ха-Шана, пусть мы все будем вписаны в Книгу жизни! Сегодня не просто дата, не просто еще один и еще один праздник, сегодня тот миг, когда мы прощаемся со старым и переходим к новому. Пусть же наши жизни сияют счастьем и радостью.

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15 Пришел Рош ха-Шана, пора веселиться и праздновать! Желаю, чтобы в доме были достаток, уют, радость и мир. Пускай каждый день нового года будет ярким, позитивным и светлым. Пусть Господь хранит всю семью от бед, дарит счастье и гармонию, улыбки и тепло!

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17 Пришла пора задуматься о прожитых годах и отпустить все мрачные мысли, в праздник Рош ха-Шана прошу тебя забыть свои неудачи и наполнить свое сердце добротой. Желаю мира и любви в семье, желаю счастья в полном достатке. Пусть тебе будут прощены все грехи, пусть для тебя откроется новый путь - путь праведной радостной жизни.

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