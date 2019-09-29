Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
Криклий: Речи о восстановлении транспортного сообщения с оккупированным Крымом не идет
Криклий: Речи о восстановлении транспортного сообщения с оккупированным Крымом не идет
Тысячи людей во Франции пришли попрощаться с экс-президентом Шираком
Тысячи людей во Франции пришли попрощаться с экс-президентом Шираком
Динамо - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча
Альбом певицы Тейлор Свифт "Lover" бьет все рекорды
Альбом певицы Тейлор Свифт "Lover" бьет все рекорды

Красивые поздравления с еврейским Новым Годом 2019: проза и открытки

Смотрите фото (11)
Красивые поздравления с еврейским Новым Годом 2019: проза и открытки
17:12 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Считается, что в этот день предопределяются судьбы и события всего следующего года.

  • 1

    Поздравляю! Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, большое счастье и благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и послано все то, о чем мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусны будут хала и медовые яблоки. 

  • 2

  • 3

    Мы счастливы поздравить вас с праздником Рош ха-Шана и пожелать нового плодородного года, больших творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья каждому! Сладкой жизни и не знать бед!

  • 4

  • 5

    В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди - года для радости, хороших поступков, благих вестей.

  • 6

  • 7

    С праздником Рош ха-Шана. Пусть рог шофара протрубит о новом рассвете, о новых мечтах, о новых надеждах, пусть все грехи и глупые мысли останутся в прошлом, пусть впереди ждет только радость и доброе дело. От всей души желаю богатого здоровья, богатого внутреннего мира, богатого двора и богатого счастья души.

  • 8

  • 9

    Поздравляю с великим праздником. Желаю, чтобы каждый отпустил и оставил все дурное и вошел в новый цикл только с добром и честью в сердце. Желаю веселого празднования, вкусных угощений, сладких и приятных, как мед встреч с родными и близкими людьми. Пускай в ваших домах всегда будет мир, любовь и достаток.

  • 10

  • 11

    Поздравляю с праздником Рош ха-Шана и хочу пожелать сладкого года, будто мед, благополучия, здоровья, мира и достатка. Пусть все твои грехи и темные мысли выпадут хлебными крошками в пруд на съедение рыбам, пусть твоя вера окрепнет, а твое сердце станет еще добрее.

  • 12

  • 13

    С наступлением нового цикла, с наступлением Рош ха-Шана, пусть мы все будем вписаны в Книгу жизни! Сегодня не просто дата, не просто еще один и еще один праздник, сегодня тот миг, когда мы прощаемся со старым и переходим к новому. Пусть же наши жизни сияют счастьем и радостью.

  • 14

  • 15

    Пришел Рош ха-Шана, пора веселиться и праздновать! Желаю, чтобы в доме были достаток, уют, радость и мир. Пускай каждый день нового года будет ярким, позитивным и светлым. Пусть Господь хранит всю семью от бед, дарит счастье и гармонию, улыбки и тепло!

  • 16

  • 17

    Пришла пора задуматься о прожитых годах и отпустить все мрачные мысли, в праздник Рош ха-Шана прошу тебя забыть свои неудачи и наполнить свое сердце добротой. Желаю мира и любви в семье, желаю счастья в полном достатке. Пусть тебе будут прощены все грехи, пусть для тебя откроется новый путь - путь праведной радостной жизни.

  • 18

  • 19

    Пускай этот день предопределит вашу судьбу. Пускай она непременно будет очень благоприятной, светлой и счастливой. Пускай Всевышний подарит вам все то, о чем вы мечтаете и чего вы достойны. Пускай светлые молитвы, как музыка звучат из ваших домов и делают этот праздник очень добрым, чистым и радостным. С Рош ха-Шана!

Рош ха-Шана 2019: поздравления с еврейским Новым годом

Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года

Рош ха-Шана 2019: несколько фактов о еврейском Новом годе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Хасиды, Поздравления, Еврейский новый год, Рош-Ха-Шана, Паломничество хасидов в Умань, Рош-Ха-Шана 2019, Поздравления с еврейским Новым годом, Поздравления с Рош ха-Шана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)
03 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
04 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
05 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
Бекиров: Бороться нужно с двойной силой
Бекиров: Бороться нужно с двойной силой
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
&quot;Много моральных страданий&quot;: Селена Гомес рассказала о депрессии (Фото)
"Много моральных страданий": Селена Гомес рассказала о депрессии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь