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СМС-поздравления с Рош ха-Шана 2019: открытки

Смотрите фото (10)
СМС-поздравления с Рош ха-Шана 2019: открытки
09:00 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Традиционно празднование связано с поздравлениями родных, пожеланиями добра, молитвами о благополучии, подарками, богатыми семейными застольями.

  • 1

    Ночь в молитвах проведем,

    Завершим сегодня тшуву.

    Сладко, жирно за столом,

    Подари подарок другу.

     

    Нам печалиться нельзя,

    Ведь евреи все едины!

    Поспешим к реке, скользя,

    Прочитаем Тору миром!

  • 2

  • 3

    Рош-ха-Шана - Новый год,

    Праздник сей сентябрь несет.

    Главным будет пожеланье

    В «Книгу жизни» чтоб вписали.

    Хлеб обмакивают в мед,

    Сладким будет этот год!

  • 4

  • 5

    В книгу Жизни попади -

    Рош ха-Шана впереди.

    Вот трубит шофар в округе -

    Медом угости ты друга.

    Будет сладким целый год,

    Веселиться весь народ.

  • 6

  • 7

    Рош ха-Шана, трубит шофар

    Призывно и торжественно.

    Сегодня все, и млад и стар

    Награды ждут божественной.

     

    Желаем в Книгу жизни быть

    Мы вместе нынче вписаны.

    И счастливо и мирно жить,

    Стремиться к счастью мысленно.

  • 8

  • 9

    От грехов освободиться,

    Из ручья воды напиться -

    Рош ха-Шана наступил,

    Чтобы мир везде царил.

    Надевай свои наряды,

    Прогони обиды прочь,

    Не забудь про все обряды -

    Чтобы людям всем помочь.

  • 10

  • 11

    евреи празднуют сегодня

    Светлый праздник Новый год!

    Давайте вместе мы отметим,

    Пусть точка-печаль пройдет.

     

    От души повеселимся,

    Прочь прогоним мы беду.

    Счастье, радость и удача

    В новом будут пусть году!

  • 12

  • 13

    Белые одежды

    В праздник одеваем,

    Рош ха-Шана радостно

    Весело встречаем.

     

    В Новый год еврейский

    Счастья пожелаю,

    Пусть трубит шофар,

    Души очищая.

     

    В Книгу жизни впишут

    Пусть ваши имена,

    Жизнь благословенная

    Будет вам дана.

  • 14

  • 15

    Рош ха-Шана наступает.

    Встретим дружно Новый год!

    И пусть каждый процветает

    И в достатке пусть живет!

    Чтоб служила всем фортуна,

    Улыбалось окруженье.

    Пожелаем всем мы счастья

    И по службе продвиженья!

    Много радости всем вам

    И успехов лишь делам!

  • 16

  • 17

    В Рош ха-Шана подумай скорей

    О прощении прочих людей,

    Подведи-ка итог прожитому,

    Чтоб потом не вернуться к былому.

     

    Помолись, чтоб невзгоды исчезли

    И обратно уже не полезли.

    Соблюдай завещания предков

    И заботься о маленьких детках.

  • 18

  • 19

    Поздравляем с Новом годом!

    Отмечаем всем народом!

     

    В славном месяце тишрее

    Создан первый человек,

    Ноах на твердь вступил скорее,

    Завершился рабства век.

     

    В синагоге отмечаем,

    Где шофара глас звучит,

    И молитвам сим внимаем:

    В покаянии все молчит.

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