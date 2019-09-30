СМС-поздравления с Рош ха-Шана 2019: открытки

1 Ночь в молитвах проведем, Завершим сегодня тшуву. Сладко, жирно за столом, Подари подарок другу. Нам печалиться нельзя, Ведь евреи все едины! Поспешим к реке, скользя, Прочитаем Тору миром!

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3 Рош-ха-Шана - Новый год, Праздник сей сентябрь несет. Главным будет пожеланье В «Книгу жизни» чтоб вписали. Хлеб обмакивают в мед, Сладким будет этот год!

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5 В книгу Жизни попади - Рош ха-Шана впереди. Вот трубит шофар в округе - Медом угости ты друга. Будет сладким целый год, Веселиться весь народ.

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7 Рош ха-Шана, трубит шофар Призывно и торжественно. Сегодня все, и млад и стар Награды ждут божественной. Желаем в Книгу жизни быть Мы вместе нынче вписаны. И счастливо и мирно жить, Стремиться к счастью мысленно.

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9 От грехов освободиться, Из ручья воды напиться - Рош ха-Шана наступил, Чтобы мир везде царил. Надевай свои наряды, Прогони обиды прочь, Не забудь про все обряды - Чтобы людям всем помочь.

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11 евреи празднуют сегодня Светлый праздник Новый год! Давайте вместе мы отметим, Пусть точка-печаль пройдет. От души повеселимся, Прочь прогоним мы беду. Счастье, радость и удача В новом будут пусть году!

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13 Белые одежды В праздник одеваем, Рош ха-Шана радостно Весело встречаем. В Новый год еврейский Счастья пожелаю, Пусть трубит шофар, Души очищая. В Книгу жизни впишут Пусть ваши имена, Жизнь благословенная Будет вам дана.

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15 Рош ха-Шана наступает. Встретим дружно Новый год! И пусть каждый процветает И в достатке пусть живет! Чтоб служила всем фортуна, Улыбалось окруженье. Пожелаем всем мы счастья И по службе продвиженья! Много радости всем вам И успехов лишь делам!

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17 В Рош ха-Шана подумай скорей О прощении прочих людей, Подведи-ка итог прожитому, Чтоб потом не вернуться к былому. Помолись, чтоб невзгоды исчезли И обратно уже не полезли. Соблюдай завещания предков И заботься о маленьких детках.

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