СМС-поздравления с Рош ха-Шана 2019: открытки

Ночь в молитвах проведем,
Завершим сегодня тшуву.
Сладко, жирно за столом,
Подари подарок другу.
Нам печалиться нельзя,
Ведь евреи все едины!
Поспешим к реке, скользя,
Прочитаем Тору миром!
Рош-ха-Шана - Новый год,
Праздник сей сентябрь несет.
Главным будет пожеланье
В «Книгу жизни» чтоб вписали.
Хлеб обмакивают в мед,
Сладким будет этот год!
В книгу Жизни попади -
Рош ха-Шана впереди.
Вот трубит шофар в округе -
Медом угости ты друга.
Будет сладким целый год,
Веселиться весь народ.
Рош ха-Шана, трубит шофар
Призывно и торжественно.
Сегодня все, и млад и стар
Награды ждут божественной.
Желаем в Книгу жизни быть
Мы вместе нынче вписаны.
И счастливо и мирно жить,
Стремиться к счастью мысленно.
От грехов освободиться,
Из ручья воды напиться -
Рош ха-Шана наступил,
Чтобы мир везде царил.
Надевай свои наряды,
Прогони обиды прочь,
Не забудь про все обряды -
Чтобы людям всем помочь.
евреи празднуют сегодня
Светлый праздник Новый год!
Давайте вместе мы отметим,
Пусть точка-печаль пройдет.
От души повеселимся,
Прочь прогоним мы беду.
Счастье, радость и удача
В новом будут пусть году!
Белые одежды
В праздник одеваем,
Рош ха-Шана радостно
Весело встречаем.
В Новый год еврейский
Счастья пожелаю,
Пусть трубит шофар,
Души очищая.
В Книгу жизни впишут
Пусть ваши имена,
Жизнь благословенная
Будет вам дана.
Рош ха-Шана наступает.
Встретим дружно Новый год!
И пусть каждый процветает
И в достатке пусть живет!
Чтоб служила всем фортуна,
Улыбалось окруженье.
Пожелаем всем мы счастья
И по службе продвиженья!
Много радости всем вам
И успехов лишь делам!
В Рош ха-Шана подумай скорей
О прощении прочих людей,
Подведи-ка итог прожитому,
Чтоб потом не вернуться к былому.
Помолись, чтоб невзгоды исчезли
И обратно уже не полезли.
Соблюдай завещания предков
И заботься о маленьких детках.
Поздравляем с Новом годом!
Отмечаем всем народом!
В славном месяце тишрее
Создан первый человек,
Ноах на твердь вступил скорее,
Завершился рабства век.
В синагоге отмечаем,
Где шофара глас звучит,
И молитвам сим внимаем:
В покаянии все молчит.