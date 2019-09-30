Рош-Ха-Шана 2019: красивые поздравления в стихах, открытки

Сегодня проснулись мы все очень рано,
Молитвы читая, встречаем сей день,
Ведь так полагается в день Рош а-Шана,
И нам это делать нисколько не лень.
Пусть нас милосердием не оставляет
Всевышний, проявит свою доброту,
Для нас новый год, наконец, наступает
Желаю счастливым быть в этом году!
Новый год в стране еврейской отмечают в сентябре,
Называется этот праздник рош ха-Шана.
Этот праздник, по поверьям, называют день суда -
Судит Бог людей и землю, но прощает им всегда.
Молят Бога в полнолунье с открытой, чистою душой
Чтоб простил все прегрешенья, народу, семьям даровал покой.
В Рош ха-Шана подумай скорей
О прощении прочих людей,
Подведи-ка итог прожитому,
Чтоб потом не вернуться к былому.
Помолись, чтоб невзгоды исчезли
И обратно уже не полезли.
Соблюдай завещания предков
И заботься о маленьких детках.
Новый год, Рош ха-Шана, - сотворенья праздник,
Светлый гимн звучит в душе, вера в чудеса,
Пусть желанья сбудутся - точно по заказу,
И наполнятся надеждой добрые сердца.
Сладкий ужин на столе, все родные в сборе,
Остается только счастья близким пожелать,
Не грустить по пустякам, не жалеть о вздоре
И удачу - словно рыбку - на крючок поймать.
Сегодня повод для застолья не простой.
Отметить надо не 8 марта и не юбилей.
Отметим Рош ха Шана мы с тобой,
Поймешь о чем я, если ты еврей.
Пусть изобильным и богатым будет урожай,
Пусть мирным и успешным будет год,
Пусть расцветает наш благословенный край,
И пусть твой бизнес прибыльно идет!
Поздравляем с Новом годом!
Отмечаем всем народом!
В славном месяце тишрее
Создан первый человек,
Ноах на твердь вступил скорее,
Завершился рабства век.
В синагоге отмечаем,
Где шофара глас звучит,
И молитвам сим внимаем:
В покаянии всё молчит.
Ночь в молитвах проведем,
Завершим сегодня тшуву.
Сладко, жирно за столом,
Подари подарок другу.
Нам печалиться нельзя,
Ведь евреи все едины!
Поспешим к реке, скользя,
Прочитаем Тору миром!
Рош а-Шана - начало новых дней,
Знаменованье года нового прихода!
И каждый обещает стать добрей,
Сильней, мудрей в преддверье Нового года.
Обычай древний всех зовет к столу -
Чтоб веселиться в радости, достатке.
И хлеба ломоть обмакнуть в меду,
Чтоб наступающие дни все были сладки.
Рош-ха-Шана - Новый год,
Праздник сей сентябрь несет.
Главным будет пожеланье
В "Книгу жизни" чтоб вписали.
Хлеб обмакивают в мед,
Сладким будет этот год!
Рош-а Шана - не просто Новый Год,
То символ сотворенья мира.
Я вам прожить его желаю без забот,
Ознаменовав его начало пиром.
Звук шофара напомнит о стараниях,
Которые добро для мира принесут.
Пусть поздравления не обойдут вниманием
Всех тех, кто рядом или далеко живут.
Всех поздравляю безустанно,
Сегодня праздник Рош а-Шана!
Давай проводим старый год,
Нас в новом много чего ждет:
Добро, удача, счастья воз,
Смотри, там кто-то за дверьми
Тебе подарочек принес!
В нем сто улыбок и лучей
Возьми его же поскорей!
И поздравления прими
На все Рош а - Шана дни!