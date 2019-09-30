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Понедельник, 30.09.2019
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Рош-Ха-Шана 2019: красивые поздравления в стихах, открытки

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Рош-Ха-Шана 2019: красивые поздравления в стихах, открытки
17:02 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Это праздник для всех иудеев, который отмечается ими в честь сотворения мира и приходится на 1-2 день месяца тишрей.

  • 1

    Сегодня проснулись мы все очень рано,

    Молитвы читая, встречаем сей день,

    Ведь так полагается в день Рош а-Шана,

    И нам это делать нисколько не лень.

     

    Пусть нас милосердием не оставляет

    Всевышний, проявит свою доброту,

    Для нас новый год, наконец, наступает

    Желаю счастливым быть в этом году!

  • 2

  • 3

    Новый год в стране еврейской отмечают в сентябре,

    Называется этот праздник рош ха-Шана.

    Этот праздник, по поверьям, называют день суда -

    Судит Бог людей и землю, но прощает им всегда.

    Молят Бога в полнолунье с открытой, чистою душой

    Чтоб простил все прегрешенья, народу, семьям даровал покой.

  • 4

  • 5

    В Рош ха-Шана подумай скорей

    О прощении прочих людей,

    Подведи-ка итог прожитому,

    Чтоб потом не вернуться к былому.

     

    Помолись, чтоб невзгоды исчезли

    И обратно уже не полезли.

    Соблюдай завещания предков

    И заботься о маленьких детках.

  • 6

  • 7

    Новый год, Рош ха-Шана, - сотворенья праздник,

    Светлый гимн звучит в душе, вера в чудеса,

    Пусть желанья сбудутся - точно по заказу,

    И наполнятся надеждой добрые сердца.

     

    Сладкий ужин на столе, все родные в сборе,

    Остается только счастья близким пожелать,

    Не грустить по пустякам, не жалеть о вздоре

    И удачу - словно рыбку - на крючок поймать.

  • 8

  • 9

    Сегодня повод для застолья не простой.

    Отметить надо не 8 марта и не юбилей.

    Отметим Рош ха Шана мы с тобой,

    Поймешь о чем я, если ты еврей.

     

    Пусть изобильным и богатым будет урожай,

    Пусть мирным и успешным будет год,

    Пусть расцветает наш благословенный край,

    И пусть твой бизнес прибыльно идет!

  • 10

  • 11

    Поздравляем с Новом годом!

    Отмечаем всем народом!

     

    В славном месяце тишрее

    Создан первый человек,

    Ноах на твердь вступил скорее,

    Завершился рабства век.

     

    В синагоге отмечаем,

    Где шофара глас звучит,

    И молитвам сим внимаем:

    В покаянии всё молчит.

  • 12

  • 13

    Ночь в молитвах проведем,

    Завершим сегодня тшуву.

    Сладко, жирно за столом,

    Подари подарок другу.

     

    Нам печалиться нельзя,

    Ведь евреи все едины!

    Поспешим к реке, скользя,

    Прочитаем Тору миром!

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  • 15

    Рош а-Шана - начало новых дней,

    Знаменованье года нового прихода!

    И каждый обещает стать добрей,

    Сильней, мудрей в преддверье Нового года.

     

    Обычай древний всех зовет к столу -

    Чтоб веселиться в радости, достатке.

    И хлеба ломоть обмакнуть в меду,

    Чтоб наступающие дни все были сладки.

  • 16

  • 17

    Рош-ха-Шана - Новый год,

    Праздник сей сентябрь несет.

    Главным будет пожеланье

    В "Книгу жизни" чтоб вписали.

    Хлеб обмакивают в мед,

    Сладким будет этот год!

  • 18

  • 19

    Рош-а Шана - не просто Новый Год,

    То символ сотворенья мира.

    Я вам прожить его желаю без забот,

    Ознаменовав его начало пиром.

     

    Звук шофара напомнит о стараниях,

    Которые добро для мира принесут.

    Пусть поздравления не обойдут вниманием

    Всех тех, кто рядом или далеко живут.

  • 20

  • 21

    Всех поздравляю безустанно,

    Сегодня праздник Рош а-Шана!

    Давай проводим старый год,

    Нас в новом много чего ждет:

    Добро, удача, счастья воз,

    Смотри, там кто-то за дверьми

    Тебе подарочек принес!

    В нем сто улыбок и лучей

    Возьми его же поскорей!

    И поздравления прими

    На все Рош а - Шана дни!

Рош ха-Шана 2019: поздравления с еврейским Новым годом

Рош ха-Шана 2019: традиции и обычаи еврейского Нового года

Рош ха-Шана 2019: несколько фактов о еврейском Новом годе

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Хасиды, Поздравления, Еврейский новый год, Рош-Ха-Шана, Паломничество хасидов в Умань, Рош-Ха-Шана 2019, Поздравления с еврейским Новым годом, Поздравления с Рош ха-Шана.
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