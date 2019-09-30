Рош-Ха-Шана 2019: красивые поздравления в стихах, открытки

1 Сегодня проснулись мы все очень рано, Молитвы читая, встречаем сей день, Ведь так полагается в день Рош а-Шана, И нам это делать нисколько не лень. Пусть нас милосердием не оставляет Всевышний, проявит свою доброту, Для нас новый год, наконец, наступает Желаю счастливым быть в этом году!

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3 Новый год в стране еврейской отмечают в сентябре, Называется этот праздник рош ха-Шана. Этот праздник, по поверьям, называют день суда - Судит Бог людей и землю, но прощает им всегда. Молят Бога в полнолунье с открытой, чистою душой Чтоб простил все прегрешенья, народу, семьям даровал покой.

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5 В Рош ха-Шана подумай скорей О прощении прочих людей, Подведи-ка итог прожитому, Чтоб потом не вернуться к былому. Помолись, чтоб невзгоды исчезли И обратно уже не полезли. Соблюдай завещания предков И заботься о маленьких детках.

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7 Новый год, Рош ха-Шана, - сотворенья праздник, Светлый гимн звучит в душе, вера в чудеса, Пусть желанья сбудутся - точно по заказу, И наполнятся надеждой добрые сердца. Сладкий ужин на столе, все родные в сборе, Остается только счастья близким пожелать, Не грустить по пустякам, не жалеть о вздоре И удачу - словно рыбку - на крючок поймать.

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9 Сегодня повод для застолья не простой. Отметить надо не 8 марта и не юбилей. Отметим Рош ха Шана мы с тобой, Поймешь о чем я, если ты еврей. Пусть изобильным и богатым будет урожай, Пусть мирным и успешным будет год, Пусть расцветает наш благословенный край, И пусть твой бизнес прибыльно идет!

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11 Поздравляем с Новом годом! Отмечаем всем народом! В славном месяце тишрее Создан первый человек, Ноах на твердь вступил скорее, Завершился рабства век. В синагоге отмечаем, Где шофара глас звучит, И молитвам сим внимаем: В покаянии всё молчит.

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13 Ночь в молитвах проведем, Завершим сегодня тшуву. Сладко, жирно за столом, Подари подарок другу. Нам печалиться нельзя, Ведь евреи все едины! Поспешим к реке, скользя, Прочитаем Тору миром!

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15 Рош а-Шана - начало новых дней, Знаменованье года нового прихода! И каждый обещает стать добрей, Сильней, мудрей в преддверье Нового года. Обычай древний всех зовет к столу - Чтоб веселиться в радости, достатке. И хлеба ломоть обмакнуть в меду, Чтоб наступающие дни все были сладки.

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17 Рош-ха-Шана - Новый год, Праздник сей сентябрь несет. Главным будет пожеланье В "Книгу жизни" чтоб вписали. Хлеб обмакивают в мед, Сладким будет этот год!

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19 Рош-а Шана - не просто Новый Год, То символ сотворенья мира. Я вам прожить его желаю без забот, Ознаменовав его начало пиром. Звук шофара напомнит о стараниях, Которые добро для мира принесут. Пусть поздравления не обойдут вниманием Всех тех, кто рядом или далеко живут.

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