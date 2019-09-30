Красивые поздравления с днем рождения на 30 сентября

Вы родились 30 сентября, знак зодиака Весы.

Вам жизненно необходимы любовь и преданность. Ваша жажда самовыражения может найти выход, если вы попробуете свои силы в искусстве, обратитесь к музыке, литературе и театру или, в крайнем случае, станете профессиональным знатоком и ценителем прекрасного. Вы элегантны и утонченны. У людей вашего типа, как правило, хорошие манеры и приятный голос.

Вы привыкли тщательно осмыслять окружающее, нуждаетесь в постоянном пополнении знаний и очень любите составлять планы, способные стимулировать вашу духовную энергию. Судя по аналитическому складу вашего ума, у вас неплохие технические способности.

Однако подозрительность и излишнее беспокойство подчас осложняют ваши отношения с близкими людьми и вы утрачиваете прирожденную легкость восприятия.

Из-за этой чрезмерной эмоциональности первая половина вашей жизни может оказаться более трудной и напряженной, чем зрелые годы.

До 22 лет ваши интересы в основном сосредоточены на установлении гармонии в отношениях с близкими людьми, на развитии творческих способностей и поиске высокооплачиваемых профессий. В 23 года вы ощутите глубинный эмоциональный поворот, который предопределит общую направленность вашей жизни на следующие тридцать лет.

Еще один поворот произойдет в 53 года: вам захочется расширить свои духовные горизонты, ощутить прилив вдохновения, приобрести новых друзей, пополнить образование или отправиться путешествовать.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

Поздравляю с Днём рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!

С днем рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека, как ты, — приятно вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных затей, только важных людей, денег, чувств и эмоций, силы, смелости... Но, главное, чтобы в нужную минуту у тебя всегда было бы то, что тебе нужно.

Поздравляю с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются! Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

Поздравляю с днем рождения! Яркого позитивного настроения, высоких достижений, душевной гармонии, процветания, крепкого здоровья, успехов во всём! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом. Удачи в познании новых идей, саморазвития и стремления только к самому лучшему!