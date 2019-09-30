Красивые поздравления с Днем Надежды, Веры, Любови и Софии: открытки

1 Поздравим с этим светлым днем, О вере вам напомним вновь, Зажжем в душе свечи огнем Добро, надежду и любовь - Ради любви мы все живем, А веру в сердце сохраняем. В надежде к лучшему идем, О светлом искренне мечтаем, К святой Софии и трем сестрам Речи молитвы обратите, У них учитесь и растите.

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3 Пусть ангелы от Вас Отведут ненастье. Здоровья крепкого, Друзей, улыбок, счастья! Радость пусть приносят вновь, Ангельскую святость Вера, Надежда, София, Любовь - Они непредвзяты. Купаться в море доброты, Радость жизни всю познать, Улыбаясь всем, сиять!

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5 Коль зовешься ты София, Вера, Надя иль Любовь, То сегодня к поздравлениям Ушки ты свои готовь. В именинный день желаю Счастья ласковых лучей, Доброты, тепла людского И приятных мелочей. Несмотря на то, что осень, В сердце пусть живет весна, И пусть ангел охраняет Путь твой долгие года.

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7 Ты в жизни носишь имя святой девы, Одной из троицы святых сестер. Мученья страшные она терпела, Но с твердостью стояла на своем. Гордись тем именем, что тебе дали, И от своих не отрекайся слов. Пускай тебе по жизни помогают Все три: Надежда, Вера и Любовь.

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9 Пусть ангелы, три добрые сестры, Незримой силой вас оберегают, Исполнят все заветные мечты, Добром и счастьем дом ваш осыпают. София мать все беды отведет, Надежда, Вера и Любовь отныне Дадут вам в жизни небывалый взлет И будут охранять вас, как святыню!

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11 Всем Верунькам и Надюнькам, Любам, Соням-хохотунькам Мы желаем быть в ажуре, При деньгах и при фигуре, При достойных мужиках И в нервущихся чулках. При престижнейшей работе, Окруженными заботой, И с прической, с макияжем, ежегодно чтоб вояжи, Чтобы модные прикиды И ни капельки обиды. Чтоб мудры вы были вечно И красивы безупречно, Чтобы верили в себя, Все надеясь и любя.

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13 Пусть всегда вам помогают Надежда, Вера и Любовь, От зла и бед оберегают, Даря вам радость вновь и вновь! Пусть Вера укрепит вам сердце, Надежда душу озарит, Ну а Любовь не даст обжечься И счастьем отблагодарит!

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15 Желаю веры не терять, Пускай надежда будет рядом, Любовь не смейте предавать И будет все у вас, как надо. София мудрость пусть пошлет, А грусть пусть сердце не тревожит. Плохое навсегда уйдет И ангел вам во всем поможет.

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17 Три имени. Красивые, простые. Слова, что помогают людям жить. Когда-то нарекла детей София, ее мы и должны благодарить! За то, что подарила Веру людям. И что с Надеждою любой всегда живет. И если есть Любовь, то счастье будет! И в каждый дом пускай оно придет!

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19 Когда дожди стучатся в ваши двери, Нет сил собраться и идти вперед, Пусть рядом обитает ангел Веры, В обиду вашу душу не дает, Когда не греют фразы и одежда, На сердце стужа - словно в феврале, Пусть вас согреет ангелок Надежды, Уложит спать на ласковом крыле, Когда, устав, на все на свете злитесь И злость бушует пламенем в крови, Не торопитесь - Богу помолитесь, Придет к вам ангел пресвятой Любви, Пусть сохранят вас от любой стихии Три ангела и матерь их - София!

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21 Надежда, Вера и Любовь И мать их светлая, София, Пусть унесут всю твою боль И жизнь пусть сделают счастливой. Пусть этот праздник принесет Сто тысяч радостных мгновений. Пускай везде во всем везет, Не пропадает настроение. Желаю счастья и любви, Надежды, веры и веселья. Цени ты жизни каждый миг. Свое найди ты вдохновение.

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