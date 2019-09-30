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Красивые поздравления с Днем Надежды, Веры, Любови и Софии: открытки

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Красивые поздравления с Днем Надежды, Веры, Любови и Софии: открытки
13:39 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Что можно пожелать в этот день кроме терпения, стойкости, мужества? Конечно, надежды, веры и любви.

  • 1

    Поздравим с этим светлым днем,

    О вере вам напомним вновь,

    Зажжем в душе свечи огнем

    Добро, надежду и любовь -

    Ради любви мы все живем,

    А веру в сердце сохраняем.

    В надежде к лучшему идем,

    О светлом искренне мечтаем,

    К святой Софии и трем сестрам

    Речи молитвы обратите,

    У них учитесь и растите.

  • 2

  • 3

    Пусть ангелы от Вас

    Отведут ненастье.

    Здоровья крепкого,

    Друзей, улыбок, счастья!

    Радость пусть приносят вновь,

    Ангельскую святость

    Вера, Надежда, София, Любовь -

    Они непредвзяты.

    Купаться в море доброты,

    Радость жизни всю познать,

    Улыбаясь всем, сиять!

  • 4

  • 5

    Коль зовешься ты София,

    Вера, Надя иль Любовь,

    То сегодня к поздравлениям

    Ушки ты свои готовь.

     

    В именинный день желаю

    Счастья ласковых лучей,

    Доброты, тепла людского

    И приятных мелочей.

     

    Несмотря на то, что осень,

    В сердце пусть живет весна,

    И пусть ангел охраняет

    Путь твой долгие года.

  • 6

  • 7

    Ты в жизни носишь имя святой девы,

    Одной из троицы святых сестер.

    Мученья страшные она терпела,

    Но с твердостью стояла на своем.

     

    Гордись тем именем, что тебе дали,

    И от своих не отрекайся слов.

    Пускай тебе по жизни помогают

    Все три: Надежда, Вера и Любовь.

  • 8

  • 9

    Пусть ангелы, три добрые сестры,

    Незримой силой вас оберегают,

    Исполнят все заветные мечты,

    Добром и счастьем дом ваш осыпают.

     

    София мать все беды отведет,

    Надежда, Вера и Любовь отныне

    Дадут вам в жизни небывалый взлет

    И будут охранять вас, как святыню!

  • 10

  • 11

    Всем Верунькам и Надюнькам,

    Любам, Соням-хохотунькам

    Мы желаем быть в ажуре,

    При деньгах и при фигуре,

    При достойных мужиках

    И в нервущихся чулках.

    При престижнейшей работе,

    Окруженными заботой,

    И с прической, с макияжем,

    ежегодно чтоб вояжи,

    Чтобы модные прикиды

    И ни капельки обиды.

    Чтоб мудры вы были вечно

    И красивы безупречно,

    Чтобы верили в себя,

    Все надеясь и любя.

  • 12

  • 13

    Пусть всегда вам помогают

    Надежда, Вера и Любовь,

    От зла и бед оберегают,

    Даря вам радость вновь и вновь!

     

    Пусть Вера укрепит вам сердце,

    Надежда душу озарит,

    Ну а Любовь не даст обжечься

    И счастьем отблагодарит!

  • 14

  • 15

    Желаю веры не терять,

    Пускай надежда будет рядом,

    Любовь не смейте предавать

    И будет все у вас, как надо.

     

    София мудрость пусть пошлет,

    А грусть пусть сердце не тревожит.

    Плохое навсегда уйдет

    И ангел вам во всем поможет.

  • 16

  • 17

    Три имени. Красивые, простые.

    Слова, что помогают людям жить.

    Когда-то нарекла детей София,

    ее мы и должны благодарить!

     

    За то, что подарила Веру людям.

    И что с Надеждою любой всегда живет.

    И если есть Любовь, то счастье будет!

    И в каждый дом пускай оно придет!

  • 18

  • 19

    Когда дожди стучатся в ваши двери,

    Нет сил собраться и идти вперед,

    Пусть рядом обитает ангел Веры,

    В обиду вашу душу не дает,

    Когда не греют фразы и одежда,

    На сердце стужа - словно в феврале,

    Пусть вас согреет ангелок Надежды,

    Уложит спать на ласковом крыле,

    Когда, устав, на все на свете злитесь

    И злость бушует пламенем в крови,

    Не торопитесь - Богу помолитесь,

    Придет к вам ангел пресвятой Любви,

    Пусть сохранят вас от любой стихии

    Три ангела и матерь их - София!

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  • 21

    Надежда, Вера и Любовь

    И мать их светлая, София,

    Пусть унесут всю твою боль

    И жизнь пусть сделают счастливой.

     

    Пусть этот праздник принесет

    Сто тысяч радостных мгновений.

    Пускай везде во всем везет,

    Не пропадает настроение.

     

    Желаю счастья и любви,

    Надежды, веры и веселья.

    Цени ты жизни каждый миг.

    Свое найди ты вдохновение.

  • 22

  • 23

    Пусть в вашу жизнь прекраснейшим букетом

    Войдут Надежда, Вера и Любовь,

    Подарят лучик радости и света,

    Прогонят прочь тоску, невзгоды, боль.

     

    Их мать София вас крылом укроет,

    Благословляет на дела всегда,

    Зажжет свечу для здравия, покоя,

    Чтобы царили мир и доброта.

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