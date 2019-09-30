Красивые поздравления с Днем Надежды, Веры, Любови и Софии: открытки

Поздравим с этим светлым днем,
О вере вам напомним вновь,
Зажжем в душе свечи огнем
Добро, надежду и любовь -
Ради любви мы все живем,
А веру в сердце сохраняем.
В надежде к лучшему идем,
О светлом искренне мечтаем,
К святой Софии и трем сестрам
Речи молитвы обратите,
У них учитесь и растите.
Пусть ангелы от Вас
Отведут ненастье.
Здоровья крепкого,
Друзей, улыбок, счастья!
Радость пусть приносят вновь,
Ангельскую святость
Вера, Надежда, София, Любовь -
Они непредвзяты.
Купаться в море доброты,
Радость жизни всю познать,
Улыбаясь всем, сиять!
Коль зовешься ты София,
Вера, Надя иль Любовь,
То сегодня к поздравлениям
Ушки ты свои готовь.
В именинный день желаю
Счастья ласковых лучей,
Доброты, тепла людского
И приятных мелочей.
Несмотря на то, что осень,
В сердце пусть живет весна,
И пусть ангел охраняет
Путь твой долгие года.
Ты в жизни носишь имя святой девы,
Одной из троицы святых сестер.
Мученья страшные она терпела,
Но с твердостью стояла на своем.
Гордись тем именем, что тебе дали,
И от своих не отрекайся слов.
Пускай тебе по жизни помогают
Все три: Надежда, Вера и Любовь.
Пусть ангелы, три добрые сестры,
Незримой силой вас оберегают,
Исполнят все заветные мечты,
Добром и счастьем дом ваш осыпают.
София мать все беды отведет,
Надежда, Вера и Любовь отныне
Дадут вам в жизни небывалый взлет
И будут охранять вас, как святыню!
Всем Верунькам и Надюнькам,
Любам, Соням-хохотунькам
Мы желаем быть в ажуре,
При деньгах и при фигуре,
При достойных мужиках
И в нервущихся чулках.
При престижнейшей работе,
Окруженными заботой,
И с прической, с макияжем,
ежегодно чтоб вояжи,
Чтобы модные прикиды
И ни капельки обиды.
Чтоб мудры вы были вечно
И красивы безупречно,
Чтобы верили в себя,
Все надеясь и любя.
Пусть всегда вам помогают
Надежда, Вера и Любовь,
От зла и бед оберегают,
Даря вам радость вновь и вновь!
Пусть Вера укрепит вам сердце,
Надежда душу озарит,
Ну а Любовь не даст обжечься
И счастьем отблагодарит!
Желаю веры не терять,
Пускай надежда будет рядом,
Любовь не смейте предавать
И будет все у вас, как надо.
София мудрость пусть пошлет,
А грусть пусть сердце не тревожит.
Плохое навсегда уйдет
И ангел вам во всем поможет.
Три имени. Красивые, простые.
Слова, что помогают людям жить.
Когда-то нарекла детей София,
ее мы и должны благодарить!
За то, что подарила Веру людям.
И что с Надеждою любой всегда живет.
И если есть Любовь, то счастье будет!
И в каждый дом пускай оно придет!
Когда дожди стучатся в ваши двери,
Нет сил собраться и идти вперед,
Пусть рядом обитает ангел Веры,
В обиду вашу душу не дает,
Когда не греют фразы и одежда,
На сердце стужа - словно в феврале,
Пусть вас согреет ангелок Надежды,
Уложит спать на ласковом крыле,
Когда, устав, на все на свете злитесь
И злость бушует пламенем в крови,
Не торопитесь - Богу помолитесь,
Придет к вам ангел пресвятой Любви,
Пусть сохранят вас от любой стихии
Три ангела и матерь их - София!
Надежда, Вера и Любовь
И мать их светлая, София,
Пусть унесут всю твою боль
И жизнь пусть сделают счастливой.
Пусть этот праздник принесет
Сто тысяч радостных мгновений.
Пускай везде во всем везет,
Не пропадает настроение.
Желаю счастья и любви,
Надежды, веры и веселья.
Цени ты жизни каждый миг.
Свое найди ты вдохновение.
Пусть в вашу жизнь прекраснейшим букетом
Войдут Надежда, Вера и Любовь,
Подарят лучик радости и света,
Прогонят прочь тоску, невзгоды, боль.
Их мать София вас крылом укроет,
Благословляет на дела всегда,
Зажжет свечу для здравия, покоя,
Чтобы царили мир и доброта.