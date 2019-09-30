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Поздравления в прозе с Днем святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

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Поздравления в прозе с Днем святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
17:59 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии празднуют 30 сентября христиане, живущие по Юлианскому календарю.

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    От чистого сердца поздравляю с великим и светлым Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Хочу пожелать встречать новый день с радостью и душевным светом, стремиться всегда к благим целям и добрым идеям, постигать в жизни искреннее счастье и абсолютный успех, хранить любовь в сердце, крепкую веру в душе и светлую надежду на лучшее.

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    Поздравляю тебя со светлым праздником. Пусть никогда не проходит любовь, всегда с тобою будет вера в лучшее, и даже в самые трудные моменты пусть не оставляет тебя надежда!

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    Сегодня именины у восхитительных женщин — Веры, Надежды, Любови и Софии. Вы как символ целомудрия, тепла и женственности. Пусть ваши святые покровительницы всегда оберегают вас от невзгод и лишений. Вера в чудо озаряет ваш путь добрыми поступками, надежда в сердце не тускнеет ни на миг, а любовь будет преданной попутчицей в течение всей жизни.

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    Поздравляю с Днём Веры Надежды, Любви и их матери Софии. Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.

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    Поздравляем всех с замечательным праздником — Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Пусть в каждом из вас живет вера, пусть никогда не покидает надежда, пусть согревает любовь, и пусть мудрость не позволит сбиться с пути.

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    Поздравляю с Днём Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Пусть святые покровительницы в минуты слабости посылают тебе силы, в минуты тяжести помогают поднять голову вверх, в минуты грусти дарят свет радости. И пусть всегда с тобой будет вера в лучшее, надежда на хорошее и настоящая любовь!

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    Поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю, чтобы все вы были здоровыми, счастливыми, чтобы в домах ваших царил лишь уют и благополучие. И чтобы Вера, Надежда, Любовь всегда сопутствовали вам и всем вашим близким!

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    Всех, кто носит замечательные имена Вера, Надежда, Любовь и София спешим поздравить с Днем Ангела, желаем крепкого здоровья, спокойного сердца, мира в душе и доме, теплой дружеской компании и красивого солнечного дня. Будьте счастливы!

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    Всех прекрасных женщин, что носят имена Вера, Надежда, Любовь и София, поздравляем с их днем ангела. Пусть в вашей жизни будут радость, счастье, мир и, конечно, всё то, о чём говорят ваши прекрасные имена. С праздником! И всего вам самого светлого, доброго и чистого.

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    Поздравляем с днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии! Желаем, чтобы в вашей жизни всегда было место вере и надежде, чтобы сердца переполнялись любовью и нежностью. Пусть искренность, добро и человеческое тепло всегда будет в вашем окружении. Пусть будет больше радости и непосредственности, улыбок и объятий! Счастья вам!

     

День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: история и традиции

День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках

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