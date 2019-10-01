Лучшие поздравления с днем рождения 1 октября: стихи и открытки

Родившиеся 1 октября чаще других оказываются хозяевами положения, будь то в профессии, социальном кругу или семье.

Как правило, они достигают этого не столько пробивной силой или повышенной агрессивностью, сколько умением работать и смотреть в будущее. Окружающие инстинктивно чувствуют незаурядные данные тех, кто родился в этот день, что иногда даже создает определенные сложности, так как рожденные 1 октября отнюдь не честолюбивы. Более того, быть наверху – для них огромный стресс, большей частью психологический, справиться с которым очень нелегко.

Какие люди, чей знак зодиака 1 октября? Многие из рожденных в этот день демонстрируют ярко выраженную способность к познанию окружающего мира и в конечном счете к развитию личности. Трудности, которые испытывают эти люди, обычно связаны с их карьерой. Например, они могут годами добиваться определенного общественного положения, а добившись, вдруг обнаруживают, что это не совсем то, чего они ожидали. Частично это объясняется их излишней серьезностью, мешающей им в должной мере радоваться успехам. Иногда они просто не могут перестать думать о связанных с работой проблемах, которые они просто не в состоянии решить в данный момент, что лишь усугубляется их стремлением к совершенству, не позволяющим им все оставить как есть.

Что касается межличностных отношений, рожденные 1 октября обычно стремятся иметь дело с талантливыми и решительными людьми, зачастую, однако, не выдвигающими собственных крупных целей. Как правило, люди, чей день рождения 1 октября, выбирают спутника жизни, способного помочь и понять их стремление к продвижению вперед. Эмоциональная поддержка партнера обычно крайне важна для успеха их начинаний.

Обычно рожденные 1 октября крайне своеобразны и умеют делать все только по-своему. Однако поскольку многие из них добиваются внушительных результатов, их воспринимают вполне серьезно и им даже начинают подражать. Когда вам приходится видеть рожденных в этот день за работой либо на фотографии среди коллег, они кажутся какими-то странными, не на своем месте. По сути, люди, чей день рождения 1 октября - это нетипичные представители своей профессии, которые и мыслят и действуют нетривиально. Иногда все же, если они слишком концентрируют свои усилия на работе, забывая об отношениях в коллективе или же о политике компании в целом, их могут сделать объектом непрекращающейся критики.

Большинство рожденных 1 октября приобретают свои знания не на занятиях, а из практического опыта. Их профессионализм безупречен, они обычно хорошо воспитаны, уверены в себе, честны и, кроме того, обладают чувством собственного достоинства. Рожденные 1 октября, как правило, завоевывают любовь окружающих, даже если на это требуются долгие годы. Когда они уходят из жизни, по ним скучают и говорят не сказанные раньше слова.

Поздравления

Пусть будет ясным небосвод

Над всей твоей судьбой счастливой,

Надежда в сердце пусть живет,

Любовь жизнь делает красивой.

Пусть миллион твоих идей

Находят скоро воплощенье.

Добра, хороших новостей

Тебе желаю. С днем рожденья!

Поздравляю с днем рождения.

Желаю радости, веселья,

Улыбок массу, много смеха

И в жизни только лишь успеха.

Желаю много денег, дачу,

Коллекцию машин в придачу.

еще хочу я пожелать

Тебе ни дня не унывать!

С днем рождения поздравляю!

В этот день я пожелаю:

Много радости и смеха,

Здоровья крепкого, по жизни - успеха.

Всегда улыбаться и не унывать,

И руку на пульсе держать продолжать.

В семье много счастья, любви и добра.

Путь жизнь твоя будет всегда весела!

Успехов, радости, удачи

И возле океана дачу!

Пусть дней ненастных череда

В дом не стучится никогда.

Любви огромной, крепкой, жаркой,

А страсти - огненной и сладкой

Ну а здоровья - чтобы прям

На зависть всем богатырям.

Пусть толстым будет кошелек,

Пусть в удовольствие - работа,

А в доме царствует уют,

Вниманье близких и забота.

По жизни пусть всегда везет:

Как и в бою, так и в учении.

Улыбок море принесет

Пусть вам сегодня день рождения!

День рождения - это праздник,

Что исполнит все мечты.

Я желаю тебе счастья,

Много радости, любви.

Каждый день и в этот праздник

Пусть сопутствует успех,

Мимо пусть идет ненастье,

Радует пусть всех твой смех.

В светлый день - в твой день рожденья,

Пусть сбываются мечты,

Жизни добрые мгновенья

Дарят смех и цвет души!

Будет дом уютным, теплым,

В нем царят любовь, покой!

Солнце светит мирно в окна,

И успех живет с тобой.

Пусть тебя все уважают,

Ценят, любят, в гости ждут,

Будет пусть семья большая,

И печали все уйдут!

В море счастья желаю купаться,

Под лучами любви загорать,

Каждый день, как ребенок, смеяться

И от радости петь, танцевать.

И звезду, прямо с неба, в ладошку,

И желанье успеть загадать,

И, конечно, удачи немножко,

Чтоб любить, чтоб творить, чтоб мечтать!

Радости, смеха и счастья желаю.

Пусть исполняются Ваши мечты.

Ангел-хранитель пусть Вам помогает

От планов и к целям построит мосты.

Успеха в работе и доме, везения,

Комфорта, уюта всегда и во всем,

Поддержки, заботы, немного терпения.

Навеки пусть счастьем наполнится дом!

День рождения -

Лучший праздник,

Ни к чему считать года,

В этот день когда-то в небе

Твоя вспыхнула звезда.

Разгоняет пусть сиянием

Она тьму и мрак ночей,

Свет ее пусть будет ярче

Света солнечных лучей.

Путеводная звезда

Пусть горит, не угасает,

Счастья и любви тебе

В день рождения пожелаю.

Как только утром глаза открываются,

Пусть солнышко в небе тебе улыбается.

Пусть радость ложится на плечи твои,

Окутав от серой и мрачной тоски.

Пусть ангел почаще тебя навещает,

И в трудное время тебя выручает.

Пусть близкие будут здоровы всегда.

И счастья тебе большого сполна.