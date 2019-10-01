Лучшие поздравления с днем рождения 1 октября: стихи и открытки

Как правило, они достигают этого не столько пробивной силой или повышенной агрессивностью, сколько умением работать и смотреть в будущее. Окружающие инстинктивно чувствуют незаурядные данные тех, кто родился в этот день, что иногда даже создает определенные сложности, так как рожденные 1 октября отнюдь не честолюбивы. Более того, быть наверху – для них огромный стресс, большей частью психологический, справиться с которым очень нелегко.
Какие люди, чей знак зодиака 1 октября? Многие из рожденных в этот день демонстрируют ярко выраженную способность к познанию окружающего мира и в конечном счете к развитию личности. Трудности, которые испытывают эти люди, обычно связаны с их карьерой. Например, они могут годами добиваться определенного общественного положения, а добившись, вдруг обнаруживают, что это не совсем то, чего они ожидали. Частично это объясняется их излишней серьезностью, мешающей им в должной мере радоваться успехам. Иногда они просто не могут перестать думать о связанных с работой проблемах, которые они просто не в состоянии решить в данный момент, что лишь усугубляется их стремлением к совершенству, не позволяющим им все оставить как есть.
Что касается межличностных отношений, рожденные 1 октября обычно стремятся иметь дело с талантливыми и решительными людьми, зачастую, однако, не выдвигающими собственных крупных целей. Как правило, люди, чей день рождения 1 октября, выбирают спутника жизни, способного помочь и понять их стремление к продвижению вперед. Эмоциональная поддержка партнера обычно крайне важна для успеха их начинаний.
Обычно рожденные 1 октября крайне своеобразны и умеют делать все только по-своему. Однако поскольку многие из них добиваются внушительных результатов, их воспринимают вполне серьезно и им даже начинают подражать. Когда вам приходится видеть рожденных в этот день за работой либо на фотографии среди коллег, они кажутся какими-то странными, не на своем месте. По сути, люди, чей день рождения 1 октября - это нетипичные представители своей профессии, которые и мыслят и действуют нетривиально. Иногда все же, если они слишком концентрируют свои усилия на работе, забывая об отношениях в коллективе или же о политике компании в целом, их могут сделать объектом непрекращающейся критики.
Большинство рожденных 1 октября приобретают свои знания не на занятиях, а из практического опыта. Их профессионализм безупречен, они обычно хорошо воспитаны, уверены в себе, честны и, кроме того, обладают чувством собственного достоинства. Рожденные 1 октября, как правило, завоевывают любовь окружающих, даже если на это требуются долгие годы. Когда они уходят из жизни, по ним скучают и говорят не сказанные раньше слова.
Поздравления
Пусть будет ясным небосвод
Над всей твоей судьбой счастливой,
Надежда в сердце пусть живет,
Любовь жизнь делает красивой.
Пусть миллион твоих идей
Находят скоро воплощенье.
Добра, хороших новостей
Тебе желаю. С днем рожденья!
Поздравляю с днем рождения.
Желаю радости, веселья,
Улыбок массу, много смеха
И в жизни только лишь успеха.
Желаю много денег, дачу,
Коллекцию машин в придачу.
еще хочу я пожелать
Тебе ни дня не унывать!
С днем рождения поздравляю!
В этот день я пожелаю:
Много радости и смеха,
Здоровья крепкого, по жизни - успеха.
Всегда улыбаться и не унывать,
И руку на пульсе держать продолжать.
В семье много счастья, любви и добра.
Путь жизнь твоя будет всегда весела!
Успехов, радости, удачи
И возле океана дачу!
Пусть дней ненастных череда
В дом не стучится никогда.
Любви огромной, крепкой, жаркой,
А страсти - огненной и сладкой
Ну а здоровья - чтобы прям
На зависть всем богатырям.
Пусть толстым будет кошелек,
Пусть в удовольствие - работа,
А в доме царствует уют,
Вниманье близких и забота.
По жизни пусть всегда везет:
Как и в бою, так и в учении.
Улыбок море принесет
Пусть вам сегодня день рождения!
День рождения - это праздник,
Что исполнит все мечты.
Я желаю тебе счастья,
Много радости, любви.
Каждый день и в этот праздник
Пусть сопутствует успех,
Мимо пусть идет ненастье,
Радует пусть всех твой смех.
В светлый день - в твой день рожденья,
Пусть сбываются мечты,
Жизни добрые мгновенья
Дарят смех и цвет души!
Будет дом уютным, теплым,
В нем царят любовь, покой!
Солнце светит мирно в окна,
И успех живет с тобой.
Пусть тебя все уважают,
Ценят, любят, в гости ждут,
Будет пусть семья большая,
И печали все уйдут!
В море счастья желаю купаться,
Под лучами любви загорать,
Каждый день, как ребенок, смеяться
И от радости петь, танцевать.
И звезду, прямо с неба, в ладошку,
И желанье успеть загадать,
И, конечно, удачи немножко,
Чтоб любить, чтоб творить, чтоб мечтать!
Радости, смеха и счастья желаю.
Пусть исполняются Ваши мечты.
Ангел-хранитель пусть Вам помогает
От планов и к целям построит мосты.
Успеха в работе и доме, везения,
Комфорта, уюта всегда и во всем,
Поддержки, заботы, немного терпения.
Навеки пусть счастьем наполнится дом!
День рождения -
Лучший праздник,
Ни к чему считать года,
В этот день когда-то в небе
Твоя вспыхнула звезда.
Разгоняет пусть сиянием
Она тьму и мрак ночей,
Свет ее пусть будет ярче
Света солнечных лучей.
Путеводная звезда
Пусть горит, не угасает,
Счастья и любви тебе
В день рождения пожелаю.
Как только утром глаза открываются,
Пусть солнышко в небе тебе улыбается.
Пусть радость ложится на плечи твои,
Окутав от серой и мрачной тоски.
Пусть ангел почаще тебя навещает,
И в трудное время тебя выручает.
Пусть близкие будут здоровы всегда.
И счастья тебе большого сполна.