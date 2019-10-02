Поздравления с днем рождения на 2 октября: стихи, проза, открытки

Хотя по натуре вы идеалист, у вас практичность и житейская хватка, позволяющие воплотить в действительность ваши сокровенные мечты.
Вы родились 2 октября, знак зодиака Весы. Вы обладаете врожденными дипломатическими способностями, и в вашем присутствии все чувствуют себя непринужденно.
Людей привлекают ваше дружелюбие и безукоризненные манеры, равно как и ваше умение работать сообща. Вы можете быть верным другом и прекрасным семьянином и всегда стоите на защите интересов своих родных.
Обладая хорошим вкусом и эстетическим чутьем, вы сумели выработать достойный имидж и любите производить хорошее впечатление.
Ваше восприятие цвета и звука и творческий потенциал можно развить, если вы всерьез займетесь музыкой, живописью, пением или театральным искусством. Поскольку вы придаете особое значение окружающей обстановке, ваш дом привлекает своей элегантностью и уютом.
Идеализм и романтизм способны привлечь ваше внимание к судьбам обездоленных, которым вы готовы помочь и советом, и деньгами.
Для вас также очень важна материальная обеспеченность, но больше всего вы любите строить обширные, перспективные планы.
Когда у вас есть твердая цель, вы становитесь решительным и готовы работать без устали, лишь бы она осуществилась. Однако у вас могут возникнуть трудности: известно, что вы привыкли не только много работать, но и стремиться к любви и удовольствиям.
До 20 лет ваши интересы в основном связаны с бизнесом и налаживанием отношений с другими людьми. В 21 год вы ощутите необходимость глубоких эмоциональных перемен и захотите, чтобы ваша жизнь стала более насыщенной.
Следующий период начнется в возрасте около 51 года: вы станете смелее и предприимчивее. Возможно, вам захочется путешествовать или заняться изучением философии.
Поздравления
Эмоций — только радостных,
Дней ярких и нетягостных,
Любви крепчайшей, смеха,
Во всех делах успеха!
Купюр в кармане крупных
И развлечений путных,
Три сотни путешествий,
Веселых сумасшествий!
Здоровья, сил душевных,
Сюрпризов ежедневных,
Тепла, добра, везения
И счастья. С днем рождения!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.
Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой.
Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает в нем.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С днем рождения поздравляю.
Счастья, радости, добра!
С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы всё, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!
От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю:
Пусть мечты сбываются,
Достаток умножается.
А все горести, ненастья
Пусть скорей заменит счастье.
Пусть душа лишь молодеет,
Тело крепнет, не стареет.
Все невзгоды пролетают,
Пусть все ценят, уважают.
Жизнь твоя пускай всегда
Будет радостей полна!
С днем рожденья поздравляю!
Воз везенья отправляю,
Бесконечную удачу,
Счастье с радостью в придачу.
А теперь, прошу вниманья,
Посылаю пожеланья:
Встреч — желанных, рядом — милых,
В духе быть всегда и в силах,
Горы злата-серебра,
И здоровья, и добра.
Желаю счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.
Всегда был уют и теплый был свет,
А дом чтоб родной защищен был от бед.
Светлых дней, еще везенья.
Много радости в судьбе.
Поздравляю с днем рожденья!
Счастья и любви тебе.
C днем рожденья поздравляю,
Счастья яркого желаю,
Чтобы от его лучей
Было на душе светлей!
Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!
Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться таким же бурлящим потоком радости и веселья. Смотри на жизнь с позитивом и целеустремленностью. Не бойся преград, ибо, только преодолевая их, мы осознаем, ради чего стоит жить. Имей много денег, но не поддавайся их соблазнам. Дари тепло и получай его взамен. Пусть друзья всегда придут на помощь, а враги обходят стороной. Пускай удача всегда сопутствует тебе на жизненном пути. Но самое главное — всегда оставайся собой. Еще раз с днем рождения! Всех благ!
Желаю радостью светиться,
На Дне рождения веселиться,
И в будни тоже не грустить,
А счастливо и долго жить!
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, преданных друзей,
Финансов полные карманы
И только добрых новостей.
И пусть беда всегда обходит
Тебя и дом твой стороной.
А радость, молодость, веселье
Останутся всегда с тобой!
В этот день тебе желаю
Море счастья и добра,
Чтоб мечты всегда сбывались.
С днем рождения тебя!