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Поздравления с днем рождения на 2 октября: стихи, проза, открытки

Поздравления с днем рождения на 2 октября: стихи, проза, открытки
09:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Общительный, обаятельный и трудолюбивый, вы относитесь к числу ярко выраженных гуманитариев, ценящих красоту и искусство.

Хотя по натуре вы идеалист, у вас практичность и житейская хватка, позволяющие воплотить в действительность ваши сокровенные мечты.

Вы родились 2 октября, знак зодиака Весы. Вы обладаете врожденными дипломатическими способностями, и в вашем присутствии все чувствуют себя непринужденно.

Людей привлекают ваше дружелюбие и безукоризненные манеры, равно как и ваше умение работать сообща. Вы можете быть верным другом и прекрасным семьянином и всегда стоите на защите интересов своих родных.

Обладая хорошим вкусом и эстетическим чутьем, вы сумели выработать достойный имидж и любите производить хорошее впечатление.

Ваше восприятие цвета и звука и творческий потенциал можно развить, если вы всерьез займетесь музыкой, живописью, пением или театральным искусством. Поскольку вы придаете особое значение окружающей обстановке, ваш дом привлекает своей элегантностью и уютом.

Идеализм и романтизм способны привлечь ваше внимание к судьбам обездоленных, которым вы готовы помочь и советом, и деньгами.

Для вас также очень важна материальная обеспеченность, но больше всего вы любите строить обширные, перспективные планы.

Когда у вас есть твердая цель, вы становитесь решительным и готовы работать без устали, лишь бы она осуществилась. Однако у вас могут возникнуть трудности: известно, что вы привыкли не только много работать, но и стремиться к любви и удовольствиям.

До 20 лет ваши интересы в основном связаны с бизнесом и налаживанием отношений с другими людьми. В 21 год вы ощутите необходимость глубоких эмоциональных перемен и захотите, чтобы ваша жизнь стала более насыщенной.

Следующий период начнется в возрасте около 51 года: вы станете смелее и предприимчивее. Возможно, вам захочется путешествовать или заняться изучением философии.

Поздравления

Эмоций — только радостных,

Дней ярких и нетягостных,

Любви крепчайшей, смеха,

Во всех делах успеха!

Купюр в кармане крупных

И развлечений путных,

Три сотни путешествий,

Веселых сумасшествий!

Здоровья, сил душевных,

Сюрпризов ежедневных,

Тепла, добра, везения

И счастья. С днем рождения!

Дней счастливых и достатка,

Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печали

Навсегда покинут дом.

Пусть удача, словно ангел,

Летит всюду за тобой.

Чтобы сердце не тужило,

Пусть любовь сверкает в нем.

Пусть труды все станут легче,

Не иссякнет красота.

С днем рождения поздравляю.

Счастья, радости, добра!

С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы всё, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю:

Пусть мечты сбываются,

Достаток умножается.

А все горести, ненастья

Пусть скорей заменит счастье.

Пусть душа лишь молодеет,

Тело крепнет, не стареет.

Все невзгоды пролетают,

Пусть все ценят, уважают.

Жизнь твоя пускай всегда

Будет радостей полна!

С днем рожденья поздравляю!

Воз везенья отправляю,

Бесконечную удачу,

Счастье с радостью в придачу.

А теперь, прошу вниманья,

Посылаю пожеланья:

Встреч — желанных, рядом — милых,

В духе быть всегда и в силах,

Горы злата-серебра,

И здоровья, и добра.

Желаю счастья, здоровья, тепла

И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.

Всегда был уют и теплый был свет,

А дом чтоб родной защищен был от бед.

Светлых дней, еще везенья.

Много радости в судьбе.

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья и любви тебе.

C днем рожденья поздравляю,

Счастья яркого желаю,

Чтобы от его лучей

Было на душе светлей!

 Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться таким же бурлящим потоком радости и веселья. Смотри на жизнь с позитивом и целеустремленностью. Не бойся преград, ибо, только преодолевая их, мы осознаем, ради чего стоит жить. Имей много денег, но не поддавайся их соблазнам. Дари тепло и получай его взамен. Пусть друзья всегда придут на помощь, а враги обходят стороной. Пускай удача всегда сопутствует тебе на жизненном пути. Но самое главное — всегда оставайся собой. Еще раз с днем рождения! Всех благ!

Желаю радостью светиться,

На Дне рождения веселиться,

И в будни тоже не грустить,

А счастливо и долго жить!

Желаю крепкого здоровья,

Улыбок, преданных друзей,

Финансов полные карманы

И только добрых новостей.

И пусть беда всегда обходит

Тебя и дом твой стороной.

А радость, молодость, веселье

Останутся всегда с тобой!

В этот день тебе желаю

Море счастья и добра,

Чтоб мечты всегда сбывались.

С днем рождения тебя!

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