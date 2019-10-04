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СМС-поздравления с днем рождения 4 октября в стихах, открытки

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СМС-поздравления с днем рождения 4 октября в стихах, открытки
08:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В отличие от большинства окружающих рожденные 4 октября просто живут своей жизнью и ведут себя так, как хотят.

Такие люди часто бывают очень милыми и приятными людьми, в них есть внутренняя твердость, являющаяся результатом преодоления трудностей нашего несовершенного мира. Этот реализм и ориентация на выживание питают их ироничность, наблюдательность и обостренное чувство юмора.

Рожденным 4 октября нравится, когда все идет гладко, но, несомненно, гладко именно в том направлении, какое они выбрали сами. Они умеют пользоваться властью, не афишируя это, и быть боссом, никак не выпячивая своих волевых качеств. По сути, люди, чей день рождения 4 октября всегда производят весьма обманчивое впечатление – рожденные в этот день на первый взгляд кажутся мягкими и понимающими натурами, но в то же время они могут быть неуступчивыми там, где непосредственно затронуты их полномочия. Тем не менее окружающие считают очарование рожденных 4 октября приятным и обнадеживающим.

Рожденные 4 октября обладают уникальным, а иногда даже эксцентричным взглядом на мир. Тем не менее, когда они делятся своими мыслями с близкими людьми, их чаще всего принимают, ценят и даже любят за их абсолютно неизлечимую идиосинкразию по отношению к действительности. Возможно, подобные чувства отчасти возникают потому, что они сами любят людей и всегда охотно участвуют во всем, что предлагает им общество. В этом смысле люди, чей день рождения 4 октября сами глубоко человечны, и их связывают тесные узы с окружающими. Они редко проявляют снобизм, даже если и продвинутся высоко наверх, вдохнув там разреженный воздух успеха.

Какие люди, чей знак зодиака 4 октября? Особое внимание рожденных 4 октября привлекает опасность. Однако они смотрят на нее иначе, чем многие (как на угрозу жизни, как на что-то отрицательное). Для них опасные ситуации чаще всего становятся таковыми из-за небрежности. Конечно, фактор риска может присутствовать в любом деле, но большей частью, будь то альпинизм, подводное плавание или полеты на дельтаплане, рожденные 4 октября просто проходят соответствующую подготовку, принимают необходимые меры предосторожности и только затем уже приступают к рискованному приключению, которое обычно заканчивается весьма успешно.

Рожденные 4 октября гордятся своей семьей. если у них нет детей, они станут превосходными крестными. Они хорошо себя чувствуют и в обществе. Однако иногда им хочется побыть в одиночестве.

Главная сложность этих людей состоит в том, что они предпочитают приятную, легкую и комфортную жизнь. Само по себе это не плохо, но при отсутствии внутреннего стремления к продвижению вперед они могут увязнуть в мещанстве.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения!

Пусть исполнятся желания,

Будет радость с продолжением,

Доброта, любовь, внимание.

 

Все мечты осуществятся,

Придет нежность, волшебство

И надежды воплотятся —

Будет счастья торжество!

Прикольные поздравления с днем рождения: проза и открытки

Пусть воплотятся в жизнь мечты

И сказка станет светлой былью,

Желаем счастья, красоты

Успехов только в изобилии.

 

Живи, люби и наслаждайся,

Цени, ты, каждое мгновение,

Почаще в жизни улыбайся,

Мы поздравляем с днем рождения!

Пусть жизни легкое теченье

Тебя подхватит в день рожденья

И понесет вперед — к мечтам,

Любви, успеху и деньгам.

 

Желаю крепкого здоровья,

Поддержки близких и друзей,

Оптимистичного настроя

И, словно праздник, ярких дней!

Пожелаю столько счастья,

Чтоб за раз не унести.

Ты удачам улыбайся,

От обиды не грусти.

 

Поздравляя в день рождения,

Пожелаю я тебе,

Чтобы жизнь была как в сказке

Или как в прекрасном сне!

Поздравления с днем рождения на: стихи, проза, открытки

Счастья, добра и любви,

Пусть светлыми будут все дни,

Тепла, вдохновенья, удачи,

И радость, конечно, в придачу.

 

Чтоб жизнь лишь дарила улыбки,

Поменьше в судьбе бы ошибок,

И пусть всегда все будет классно,

Ведь жизнь все равно так прекрасна!

Хочу поздравить с днем рождения!

И пожелать тебе везения,

Здоровья, радости и счастья,

В потоке денежном участья.

 

И меньше было чтоб проблем,

Да чтоб их не было совсем!

И не мешал, чтоб ни сучок,

Удачи полный сундучок.

С днем рожденья поздравляю!

От души всего желаю:

Денег, благ, здоровья, счастья,

Уважения, добра;

Пусть успех, любовь и радость

Дом наполнят твой сполна!

Пусть вино сегодня льется,

И шампанское бьет в потолок,

Ну, а в жизни воцарится

Изобилия поток!

Пусть будет яркой твоя жизнь,

Счастливой, очень интересной!

В свой день рождения улыбнись

Улыбкой светлой и чудесной!

 

Мечты пусть сбудутся твои

В этот прекрасный день рождения!

Желаю искренней любви,

Здоровья, денег и везения!

Лучшие поздравления с днем рождения: стихи и открытки

Радости, тепла, везенья,

И побольше пусть терпенья,

Чтобы в жизни все свершалось,

И желание сбывалось.

 

Пусть любовь хранится в сердце,

В счастье чтоб открылась дверца,

И здоровья очень много,

Легкой чтоб была дорога!

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