СМС-поздравления с днем рождения 4 октября в стихах, открытки

Такие люди часто бывают очень милыми и приятными людьми, в них есть внутренняя твердость, являющаяся результатом преодоления трудностей нашего несовершенного мира. Этот реализм и ориентация на выживание питают их ироничность, наблюдательность и обостренное чувство юмора.
Рожденным 4 октября нравится, когда все идет гладко, но, несомненно, гладко именно в том направлении, какое они выбрали сами. Они умеют пользоваться властью, не афишируя это, и быть боссом, никак не выпячивая своих волевых качеств. По сути, люди, чей день рождения 4 октября всегда производят весьма обманчивое впечатление – рожденные в этот день на первый взгляд кажутся мягкими и понимающими натурами, но в то же время они могут быть неуступчивыми там, где непосредственно затронуты их полномочия. Тем не менее окружающие считают очарование рожденных 4 октября приятным и обнадеживающим.
Рожденные 4 октября обладают уникальным, а иногда даже эксцентричным взглядом на мир. Тем не менее, когда они делятся своими мыслями с близкими людьми, их чаще всего принимают, ценят и даже любят за их абсолютно неизлечимую идиосинкразию по отношению к действительности. Возможно, подобные чувства отчасти возникают потому, что они сами любят людей и всегда охотно участвуют во всем, что предлагает им общество. В этом смысле люди, чей день рождения 4 октября сами глубоко человечны, и их связывают тесные узы с окружающими. Они редко проявляют снобизм, даже если и продвинутся высоко наверх, вдохнув там разреженный воздух успеха.
Какие люди, чей знак зодиака 4 октября? Особое внимание рожденных 4 октября привлекает опасность. Однако они смотрят на нее иначе, чем многие (как на угрозу жизни, как на что-то отрицательное). Для них опасные ситуации чаще всего становятся таковыми из-за небрежности. Конечно, фактор риска может присутствовать в любом деле, но большей частью, будь то альпинизм, подводное плавание или полеты на дельтаплане, рожденные 4 октября просто проходят соответствующую подготовку, принимают необходимые меры предосторожности и только затем уже приступают к рискованному приключению, которое обычно заканчивается весьма успешно.
Рожденные 4 октября гордятся своей семьей. если у них нет детей, они станут превосходными крестными. Они хорошо себя чувствуют и в обществе. Однако иногда им хочется побыть в одиночестве.
Главная сложность этих людей состоит в том, что они предпочитают приятную, легкую и комфортную жизнь. Само по себе это не плохо, но при отсутствии внутреннего стремления к продвижению вперед они могут увязнуть в мещанстве.
Поздравления
Поздравляю с днем рождения!
Пусть исполнятся желания,
Будет радость с продолжением,
Доброта, любовь, внимание.
Все мечты осуществятся,
Придет нежность, волшебство
И надежды воплотятся —
Будет счастья торжество!
Пусть воплотятся в жизнь мечты
И сказка станет светлой былью,
Желаем счастья, красоты
Успехов только в изобилии.
Живи, люби и наслаждайся,
Цени, ты, каждое мгновение,
Почаще в жизни улыбайся,
Мы поздравляем с днем рождения!
Пусть жизни легкое теченье
Тебя подхватит в день рожденья
И понесет вперед — к мечтам,
Любви, успеху и деньгам.
Желаю крепкого здоровья,
Поддержки близких и друзей,
Оптимистичного настроя
И, словно праздник, ярких дней!
Пожелаю столько счастья,
Чтоб за раз не унести.
Ты удачам улыбайся,
От обиды не грусти.
Поздравляя в день рождения,
Пожелаю я тебе,
Чтобы жизнь была как в сказке
Или как в прекрасном сне!
Счастья, добра и любви,
Пусть светлыми будут все дни,
Тепла, вдохновенья, удачи,
И радость, конечно, в придачу.
Чтоб жизнь лишь дарила улыбки,
Поменьше в судьбе бы ошибок,
И пусть всегда все будет классно,
Ведь жизнь все равно так прекрасна!
Хочу поздравить с днем рождения!
И пожелать тебе везения,
Здоровья, радости и счастья,
В потоке денежном участья.
И меньше было чтоб проблем,
Да чтоб их не было совсем!
И не мешал, чтоб ни сучок,
Удачи полный сундучок.
С днем рожденья поздравляю!
От души всего желаю:
Денег, благ, здоровья, счастья,
Уважения, добра;
Пусть успех, любовь и радость
Дом наполнят твой сполна!
Пусть вино сегодня льется,
И шампанское бьет в потолок,
Ну, а в жизни воцарится
Изобилия поток!
Пусть будет яркой твоя жизнь,
Счастливой, очень интересной!
В свой день рождения улыбнись
Улыбкой светлой и чудесной!
Мечты пусть сбудутся твои
В этот прекрасный день рождения!
Желаю искренней любви,
Здоровья, денег и везения!
Радости, тепла, везенья,
И побольше пусть терпенья,
Чтобы в жизни все свершалось,
И желание сбывалось.
Пусть любовь хранится в сердце,
В счастье чтоб открылась дверца,
И здоровья очень много,
Легкой чтоб была дорога!