Поздравления с Днем учителя 2019: стихи, проза и открытки

Спасибо Вам за понимание,
За доброту, терпение и труд.
И за дарованные нам знания,
За много отработанных минут.
Ваш труд оценивать так сложно,
Учителем не каждый сможет быть.
И без таланта просто не возможно,
Ученикам себя всю посвятить.
Удачи, нервов крепких и добра,
Еще здоровья Вам мы пожелаем.
И чтобы всё чему вы учите не было зря,
Вас с днем учителя мы поздравляем!
Поздравляю со Всемирным днём учителя. Пусть благодаря Вашим стараниям и усилиям весь мир с каждым днём становится грамотнее, образованнее, умнее и просвещённее. Желаю Вам здоровья и терпения, внутренней умиротворённости и гармонии, уважения окружающих и искренней благодарности за Ваш великий труд. Пусть Ваши ученики вместе с Вами добиваются невероятных высот успеха, пусть Вам сопутствует удача во все-всех-всех делах.
Дорогая наша учительница! Спасибо вам за ваш выбор профессии и ваш кропотливый, тяжелый труд! Просим простить нам все шалости, ведь мы не нарочно. Зато мы знаем, что вы всегда нас защитите, выслушаете и дадите верный совет. Будьте же всегда здоровой, пусть усталость всегда снимает, как рукою, чтобы достаток позволял любить свою работу, а мы всегда будем любить вас! С Днем учителя!
Велика ответственная ноша, с достоинством и профессионализмом несомая сквозь череду непростых лет. Учитель, это не просто призвание, это суть, непреодолимое желание давать знание, помогать опытом и отдавать тепло и веру другим. Слов нашей благодарности не счесть, но мы скажем емкое Спасибо!
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!
Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен институтских,
Тем, кто считается в средних годах.
Тем, кто поведал нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться побед,
Всем, кому гордое имя - учитель,
Низкий поклон и горячий привет!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем учителя!
Это высокое звание для каждого из нас наполнено особым смыслом. Учителя остаются в нашей памяти на всю жизнь, дают нам не только знания о мире, но и помогают открыть самих себя, воспитать характер, найти свое место в жизни.
Работа учителя во все времена была подвижнической: чтобы быть настоящим учителем нужно отдавать - и душевные, и физические силы, и время, отказывая во многом себе и своим близким.
Большое спасибо вам за этот труд! Пусть ученики радуют вас своими успехами, а энергия, терпение, постоянное творческое горение будут вашими постоянными спутниками!
Здоровья вам, счастья, радости и благополучия!
Звенит по всем коридорам звонок,
И сядем мы ровно за партой.
Учитель войдёт, и начнётся урок,
И руки все тянут с азартом.
Спасибо за ваш бесценный совет,
За знания, что нам даёте.
И лучше для нас учителя нет,
вы нас за собою ведёте.
Спасибо что терпите нас, непосед.
Вам в жизни желаю удачи,
Судьба пусть хранит от несчастий и бед,
А сердце пылает лишь ярче.
Каждый проведенный вами урок – это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. И в этот золотой осенний день мы вам желаем всегда оставаться на той педагогической вершине, которой вы достигли, и выше которой не бывает. Пусть вас ценят не только благодарные ученики, но и руководство.
Дорогие учителя, преподаватели, наставники и просто друзья! От всего сердца поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Хотим пожелать лишь добра для вас, пусть его в вашей жизни будет как можно больше. Желаем, чтобы вы никогда не болели и были вечно полны сил для своих тяжелых трудовых будней.
Стоять над жизнью молодой,
Храня прекрасное единство,
Честь вековая, долг святой -
Учительство и материнство.
Сначала души пробуди,
Пусть жажда к знанью в них проснется,
Потом питомцев поведи
К прозрачно-чистому колодцу.
Живую воду из глубин
Ты черпать научи рукою,
Чтоб свой народ и край любить,
Мужать и хорошеть душою.
Учителя спасибо вам за все,
Пошли все в первый класс,
И забыли мы про все.
Глядели мы на вас.
С улыбкой у доски.
Вы ставили хорошие оценки.
Мы все любили вас,
И это, правда!
Зачем тогда ходили к вам сюда?
Зачем когда приходим, и уходим,
Мы говорим здравствуйте, до свиданья?
Зачем дарили песни и стихи?
Рассказы, сказки, и поэмы?
Да потому что любим навсегда!
Вы остаетесь в сердце нашем.
День учителя - тот праздник, который демонстрирует учителям, что их деятельность не остается незамеченной. Ученики же в свою очередь понимают, что нужно каким-нибудь образом показывать, что они ценят все то, что для них делают любимые учителя. Мне хочется поздравить вас, мои дорогие коллеги, с этим замечательным праздником, а также сказать, что наша с вами работа - она особенная. Мы должны всегда быть внимательны по отношению к нашим замечательным ученикам, которые реально нуждаются в нашей помощи. Пусть этот прекрасный день запомнится не только нам, но и нашим ребятам. Я очень хочу пожелать вам только того, что вам нужно, чтобы всегда чувствовать себя на высоте. Мы, учителя, быстро устаём, но мы должны помнить, что наша работа - самая лучшая в этом мире. С праздником нас, дорогие учителя! Пусть этот день пройдёт весело и беззаботно!
Вы подаете гранит науки под самым лакомым соусом, и кажется порой, что и нам бы хотелось вернуться за парту, чтобы послушать ваши уроки! Но время так быстро… Примите идущие от сердца поздравления с Днем учителя и наилучшие пожелания! Пусть ваша работа, ваше призвание никогда не наскучит и никогда не приходится грустить!
Вам доверяют самое ценное – детей, Вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелёгкая, но в ней вся Ваша жизнь и счастье. Спасибо Вам за то, что Вы наша учительница. Успехов Вам и много-много радости. С Днём Учителя!