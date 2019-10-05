Поздравления с Днем учителя 2019: стихи, проза и открытки

В праздник День учителя мы подобрали красивые и оригинальные поздравления для Ваших любимых учителей.

Спасибо Вам за понимание,

За доброту, терпение и труд.

И за дарованные нам знания,

За много отработанных минут.

Ваш труд оценивать так сложно,

Учителем не каждый сможет быть.

И без таланта просто не возможно,

Ученикам себя всю посвятить.

Удачи, нервов крепких и добра,

Еще здоровья Вам мы пожелаем.

И чтобы всё чему вы учите не было зря,

Вас с днем учителя мы поздравляем!

Поздравляю со Всемирным днём учителя. Пусть благодаря Вашим стараниям и усилиям весь мир с каждым днём становится грамотнее, образованнее, умнее и просвещённее. Желаю Вам здоровья и терпения, внутренней умиротворённости и гармонии, уважения окружающих и искренней благодарности за Ваш великий труд. Пусть Ваши ученики вместе с Вами добиваются невероятных высот успеха, пусть Вам сопутствует удача во все-всех-всех делах.

Дорогая наша учительница! Спасибо вам за ваш выбор профессии и ваш кропотливый, тяжелый труд! Просим простить нам все шалости, ведь мы не нарочно. Зато мы знаем, что вы всегда нас защитите, выслушаете и дадите верный совет. Будьте же всегда здоровой, пусть усталость всегда снимает, как рукою, чтобы достаток позволял любить свою работу, а мы всегда будем любить вас! С Днем учителя!

Велика ответственная ноша, с достоинством и профессионализмом несомая сквозь череду непростых лет. Учитель, это не просто призвание, это суть, непреодолимое желание давать знание, помогать опытом и отдавать тепло и веру другим. Слов нашей благодарности не счесть, но мы скажем емкое Спасибо!

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

Строгим и ласковым,

Мудрым и чутким,

Тем, у кого седина на висках,

Тем, кто недавно из стен институтских,

Тем, кто считается в средних годах.

Тем, кто поведал нам тайны открытий,

Учит в труде добиваться побед,

Всем, кому гордое имя - учитель,

Низкий поклон и горячий привет!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем учителя!

Это высокое звание для каждого из нас наполнено особым смыслом. Учителя остаются в нашей памяти на всю жизнь, дают нам не только знания о мире, но и помогают открыть самих себя, воспитать характер, найти свое место в жизни.

Работа учителя во все времена была подвижнической: чтобы быть настоящим учителем нужно отдавать - и душевные, и физические силы, и время, отказывая во многом себе и своим близким.

Большое спасибо вам за этот труд! Пусть ученики радуют вас своими успехами, а энергия, терпение, постоянное творческое горение будут вашими постоянными спутниками!

Здоровья вам, счастья, радости и благополучия!

Звенит по всем коридорам звонок,

И сядем мы ровно за партой.

Учитель войдёт, и начнётся урок,

И руки все тянут с азартом.

Спасибо за ваш бесценный совет,

За знания, что нам даёте.

И лучше для нас учителя нет,

вы нас за собою ведёте.

Спасибо что терпите нас, непосед.

Вам в жизни желаю удачи,

Судьба пусть хранит от несчастий и бед,

А сердце пылает лишь ярче.

Каждый проведенный вами урок – это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. И в этот золотой осенний день мы вам желаем всегда оставаться на той педагогической вершине, которой вы достигли, и выше которой не бывает. Пусть вас ценят не только благодарные ученики, но и руководство.

Дорогие учителя, преподаватели, наставники и просто друзья! От всего сердца поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Хотим пожелать лишь добра для вас, пусть его в вашей жизни будет как можно больше. Желаем, чтобы вы никогда не болели и были вечно полны сил для своих тяжелых трудовых будней.

Стоять над жизнью молодой,

Храня прекрасное единство,

Честь вековая, долг святой -

Учительство и материнство.

Сначала души пробуди,

Пусть жажда к знанью в них проснется,

Потом питомцев поведи

К прозрачно-чистому колодцу.

Живую воду из глубин

Ты черпать научи рукою,

Чтоб свой народ и край любить,

Мужать и хорошеть душою.

Учителя спасибо вам за все,

Пошли все в первый класс,

И забыли мы про все.

Глядели мы на вас.

С улыбкой у доски.

Вы ставили хорошие оценки.

Мы все любили вас,

И это, правда!

Зачем тогда ходили к вам сюда?

Зачем когда приходим, и уходим,

Мы говорим здравствуйте, до свиданья?

Зачем дарили песни и стихи?

Рассказы, сказки, и поэмы?

Да потому что любим навсегда!

Вы остаетесь в сердце нашем.

День учителя - тот праздник, который демонстрирует учителям, что их деятельность не остается незамеченной. Ученики же в свою очередь понимают, что нужно каким-нибудь образом показывать, что они ценят все то, что для них делают любимые учителя. Мне хочется поздравить вас, мои дорогие коллеги, с этим замечательным праздником, а также сказать, что наша с вами работа - она особенная. Мы должны всегда быть внимательны по отношению к нашим замечательным ученикам, которые реально нуждаются в нашей помощи. Пусть этот прекрасный день запомнится не только нам, но и нашим ребятам. Я очень хочу пожелать вам только того, что вам нужно, чтобы всегда чувствовать себя на высоте. Мы, учителя, быстро устаём, но мы должны помнить, что наша работа - самая лучшая в этом мире. С праздником нас, дорогие учителя! Пусть этот день пройдёт весело и беззаботно!

Вы подаете гранит науки под самым лакомым соусом, и кажется порой, что и нам бы хотелось вернуться за парту, чтобы послушать ваши уроки! Но время так быстро… Примите идущие от сердца поздравления с Днем учителя и наилучшие пожелания! Пусть ваша работа, ваше призвание никогда не наскучит и никогда не приходится грустить!

Вам доверяют самое ценное – детей, Вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелёгкая, но в ней вся Ваша жизнь и счастье. Спасибо Вам за то, что Вы наша учительница. Успехов Вам и много-много радости. С Днём Учителя!