Скачать
Суббота, 05.10.2019
Загороднюк: Мы сможем закупать необходимые ВСУ системы Javelin
Загороднюк: Мы сможем закупать необходимые ВСУ системы Javelin
Стремительная эскалация на Донбассе: погиб украинский военный
Стремительная эскалация на Донбассе: погиб украинский военный
Беринчик - Морено: все о бое (Видео)
Беринчик - Морено: все о бое (Видео)
Как бы говорят на одном языке: растения могут предупреждать друг друга об опасности
Растения могут предупреждать друг друга об опасности

Поздравления с Днем учителя 2019: стихи, проза и открытки

Смотрите фото (17)
Поздравления с Днем учителя 2019: стихи, проза и открытки
12:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В праздник День учителя мы подобрали красивые и оригинальные поздравления для Ваших любимых учителей.

Спасибо Вам за понимание,

За доброту, терпение и труд.

И за дарованные нам знания,

За много отработанных минут.

Ваш труд оценивать так сложно,

Учителем не каждый сможет быть.

И без таланта просто не возможно,

Ученикам себя всю посвятить.

Удачи, нервов крепких и добра,

Еще здоровья Вам мы пожелаем.

И чтобы всё чему вы учите не было зря,

Вас с днем учителя мы поздравляем!

Поздравляю со Всемирным днём учителя. Пусть благодаря Вашим стараниям и усилиям весь мир с каждым днём становится грамотнее, образованнее, умнее и просвещённее. Желаю Вам здоровья и терпения, внутренней умиротворённости и гармонии, уважения окружающих и искренней благодарности за Ваш великий труд. Пусть Ваши ученики вместе с Вами добиваются невероятных высот успеха, пусть Вам сопутствует удача во все-всех-всех делах.

Дорогая наша учительница! Спасибо вам за ваш выбор профессии и ваш кропотливый, тяжелый труд! Просим простить нам все шалости, ведь мы не нарочно. Зато мы знаем, что вы всегда нас защитите, выслушаете и дадите верный совет. Будьте же всегда здоровой, пусть усталость всегда снимает, как рукою, чтобы достаток позволял любить свою работу, а мы всегда будем любить вас! С Днем учителя!

Велика ответственная ноша, с достоинством и профессионализмом несомая сквозь череду непростых лет. Учитель, это не просто призвание, это суть, непреодолимое желание давать знание, помогать опытом и отдавать тепло и веру другим. Слов нашей благодарности не счесть, но мы скажем емкое Спасибо!

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

Строгим и ласковым,

Мудрым и чутким,

Тем, у кого седина на висках,

Тем, кто недавно из стен институтских,

Тем, кто считается в средних годах.

Тем, кто поведал нам тайны открытий,

Учит в труде добиваться побед,

Всем, кому гордое имя - учитель,

Низкий поклон и горячий привет!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем учителя!

Это высокое звание для каждого из нас наполнено особым смыслом. Учителя остаются в нашей памяти на всю жизнь, дают нам не только знания о мире, но и помогают открыть самих себя, воспитать характер, найти свое место в жизни.

Работа учителя во все времена была подвижнической: чтобы быть настоящим учителем нужно отдавать - и душевные, и физические силы, и время, отказывая во многом себе и своим близким.

Большое спасибо вам за этот труд! Пусть ученики радуют вас своими успехами, а энергия, терпение, постоянное творческое горение будут вашими постоянными спутниками!

Здоровья вам, счастья, радости и благополучия!

Звенит по всем коридорам звонок,

И сядем мы ровно за партой.

Учитель войдёт, и начнётся урок,

И руки все тянут с азартом.

Спасибо за ваш бесценный совет,

За знания, что нам даёте.

И лучше для нас учителя нет,

вы нас за собою ведёте.

Спасибо что терпите нас, непосед.

Вам в жизни желаю удачи,

Судьба пусть хранит от несчастий и бед,

А сердце пылает лишь ярче.

Каждый проведенный вами урок – это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. И в этот золотой осенний день мы вам желаем всегда оставаться на той педагогической вершине, которой вы достигли, и выше которой не бывает. Пусть вас ценят не только благодарные ученики, но и руководство.

Дорогие учителя, преподаватели, наставники и просто друзья! От всего сердца поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Хотим пожелать лишь добра для вас, пусть его в вашей жизни будет как можно больше. Желаем, чтобы вы никогда не болели и были вечно полны сил для своих тяжелых трудовых будней.

Стоять над жизнью молодой,

Храня прекрасное единство,

Честь вековая, долг святой -

Учительство и материнство.

Сначала души пробуди,

Пусть жажда к знанью в них проснется,

Потом питомцев поведи

К прозрачно-чистому колодцу.

Живую воду из глубин

Ты черпать научи рукою,

Чтоб свой народ и край любить,

Мужать и хорошеть душою.

Учителя спасибо вам за все,

Пошли все в первый класс,

И забыли мы про все.

Глядели мы на вас.

С улыбкой у доски.

Вы ставили хорошие оценки.

Мы все любили вас,

И это, правда!

Зачем тогда ходили к вам сюда?

Зачем когда приходим, и уходим,

Мы говорим здравствуйте, до свиданья?

Зачем дарили песни и стихи?

Рассказы, сказки, и поэмы?

Да потому что любим навсегда!

Вы остаетесь в сердце нашем.

День учителя - тот праздник, который демонстрирует учителям, что их деятельность не остается незамеченной. Ученики же в свою очередь понимают, что нужно каким-нибудь образом показывать, что они ценят все то, что для них делают любимые учителя. Мне хочется поздравить вас, мои дорогие коллеги, с этим замечательным праздником, а также сказать, что наша с вами работа - она особенная. Мы должны всегда быть внимательны по отношению к нашим замечательным ученикам, которые реально нуждаются в нашей помощи. Пусть этот прекрасный день запомнится не только нам, но и нашим ребятам. Я очень хочу пожелать вам только того, что вам нужно, чтобы всегда чувствовать себя на высоте. Мы, учителя, быстро устаём, но мы должны помнить, что наша работа - самая лучшая в этом мире. С праздником нас, дорогие учителя! Пусть этот день пройдёт весело и беззаботно! 

Вы подаете гранит науки под самым лакомым соусом, и кажется порой, что и нам бы хотелось вернуться за парту, чтобы послушать ваши уроки! Но время так быстро… Примите идущие от сердца поздравления с Днем учителя и наилучшие пожелания! Пусть ваша работа, ваше призвание никогда не наскучит и никогда не приходится грустить!

Вам доверяют самое ценное – детей, Вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелёгкая, но в ней вся Ваша жизнь и счастье. Спасибо Вам за то, что Вы наша учительница. Успехов Вам и много-много радости. С Днём Учителя!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (17)

Все по теме:

Праздник, Смс, День учителя, Стихи, Поздравления, Открытки, Проза, Поздравления на День учителя, День учителя 2019, С Днем учителя 2019, Поздравления классному руководителю.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые можно есть на ночь
02 Принцессы, которые не смогли обрести в браке долгожданные тепло и счастье (Фото)
03 Есть ли польза от замороженных овощей и фруктов
04 Продукты, которые замедляют процесс старения
05 "Формула Штайнмайера": Социолог оценил обращение Зеленского к украинцам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда переводят часы в Украине на зимнее время
Когда переводят часы в Украине на зимнее время
Не грустите, потепление еще будет: прогноз погоды 5 октября
Не грустите, потепление еще будет: прогноз погоды 5 октября
Всемирный день учителя: история праздника
Всемирный день учителя: история праздника
&quot;Мстители: Финал&quot; не идут на &quot;Оскар&quot;: подробности
"Мстители: Финал" не идут на "Оскар": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь