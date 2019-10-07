Прикольные СМС-поздравления с днем рождения 7 октября, открытки

Рожденные в этот день убеждены в правильности собственных взглядов, которые чаще всего находятся в прямом противоречии с нормами общества или среды. Их стремление к протесту обычно сопровождается желанием изменить вещи в лучшую сторону так, как они это понимают. Соответственно, они упорно стремятся к командному положению, дающему им право производить подобные перемены. Однако рожденные в этот день отнюдь не страдают личным честолюбием, власть им нужна для достижения общественных идеалов.
Какие люди, чей знак зодиака 7 октября? Бунтарская природа рожденных 7 октября не всегда очевидна с первой встречи, так как у них обычно совершенно очаровательные манеры. Кажется, что они живут в центре своего собственного мира. Однако те, кто общается с ними, не могут не признавать острую проницательность их мысли. Как правило, люди, чей день рождения 7 октября не лезут за словом в карман, прямо говоря то, что думают, хотя любую пилюлю могут приправить юмором и некоторой тактичностью. Они прекрасно разбираются в природе человеческих чувств и быстро оценивают личностные психологические качества человека с которым имеют дело. Чаще всего рожденные в этот день не тратят время на то, чтобы обосновывать свои действия, а просто делают то, что считают нужным. Рожденные 7 октября всегда решительно мыслят, поэтому, когда они вступают в какую-либо организацию, часто возникают определенные проблемы. Хотя вся группа в целом может воплощать идеалы, которые они разделяют, люди, чей день рождения 7 октября тем не менее должны определить свою роль в этой организации. И поскольку их собственные принципы и политические взгляды постоянно эволюционируют, важными становятся вопросы руководства, сотрудничества, лояльности.
Другим противоречием в характере рожденных 7 октября является конфликт между моральным и аморальным поведением. Рожденные в этот день не аморальны, когда они грешат, они полностью осознают, что творят. В их мире меняющихся нравов они сами иногда не могут провести четкую грань между тем, что считают плохим и хорошим. Поэтому им не стоит прославлять свое бунтарство и осуждать тех, кто придерживается иных взглядов, поскольку позже они могут прийти к понимаю и противоположной точке зрения.
Рожденные 7 октября больше всего хотят, чтобы их оставили в покое. Однако, какими бы одинокими они ни хотели быть или ни представляли себя, судьба снова и снова сталкивает их с другими людьми. Но, поскольку их часто считают белыми воронами, общество может несправедливо их отторгать. Поэтому рожденные в этот день должны расширять свои социальные связи, активно пытаясь найти не только действительно достойных уважения людей, но и тех, кто сможет стать им близкими.
Поздравления
Я желаю позитива,
Много денег, креатива,
Нескончаемой удачи,
Где-нибудь на море дачу.
Плюс здоровья очень много,
Силы — как у носорога,
Чтоб на утро не болеть
И, конечно, не стареть.
Поздравляю с днем рожденья!
Счастья, радости, везенья!
Жить кайфово, офигенно,
Нереально, несравненно,
Потрясающе, прекрасно,
Сказочно, роскошно, классно,
Вкусно, пряно, ярко, страстно,
Упоительно, потрясно,
С обожаньем, с вдохновеньем
Я желаю в день рожденья!
У тебя сегодня днюшка!
Можно упиваться "в хрюшку",
Куролесить без оглядки,
Можно шопинг, в клубы, *лядки.
Веселись, гуляй, пляши,
Оттянись ты от души,
Всех отправь в культурный шок!
А все "стрелки" — на стишок!
Поздравляю с днем рожденья!
Шуток, смеха и везенья,
Не снимать с лица улыбку,
Ухватить златую рыбку.
Быть персоной очень важной,
Симпатичной и отважной,
Жить в отличном настроенье,
Ну, короче, с днем рожденья!
Пусть придёт к тебе удача,
Яхта, деньги, своя дача,
В холодильнике всегда,
Будет чёрная икра.
Мне сказал сегодня Джин,
Что добьёшься всех вершин.
Пусть везенье льёт ручьём,
Поздравляю с твоим днём!
Желаю стрессов избежать
И по ночам спокойно спать.
Пускай здоровый пофигизм
Твой укрепляет организм,
А чтобы тонус не страдал,
Почаще наполняй бокал.
С днем рождения поздравляю,
Счастья, радости желаю!
В этот день тебе все можно,
Не напиться будет сложно.
Ну а что же пожелать?
Никогда не унывать,
Быть веселым, креативным
И конечно позитивным!
Поздравляю с днем рожденья!
Желаю море наслажденья.
Постарайся так отметить,
Чтоб звездой стать в интернете.
Смело воплощай идеи,
Пусть на все хватает денег.
Не грусти, живи красиво,
Будь всегда на позитиве!
С днем рожденья поздравляю!
Много денежек желаю,
Голова чтоб не болела,
А душа всегда чтоб пела!
Чтобы жизнь тебя любила,
Щедро-щедро одарила!
Ну а тем, кто не согласен,
В руки — флаг! И путь им ясный!
У кого сегодня днюха?
Ну, конечно, у тебя!
Ни пера тебе, ни пуха,
Говорю сейчас, любя.
Больше денег, меньше горя,
И огромнейшей любви,
Домик прикупи у моря
И прекрасно там живи!