Прикольные СМС-поздравления с днем рождения 7 октября, открытки

Рожденные 7 октября имеют непокорный характер, который рано или поздно скажется в их жизни.

Рожденные в этот день убеждены в правильности собственных взглядов, которые чаще всего находятся в прямом противоречии с нормами общества или среды. Их стремление к протесту обычно сопровождается желанием изменить вещи в лучшую сторону так, как они это понимают. Соответственно, они упорно стремятся к командному положению, дающему им право производить подобные перемены. Однако рожденные в этот день отнюдь не страдают личным честолюбием, власть им нужна для достижения общественных идеалов.

Какие люди, чей знак зодиака 7 октября? Бунтарская природа рожденных 7 октября не всегда очевидна с первой встречи, так как у них обычно совершенно очаровательные манеры. Кажется, что они живут в центре своего собственного мира. Однако те, кто общается с ними, не могут не признавать острую проницательность их мысли. Как правило, люди, чей день рождения 7 октября не лезут за словом в карман, прямо говоря то, что думают, хотя любую пилюлю могут приправить юмором и некоторой тактичностью. Они прекрасно разбираются в природе человеческих чувств и быстро оценивают личностные психологические качества человека с которым имеют дело. Чаще всего рожденные в этот день не тратят время на то, чтобы обосновывать свои действия, а просто делают то, что считают нужным. Рожденные 7 октября всегда решительно мыслят, поэтому, когда они вступают в какую-либо организацию, часто возникают определенные проблемы. Хотя вся группа в целом может воплощать идеалы, которые они разделяют, люди, чей день рождения 7 октября тем не менее должны определить свою роль в этой организации. И поскольку их собственные принципы и политические взгляды постоянно эволюционируют, важными становятся вопросы руководства, сотрудничества, лояльности.

Другим противоречием в характере рожденных 7 октября является конфликт между моральным и аморальным поведением. Рожденные в этот день не аморальны, когда они грешат, они полностью осознают, что творят. В их мире меняющихся нравов они сами иногда не могут провести четкую грань между тем, что считают плохим и хорошим. Поэтому им не стоит прославлять свое бунтарство и осуждать тех, кто придерживается иных взглядов, поскольку позже они могут прийти к понимаю и противоположной точке зрения.

Рожденные 7 октября больше всего хотят, чтобы их оставили в покое. Однако, какими бы одинокими они ни хотели быть или ни представляли себя, судьба снова и снова сталкивает их с другими людьми. Но, поскольку их часто считают белыми воронами, общество может несправедливо их отторгать. Поэтому рожденные в этот день должны расширять свои социальные связи, активно пытаясь найти не только действительно достойных уважения людей, но и тех, кто сможет стать им близкими.

Поздравления

Я желаю позитива,

Много денег, креатива,

Нескончаемой удачи,

Где-нибудь на море дачу.

Плюс здоровья очень много,

Силы — как у носорога,

Чтоб на утро не болеть

И, конечно, не стареть.

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья, радости, везенья!

Жить кайфово, офигенно,

Нереально, несравненно,

Потрясающе, прекрасно,

Сказочно, роскошно, классно,

Вкусно, пряно, ярко, страстно,

Упоительно, потрясно,

С обожаньем, с вдохновеньем

Я желаю в день рожденья!

У тебя сегодня днюшка!

Можно упиваться "в хрюшку",

Куролесить без оглядки,

Можно шопинг, в клубы, *лядки.

Веселись, гуляй, пляши,

Оттянись ты от души,

Всех отправь в культурный шок!

А все "стрелки" — на стишок!

Поздравляю с днем рожденья!

Шуток, смеха и везенья,

Не снимать с лица улыбку,

Ухватить златую рыбку.

Быть персоной очень важной,

Симпатичной и отважной,

Жить в отличном настроенье,

Ну, короче, с днем рожденья!

Пусть придёт к тебе удача,

Яхта, деньги, своя дача,

В холодильнике всегда,

Будет чёрная икра.

Мне сказал сегодня Джин,

Что добьёшься всех вершин.

Пусть везенье льёт ручьём,

Поздравляю с твоим днём!

Желаю стрессов избежать

И по ночам спокойно спать.

Пускай здоровый пофигизм

Твой укрепляет организм,

А чтобы тонус не страдал,

Почаще наполняй бокал.

С днем рождения поздравляю,

Счастья, радости желаю!

В этот день тебе все можно,

Не напиться будет сложно.

Ну а что же пожелать?

Никогда не унывать,

Быть веселым, креативным

И конечно позитивным!

Поздравляю с днем рожденья!

Желаю море наслажденья.

Постарайся так отметить,

Чтоб звездой стать в интернете.

Смело воплощай идеи,

Пусть на все хватает денег.

Не грусти, живи красиво,

Будь всегда на позитиве!

С днем рожденья поздравляю!

Много денежек желаю,

Голова чтоб не болела,

А душа всегда чтоб пела!

Чтобы жизнь тебя любила,

Щедро-щедро одарила!

Ну а тем, кто не согласен,

В руки — флаг! И путь им ясный!

У кого сегодня днюха?

Ну, конечно, у тебя!

Ни пера тебе, ни пуха,

Говорю сейчас, любя.

Больше денег, меньше горя,

И огромнейшей любви,

Домик прикупи у моря

И прекрасно там живи!