День юриста в Украине 2019: поздравления в стихах и открытках

С Днем юриста поздравляю.
Ох, нелегок этот путь.
Беспристрастным быть желаю,
Зреть всегда в проблемы суть.
Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть решаются красиво
Даже сложные дела.
Поздравляю с днем юриста,
Мой прекрасный правовед.
В деле я тебе желаю
Лишь успехов и побед.
Пусть Фемида помогает,
Вдохновляет, бережет,
Пусть сопутствует удача
И во всем тебе везет.
Счастья в жизни твоей личной
Пожелаю нынче я,
Пусть здоровье будет крепким,
Тылом будет пусть семья.
Всем юристам Украины —
Уваженье и почет.
есть отличная причина
Пожелать пути вперед!
Чтобы не было препятствий,
Удавалось все легко.
Юридическое братство
Пусть летает высоко!
Чтобы много удавалось
На работе и в быту.
Чтобы пелось, танцевалось,
Удалось достать звезду!
Чтобы в сердце поселилась
Драгоценная любовь,
Все мечты осуществились,
Было счастья сто пудов!
С Днем юриста Украины
Поздравляем, дорогой,
Пусть везенье и удача
Будут рядышком с тобой!
Пусть законы покорятся
И клиентов будет воз,
А по праздникам — гулянка
И букет из белых роз!
Счастья, мира, вдохновенья,
Много радости всегда,
Пусть обходят стороною
И невзгоды, и беда!
Пусть друзья не забывают
И приходят, и звонят,
«Из юристов — это лучший!»,
О тебе пусть говорят!
По закону, по совести, честно
О таком вот юристе мечтают.
За все качества эти, известно,
День юриста у нас отмечают.
Ради этого их поздравляют.
А еще — за надежность и веру.
Ведь и вправду они позволяют
Оправдать невиновных, к примеру!
Когда сложно по жизни порою
... ну а с кем не бывает такого?...
Рады помощи этой, не скрою.
У юристов всегда все готово!
С Днем юриста Украины!
Вы в делах непобедимы,
Четко знаете закон,
Так примите наш поклон,
Вместе с ним — и уваженье,
Лишь к успешности движенье
Продолжайте вы всегда,
Честь Вам, да и похвала!
В Украине день юриста,
Это праздник добрый, чистый,
Им желаем жить до ста,
Без ущерба и вреда,
Здоровье пусть крепнет,
богатство растет,
Радость не меркнет,
тоска не придет.
С Днем юриста Украины поздравляю,
Ты юрист прекрасный, потому
Я тебе от всей души желаю
Одолеть скорей очередную высоту.
Будет много пусть клиентов,
А делами управляет пусть успех.
Окружает уваженье средь коллег и ассистентов,
И не будет на пути к желаниям помех.
День юриста ведь сегодня?
Вот, хотели, чтоб ты знал,
Мы всегда тебя поддержим,
Так, чтоб ты не унывал.
Дела неразрешимые
Решатся пусть на раз,
А премии с авансами,
Пусть атакуют вас.
И в наше время сдельное,
Где ценен каждый лист,
есть вещи, лучше золота:
Такой, как ты, юрист.
Поздравлю с днем юриста
Специалистов права,
Пусть будет Украина
Правовой державой.
Чтоб вы всегда права
Граждан защищали,
Законы наши люди,
Чтоб не нарушали.
Желаю, чтоб успешно
Вы вели дела,
Закона буква каждая,
Соблюдена была.
С Днем юриста Украины
Шлю тебе я поздравок
И желаю, чтоб вершины
Ты достичь в карьере смог!
Пусть зарплата ввысь стремится,
Пусть клиентов будет много,
Расширяй свои границы
И к мечтам ищи дорогу!
Пусть этот день запомнится юристам,
Пускай доводят дело до конца.
В суде желаю им успехов,
И жизнь чтоб их была долга.
Пускай у них все будет в шоколаде,
Чтобы финансов был полный карман.
Я поздравляю с днем юриста Украины,
Чтобы удачи ихней не заслал туман.
Всех юристов Украины
Поздравляем мы сейчас,
Все они законы знают,
Защищать готовы нас,
Им желаем мы терпенья,
Справедливее их нет,
Смогут все решить проблемы,
Правильный дадут совет!