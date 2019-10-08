День юриста в Украине 2019: поздравления в стихах и открытках

Не наскучит никогда,

Зреть всегда в проблемы суть.

И во всем тебе везет.

Лишь успехов и побед.

В деле я тебе желаю

Чтобы в сердце поселилась

На работе и в быту.

Чтобы много удавалось

Чтобы не было препятствий,

О тебе пусть говорят!

И приходят, и звонят,

И невзгоды, и беда!

Много радости всегда,

И букет из белых роз!

А по праздникам — гулянка

И клиентов будет воз,

Будут рядышком с тобой!

9

По закону, по совести, честно

О таком вот юристе мечтают.

За все качества эти, известно,

День юриста у нас отмечают.

Ради этого их поздравляют.

А еще — за надежность и веру.

Ведь и вправду они позволяют

Оправдать невиновных, к примеру!

Когда сложно по жизни порою

... ну а с кем не бывает такого?...

Рады помощи этой, не скрою.

У юристов всегда все готово!