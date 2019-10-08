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Поздравления с днем рождения 8 октября в прозе, открытки

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Поздравления с днем рождения 8 октября в прозе, открытки
08:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Для рожденных 8 октября жизнь - это прекрасное любовное приключение.

Рожденные в этот день отдадут за любовь все, возводя ее на пьедестал, или же, втайне страдая, не будут иметь ее вовсе. Их возвышенные чувства относятся не только к любви. Их душу могут по-настоящему взволновать чудеса природы и загадки космоса, течения в океане и вращение планет. Люди, чей день рождения 8 октября часто обладают развитым интеллектом и прекрасно разбираются в человеческой психологии, но в то же время многие из них очень плохо понимают собственную личность. Им кажется, что они часто занимаются делом, пытаясь сделать его хорошо, в то время как окружающие смотрят на них с удивлением.

Какие люди, чей знак зодиака 8 октября? В пределах семьи и социальной группы рожденные в этот день обычно считаются чудаками, витающими в облаках. Поэтому окружающие, особенно те, кто считает себя практичными людьми, не всегда доверяют их суждениям и здравому смыслу. И все же рожденные 8 октября умело распоряжаются деньгами, ведут семейные дела, они ответственны и сознательны в выполнении своих обязательств, но до определенного предела. Всегда существует опасность, что их унесет в запредельные высоты. Их эмпирическое отношение к жизни почти не опирается на ограничения, поэтому они рискуют пуститься в погоню за новыми впечатлениями и острыми ощущениями.

Неудивительно, что рожденные 8 октября попадают во всяческие неприятности, особенно эмоциональные. Их связи не просто запутанные, но иногда и опасные. У них есть привычка связываться со странными и сомнительными персонажами, а также с такими натурами, которые им не подходят. Их интерес к необычным людям и экзотическим обстоятельствам делает их легкой добычей тех, кто хотел бы воспользоваться ими в личных целях. Однако красивые бабочки, рожденные 8 октября, всегда как-то выскальзывают из-под сачка и перелетают на следующий, еще более изысканный цветок. Люди, чей день рождения 8 октября страдают, особенно от расставания с любимыми, но они непобедимы, возможно, благодаря способности видеть суть вещей, противостоять им, учиться на собственном опыте.

Рожденные в этот день могут много читать и размышлять, но их мудрость в конечном счете почерпнута из жизненного опыта, который они ценят превыше всего. Рожденные 8 октября не должны забывать о своих корнях. есть опасность попасть в путы власти, либо слишком увлекаясь ею, либо без конца взбираясь все выше по общественной лестнице, что ведет лишь к несчастью. Счастье и стабильность рожденных 8 октября прямо пропорциональны их способности оставаться самими собой. Встречающихся на пути драконов и монстров придется либо победить, либо превратить в спутников и друзей.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов.

Прикольные СМС-поздравления с днем рождения, открытки

Поздравляю от души с днем рождения. Желаю в этот светлый и счастливый день много здоровья и безразмерного счастья, крупной удачи и веселых друзей, добрых историй и ярких эмоций, блестящих успехов и верной любви.

Поздравляю с днем рождения и желаю, чтобы все начинания сопровождали вдохновение и успех. Пусть все дороги ведут к вершине, а здоровье, оптимизм, уверенность в собственных силах и поддержка близких людей станут неизменными спутниками в жизни. Благополучия и тепла Вашему дому! 

Искренне и от всей души хочу поздравить Вас с замечательной датой - с Вашим днем рождения! Желаю Вам никогда не унывать, оставаться таким же чудесным человеком, отзывчивым и добрым, всегда дарящим позитив другим, отважным и честным! Здоровья Вам, любви, счастливой, умиротворенной и долгой жизни!

Красивые поздравления с Днем рождения в прозе

С днем рождения! Сегодня твой день, как, впрочем, и неделя, и месяц, и вся жизнь. Поэтому и желания пусть исполняются, независимо от даты на календаре. Здоровья, счастья, любви, понимания и всеобщего внимания. Успехов, везения, ярких событий. Богатства - как денежного, так и душевного. Гармонии, стойкости и "неубиваемости"! 

Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.

С днем рождения, от души! Во-первых, желаю самого главного - это, конечно же, здоровья, без него не будет ничего, кроме огорчения. Во - вторых, крепкого фундамента и заветного места в жизни, где пахнет теплом, нежностью и уютом. В-третьих, всего приходящего, но лишь положительного и доброго - материальной прибыли, хорошей работы, верных друзей, крепкой любви и радужного настроения.

Поздравляю с днем рождения! В этот чудный и красочный день я желаю тебе здоровья, веселья, чтоб беды прошли, отступили ненастья, а в дом твой вошло огромное счастье! Любовь пусть в душе поселится навсегда. Желаю, чтоб мечты все твои исполнялись. Желаю надежды, терпения. Пусть прекрасным будет каждое мгновение. А еще щедрого тепла, изобилия во всем! Чтобы гармоничной жизнь была, а хлебосольным и уютным - дом. Прибыль, радость и везение пусть идут рядом с тобою день за днем. Доброта и верность пусть насыщают всегда дом. Улыбок тебе, радости, успеха, вдохновения, взлетов без падений и желаний исполнения!

Поздравляю тебя от всего сердца с днем именин! Пусть все задуманное обязательно сбывается! Пусть будет больше поводов для улыбок и радости. Пусть в жизни будут верные друзья. Пусть любовь будет чистой и обязательно взаимной. Здоровье пускай не подводит, а счастье окажется бесконечным! И главное, желаю большого жизненного терпения, всяческих земных благ и всего только самого доброго и прекрасного!

Лучшие поздравления с днем рождения на: проза, стихи, открытки

Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный день станет поводом для радости твоих близких и родных людей. Живи ярко, пусть каждый день твоей судьбы будет наполнен положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть все исполнится!

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