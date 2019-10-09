Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 9 октября

Вы — человек независимым, умный и сильный, честный и откровенный. Вы обладаете качествами прирожденного лидера в сочетании с удивительной психологической проницательностью.
Вы можете выдвигать оригинальные идеи и прекрасно разбираетесь в том, что нужно людям. Женщины, родившиеся в этот день, часто берут на себя ответственность за сложившееся положение. Вы любите все новое и авангардистское и, как правило, возглавляете прогрессивные начинания.
Но, как ни странно, сами вы порой бываете нетерпимым и проявляете властолюбие.
При вашей жажде самовыражения вас могут особенно заинтересовать литература, живопись, музыка или метафизические и религиозные проблемы. Хотя по натуре вы прагматик, но иной раз способны совершать необычные, смелые поступки.
Вам следует бороться с желанием противоречить только ради того, чтобы вас считали сложной и тонкой личностью. Научившись проявлять сострадание и быть терпимее к людям и их порокам, вы добьетесь большего успеха в отношениях с окружающими.
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!
***
Тебе желаю в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!
Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живет счастье и радость. С днем рожденья!
***
Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днем рождения!
Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе бежать навстречу заветным мечтам.
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!