Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 9 октября

При вашей наблюдательности и творческих способностях вы хорошо понимаете роль знаний, хотя вам может помешать эмоциональная неустойчивость, вызывающая тревогу и преуменьшающая вашу обычную уверенность.

Вы — человек независимым, умный и сильный, честный и откровенный. Вы обладаете качествами прирожденного лидера в сочетании с удивительной психологической проницательностью.

Вы можете выдвигать оригинальные идеи и прекрасно разбираетесь в том, что нужно людям. Женщины, родившиеся в этот день, часто берут на себя ответственность за сложившееся положение. Вы любите все новое и авангардистское и, как правило, возглавляете прогрессивные начинания.

Но, как ни странно, сами вы порой бываете нетерпимым и проявляете властолюбие.

При вашей жажде самовыражения вас могут особенно заинтересовать литература, живопись, музыка или метафизические и религиозные проблемы. Хотя по натуре вы прагматик, но иной раз способны совершать необычные, смелые поступки.

Вам следует бороться с желанием противоречить только ради того, чтобы вас считали сложной и тонкой личностью. Научившись проявлять сострадание и быть терпимее к людям и их порокам, вы добьетесь большего успеха в отношениях с окружающими.

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда.

С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

***

Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живет счастье и радость. С днем рожденья!

***

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днем рождения!

Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе бежать навстречу заветным мечтам.

Поздравляя с днем рожденья,

Пожелать хочу веселья,

Не тужить и не грустить,

А всегда счастливо жить!

Радости, любви, достатка,

Чтоб тебе жилось лишь сладко!

Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!