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Четверг, 10.10.2019
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Оригинальные поздравления с Днем рождения на 10 октября

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Оригинальные поздравления с Днем рождения на 10 октября
08:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы можете быть очень обаятельным и общительным и способны находить общий язык с самыми разными людьми.

Острый ум и наблюдательность отлично сочетаются у вас с идеализмом и честолюбивыми устремлениями. 

Вы быстро улавливаете новые веяния, и вам хочется быть генератором современных идей. Вы — убежденный индивидуалист, и, при всем своем обаянии и элегантности, держитесь подчеркнуто независимо. Нетрудно догадаться, что у вас сильная воля.

Вы привыкли побеждать и подчас бываете критичным, хотя, в общем-то, у вас легкий характер. Вы умеете устанавливать контакты как с отдельными партнерами, так и с организациями. Возможно, вашему ощущению стабильности вредит упрямство и нежелание прислушиваться к посторонним советам.

Дружелюбный и веселый, вы всегда готовы развлечь друзей и поднять им настроение.

Однако нетерпение и неумение сосредоточиться на главном способны затормозить или исказить развитие ваших талантов. К счастью, природный оптимизм помогает вам быстро восстанавливать силы после срывов и разочарований.

 

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

 

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

 

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда. 

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье.

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

Поздравления с днем рождения

Желаю крепкого здоровья,

Улыбок, преданных друзей,

Финансов полные карманы

И только добрых новостей.

 

И пусть беда всегда обходит

Тебя и дом твой стороной.

А радость, молодость, веселье

Останутся всегда с тобой!

 

В этот день тебе желаю

Море счастья и добра,

Чтоб мечты всегда сбывались.

С днем рождения тебя!

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

 

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!

 

Достигай всегда успеха,

Пусть будет в жизни море смеха.

Люди хорошие встречаются

И все по жизни получается!

 

Доходы пусть только растут,

В семье пусть любят, берегут.

И всем невзгодам вопреки,

В душе сияют огоньки!

С днем рожденья поздравляю,

Пожелаю от души

Исполнения желаний,

Покорения вершин!

 

Положительных эмоций,

Солнца, света и тепла,

Что бы долгая дорога

В удовольствие была.

 

Каждый день встречать с улыбкой,

Не грустить и не болеть,

Наслаждаться каждым часом,

Ни о чем не сожалеть!

Красивые СМС поздравления с Днем рождения

Хочу тебя поздравить с днем рождения

И очень много счастья пожелать!

Пускай отличным станет настроение,

Пусть будет все, о чем можно мечтать!

 

От радости глаза пускай искрятся,

Желаю света, солнца и добра,

Как можно чаще ярко улыбаться,

Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

 

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

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