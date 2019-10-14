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Красивые поздравления с Днем защитника отечества 2019: стихи, проза, открытки

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Красивые поздравления с Днем защитника отечества 2019: стихи, проза, открытки
18:46 Сегодня Телеграф

Мы подобрали для Вас самые красивые поздравления с Днем Защитника Отечества 2019.

  • 1

    Поздравить Вас спешим не зря!

    И в день защитника страны

    Желаем Вам не знать войны!

    Еще желаем от души -

    Красиво, долго, ярко жить!

    И дамам нравится всегда,

    Даже в преклонные года!

  • 2

    Пускай Украина сильна будет вами, От бед заслоните Отчизну щитами. Защита, надежность и сила большая Да верность стране в сердце просто святая. Родные пусть вас уважают и ценят, А родина вас благодарностью греет, Вернуться, куда б не пришлось вам пойти, Опасность в дороге легко обойти. Крепиться, с пути вам не сходить, Рассветы Украины беречь и хранить, Успеха вашего пускай не рвется нить.

    В защитника Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

  • 3

    Пусть служба и работа не всегда проста,

    Мы вам желаем жить, любить, трудиться,

    А если улыбнется вам счастливая звезда,

    То и до генерала дослужиться.

  • 4

    Поздравляем вас, мужчины,

    В День военных Украины.

    Вы защитники страны

    И опора для семьи.

    Мы желаем вам сегодня

    Много денег, и здоровья,

    И успехов в каждом деле,

    Много счастья и веселья.

    Пусть сопутствует удача.

  • 5

    Поздравляю с Днем защитника Украины! В прекрасном слове Мужчина сложились мужество и стать, уменье думать и мечтать, быть вдохновенным без причины. Уметь любить, уметь дарить. То уходить, то возвращаться. Таким непостоянным быть, такой опорою казаться. Оберегай его судьба от лжи, предательства, обмана, и благосклонной будь всегда, дай жизни полной, без изъяна. И пусть сплетаются слова, о том единственном, любимом, кого природа назвала МУЖЧИНА.

    Поздравляем вас, мужчины, В День военных Украины. Вы защитники страны И опора для семьи. Мы желаем вам сегодня Много денег, и здоровья, И успехов в каждом деле, Много счастья и веселья. Пусть сопутствует удача Лет до ста — и не иначе!

  • 6

    От всей души без многословья

    Желаю счастья и здоровья.

    Желаю жить без старости,

    Работать без усталости.

    Желаю благ Тебе земных -

    Я знаю, Ты достоин их.

  • 7

    Каждый мужчина – в душе он герой,

    Ты же – герой и на деле.

    В праздник тебя поздравляю я твой,

    Если пришлось на пределе

    Долго работать – умей отдыхать,

    В жизни я счастья желаю,

    Синюю птицу удачи поймать,

    Крепко держать, не отпуская.

     

    Искренне и сердечно хочу поздравить Вас

    с Днем защитника Отечества − праздником,

    который вобрал в себя богатые и славные казацкие традиции,

    олицетворяет мужество и героизм защитников

    и освободителей родной земли на протяжении

    всей многовековой украинской истории.

    В этот светлый праздник желаю Вам личного счастья,

    семейного уюта, казацкого здоровья,

    неисчерпаемой энергии и мира!

  • 8

    Желаю любви, оптимизма,

    Любви, красоты, магнетизма,

    Здоровья, удачи, богатства,

    Со мной никогда не расстаться!

    Будь смелым, подвижным, активным,

    Будь сильным, здоровым, спортивным,

    Ты самый крутой из парней у меня!

    Поздравляю с 14 октября!

  • 9

    В день защитника Отечества –

    Будем чествовать мужчин.

    Защищая человечество,

    Все отважны, как один,

    Так пускай же сила, мужество

    Не покинут никогда.

    Ваше славное содружество

    Процветает пусть всегда!

  • 10

    Поздравляю тебя с 14 октября - Днем защитника Украины. Желаю тебе силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и спокойствия. Пускай жизнь будет наполнена приятными и позитивными эмоциям и в ней никогда не находилось время горю и войне.

    Поздравляю с Днем защитника! Этот праздник является очень важным, ведь напоминает о том, какое огромное значение имеет мужественность. Я желаю тебе всегда оставаться таким же уверенным в себе и выносливым. Пусть твоя судьба будет успешной и благополучной, а рядом будут близкие люди.

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