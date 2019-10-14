Красивые поздравления с Днем защитника отечества 2019: стихи, проза, открытки

1 Поздравить Вас спешим не зря! И в день защитника страны Желаем Вам не знать войны! Еще желаем от души - Красиво, долго, ярко жить! И дамам нравится всегда, Даже в преклонные года!

2 Пускай Украина сильна будет вами, От бед заслоните Отчизну щитами. Защита, надежность и сила большая Да верность стране в сердце просто святая. Родные пусть вас уважают и ценят, А родина вас благодарностью греет, Вернуться, куда б не пришлось вам пойти, Опасность в дороге легко обойти. Крепиться, с пути вам не сходить, Рассветы Украины беречь и хранить, Успеха вашего пускай не рвется нить. В защитника Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

3 Пусть служба и работа не всегда проста, Мы вам желаем жить, любить, трудиться, А если улыбнется вам счастливая звезда, То и до генерала дослужиться.

4 Поздравляем вас, мужчины, В День военных Украины. Вы защитники страны И опора для семьи. Мы желаем вам сегодня Много денег, и здоровья, И успехов в каждом деле, Много счастья и веселья. Пусть сопутствует удача.

5 Поздравляю с Днем защитника Украины! В прекрасном слове Мужчина сложились мужество и стать, уменье думать и мечтать, быть вдохновенным без причины. Уметь любить, уметь дарить. То уходить, то возвращаться. Таким непостоянным быть, такой опорою казаться. Оберегай его судьба от лжи, предательства, обмана, и благосклонной будь всегда, дай жизни полной, без изъяна. И пусть сплетаются слова, о том единственном, любимом, кого природа назвала МУЖЧИНА. Поздравляем вас, мужчины, В День военных Украины. Вы защитники страны И опора для семьи. Мы желаем вам сегодня Много денег, и здоровья, И успехов в каждом деле, Много счастья и веселья. Пусть сопутствует удача Лет до ста — и не иначе!

6 От всей души без многословья Желаю счастья и здоровья. Желаю жить без старости, Работать без усталости. Желаю благ Тебе земных - Я знаю, Ты достоин их.

7 Каждый мужчина – в душе он герой, Ты же – герой и на деле. В праздник тебя поздравляю я твой, Если пришлось на пределе Долго работать – умей отдыхать, В жизни я счастья желаю, Синюю птицу удачи поймать, Крепко держать, не отпуская. Искренне и сердечно хочу поздравить Вас с Днем защитника Отечества − праздником, который вобрал в себя богатые и славные казацкие традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на протяжении всей многовековой украинской истории. В этот светлый праздник желаю Вам личного счастья, семейного уюта, казацкого здоровья, неисчерпаемой энергии и мира!

8 Желаю любви, оптимизма, Любви, красоты, магнетизма, Здоровья, удачи, богатства, Со мной никогда не расстаться! Будь смелым, подвижным, активным, Будь сильным, здоровым, спортивным, Ты самый крутой из парней у меня! Поздравляю с 14 октября!

9 В день защитника Отечества – Будем чествовать мужчин. Защищая человечество, Все отважны, как один, Так пускай же сила, мужество Не покинут никогда. Ваше славное содружество Процветает пусть всегда!