Красивые поздравления с Днем защитника отечества 2019: стихи, проза, открытки

Поздравить Вас спешим не зря!
И в день защитника страны
Желаем Вам не знать войны!
Еще желаем от души -
Красиво, долго, ярко жить!
И дамам нравится всегда,
Даже в преклонные года!
Пускай Украина сильна будет вами, От бед заслоните Отчизну щитами. Защита, надежность и сила большая Да верность стране в сердце просто святая. Родные пусть вас уважают и ценят, А родина вас благодарностью греет, Вернуться, куда б не пришлось вам пойти, Опасность в дороге легко обойти. Крепиться, с пути вам не сходить, Рассветы Украины беречь и хранить, Успеха вашего пускай не рвется нить.
В защитника Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.
Пусть служба и работа не всегда проста,
Мы вам желаем жить, любить, трудиться,
А если улыбнется вам счастливая звезда,
То и до генерала дослужиться.
Поздравляем вас, мужчины,
В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача.
Поздравляю с Днем защитника Украины! В прекрасном слове Мужчина сложились мужество и стать, уменье думать и мечтать, быть вдохновенным без причины. Уметь любить, уметь дарить. То уходить, то возвращаться. Таким непостоянным быть, такой опорою казаться. Оберегай его судьба от лжи, предательства, обмана, и благосклонной будь всегда, дай жизни полной, без изъяна. И пусть сплетаются слова, о том единственном, любимом, кого природа назвала МУЖЧИНА.
Поздравляем вас, мужчины, В День военных Украины. Вы защитники страны И опора для семьи. Мы желаем вам сегодня Много денег, и здоровья, И успехов в каждом деле, Много счастья и веселья. Пусть сопутствует удача Лет до ста — и не иначе!
От всей души без многословья
Желаю счастья и здоровья.
Желаю жить без старости,
Работать без усталости.
Желаю благ Тебе земных -
Я знаю, Ты достоин их.
Каждый мужчина – в душе он герой,
Ты же – герой и на деле.
В праздник тебя поздравляю я твой,
Если пришлось на пределе
Долго работать – умей отдыхать,
В жизни я счастья желаю,
Синюю птицу удачи поймать,
Крепко держать, не отпуская.
Искренне и сердечно хочу поздравить Вас
с Днем защитника Отечества − праздником,
который вобрал в себя богатые и славные казацкие традиции,
олицетворяет мужество и героизм защитников
и освободителей родной земли на протяжении
всей многовековой украинской истории.
В этот светлый праздник желаю Вам личного счастья,
семейного уюта, казацкого здоровья,
неисчерпаемой энергии и мира!
Желаю любви, оптимизма,
Любви, красоты, магнетизма,
Здоровья, удачи, богатства,
Со мной никогда не расстаться!
Будь смелым, подвижным, активным,
Будь сильным, здоровым, спортивным,
Ты самый крутой из парней у меня!
Поздравляю с 14 октября!
В день защитника Отечества –
Будем чествовать мужчин.
Защищая человечество,
Все отважны, как один,
Так пускай же сила, мужество
Не покинут никогда.
Ваше славное содружество
Процветает пусть всегда!
Поздравляю тебя с 14 октября - Днем защитника Украины. Желаю тебе силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и спокойствия. Пускай жизнь будет наполнена приятными и позитивными эмоциям и в ней никогда не находилось время горю и войне.
Поздравляю с Днем защитника! Этот праздник является очень важным, ведь напоминает о том, какое огромное значение имеет мужественность. Я желаю тебе всегда оставаться таким же уверенным в себе и выносливым. Пусть твоя судьба будет успешной и благополучной, а рядом будут близкие люди.