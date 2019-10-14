Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в стихах и открытках

1 Покров Пресвятой Богородицы - Праздник веры, души. Иней лег на околице, Зим холода пришли. Пора наступает сонная, Время снежных ковров, Радость в душе - бездонная, День Девы Святой, Покров!

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3 Явление Богоматери народу Случилось в октябре. И кучу раз писали оды, О ней и о сыне. Покров - чистейший праздник, Исходит от души. И ты простой молитвой, От сердца поддержи Весь этой святой род. И да пускай поможет, В твоих проблемах, Бог

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5 Торжество ликованья в преддверии, Распростерла Покров Заступница, И грешно оставаться в неверии, (Нам откликнется так, как аукнется). В этот день, на Руси, как водится, Наш народ в благодати нежится, Прославляет Дары Богородицы, И в гуляньях свадебных тешится. Нас научит Святая Дева, В этот солнечный день осенний, Как сберечь свое сердце от гнева, И как душам найти спасение. Богородица Пресвятая, Ниспошлет безмятежность душам, Мы, советам благим внимая, Жизнью праведной Богу послужим!

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7 Пресвятая Дева Мария, Ты подарила нам Мессию, Дала нам шанс на спасенье, И в это воскресенье - Мы головы склоняем, Молитвы все читаем, И под твоим Покровом, Благим и святым словом, Мы зло искореним.

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9 Скоро яркая зима Бередить умы нам станет. Осень мягкою стопой, Ловко-ловко убегает. Я желаю людям всем В этот праздник наш великий, Стать добрее и светлей, Чтоб увидеть счастья лики.

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11 Пусть свою защиту Матерь-Богородица Возведет и вся семья ото зла укроется. Под Покровом Пресвятой Иисуса мамы, Помолись за дорогих и любимых самых. Чтоб напасти не узнали в дом к тебе дорогу. Что замолвила словечко за родных всех Богу.

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13 Божия Матерь во Влахернском храме Лик свой всевышний народу явив, Тихою поступью, облившись слезами, После священных и долгих молитв, Страшный, великий сняла свой покров, Окутала милостью Божьих рабов. Народ торжество сие верно так чтет, С него девка замуж младая идет.

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15 Ложится тихо первый снег, Ложится на Покров, Как будто белою порошей Нам шлют с небес любовь. И Богородице святой Молитву мы возносим, И просим блага и добра, Чтоб радовала осень. С Покровом всех! Пусть в этот день Прольётся свет, Ты в чудо верь!

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17 Покровом своим покрыла, Прощения всем дала, От лютой злости закрыла, Грехи на себя взяла. Родившая нам Иисуса, Христоса Святая Мать. Почтим же ее заслуги, Покров будем отмечать! Всех с праздником и надеждой, Что станем мы чуть добрей. И жить будем праведно, честно, Ведь с Богом в душе веселей!

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19 Явилась Богородица святая Однажды к нам во Влахернском лишь храме. С тех пор покров ее мы ежегодно чтим, Хоть все воспоминания прошли как дым. В сей день святой хочу я вас поздравить И пожелать со всеми, всеми ладить. Благословения желаю всех святых, А жизненных задач - посильных и простых.

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21 Покрова идут, несут прохладу, Ходит осень красная по саду, Вечереет, льется с окон свет. Праздника в году добрее нет! Сохрани нас, матерь пресвятая, Пусть добра у всех всегда хватает, И богатым будет урожай. Вместе с нами зиму повстречай!

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23 Пресвятой Богородицы покров настал, Чтоб каждый чтил его и уважал, Накройте в доме стол побогаче, Чтоб было побольше в судьбе вам удачи, Пожаловать в храм сегодня нужно, Чтобы жилось каждый день вам нескучно. Позвать в дом родных вам и близких, И отношений людских как слеза вам всем чистых!

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25 Покрыло тонким покрывалом, Неощутимым наяву... Рассвет зимы под звон бокалов, Прощание с осенью, в плену. Святое есть, оно не в звездах, А в благородстве этих дней: Проститься с осенью не поздно, Открыть зиме не поздно дверь. Всем дуновением теплоты Пускай наполнятся сердца, С улыбкой верной доброты Нам улыбается зима.

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27 Вторая декада осени Приносит нам праздник души. Не важно, ты юн или с проседью, В храм Божий скорей поспеши. Покров Пресвятой Богородицы: В молитве откроет сердца. От гнева святой Божьей Троицы Хранит пусть Мария тебя.

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29 Сегодня для всех православных - Радостный повод, как водится. Великий церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы! Он служит для всех примером - Нет злости и страх исчез, И укрепляет веру В милость и силу небес!

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