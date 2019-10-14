Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в стихах и открытках

Покров Пресвятой Богородицы -
Праздник веры, души.
Иней лег на околице,
Зим холода пришли.
Пора наступает сонная,
Время снежных ковров,
Радость в душе - бездонная,
День Девы Святой, Покров!
Явление Богоматери народу
Случилось в октябре.
И кучу раз писали оды,
О ней и о сыне.
Покров - чистейший праздник,
Исходит от души.
И ты простой молитвой,
От сердца поддержи
Весь этой святой род.
И да пускай поможет,
В твоих проблемах, Бог
Торжество ликованья в преддверии,
Распростерла Покров Заступница,
И грешно оставаться в неверии,
(Нам откликнется так, как аукнется).
В этот день, на Руси, как водится,
Наш народ в благодати нежится,
Прославляет Дары Богородицы,
И в гуляньях свадебных тешится.
Нас научит Святая Дева,
В этот солнечный день осенний,
Как сберечь свое сердце от гнева,
И как душам найти спасение.
Богородица Пресвятая,
Ниспошлет безмятежность душам,
Мы, советам благим внимая,
Жизнью праведной Богу послужим!
Пресвятая Дева Мария,
Ты подарила нам Мессию,
Дала нам шанс на спасенье,
И в это воскресенье -
Мы головы склоняем,
Молитвы все читаем,
И под твоим Покровом,
Благим и святым словом,
Мы зло искореним.
Скоро яркая зима
Бередить умы нам станет.
Осень мягкою стопой,
Ловко-ловко убегает.
Я желаю людям всем
В этот праздник наш великий,
Стать добрее и светлей,
Чтоб увидеть счастья лики.
Пусть свою защиту Матерь-Богородица
Возведет и вся семья ото зла укроется.
Под Покровом Пресвятой Иисуса мамы,
Помолись за дорогих и любимых самых.
Чтоб напасти не узнали в дом к тебе дорогу.
Что замолвила словечко за родных всех Богу.
Божия Матерь во Влахернском храме
Лик свой всевышний народу явив,
Тихою поступью, облившись слезами,
После священных и долгих молитв,
Страшный, великий сняла свой покров,
Окутала милостью Божьих рабов.
Народ торжество сие верно так чтет,
С него девка замуж младая идет.
Ложится тихо первый снег,
Ложится на Покров,
Как будто белою порошей
Нам шлют с небес любовь.
И Богородице святой
Молитву мы возносим,
И просим блага и добра,
Чтоб радовала осень.
С Покровом всех!
Пусть в этот день
Прольётся свет,
Ты в чудо верь!
Покровом своим покрыла,
Прощения всем дала,
От лютой злости закрыла,
Грехи на себя взяла.
Родившая нам Иисуса,
Христоса Святая Мать.
Почтим же ее заслуги,
Покров будем отмечать!
Всех с праздником и надеждой,
Что станем мы чуть добрей.
И жить будем праведно, честно,
Ведь с Богом в душе веселей!
Явилась Богородица святая
Однажды к нам во Влахернском лишь храме.
С тех пор покров ее мы ежегодно чтим,
Хоть все воспоминания прошли как дым.
В сей день святой хочу я вас поздравить
И пожелать со всеми, всеми ладить.
Благословения желаю всех святых,
А жизненных задач - посильных и простых.
Покрова идут, несут прохладу,
Ходит осень красная по саду,
Вечереет, льется с окон свет.
Праздника в году добрее нет!
Сохрани нас, матерь пресвятая,
Пусть добра у всех всегда хватает,
И богатым будет урожай.
Вместе с нами зиму повстречай!
Пресвятой Богородицы покров настал,
Чтоб каждый чтил его и уважал,
Накройте в доме стол побогаче,
Чтоб было побольше в судьбе вам удачи,
Пожаловать в храм сегодня нужно,
Чтобы жилось каждый день вам нескучно.
Позвать в дом родных вам и близких,
И отношений людских как слеза вам всем чистых!
Покрыло тонким покрывалом,
Неощутимым наяву...
Рассвет зимы под звон бокалов,
Прощание с осенью, в плену.
Святое есть, оно не в звездах,
А в благородстве этих дней:
Проститься с осенью не поздно,
Открыть зиме не поздно дверь.
Всем дуновением теплоты
Пускай наполнятся сердца,
С улыбкой верной доброты
Нам улыбается зима.
Вторая декада осени
Приносит нам праздник души.
Не важно, ты юн или с проседью,
В храм Божий скорей поспеши.
Покров Пресвятой Богородицы:
В молитве откроет сердца.
От гнева святой Божьей Троицы
Хранит пусть Мария тебя.
Сегодня для всех православных -
Радостный повод, как водится.
Великий церковный праздник -
Покров Пресвятой Богородицы!
Он служит для всех примером -
Нет злости и страх исчез,
И укрепляет веру
В милость и силу небес!
Октябрь наступил,
И пашня отдыхает,
Уж собран урожай,
Природа засыпает.
Первые снежинки
В борозду ложатся,
Землю покрывают,
На ветру кружатся.
Встречай праздник этот,
Будь к нему готов,
Сегодня Богородицы
Пресвятой Покров!