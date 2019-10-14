Покров Пресвятой Богородицы 2019: красивые поздравления с праздником

1 Пресвятая Богородица Дает людям приют Оберегая от одиночества Птицы молитву вновь поют. Под твоим Покровом, нас храня Имеем бы убежище от бед. Мы просим каждый день, живя Пошли, пожалуйста, нам свет!

2 Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и от души желаю счастливой долгой благодатной жизни под покровом Пресвятой Девы. Пусть каждый день дарует только светлые мысли и добрые дела, пусть Богородица пошлёт тебе и всей семье здоровья крепкого, достатка, лада и мира.

3 Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!

4 Желаю, чтобы Божья Мать Тебя всегда оберегала, Чтоб не дала тебе страдать И благодатью покрывала. Чтоб светлый ангел вместе с ней Ответил на твои молитвы, Много дарил счастливых дней И поддержал в житейских битвах.

5 Поздравляю всех со святым праздником. Пускай свет жизни, любви и добра всегда исходит из ваших сердец. Живите всегда с верой в Бога, в чудеса и никогда не теряйте надежду на лучшее. Желаю вам, чтобы в святой Покров остались в прошлом все неприятности и беды, пускай впереди вас ждут только благополучие и счастье. С праздником!

6 Будьте под ее святым Покровом Помогать людям, пусть не будет новым. Накрой защитою от зла и напастей И подари всем людям счастье! Желаю Вам духовного возрастания Покровительства Пресвятой Богородицы. Пусть исполнятся искренние желания И жизни чистой, как водица!

7 Богородица Небесная, воспарила в синих облаках, С молитвой в сердце и на своих устах, Раскинула покров блистающий над головой, И принесла молящимся в сердца покой. Скинув с себя покров, на людей его возложила, И сына Иисуса Христа принять взыванья попросила. И все, кто молиться в день Святого Покрова, Душу свою сделают чистой и здоровой.

8 Всеми почитаемая и любимая Пресвятая Богородица, Посылает снова светлый нам мир и покой, Ей сегодня всем людом сердечно мы молимся, С распростертой и искренне верной душой. Снизойди Ты к нам своей неземной любовью, Укрепи наши души и ослабшие грешные сердца, Огради от зла и тревог своею сильною рукою, Подари нам немного своего Святого Добра.

9 С праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю всегда быть под покровом доброй надежды и благополучия. Пусть будут сказки в твоей жизни и настоящие чудеса, пусть каждый день приносит мир, довольство, радость, надежду и благодать.

10 Пусть Богородица Святая Покровом вас от бед накроет, Пусть от болезней защищает И душу с сердцем успокоит. С Покровом вас я поздравляю, Пусть сердце радость наполняет, Желаю жить не унывая, Пусть Бог во всем вам помогает.

11 Желаю каждому сегодня Быть под Покровом Пресвятым, Чтоб Богородица спасала, И чтоб на все хватало сил. Судьба у вас пусть доброй будет И в трудный час не позабудет. Пусть берегут вас небеса Сегодня, завтра и всегда!

12 Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Пусть не будет горечи и суматохи в твоей жизни, пусть к счастью и успеху приводит всякий путь, пусть тобою движет сила добродушия и милосердия, пусть в ответ на молитвы твои небеса шлют благо и радость.