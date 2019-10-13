С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки

1 Пусть Мать Божия укрывает вас своим покровом и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас. Появилась она в день покрова, явив свою любовь к людям так и всегда будет защищать нас.

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3 Православные христиане, поздравляя вас с таким великим праздником, как Покров Пресвятой Богородицы хочу пожелать крепкой душевной веры. Пусть мирские радости не сведут вас с пути истинного и благодать, подаренная когда-то Божией Матерью, найдет отражение и в вашей жизни.

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5 Мы празднуем Покров Пресвятой Богородицы, а, значит, самое время поздравлять с окончательным вступлением холода в свои права и приближением зимы. В народе не зря говорят, что сегодня до обеда еще осень, а потом наступает зима. Пусть же эта зима пройдет у нас всех хорошо.

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7 Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и от души желаю в минуты горести укрываться под покровом своих надежд, в минуты радости не забывать о своих близких. Пусть жизнь твоя полна будет светлых моментов и счастья, тёплых улыбок и доброты.

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9 С праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю всегда быть под покровом доброй надежды и благополучия. Пусть будут сказки в твоей жизни и настоящие чудеса, пусть каждый день приносит мир, довольство, радость, надежду и благодать.

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11 Поздравляем вас с благодатным праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть ваши лица не омрачает печаль и горе, ваши близкие будут здоровы и бодры духом. А вера в лучшее и светлое всегда сопровождает вас на жизненном пути!

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13 Поздравляю и в Покров Пресвятой Богородицы желаю мира, счастья, благодати, радости, надежды и любви. Пусть укроет Богородица твою голову от злых и глупых мыслей, пусть не подступит к тебе ни зависть окружающих, ни злоба наших будней.

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15 Поздравляю со светлым праздником — Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю каждому мира, крепкой веры, непоколебимого мужества и стойкости в любых ситуациях. Пусть хранит, опекает, оберегает и защищает вас Богородица, отводя лихо и скверну от вашей жизни!

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17 Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Пусть не будет горечи и суматохи в твоей жизни, пусть к счастью и успеху приводит всякий путь, пусть тобою движет сила добродушия и милосердия, пусть в ответ на молитвы твои небеса шлют благо и радость.

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19 Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и всем сердцем желаю жить в мире благодати и добра под крепкой защитой небес. И пусть укроет Пресвятая тебя от горести, обмана и предательства, и пусть душа твоя всегда спасается от мрачных мыслей и мирских обид.

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21 Желаю вам в Покров Пресвятой Богородицы только светлых начинаний, крепкой дружбы, процветающего семейного счастья и здоровья всем вашим родным. Улыбок вам желаю и неисчерпаемой энергии, множество приятных и лучезарных дней в полной идиллии и понимании.

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23 В праздник Покровы Пресвятой Богородицы я искренне желаю идти ровной дорогой под добрым знаком небес. Желаю щедрости души и чуткости сердца, счастливой любви и неизменного блага жизни. Пусть Пресвятая Богородица защитит тебя от зависти и бед.

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25 Пусть в этот великий православный праздник все ваши обиды забудутся и уйдут туда, откуда они взялись. Впустите в свое сердце добро и любовь, ведь на свете вряд ли есть что-нибудь важнее. С праздником!

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27 Пускай Пресвятая Богородица изо дня в день оберегает тебя и твоих близких! Желаю тебе уюта в доме и гармонии душе! Пускай твоя жизнь будет всегда наполнена добром и любовью, а каждый день приносит море позитива и радостных мгновений!

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29 Пускай Божья Матерь накроет вас своим покрывалом и убережет вас от бед и напастей. Желаю, чтобы в вашем доме всегда был уют, мир и порядок. Чтобы в ваших душах всегда была вера, справедливость и любовь. Чтобы в ваших сердцах всегда были лишь богоугодные помыслы, сострадание и сочувствие. Желаю благополучия и света вашим семьям. С Покровом Пресвятой Богородицы!

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31 Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы. Желаю мира, а в этом мире благодати, а этой благодати в каждом новом дне. Пусть вся твоя семья будет здорова, пусть все твои добрые помыслы реализуются в жизнь, пусть все твои светлые надежды непременно оправдаются. Желаю искренней любви и крепкой веры!

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33 Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы. Пусть Божья Матерь убережет от зла, направит к счастью, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, достатка и благодати твоему дому.

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35 Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю каждый день встречать с добротой и любовью сердца. Пусть Богородица всегда посылает веру и силу, надежду и смелость. Пусть над тобой всегда будет мирное ясное небо, а рядом — счастливая семья и настоящее счастье!

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