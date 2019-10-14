Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Зеленский в Донецкой области: президент посетил передовую (Фото)
Зеленский в Донецкой области: президент посетил передовую (Фото)
"Нет капитуляции": в полиции отчитались о ситуации в Киеве
"Нет капитуляции": в полиции отчитались о ситуации в Киеве
Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Грецию
Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Грецию
Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистан (Фото)
Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистан (Фото)

Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября

Смотрите фото (19)
Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября
18:47 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

В Украине Богородица считается защитницей и покровительницей казаков.

  • 1

    Покров Пресвятой Богородицы -

    Праздник веры, души.

    Иней лег на околице,

    Зим холода пришли.

     

    Пора наступает сонная,

    Время снежных ковров,

    Радость в душе - бездонная,

    День Девы Святой, Покров!

  • 2

  • 3

    Вторая декада осени

    Приносит нам праздник души.

    Не важно, ты юн или с проседью,

    В храм Божий скорей поспеши.

     

    Покров Пресвятой Богородицы:

    В молитве откроет сердца.

    От гнева святой Божьей Троицы

    Хранит пусть Мария тебя.

  • 4

  • 5

    Сегодня для всех православных -

    Радостный повод, как водится.

    Великий церковный праздник -

    Покров Пресвятой Богородицы!

     

    Он служит для всех примером -

    Нет злости и страх исчез,

    И укрепляет веру

    В милость и силу небес!

  • 6

  • 7

    Пресвятая Дева Мария,

    Ты подарила нам Мессию,

    Дала нам шанс на спасенье,

    И в это воскресенье -

    Мы головы склоняем,

    Молитвы все читаем,

    И под твоим Покровом,

    Благим и святым словом,

    Мы зло искореним.

  • 8

  • 9

    Явление Богоматери народу

    Случилось в октябре.

    И кучу раз писали оды,

    О ней и о сыне.

    Покров - чистейший праздник,

    Исходит от души.

    И ты простой молитвой,

    От сердца поддержи

    Весь этой святой род.

    И да пускай поможет,

    В твоих проблемах, Бог

  • 10

  • 11

    Скоро яркая зима

    Бередить умы нам станет.

    Осень мягкою стопой,

    Ловко-ловко убегает.

     

    Я желаю людям всем

    В этот праздник наш великий,

    Стать добрее и светлей,

    Чтоб увидеть счастья лики.

  • 12

  • 13

    Пусть свою защиту Матерь-Богородица

    Возведет и вся семья ото зла укроется.

     

    Под Покровом Пресвятой Иисуса мамы,

    Помолись за дорогих и любимых самых.

     

    Чтоб напасти не узнали в дом к тебе дорогу.

    Что замолвила словечко за родных всех Богу.

  • 14

  • 15

    Осень встретилась с зимою,

    Мы встречаем Покрова,

    Я желаю все здоровья,

    Я желаю всем добра!

     

    Легкий иней землю спрячет,

    Как невесту под фатой,

    Покрова - начало свадеб,

    Помни это, холостой!

  • 16

  • 17

    Наступили Покрова,

    Иней на крылечке,

    Заготавливай дрова,

    Да залазь на печку!

     

    Спорят осень да зима,

    Чьи теперь денечки,

    Скоро свадеб кутерьма

    Зарумянит щёчки.

  • 18

  • 19

    Ковром чистым белоснежным,

    Чаще видимым и снежным,

    К нам Покров на землю сходит -

    Праздником святым приходит.

     

    Богородицы святой,

    Постлан нежною рукой,

    Чтоб отгородить от бед -

    Долгожданней его нет.

  • 20

  • 21

    Октябрь наступил,

    И пашня отдыхает,

    Уж собран урожай,

    Природа засыпает.

     

    Первые снежинки

    В борозду ложатся,

    Землю покрывают,

    На ветру кружатся.

     

    Встречай праздник этот,

    Будь к нему готов,

    Сегодня Богородицы

    Пресвятой Покров!

  • 22

  • 23

    Пресвятая Богородица нас охраняет,

    От бед, невзгод оберегает,

    Благословлен ее Покров,

    Зажжем свечу сегодня вновь.

     

    Молитву искренне читаем

    И руки к небу поднимаем.

    С надеждой, верой будем жить,

    И будем ближнего любить!

  • 24

  • 25

    На дворе по-осеннему зябко

    И трезвонят колокола.

    И чудес ощущаешь нехватку,

    А без этого жизнь не мила.

     

    Освящен Богородицы светом,

    Храм над целой округой стоит.

    И в Покров люди искренне верят,

    А повсюду молитва звучит.

  • 26

  • 27

    Пресвятая Богородица

    Посылает светлый нам покой,

    Ей сегодня мы помолимся,

    С распростертою душой.

     

    Снизойди своею Ты любовью,

    Укрепи ослабшие сердца,

    Огради от зла своей рукою,

    Подари святого нам тепла.

  • 28

  • 29

    Покрова идут, несут прохладу,

    Ходит осень красная по саду,

    Вечереет, льется с окон свет.

    Праздника в году добрее нет!

     

    Сохрани нас, матерь пресвятая,

    Пусть добра у всех всегда хватает,

    И богатым будет урожай.

    Вместе с нами зиму повстречай!

  • 30

  • 31

    В Богородицы Покров

    Я пожелаю всем,

    Чтоб каждый счастлив был, здоров,

    Чтобы не знал проблем.

     

    Еще хочу я пожелать

    В этот день святой,

    Чтобы явилась благодать

    От Богородицы самой.

  • 32

  • 33

    Богородица Пречистая

    Нынче Свой покров раскрыла,

    Я желаю, чтобы в мире

    Твое сердце сохранила!

     

    В нашей жизни все случается,

    Ты же бесконечно верь -

    Под небесною опекою

    Божией Матери ты теперь!

  • 34

  • 35

    Помолись Небесной Владычице

    На праздник святой Покров,

    Чтоб Она даровала смирение,

    Защиту свою и любовь.

     

    Чтоб наполнила сердце терпением,

    Милосердием, добротой,

    Чтоб Царица наша Небесная

    Оградила от бед нас с тобой.

  • 36

  • 37

    В сей день Святого Покрова,

    Приди ты в храм неспешно,

    Постой с свечей у алтаря,

    И помолись, конечно:

     

    За всех - и близких, и родных,

    За тех кто - кого не знаешь,

    Им пожелай тепла, любви,

    Всего, что сам желаешь...

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (19)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Пожелания, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Смс-поздравления, Прикольные поздравления, 14 октября, Красивые поздравления, Поздравления на украинском языке, Поздравления в открытках, С Покровом Пресвятой Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы 2019, Покрова 2019, С Покровом Пресвятой Богородицы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
02 Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
03 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
04 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
05 Приметы и обряды на 14 октября - Покров день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Украинские футболисты поздравили военных с Днем защитника Украины (Видео)
Украинские футболисты поздравили военных с Днем защитника Украины (Видео)
&quot;Если РФ согласится&quot;: Пристайко обозначил сроки встречи в &quot;нормандском формате&quot;
Пристайко обозначил сроки встречи в "нормандском формате"
Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября
Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь