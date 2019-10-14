Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября

1 Покров Пресвятой Богородицы - Праздник веры, души. Иней лег на околице, Зим холода пришли. Пора наступает сонная, Время снежных ковров, Радость в душе - бездонная, День Девы Святой, Покров!

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3 Вторая декада осени Приносит нам праздник души. Не важно, ты юн или с проседью, В храм Божий скорей поспеши. Покров Пресвятой Богородицы: В молитве откроет сердца. От гнева святой Божьей Троицы Хранит пусть Мария тебя.

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5 Сегодня для всех православных - Радостный повод, как водится. Великий церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы! Он служит для всех примером - Нет злости и страх исчез, И укрепляет веру В милость и силу небес!

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7 Пресвятая Дева Мария, Ты подарила нам Мессию, Дала нам шанс на спасенье, И в это воскресенье - Мы головы склоняем, Молитвы все читаем, И под твоим Покровом, Благим и святым словом, Мы зло искореним.

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9 Явление Богоматери народу Случилось в октябре. И кучу раз писали оды, О ней и о сыне. Покров - чистейший праздник, Исходит от души. И ты простой молитвой, От сердца поддержи Весь этой святой род. И да пускай поможет, В твоих проблемах, Бог

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11 Скоро яркая зима Бередить умы нам станет. Осень мягкою стопой, Ловко-ловко убегает. Я желаю людям всем В этот праздник наш великий, Стать добрее и светлей, Чтоб увидеть счастья лики.

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13 Пусть свою защиту Матерь-Богородица Возведет и вся семья ото зла укроется. Под Покровом Пресвятой Иисуса мамы, Помолись за дорогих и любимых самых. Чтоб напасти не узнали в дом к тебе дорогу. Что замолвила словечко за родных всех Богу.

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15 Осень встретилась с зимою, Мы встречаем Покрова, Я желаю все здоровья, Я желаю всем добра! Легкий иней землю спрячет, Как невесту под фатой, Покрова - начало свадеб, Помни это, холостой!

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17 Наступили Покрова, Иней на крылечке, Заготавливай дрова, Да залазь на печку! Спорят осень да зима, Чьи теперь денечки, Скоро свадеб кутерьма Зарумянит щёчки.

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19 Ковром чистым белоснежным, Чаще видимым и снежным, К нам Покров на землю сходит - Праздником святым приходит. Богородицы святой, Постлан нежною рукой, Чтоб отгородить от бед - Долгожданней его нет.

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21 Октябрь наступил, И пашня отдыхает, Уж собран урожай, Природа засыпает. Первые снежинки В борозду ложатся, Землю покрывают, На ветру кружатся. Встречай праздник этот, Будь к нему готов, Сегодня Богородицы Пресвятой Покров!

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23 Пресвятая Богородица нас охраняет, От бед, невзгод оберегает, Благословлен ее Покров, Зажжем свечу сегодня вновь. Молитву искренне читаем И руки к небу поднимаем. С надеждой, верой будем жить, И будем ближнего любить!

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25 На дворе по-осеннему зябко И трезвонят колокола. И чудес ощущаешь нехватку, А без этого жизнь не мила. Освящен Богородицы светом, Храм над целой округой стоит. И в Покров люди искренне верят, А повсюду молитва звучит.

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27 Пресвятая Богородица Посылает светлый нам покой, Ей сегодня мы помолимся, С распростертою душой. Снизойди своею Ты любовью, Укрепи ослабшие сердца, Огради от зла своей рукою, Подари святого нам тепла.

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29 Покрова идут, несут прохладу, Ходит осень красная по саду, Вечереет, льется с окон свет. Праздника в году добрее нет! Сохрани нас, матерь пресвятая, Пусть добра у всех всегда хватает, И богатым будет урожай. Вместе с нами зиму повстречай!

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31 В Богородицы Покров Я пожелаю всем, Чтоб каждый счастлив был, здоров, Чтобы не знал проблем. Еще хочу я пожелать В этот день святой, Чтобы явилась благодать От Богородицы самой.

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33 Богородица Пречистая Нынче Свой покров раскрыла, Я желаю, чтобы в мире Твое сердце сохранила! В нашей жизни все случается, Ты же бесконечно верь - Под небесною опекою Божией Матери ты теперь!

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35 Помолись Небесной Владычице На праздник святой Покров, Чтоб Она даровала смирение, Защиту свою и любовь. Чтоб наполнила сердце терпением, Милосердием, добротой, Чтоб Царица наша Небесная Оградила от бед нас с тобой.

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