Международный день девочек 2019: лучшие поздравления и открытки

Обязательно поздравьте своих любимых подружек, сестричек, дочек, племянниц, учениц и воспитанниц с их официальным днем и пожелайте им радостного, спокойного и счастливого детства.
День девочек международный —
Нужно отметить превосходно,
Желаю классно нарядиться,
Чтоб все могли желания сбыться,
Веселья чтоб на всех хватило,
Любви полно чтоб в жизни было,
Возможности чтоб радовали,
Богатства чтоб на всё хватало,
Чтоб жили вы и процветали,
Желаемое получали,
Проблем поток чтоб не тревожил,
А жизнь — на рай была похожа!
С днем девочек сегодня
Принцесс поздравим наших,
Пусть с каждым днем становятся
Счастливее и краше.
Косички и кудряшки,
И платьица в горошек,
Для вас найдем сегодня
Мы сотни слов хороших.
В ваш день международный
Любви желаем, ласки,
Пусть будет ваша жизнь
Волшебной доброй сказкой.
Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю, чтобы в жизни было как можно больше ярких бантиков, заколок и резиночек, красивых платьиц, юбочек и блуз, весёлых игр, путешествий и затей, добрых историй, сказок и людей, чудесных сновидений, увлечений и событий!
Девочки, оденем юбки,
Это сделать нам не лень,
Мы накрасим в красный губки
В наш международный день!
Сходят пусть с ума мужчины,
Потеряют свой покой,
Поздравлять есть нас причина,
И дотронуться рукой!
Каждой девочке желаю исполнения мечты! Чтобы радовали, удивляли, обнимали и ценили! Пусть друзья будут преданные и всегда помогают, веселят, развлекают и не дают унывать даже в самый хмурый день!
С Международным днем девчонок
Я поздравляю Вас, любимый мои.
Пусть будет мир ваш очень звонок,
Наполнен счастья и любви.
Пусть красота цветет, конечно,
Чтоб были повсюду лучше всех.
В делах пусть будет все успешно,
Сияют рядом радости и смех.
Есть День мамы, есть День папы,
Международный женский день.
Ну а этот главный самый,
День оборок и сластей!
День косичек, день юбчонок,
Кукол день и день бантов.
Во всём мире День девчонок,
День платочков и цветов!
С Днем милых девочек! И пусть растут счастливыми,
Как звезды, светлыми, как солнца свет, красивыми!
Оберегайте только крошек этих ласковых,
И пусть их жизни будут радостными сказками!
Им помогайте, научите быть послушными,
Всегда приветливыми, очень добродушными,
Чтоб их глаза светились самой кроткой радостью,
А каждый миг бы впечатлял добром и сладостью!
С Международным днем девчонок
Я поздравляю Вас, любимый мои.
Пусть будет мир ваш очень звонок,
Наполнен счастья и любви.
Пусть красота цветет, конечно,
Чтоб были повсюду лучше всех.
В делах пусть будет все успешно,
Сияют рядом радости и смех.
С Днем девочек международным
Ты поздравленье принимай.
От грусти будь всегда свободной,
И отдыхать не забывай.
Желаю быть тебе счастливой,
Семья гордится пусть тобой.
Такой же нежной будь, красивой,
Веселой, яркой, заводной.
Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю быть девочкой — звонкой песней, желаю красоты и радости, веселья и чудес. Пусть каждый день будет ярким и удивительным — платьица, носочки, заколочки и бантики, туфельки и брошки, бусы и серёжки, причёски и, конечно же, замечательное настроение!
Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю, чтобы в жизни было как можно больше ярких бантиков, заколок и резиночек, красивых платьиц, юбочек и блуз, весёлых игр, путешествий и затей, добрых историй, сказок и людей, чудесных сновидений, увлечений и событий!
Девочки — припевочки! Сколько бы вам ни было лет, никогда не забывайте, что вы самые прекрасные, утонченные и нежные существа на планете. Всегда верьте в чудеса, волшебство, принцев и розовых единорогов. Не позволяйте сказке покинуть вашу жизнь, не снимайте розовые очки, а просто живите и наслаждайтесь тем, что вас окружает. С Днем девочек!