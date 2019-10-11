Международный день девочек 2019: лучшие поздравления и открытки

1 Обязательно поздравьте своих любимых подружек, сестричек, дочек, племянниц, учениц и воспитанниц с их официальным днем и пожелайте им радостного, спокойного и счастливого детства. День девочек международный — Нужно отметить превосходно, Желаю классно нарядиться, Чтоб все могли желания сбыться, Веселья чтоб на всех хватило, Любви полно чтоб в жизни было, Возможности чтоб радовали, Богатства чтоб на всё хватало, Чтоб жили вы и процветали, Желаемое получали, Проблем поток чтоб не тревожил, А жизнь — на рай была похожа!

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3 С днем девочек сегодня Принцесс поздравим наших, Пусть с каждым днем становятся Счастливее и краше. Косички и кудряшки, И платьица в горошек, Для вас найдем сегодня Мы сотни слов хороших. В ваш день международный Любви желаем, ласки, Пусть будет ваша жизнь Волшебной доброй сказкой.

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5 Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю, чтобы в жизни было как можно больше ярких бантиков, заколок и резиночек, красивых платьиц, юбочек и блуз, весёлых игр, путешествий и затей, добрых историй, сказок и людей, чудесных сновидений, увлечений и событий!

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7 Девочки, оденем юбки, Это сделать нам не лень, Мы накрасим в красный губки В наш международный день! Сходят пусть с ума мужчины, Потеряют свой покой, Поздравлять есть нас причина, И дотронуться рукой!

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9 Каждой девочке желаю исполнения мечты! Чтобы радовали, удивляли, обнимали и ценили! Пусть друзья будут преданные и всегда помогают, веселят, развлекают и не дают унывать даже в самый хмурый день!

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11 С Международным днем девчонок Я поздравляю Вас, любимый мои. Пусть будет мир ваш очень звонок, Наполнен счастья и любви. Пусть красота цветет, конечно, Чтоб были повсюду лучше всех. В делах пусть будет все успешно, Сияют рядом радости и смех.

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13 Есть День мамы, есть День папы, Международный женский день. Ну а этот главный самый, День оборок и сластей! День косичек, день юбчонок, Кукол день и день бантов. Во всём мире День девчонок, День платочков и цветов!

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15 С Днем милых девочек! И пусть растут счастливыми, Как звезды, светлыми, как солнца свет, красивыми! Оберегайте только крошек этих ласковых, И пусть их жизни будут радостными сказками! Им помогайте, научите быть послушными, Всегда приветливыми, очень добродушными, Чтоб их глаза светились самой кроткой радостью, А каждый миг бы впечатлял добром и сладостью!

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17 С Международным днем девчонок Я поздравляю Вас, любимый мои. Пусть будет мир ваш очень звонок, Наполнен счастья и любви. Пусть красота цветет, конечно, Чтоб были повсюду лучше всех. В делах пусть будет все успешно, Сияют рядом радости и смех.

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19 С Днем девочек международным Ты поздравленье принимай. От грусти будь всегда свободной, И отдыхать не забывай. Желаю быть тебе счастливой, Семья гордится пусть тобой. Такой же нежной будь, красивой, Веселой, яркой, заводной.

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21 Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю быть девочкой — звонкой песней, желаю красоты и радости, веселья и чудес. Пусть каждый день будет ярким и удивительным — платьица, носочки, заколочки и бантики, туфельки и брошки, бусы и серёжки, причёски и, конечно же, замечательное настроение!

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23 Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю, чтобы в жизни было как можно больше ярких бантиков, заколок и резиночек, красивых платьиц, юбочек и блуз, весёлых игр, путешествий и затей, добрых историй, сказок и людей, чудесных сновидений, увлечений и событий!

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