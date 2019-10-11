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Международный день девочек 2019: лучшие поздравления и открытки

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Международный день девочек 2019: лучшие поздравления и открытки
10:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Сегодня, 11 октября, наступил милый, добрый, светлый праздник – Международный день девочек.

  • 1

    Обязательно поздравьте своих любимых подружек, сестричек, дочек, племянниц, учениц и воспитанниц с их официальным днем и пожелайте им радостного, спокойного и счастливого детства.

     

    День девочек международный —

    Нужно отметить превосходно,

    Желаю классно нарядиться,

    Чтоб все могли желания сбыться,

    Веселья чтоб на всех хватило,

    Любви полно чтоб в жизни было,

    Возможности чтоб радовали,

    Богатства чтоб на всё хватало,

    Чтоб жили вы и процветали,

    Желаемое получали,

    Проблем поток чтоб не тревожил,

    А жизнь — на рай была похожа!

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  • 3

    С днем девочек сегодня

    Принцесс поздравим наших,

    Пусть с каждым днем становятся

    Счастливее и краше.

     

    Косички и кудряшки,

    И платьица в горошек,

    Для вас найдем сегодня

    Мы сотни слов хороших.

     

    В ваш день международный

    Любви желаем, ласки,

    Пусть будет ваша жизнь

    Волшебной доброй сказкой.

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    Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю, чтобы в жизни было как можно больше ярких бантиков, заколок и резиночек, красивых платьиц, юбочек и блуз, весёлых игр, путешествий и затей, добрых историй, сказок и людей, чудесных сновидений, увлечений и событий!

  • 6

  • 7

    Девочки, оденем юбки,

    Это сделать нам не лень,

    Мы накрасим в красный губки

    В наш международный день!

     

    Сходят пусть с ума мужчины,

    Потеряют свой покой,

    Поздравлять есть нас причина,

    И дотронуться рукой!

  • 8

  • 9

    Каждой девочке желаю исполнения мечты! Чтобы радовали, удивляли, обнимали и ценили! Пусть друзья будут преданные и всегда помогают, веселят, развлекают и не дают унывать даже в самый хмурый день!

  • 10

  • 11

    С Международным днем девчонок

    Я поздравляю Вас, любимый мои.

    Пусть будет мир ваш очень звонок,

    Наполнен счастья и любви.

     

    Пусть красота цветет, конечно,

    Чтоб были повсюду лучше всех.

    В делах пусть будет все успешно,

    Сияют рядом радости и смех.

  • 12

  • 13

    Есть День мамы, есть День папы,

    Международный женский день.

    Ну а этот главный самый,

    День оборок и сластей!

     

    День косичек, день юбчонок,

    Кукол день и день бантов.

    Во всём мире День девчонок,

    День платочков и цветов!

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  • 15

    С Днем милых девочек! И пусть растут счастливыми,

    Как звезды, светлыми, как солнца свет, красивыми!

    Оберегайте только крошек этих ласковых,

    И пусть их жизни будут радостными сказками!

     

    Им помогайте, научите быть послушными,

    Всегда приветливыми, очень добродушными,

    Чтоб их глаза светились самой кроткой радостью,

    А каждый миг бы впечатлял добром и сладостью!

  • 16

  • 17

    С Международным днем девчонок

    Я поздравляю Вас, любимый мои.

    Пусть будет мир ваш очень звонок,

    Наполнен счастья и любви.

     

    Пусть красота цветет, конечно,

    Чтоб были повсюду лучше всех.

    В делах пусть будет все успешно,

    Сияют рядом радости и смех.

  • 18

  • 19

    С Днем девочек международным

    Ты поздравленье принимай.

    От грусти будь всегда свободной,

    И отдыхать не забывай.

     

    Желаю быть тебе счастливой,

    Семья гордится пусть тобой.

    Такой же нежной будь, красивой,

    Веселой, яркой, заводной.

  • 20

  • 21

    Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю быть девочкой — звонкой песней, желаю красоты и радости, веселья и чудес. Пусть каждый день будет ярким и удивительным — платьица, носочки, заколочки и бантики, туфельки и брошки, бусы и серёжки, причёски и, конечно же, замечательное настроение!

  • 22

  • 23

    Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю, чтобы в жизни было как можно больше ярких бантиков, заколок и резиночек, красивых платьиц, юбочек и блуз, весёлых игр, путешествий и затей, добрых историй, сказок и людей, чудесных сновидений, увлечений и событий!

  • 24

  • 25

    Девочки — припевочки! Сколько бы вам ни было лет, никогда не забывайте, что вы самые прекрасные, утонченные и нежные существа на планете. Всегда верьте в чудеса, волшебство, принцев и розовых единорогов. Не позволяйте сказке покинуть вашу жизнь, не снимайте розовые очки, а просто живите и наслаждайтесь тем, что вас окружает. С Днем девочек!

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