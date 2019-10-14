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Покров Пресвятой Богородицы 2019: оригинальные поздравления и открытки

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Покров Пресвятой Богородицы 2019: оригинальные поздравления и открытки
10:34 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы отправляйте красивые поздравления и открытки родным, друзьям и близким.

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    14 октября в Украине отмечается великий церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен Матери Божьей, которая распростерла свой белоснежный покров над молящимися людьми и спасла целый город от неминуемой гибели.

     

    Богородица Святая

    Расстилает Покрова,

    В светлый праздник вам желаю

    Счастья, радости, добра.

     

    Сохрани нас, Матерь Божья,

    От беды и зла укрой,

    Души грешные очисти

    Своей силою святой.

     

    На Покрова пожелаю

    Всем нам Божьей благодати,

    Всем желаю жить я в мире,

    В доброте, любви и счастьи.

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    Благодать на землю сходит,

    В этот день святой и чистый,

    Богородица дарует,

    Людям вой Покров лучистый.

     

    Поздравляю, в этот праздник,

    И желаю всем добра,

    И любовь, и добродетель,

    Чтобы в вашу жизнь пришла!

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    Пусть покровом святым

    Матерь Божья накроет

    И от хворей и бед

    Сбережет дух и плоть.

     

    Пусть молитвам твоим

    Она сердце откроет

    И все невзгоды тебе

    Поможет побороть.

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    Пусть святой Покров укроет

    От неурядиц и невзгод,

    Врата удачи пусть откроет,

    К блаженной жизни приведёт.

     

    Пускай хранят тебя Святые,

    Пусть Богоматерь бережёт.

    Пусть по плечу дела любые,

    Успех и радость пусть зовёт.

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    Под сединой тумана

    Льнет к земле трава,

    Это Богородица

    Стелет Покрова.

     

    Землю покрывает

    Добротой своей,

    Чтоб укрыть от бед

    Нас, своих детей.

     

    Святая Богородица,

    Спаси и защити,

    Сердцем материнским

    Грешных нас прости.

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    Пусть Богородичный Покров

    Тебя по жизни защищает.

    Ведь Бог наш добр, не суров,

    Пусть небеса тебя оберегают.

     

    Пусть станет вера только крепче,

    Надежда не угаснет никогда,

    Всё разрешается пусть легче

    И Ангел будет рядышком всегда.

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    В праздник святой хочу вам пожелать,

    Чтобы спасала от бед Божья Мать!

    Пускай вам подарят Святые Покровы

    Благо, чтоб все были в доме здоровы,

    Добро пусть приходит к вас ясным лучом,

    Чтоб светом заполнить ваш большой дом!

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    По-матерински Богородица пускай хранит,

    Своей любовью защищая вас от бед.

    В сердцах пусть ваших огонёк горит

    Христовой веры, свой даруя свет.

     

    Пускай она от зла убережёт,

    На путь направит вас в сомнений час.

    Пусть утешения она вам принесёт.

    Хранимы Богом будьте. И с Покровом вас!

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    Пусть Богородица тебя хранит всегда,

    Чтоб каждый миг добро тебе дарил!

    Душа пусть будет чистой, как вода,

    Желаю, чтобы в ней уют царил!

     

    Пускай же светлый праздник принесет

    Тебе любви, здоровья очень много!

    Пусть в этот день тебя удача ждет,

    Желаю тебе счастья пребольшого!

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    Желаю вам с святой Покров

    Доблестных и нежных слов.

    Пусть Богородица хранит всегда

    От разных бед и на года.

     

    Счастья вам и мира в доме,

    Красиво жить в благой истоме.

    Чудес вам радостных, любви,

    Больших доходов впереди.

     

    Пусть волшебство вас посещает

    И больше радостей вселяет.

    Здоровья, теплоты семейной,

    Атмосферы доброй и душевной.

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    На Покров Пресвятой Богородицы

    Пусть проникнет в твой дом благодать,

    И заветные мысли исполнятся,

    Будет счастье тебя окружать.

     

    Богородица шалью незримою

    Пусть укроет тебя от забот

    И своею небесною силою

    От грехов и обид сбережёт!

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