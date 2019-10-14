Покров Пресвятой Богородицы 2019: оригинальные поздравления и открытки

1 14 октября в Украине отмечается великий церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен Матери Божьей, которая распростерла свой белоснежный покров над молящимися людьми и спасла целый город от неминуемой гибели. Богородица Святая Расстилает Покрова, В светлый праздник вам желаю Счастья, радости, добра. Сохрани нас, Матерь Божья, От беды и зла укрой, Души грешные очисти Своей силою святой. На Покрова пожелаю Всем нам Божьей благодати, Всем желаю жить я в мире, В доброте, любви и счастьи.

2

3 Благодать на землю сходит, В этот день святой и чистый, Богородица дарует, Людям вой Покров лучистый. Поздравляю, в этот праздник, И желаю всем добра, И любовь, и добродетель, Чтобы в вашу жизнь пришла!

4

5 Пусть покровом святым Матерь Божья накроет И от хворей и бед Сбережет дух и плоть. Пусть молитвам твоим Она сердце откроет И все невзгоды тебе Поможет побороть.

6

7 Пусть святой Покров укроет От неурядиц и невзгод, Врата удачи пусть откроет, К блаженной жизни приведёт. Пускай хранят тебя Святые, Пусть Богоматерь бережёт. Пусть по плечу дела любые, Успех и радость пусть зовёт.

8

9 Под сединой тумана Льнет к земле трава, Это Богородица Стелет Покрова. Землю покрывает Добротой своей, Чтоб укрыть от бед Нас, своих детей. Святая Богородица, Спаси и защити, Сердцем материнским Грешных нас прости.

10

11 Пусть Богородичный Покров Тебя по жизни защищает. Ведь Бог наш добр, не суров, Пусть небеса тебя оберегают. Пусть станет вера только крепче, Надежда не угаснет никогда, Всё разрешается пусть легче И Ангел будет рядышком всегда.

12

13 В праздник святой хочу вам пожелать, Чтобы спасала от бед Божья Мать! Пускай вам подарят Святые Покровы Благо, чтоб все были в доме здоровы, Добро пусть приходит к вас ясным лучом, Чтоб светом заполнить ваш большой дом!

14

15 По-матерински Богородица пускай хранит, Своей любовью защищая вас от бед. В сердцах пусть ваших огонёк горит Христовой веры, свой даруя свет. Пускай она от зла убережёт, На путь направит вас в сомнений час. Пусть утешения она вам принесёт. Хранимы Богом будьте. И с Покровом вас!

16

17 Пусть Богородица тебя хранит всегда, Чтоб каждый миг добро тебе дарил! Душа пусть будет чистой, как вода, Желаю, чтобы в ней уют царил! Пускай же светлый праздник принесет Тебе любви, здоровья очень много! Пусть в этот день тебя удача ждет, Желаю тебе счастья пребольшого!

18

19 Желаю вам с святой Покров Доблестных и нежных слов. Пусть Богородица хранит всегда От разных бед и на года. Счастья вам и мира в доме, Красиво жить в благой истоме. Чудес вам радостных, любви, Больших доходов впереди. Пусть волшебство вас посещает И больше радостей вселяет. Здоровья, теплоты семейной, Атмосферы доброй и душевной.

20