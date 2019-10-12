Лучшие поздравления с Днем рождения на 12 октября

Вам присущи острый ум, дружелюбие и общительность. По натуре вы энтузиаст и привыкли много работать. Особый интерес у вас вызывают проекты, позволяющие воплотить творческие идеи и проявить столь естественные для вас лидерские качества.
Вы быстро улавливаете новые веяния и идеи и дополняете их оригинальными, изобретательными решениями. Ваши проекты не только плодотворны, но и обеспечивают вам финансовый успех. Не удивительно, что вы любите излагать свои соображения.
Как правило, вы держитесь независимо, но такт и врожденная дипломатичность помогают вам в работе с коллегами, и вас считают надежным членом команды. У вас легкий характер, но порой вы бываете излишне властным, критичным или упрямым.
Вы очень умны и образованны, высоко цените свободу и стремитесь делать людям добро.
Вы сохраняете уверенность в себе и никогда не поступаетесь принципами, однако подчас вам свойственны сомнения и тревога. К счастью, целеустремленность чаще всего берег верх и ведет вас к победе.
Желаю счастья в день рождения,
Уюта в доме, процветания
И искромётного везения,
Чтобы сбывались все желания.
Любой мечты осуществления,
Улыбок в праздники и в будни,
Чтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!
Пусть море радости и счастья
Тебя повсюду окружит,
Обходят стороной ненастья,
Дорогу радость озарит!
Пускай удаче непременно
С тобою будет по пути,
Пускай сбываются мгновенно
Желанья и мечты твои!
Пусть жизнь течёт весёлым ручейком
И состоит из мелких капель счастья,
Тепло и свет пусть твой наполнят дом,
И добрые друзья в него стучатся.
Пусть будет всё — везенье, деньги, смех,
Всё то, что помогает жить достойно,
И в личной жизни будет ждать успех,
Любовь тебя накроет с головою!
Пусть каждый день, как только расцвело,
Тебя с улыбкой радостной встречает,
Желаю, чтоб во всём тебе везло,
И звёзды пусть желанья исполняют!
Тебе желаю в день рожденья
Любви до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
Яркого солнца, тепла и улыбок
Тебе в день рожденья хочу пожелать!
Свой жизненный путь пройти без ошибок,
Почаще смеяться, побольше мечтать!
Богатства, любви, вдохновения, мудрости,
Прекрасных моментов желаю тебе,
И пусть стороною обходят все трудности,
Давая дорогу счастливой судьбе!
Пусть будет в день рождения
Побольше наслаждения,
Компания — удачной,
Зарплата — семизначной,
Энергия — безмерной,
Любовь — большой и верной,
Фигура — атлетичной,
Погода — преотличной!
Душа всегда смеется,
И счастье речкой льется.
И от судьбы подарок
Пусть будет очень ярок!
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть все мечты исполнятся,
Плохое пусть забудется,
Хорошее пусть вспомнится.
А жизнь пусть будет длинною,
Счастливою, беспечною.
Пусть воля будет сильною,
Любовь пусть будет вечною.
По жизни — лишь с улыбкою,
Делясь со всеми радостью.
А жизнь, хоть и "с перчинкою",
Пусть будет лучшей сладостью.
Желаю жизни без хлопот,
Идти смелее лишь вперед.
Чтобы в пути не знать печали,
И чтоб друзья не подкачали.
Пусть все мечты сбываются,
А новые — рождаются.
Пускай сопутствует успех.
Желаю быть счастливей всех!
Пусть не только день рожденья,
Каждый день как праздник будет,
Счастье в щечку поцелует,
Навсегда тебя полюбит!
Пусть здоровье будет крепким,
Чтоб о нем не вспоминать,
Пусть всегда найдутся силы
Жить, творить, любить, мечтать!
Пусть всё получается
И мечты сбываются,
Радости, терпения,
И во всём везения!
И любви прям искренней,
Чтоб всё было с искрами,
И добра в уютный дом,
И удача чтоб кругом!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня — в день рожденья
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!