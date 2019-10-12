Лучшие поздравления с Днем рождения на 12 октября

Вы способны говорить с каждым человеком на его языке и применительно к его уровню восприятия.

Вам присущи острый ум, дружелюбие и общительность. По натуре вы энтузиаст и привыкли много работать. Особый интерес у вас вызывают проекты, позволяющие воплотить творческие идеи и проявить столь естественные для вас лидерские качества.

Вы быстро улавливаете новые веяния и идеи и дополняете их оригинальными, изобретательными решениями. Ваши проекты не только плодотворны, но и обеспечивают вам финансовый успех. Не удивительно, что вы любите излагать свои соображения.

Как правило, вы держитесь независимо, но такт и врожденная дипломатичность помогают вам в работе с коллегами, и вас считают надежным членом команды. У вас легкий характер, но порой вы бываете излишне властным, критичным или упрямым.

Вы очень умны и образованны, высоко цените свободу и стремитесь делать людям добро.

Вы сохраняете уверенность в себе и никогда не поступаетесь принципами, однако подчас вам свойственны сомнения и тревога. К счастью, целеустремленность чаще всего берег верх и ведет вас к победе.

Желаю счастья в день рождения,

Уюта в доме, процветания

И искромётного везения,

Чтобы сбывались все желания.

Любой мечты осуществления,

Улыбок в праздники и в будни,

Чтобы везло в любом стремлении

Все дни и каждую минуту!

Пусть море радости и счастья

Тебя повсюду окружит,

Обходят стороной ненастья,

Дорогу радость озарит!

Пускай удаче непременно

С тобою будет по пути,

Пускай сбываются мгновенно

Желанья и мечты твои!

Пусть жизнь течёт весёлым ручейком

И состоит из мелких капель счастья,

Тепло и свет пусть твой наполнят дом,

И добрые друзья в него стучатся.

Пусть будет всё — везенье, деньги, смех,

Всё то, что помогает жить достойно,

И в личной жизни будет ждать успех,

Любовь тебя накроет с головою!

Пусть каждый день, как только расцвело,

Тебя с улыбкой радостной встречает,

Желаю, чтоб во всём тебе везло,

И звёзды пусть желанья исполняют!

Тебе желаю в день рожденья

Любви до головокруженья,

Добра, здоровья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Пусть сотни солнц тебе сияют,

Пусть искорки в глазах играют.

Пусть будет так, как хочешь ты,

Пусть сбудутся твои мечты!

Яркого солнца, тепла и улыбок

Тебе в день рожденья хочу пожелать!

Свой жизненный путь пройти без ошибок,

Почаще смеяться, побольше мечтать!

Богатства, любви, вдохновения, мудрости,

Прекрасных моментов желаю тебе,

И пусть стороною обходят все трудности,

Давая дорогу счастливой судьбе!

Пусть будет в день рождения

Побольше наслаждения,

Компания — удачной,

Зарплата — семизначной,

Энергия — безмерной,

Любовь — большой и верной,

Фигура — атлетичной,

Погода — преотличной!

Душа всегда смеется,

И счастье речкой льется.

И от судьбы подарок

Пусть будет очень ярок!

Пусть все желанья сбудутся,

Пусть все мечты исполнятся,

Плохое пусть забудется,

Хорошее пусть вспомнится.

А жизнь пусть будет длинною,

Счастливою, беспечною.

Пусть воля будет сильною,

Любовь пусть будет вечною.

По жизни — лишь с улыбкою,

Делясь со всеми радостью.

А жизнь, хоть и "с перчинкою",

Пусть будет лучшей сладостью.

Желаю жизни без хлопот,

Идти смелее лишь вперед.

Чтобы в пути не знать печали,

И чтоб друзья не подкачали.

Пусть все мечты сбываются,

А новые — рождаются.

Пускай сопутствует успех.

Желаю быть счастливей всех!

Пусть не только день рожденья,

Каждый день как праздник будет,

Счастье в щечку поцелует,

Навсегда тебя полюбит!

Пусть здоровье будет крепким,

Чтоб о нем не вспоминать,

Пусть всегда найдутся силы

Жить, творить, любить, мечтать!

Пусть всё получается

И мечты сбываются,

Радости, терпения,

И во всём везения!

И любви прям искренней,

Чтоб всё было с искрами,

И добра в уютный дом,

И удача чтоб кругом!

Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня — в день рожденья

Они получат воплощенье.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!