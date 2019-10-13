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День защитника отечества 2019: самые лучшие поздравления и открытки
День защитника отечества 2019: самые лучшие поздравления и открытки

День защитника отечества 2019: самые лучшие поздравления и открытки

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День защитника отечества 2019: самые лучшие поздравления и открытки
21:27 Сегодня Телеграф

День защитника Украины — государственный праздник Украины, установленный в 2014 году.

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    В понедельник, 14 октября, помимо Покрова Пресвятой Богородицы украинцы будут отмечать государственный праздник – День защитника Украины. Эта дата была установлена пятым президентом Украины Петром Порошенко с целью чествования мужества и героизма защитников Украины.

     

    Мужчины наши славные,

    Хорошие, забавные,

    Вы крепкие и смелые,

    Вы самые умелые.

     

    Вас с праздником защитника

    Отечества великого!

    Пусть все мечты сбываются,

    А беды не кусаются.

     

    Живите только счастливо.

    И будьте вы удачливы,

    И встретьте, без сомнения,

    Свой праздник в настроении!

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    Сегодня праздник у больших ребят,

    У тех, кто прозывается "мужчиной",

    У тех, чьи души пламенем горят

    И кто идет вперед дорогой длинной

     

    Без страха в бой и не глядит назад.

    Мы очень вами дорожим! И знаем,

    Что каждый сердцем и душой богат.

    От всей души сегодня вам желаем

     

    Успехов, счастья, радости, любви!

    Всего того, что сами захотите!

    Пусть молодость бежит у вас в крови!

    Играйте, пойте, смейтесь и Живите!

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    Мужества желать вам — это глупо,

    Есть и так оно у вас с лихвой.

    Знаем мы, что в каждую минуту

    Можем спрятаться за вашею спиной.

     

    Пожелаем вам во всём удачи,

    Покровителя надежного с небес.

    Чтоб не ружья, а мешки с удачей

    Впредь пришлось носить наперевес.

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    Наши защитники, наши мужчины,

    Хочу вот чего от души пожелать:

    Здоровья, семью, квартиру, машину,

    И все, о чем можно лишь только мечтать!

     

    Желаю успехов, друзей только верных,

    Огромной любви от любимой жены,

    Деньжат чтоб у вас в банке было безмерно,

    И главное — чтоб вы не знали войны!

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    Всех, кто защищал когда-то

    Честь и мир страны своей,

    Мы сегодня поздравляем,

    Нет сильней вас и смелей,

    Вы отважные мужчины,

    В День защитника для вас

    Мы желаем лишь здоровья,

    Бодрости большой запас!

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    С праздником мужества, храбрости,

    Вас поздравляем, мужчины,

    Пусть убегают опасности,

    Весомы на это причины.

     

    Мужества, силы и доблести,

    Теплого счастья, искристого,

    Пусть пишут о вас в лучшей повести,

    Мирного неба и чистого.

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    С Днем настоящих мужчин,

    Седовласых и без морщин,

    Сегодня мы поздравляем

    И от души пожелаем

    Здоровья, фортуны, побед,

    Жизни счастливой, без бед!

    Быть сильными и смелыми,

    Отважными и умелыми.

    Младых и старых защищать

    Покой страны оберегать.

    Неба мирного, добра.

    В домах уюта и тепла.

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    С Днем защитника Отчизны

    Поздравляем мы мужчин.

    Подвиг ваш безукоризнен,

    Ведь все вместе, как один,

    Вы покой наш бережете.

    Мы желаем счастья вам!

    Будьте же всегда в почете.

    И добра вашим домам!

    И здоровья вам желаем,

    И отваги, и добра.

    С этим днем вас поздравляем.

    Троекратное ура!

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