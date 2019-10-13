День защитника отечества 2019: самые лучшие поздравления и открытки

В понедельник, 14 октября, помимо Покрова Пресвятой Богородицы украинцы будут отмечать государственный праздник – День защитника Украины. Эта дата была установлена пятым президентом Украины Петром Порошенко с целью чествования мужества и героизма защитников Украины.
Мужчины наши славные,
Хорошие, забавные,
Вы крепкие и смелые,
Вы самые умелые.
Вас с праздником защитника
Отечества великого!
Пусть все мечты сбываются,
А беды не кусаются.
Живите только счастливо.
И будьте вы удачливы,
И встретьте, без сомнения,
Свой праздник в настроении!
Сегодня праздник у больших ребят,
У тех, кто прозывается "мужчиной",
У тех, чьи души пламенем горят
И кто идет вперед дорогой длинной
Без страха в бой и не глядит назад.
Мы очень вами дорожим! И знаем,
Что каждый сердцем и душой богат.
От всей души сегодня вам желаем
Успехов, счастья, радости, любви!
Всего того, что сами захотите!
Пусть молодость бежит у вас в крови!
Играйте, пойте, смейтесь и Живите!
Мужества желать вам — это глупо,
Есть и так оно у вас с лихвой.
Знаем мы, что в каждую минуту
Можем спрятаться за вашею спиной.
Пожелаем вам во всём удачи,
Покровителя надежного с небес.
Чтоб не ружья, а мешки с удачей
Впредь пришлось носить наперевес.
Наши защитники, наши мужчины,
Хочу вот чего от души пожелать:
Здоровья, семью, квартиру, машину,
И все, о чем можно лишь только мечтать!
Желаю успехов, друзей только верных,
Огромной любви от любимой жены,
Деньжат чтоб у вас в банке было безмерно,
И главное — чтоб вы не знали войны!
Всех, кто защищал когда-то
Честь и мир страны своей,
Мы сегодня поздравляем,
Нет сильней вас и смелей,
Вы отважные мужчины,
В День защитника для вас
Мы желаем лишь здоровья,
Бодрости большой запас!
С праздником мужества, храбрости,
Вас поздравляем, мужчины,
Пусть убегают опасности,
Весомы на это причины.
Мужества, силы и доблести,
Теплого счастья, искристого,
Пусть пишут о вас в лучшей повести,
Мирного неба и чистого.
С Днем настоящих мужчин,
Седовласых и без морщин,
Сегодня мы поздравляем
И от души пожелаем
Здоровья, фортуны, побед,
Жизни счастливой, без бед!
Быть сильными и смелыми,
Отважными и умелыми.
Младых и старых защищать
Покой страны оберегать.
Неба мирного, добра.
В домах уюта и тепла.
С Днем защитника Отчизны
Поздравляем мы мужчин.
Подвиг ваш безукоризнен,
Ведь все вместе, как один,
Вы покой наш бережете.
Мы желаем счастья вам!
Будьте же всегда в почете.
И добра вашим домам!
И здоровья вам желаем,
И отваги, и добра.
С этим днем вас поздравляем.
Троекратное ура!