День защитника отечества 2019: самые лучшие поздравления и открытки

1 В понедельник, 14 октября, помимо Покрова Пресвятой Богородицы украинцы будут отмечать государственный праздник – День защитника Украины. Эта дата была установлена пятым президентом Украины Петром Порошенко с целью чествования мужества и героизма защитников Украины. Мужчины наши славные, Хорошие, забавные, Вы крепкие и смелые, Вы самые умелые. Вас с праздником защитника Отечества великого! Пусть все мечты сбываются, А беды не кусаются. Живите только счастливо. И будьте вы удачливы, И встретьте, без сомнения, Свой праздник в настроении!

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3 Сегодня праздник у больших ребят, У тех, кто прозывается "мужчиной", У тех, чьи души пламенем горят И кто идет вперед дорогой длинной Без страха в бой и не глядит назад. Мы очень вами дорожим! И знаем, Что каждый сердцем и душой богат. От всей души сегодня вам желаем Успехов, счастья, радости, любви! Всего того, что сами захотите! Пусть молодость бежит у вас в крови! Играйте, пойте, смейтесь и Живите!

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5 Мужества желать вам — это глупо, Есть и так оно у вас с лихвой. Знаем мы, что в каждую минуту Можем спрятаться за вашею спиной. Пожелаем вам во всём удачи, Покровителя надежного с небес. Чтоб не ружья, а мешки с удачей Впредь пришлось носить наперевес.

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7 Наши защитники, наши мужчины, Хочу вот чего от души пожелать: Здоровья, семью, квартиру, машину, И все, о чем можно лишь только мечтать! Желаю успехов, друзей только верных, Огромной любви от любимой жены, Деньжат чтоб у вас в банке было безмерно, И главное — чтоб вы не знали войны!

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9 Всех, кто защищал когда-то Честь и мир страны своей, Мы сегодня поздравляем, Нет сильней вас и смелей, Вы отважные мужчины, В День защитника для вас Мы желаем лишь здоровья, Бодрости большой запас!

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11 С праздником мужества, храбрости, Вас поздравляем, мужчины, Пусть убегают опасности, Весомы на это причины. Мужества, силы и доблести, Теплого счастья, искристого, Пусть пишут о вас в лучшей повести, Мирного неба и чистого.

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13 С Днем настоящих мужчин, Седовласых и без морщин, Сегодня мы поздравляем И от души пожелаем Здоровья, фортуны, побед, Жизни счастливой, без бед! Быть сильными и смелыми, Отважными и умелыми. Младых и старых защищать Покой страны оберегать. Неба мирного, добра. В домах уюта и тепла.

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