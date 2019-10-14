Поздравления с Покровом пресвятой Богородицы 2019 в стихах и открытках

1 В этот радостный день люди желают друг другу благополучия, радости, света, благодати и чтобы Божья Матерь оберегала всех от невзгод, болезней и горя. Желаю, чтобы Божья Мать Тебя всегда оберегала, Чтоб не дала тебе страдать И благодатью покрывала. Чтоб светлый ангел вместе с ней Ответил на твои молитвы, Много дарил счастливых дней И поддержал в житейских битвах.

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3 Всех с Покровом поздравляем И желаем каждый час, Чтоб Мария, Матерь Божья, От всех бед хранила вас. Чтоб услышаны молитвы Ваши были, как всегда, А болезни не касались Ваших судеб никогда. Пусть же будут мысли ваши И намеренья светлы. С Божьей помощью великой Мы достигнем чистоты.

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5 С Покровом Пресвятой Богородицы, Достатка и мира желаю сегодня тебе, Пусть в доме твоем поселится счастья, Чтоб суждено было сбыться мечте. Чтоб было добро и гармония тоже, Чтоб было множество светлых дней, Чтоб близкие стали дли тебя дороже, Чтоб жизнь протекала твоя веселей!

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7 С днем святым, благим и чистым Поздравления принимай. В день Покрова свое сердце Для молитвы открывай. Богородица покроет, Твою душу исцелит, От напастей и терзаний Защитит и сохранит. В день такой желаю мира, Сила веры пусть растет. И в семье пусть будет счастье, И достаток пусть придет.

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9 Над грешною землею покрова Нам Богородица святая расстилала, Нас от грехов спасала, а сама Нам, детям, жизнь Всю без остатка отдавала. Сегодня обращаясь к небесам Ты Богородице хвалу свою неси, И со свечи, скатившейся слезой, Она тебя услышит и простит.

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11 Покров Пресвятой Богородицы Отметим сегодня, как водится. За счастье и радость помолимся... Да снегом мы первым умоемся. Раскройте в молитве вы душу, А Бог наш великодушен — Все просьбы, что были с добром, Он выполнит с ярким теплом, Красивы лишь будьте душою! Реальный секрет я открою: Учитесь вы жить с добротою.

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13 В праздник Покрова желаю добра вам, Храни Богородица вашу семью, Вы не гонитесь за призрачной славой, А берегите лишь душу свою. Счастья желаю, добра и везенья, Ну и, конечно, удачи во всем, Будет хорошим всегда настроенье, Ну а тепло не покинет ваш дом!

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15 В Покров Пресвятой Богородицы Пусть дом Ваш любовью наполнится, Пусть крепкая будет семья, Пусть рады Вам будут друзья. Желаю добра, что так нужно, Что греет нас в зимнюю стужу. С радостью в сердце живите И благость души сохраните.

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17 Пусть Богородица Святая Покровом вас от бед накроет, Пусть от болезней защищает И душу с сердцем успокоит. С Покровом вас я поздравляю, Пусть сердце радость наполняет, Желаю жить не унывая, Пусть Бог во всем вам помогает.

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