Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 13 октября
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 13 октября
Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Украине
Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Украине
Португалия - фаворит в матче против Украины
Португалия - фаворит в матче против Украины
Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октября
Покров Пресвятой Богородицы - праздник 14 октября

Поздравления с Покровом пресвятой Богородицы 2019 в стихах и открытках

Смотрите фото (10)
Поздравления с Покровом пресвятой Богородицы 2019 в стихах и открытках
07:56 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы отправляйте красивые поздравления и открытки родным, друзьям и близким.

  • 1

    В этот радостный день люди желают друг другу благополучия, радости, света, благодати и чтобы Божья Матерь оберегала всех от невзгод, болезней и горя.

     

    Желаю, чтобы Божья Мать

    Тебя всегда оберегала,

    Чтоб не дала тебе страдать

    И благодатью покрывала.

     

    Чтоб светлый ангел вместе с ней

    Ответил на твои молитвы,

    Много дарил счастливых дней

    И поддержал в житейских битвах. 

  • 2

  • 3

    Всех с Покровом поздравляем

    И желаем каждый час,

    Чтоб Мария, Матерь Божья,

    От всех бед хранила вас.

     

    Чтоб услышаны молитвы

    Ваши были, как всегда,

    А болезни не касались

    Ваших судеб никогда.

     

    Пусть же будут мысли ваши

    И намеренья светлы.

    С Божьей помощью великой

    Мы достигнем чистоты.

  • 4

  • 5

    С Покровом Пресвятой Богородицы,

    Достатка и мира желаю сегодня тебе,

    Пусть в доме твоем поселится счастья,

    Чтоб суждено было сбыться мечте.

     

    Чтоб было добро и гармония тоже,

    Чтоб было множество светлых дней,

    Чтоб близкие стали дли тебя дороже,

    Чтоб жизнь протекала твоя веселей!

  • 6

  • 7

    С днем святым, благим и чистым

    Поздравления принимай.

    В день Покрова свое сердце

    Для молитвы открывай.

     

    Богородица покроет,

    Твою душу исцелит,

    От напастей и терзаний

    Защитит и сохранит.

     

    В день такой желаю мира,

    Сила веры пусть растет.

    И в семье пусть будет счастье,

    И достаток пусть придет.

  • 8

  • 9

    Над грешною землею покрова

    Нам Богородица святая расстилала,

    Нас от грехов спасала, а сама

    Нам, детям, жизнь

    Всю без остатка отдавала.

    Сегодня обращаясь к небесам

    Ты Богородице хвалу свою неси,

    И со свечи, скатившейся слезой,

    Она тебя услышит и простит.

  • 10

  • 11

    Покров Пресвятой Богородицы

    Отметим сегодня, как водится.

    За счастье и радость помолимся...

    Да снегом мы первым умоемся.

    Раскройте в молитве вы душу,

    А Бог наш великодушен —

    Все просьбы, что были с добром,

    Он выполнит с ярким теплом,

    Красивы лишь будьте душою!

    Реальный секрет я открою:

    Учитесь вы жить с добротою.

  • 12

  • 13

    В праздник Покрова желаю добра вам,

    Храни Богородица вашу семью,

    Вы не гонитесь за призрачной славой,

    А берегите лишь душу свою.

     

    Счастья желаю, добра и везенья,

    Ну и, конечно, удачи во всем,

    Будет хорошим всегда настроенье,

    Ну а тепло не покинет ваш дом!

  • 14

  • 15

    В Покров Пресвятой Богородицы

    Пусть дом Ваш любовью наполнится,

    Пусть крепкая будет семья,

    Пусть рады Вам будут друзья.

     

    Желаю добра, что так нужно,

    Что греет нас в зимнюю стужу.

    С радостью в сердце живите

    И благость души сохраните.

  • 16

  • 17

    Пусть Богородица Святая

    Покровом вас от бед накроет,

    Пусть от болезней защищает

    И душу с сердцем успокоит.

     

    С Покровом вас я поздравляю,

    Пусть сердце радость наполняет,

    Желаю жить не унывая,

    Пусть Бог во всем вам помогает.

  • 18

  • 19

    Остановитесь на минуту,

    Чтоб заглянуть в лазурь небес,

    Откуда Пресвятая Дева

    Простерла руки для чудес.

     

    Пусть благодать вас наполняет,

    И вера будет в вас жива.

    Здоровья, света, мира, счастья,

    Любви, добра в День Покрова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Пожелания, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Смс-поздравления, Прикольные поздравления, 14 октября, Красивые поздравления, Поздравления на украинском языке, Поздравления в открытках, С Покровом Пресвятой Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы 2019, Покрова 2019, С Покровом Пресвятой Богородицы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
02 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
03 Время прокачивать навыки: за что работодатели готовы поднимать зарплату
04 Немецкая компания Hymer планирует выпустить уникальный дом на колесах (Видео)
05 Хэллоуин в Диснейленде: актриса Меган Фокс делится фото со своего отпуска (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США разбился канадский учебный самолет (Видео)
В США разбился канадский учебный самолет (Видео)
Убийство в столице: стали известны детали
Убийство в столице: стали известны детали
Стрельба в Филадельфии: шесть человек пострадали
Стрельба в Филадельфии: шесть человек пострадали
Google выпустил Doodle ко дню рождения Жозефа Плато
Google выпустил Doodle ко дню рождения Жозефа Плато
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь