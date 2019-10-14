Поздравления с Покровом пресвятой Богородицы 2019 в стихах и открытках

В этот радостный день люди желают друг другу благополучия, радости, света, благодати и чтобы Божья Матерь оберегала всех от невзгод, болезней и горя.
Желаю, чтобы Божья Мать
Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
И благодатью покрывала.
Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Много дарил счастливых дней
И поддержал в житейских битвах.
Всех с Покровом поздравляем
И желаем каждый час,
Чтоб Мария, Матерь Божья,
От всех бед хранила вас.
Чтоб услышаны молитвы
Ваши были, как всегда,
А болезни не касались
Ваших судеб никогда.
Пусть же будут мысли ваши
И намеренья светлы.
С Божьей помощью великой
Мы достигнем чистоты.
С Покровом Пресвятой Богородицы,
Достатка и мира желаю сегодня тебе,
Пусть в доме твоем поселится счастья,
Чтоб суждено было сбыться мечте.
Чтоб было добро и гармония тоже,
Чтоб было множество светлых дней,
Чтоб близкие стали дли тебя дороже,
Чтоб жизнь протекала твоя веселей!
С днем святым, благим и чистым
Поздравления принимай.
В день Покрова свое сердце
Для молитвы открывай.
Богородица покроет,
Твою душу исцелит,
От напастей и терзаний
Защитит и сохранит.
В день такой желаю мира,
Сила веры пусть растет.
И в семье пусть будет счастье,
И достаток пусть придет.
Над грешною землею покрова
Нам Богородица святая расстилала,
Нас от грехов спасала, а сама
Нам, детям, жизнь
Всю без остатка отдавала.
Сегодня обращаясь к небесам
Ты Богородице хвалу свою неси,
И со свечи, скатившейся слезой,
Она тебя услышит и простит.
Покров Пресвятой Богородицы
Отметим сегодня, как водится.
За счастье и радость помолимся...
Да снегом мы первым умоемся.
Раскройте в молитве вы душу,
А Бог наш великодушен —
Все просьбы, что были с добром,
Он выполнит с ярким теплом,
Красивы лишь будьте душою!
Реальный секрет я открою:
Учитесь вы жить с добротою.
В праздник Покрова желаю добра вам,
Храни Богородица вашу семью,
Вы не гонитесь за призрачной славой,
А берегите лишь душу свою.
Счастья желаю, добра и везенья,
Ну и, конечно, удачи во всем,
Будет хорошим всегда настроенье,
Ну а тепло не покинет ваш дом!
В Покров Пресвятой Богородицы
Пусть дом Ваш любовью наполнится,
Пусть крепкая будет семья,
Пусть рады Вам будут друзья.
Желаю добра, что так нужно,
Что греет нас в зимнюю стужу.
С радостью в сердце живите
И благость души сохраните.
Пусть Богородица Святая
Покровом вас от бед накроет,
Пусть от болезней защищает
И душу с сердцем успокоит.
С Покровом вас я поздравляю,
Пусть сердце радость наполняет,
Желаю жить не унывая,
Пусть Бог во всем вам помогает.
Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простерла руки для чудес.
Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива.
Здоровья, света, мира, счастья,
Любви, добра в День Покрова.