Поздравления с Днем защитника Украины 2019 на украинском языке, открытки

1 Сьогодні Україна святкує славне свято, Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате! Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину Родину захищати і рідну Україну! Хай мир панує завжди і спокій навкруги, Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги, Хай множаться здобутки, життя хай процвітає, Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

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3 Ти солдат і тепер захищаєш, Рідний край від московських катів. Нечисть бісівську геть проганяєш, Що зі зброєю вдерлася в дім. Знаю, синку, ти скучив за мною, Та за рідним будинком своїм. Бог почує молитву ту мою, Повернешся додому живим. Вірю, буде твоя перемога, Та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю та в Бога, І чекаю на тебе щодня. З Днем захисника України!

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5 З Днем захисника тебе! Небо завжди голубе, Буде хай над головою І красою степовою Любувався, щоб завжди Не стрічав, щоб ти біди. Був веселим і відважним, Сильним, мудрим і поважним!

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7 Воїне, лицарю славний, Ти зброю тримаєш в руках, Щоб на нашу країну-державу Злий не зазіхав ворог. Будь мужній і будь достойний Ти слави своїх батьків, Відважний вкраїнський воїне, Нащадку славних козаків!

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9 Спасибі тобі, друже, що зберіг Любов у серці до свойого краю Попри всі чвари... Та я точно знаю, Що ти по-іншому б не зміг! Для перемоги все зробить зумій У цей важкий для України час! Ти вистоїш за себе і за нас, Спасибі тобі, друже, що живий!

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11 Що вміє справжній чоловік? Свою родину поважає, Для жінки – краще він за всіх, Бо щиро він її кохає. Він – гарний батько! Справжній друг! Таким назавжди залишайся! Збирай своїх знайомих круг, Та святкувати знов збирайся!

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13 Героям країни, Воїнам світла – Захисникам України, Що мужньо боронять нас Від супостата, Ні танком ні градом Вас не залякати. Всім тим що життя Не шкодують віддати – Низький вам уклін, І велика подяка!

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15 Хай буде щасливою ваша дорога, Щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, Щоб діти живі повернулись до нас. Служіть і мужнійте, старайтесь щосили, В майбутньому це знадобиться для вас. Щоб ваші батьки були горді й раділи, Й пишалися вами. У добрий вам час! Синочки кохані, сини-соколята! Нехай переможною буде війна. Бо кожного з вас жде любов, рідна хата І мати, що в цілому світі одна.

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17 Вітання для чоловіків від жіночого колективу Наш колектив жіночий хоче привітати Вас, чоловіки, з вашим славним святом. І прийміть у цей святковий час Цілу низку побажань від нас. Щоб бутерброд не падав маслом вниз, Приємний завжди щоб чекав сюрприз, Щоб зранку з тої лиш вставав ноги, Щоб не залазив ніколи у борги. Не хворів, а ще не сумував, Їв з апетитом, міцно спав, Менше у житті вам хвилюватись, Більш нам подобатись старатись, Мужності, бадьорості, наснаги, Оптимізму, сили і відваги. Не сердитись і не сваритись, Не спаскудитись, не спитись Щоб ніколи втоми Ви не знали, Щоб на все Вам сили вистачало.

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19 Віршовані рядки для коханого хлопця чи чоловіка Бажаю любові, оптимізму, Кохання, краси, магнетизму, Здоров'я, удачі, багатства, Зі мною ніколи не розлучатися! Будь сміливим, рухомим, активним, Будь сильним, здоровим, спортивним, Ти найкрутіший з хлопців у мене, Вітаю з 14 жовтня тебе!

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21 Ти справжній воїн, я це знаю! Оберігаєш ти мене щодня Без пушки, шаблі і коня! Тебе сьогодні я вітаю, Мій генерал, любов моя!

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23 Ти – мій танк і броненосець! Одним словом – молодець! Ти найкращий в світі воїн Ворогам усім – кінець! І за це, мій захисник, Я тебе вітаю! І тобі в жовтневе свято Миру я бажаю!

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25 Тебе сьогодні ми вітаєм, Від всієї душі тобі ми бажаєм: Щасливих днів і ніжної ласки, Принцесу милу із гарної казки, Перемоги легкої в боротьбі – Хай все це дістанеться тобі!

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27 Вірш для тата з Днем захисника Тату, ти наш захисник! Зі святом я тебе вітаю! Наш сімейний рятівник, Дуже тебе поважаю! Знай, що любимо тебе І не зрадимо ніколи. Вдача хай тебе веде Гарною хай буде доля!