День защитника Украины 14 октября: красивые поздравления на украинском языке

1 СМС-поздравления Mи, нaщaдки cлaвниx зaпopoжцiв, oкyпaнтaм вyxa нaдepeм! З нaми пpaвдa, i ми пepeмoжцi, piднy зeмлю ми oбepeжeм! З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ!

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3 Позитивного настрою І великих перемог! Не здавайся ти без бою, Хай тобі поможе Бог!

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5 За нашу рідну Україну, Що зберегли за всі віки - Низький уклін і тричі "СЛАВА!" Українські захисники!

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7 Зі святом державним тебе я вітаю! Відваги й наснаги тобі я бажаю! Досягнень високих і здійснення мрій Побільше життєвих і світлих надій!

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9 З Днем захисника вітаємо! Від біди сім’ю оберігай, Та не забувай, що ми ще маємо, Наш прекрасний український край!

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11 З Днем захисника вітаємо! Від біди сім’ю оберігай, Та не забувай, що ми ще маємо, Наш прекрасний український край!

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13 Як вода джерельна будь завжди здоровий, Хай сміються очі, не хмуряться брови, Зігрівають серце почуття високі, А Господь дарує 100 щасливих років!

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15 Тебе, мій захисник, вітаю! І від душі тобі бажаю, Кохання, радості, добра. А нам – безхмарного життя!

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17 Хоч і не носиш Ти мундира Та знаю я: в важкий час, Ти так, як всі солдати, світу Врятуєш Батьківщину й нас!

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19 Ми тобі сьогодні побажаємо Здоров’я, бадьорості на довгі роки. Будь таким, яким Тебе ми знаємо Добрим й відважним завжди.

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21 Ти – чоловік! Для нас – опора! Ти наш сімейний захисник! Сьогодні, завтра і учора Коханий нами рятівник!

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23 Поздравления в прозе Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви – наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою та перемоги!

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25 Вітаємо Вас із Днем захисника України! Це справжнє свято мужності й самовідданості, свято лицарства і благородства, якими володіють справжні оборонці, визволителі й захисники України, водночас стало уособленим святом усіх чоловіків. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм справі захисту нашої держави. З нагоди свята вітаємо усіх, хто носить високе звання захисника України! Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди Вам та Вашим родинам.

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27 Вітаю всіх чоловіків і жінок – захистників України. Поки є герої, що захищають мирне майбутне наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов’язково переможемо. Молимось за вас, воїни України!

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29 Шановні захисники України! Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичу Вам міцного здоров’я, незламного духу та мирного неба! Також сердечно вітаю Всіх із особливим Днем для українців – святом Пресвятої Покрови – єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно-патріотичним та державним. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвятої Владичиці її Покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців.

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31 Ти – справжній чоловік і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоров'я, тиші і миру тобі, дорогий наш захиснику! Спасибі тобі за те, що ти є у нас.

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33 Вклоняюся перед твоєю мужністю. Я впевнена, що завдяки таким Героям, як Ти, нас точно чекає Перемога. З Днем захисника України!

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