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Красивые поздравления с днем рождения на 13 октября: стихи, проза, открытки

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Красивые поздравления с днем рождения на 13 октября: стихи, проза, открытки
09:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы — человек практичным, однако не лишенный обаяния и привыкший много работать.

Вы быстро улавливаете ход мыслей своего собеседника и способны изменить ситуацию в свою пользу.

Вы родились 13 октября, знак зодиака Весы. Честолюбивый и одаренный, вы с удовольствием участвуете в дискуссиях и стремитесь пополнить свои знания. Хотя вы можете проявлять ответственность, вам понадобится самодисциплина для обуздания эмоций.

Вы обладаете острым, проницательным умом. Ваши суждения всегда оригинальны и не зависят от господствующего мнения. Обычно сфера ваших интересов весьма обширна, и вы пытаетесь понять законы современного мира. Предприимчивость и жажда свободы побуждают вас бороться за свои убеждения.

Вы — прирожденный дипломат, умеете устанавливать отношения с самыми разными людьми и, как правило, хорошо уживаетесь с коллегами по работе. Тем не менее, порой у вас возникает желание командовать людьми.

Четкая система ценностей и организаторские способности позволяют вам убеждать собеседников и помогают в достижении заветных целей.

Если вы и впредь будете развивать эти качества, то успех вам обеспечен. Однако вам необходимо побороть нетерпение, разочарование и раздражительность. Помните, что вы не должны потакать своим слабостям и терять творческую активность.

В 10 лет вы ощутите коренные психологические изменения, которые предопределят вашу жизнь на целых тридцать лет, затронут глубинные эмоции и приведут к полному духовному обновлению.

Следующий период начнется, когда вам исполнится 40 лет: у вас появятся новые перспективы; скорее всего, вам захочется стать свободолюбивее и вы начнете оптимистично относиться к жизни. Возможно, вы пополните запас своих знаний или отправитесь путешествовать. После 70 лет вы сделаетесь практичнее, осторожнее и собраннее.

Поздравления

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,

Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды!

В доме пусть царит порядок,

В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаю

И еще раз поздравляю!

Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,

Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,

Веселым, радостным, любимым!

Жить без тоски, хандры не знать,

От чудных дней не уставать.

Лишь солнца, света и тепла.

С днем рождения, тебя!

С днем рожденья поздравляю,

Улыбок, радости желаю.

Любви, семейного тепла,

Уюта, счастья и добра!

Достигай всегда успеха,

Пусть будет в жизни море смеха.

Люди хорошие встречаются

И все по жизни получается!

Доходы пусть только растут,

В семье пусть любят, берегут.

И всем невзгодам вопреки,

В душе сияют огоньки!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

Пусть душа расцветает с каждым днем, пусть сердце питает любовь и радость. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого и прочного здоровья, несметного и вечного богатства внутреннего мира, крупной и неизменной удачи на пути, гармонии и самой искренней любви. И пусть каждый миг, каждый день, каждый год приносит только счастье!

Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

Искренне поздравляю с днем рождения. Желаю осуществить самые желанные мечты. Уюта в доме, на сердце и в душе. Уверенно шагать к своим целям, никогда не сдаваться, служить опорой для старших и образцом для младших, а самое главное, любви, здоровья и поддержки!

С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

Все, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чем мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!

Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.

Хочу тебя поздравить с днем рождения

И очень много счастья пожелать!

Пускай отличным станет настроение,

Пусть будет все, о чем можно мечтать!

От радости глаза пускай искрятся,

Желаю света, солнца и добра,

Как можно чаще ярко улыбаться,

Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

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