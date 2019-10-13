Красивые поздравления с днем рождения на 13 октября: стихи, проза, открытки

Вы быстро улавливаете ход мыслей своего собеседника и способны изменить ситуацию в свою пользу.
Вы родились 13 октября, знак зодиака Весы. Честолюбивый и одаренный, вы с удовольствием участвуете в дискуссиях и стремитесь пополнить свои знания. Хотя вы можете проявлять ответственность, вам понадобится самодисциплина для обуздания эмоций.
Вы обладаете острым, проницательным умом. Ваши суждения всегда оригинальны и не зависят от господствующего мнения. Обычно сфера ваших интересов весьма обширна, и вы пытаетесь понять законы современного мира. Предприимчивость и жажда свободы побуждают вас бороться за свои убеждения.
Вы — прирожденный дипломат, умеете устанавливать отношения с самыми разными людьми и, как правило, хорошо уживаетесь с коллегами по работе. Тем не менее, порой у вас возникает желание командовать людьми.
Четкая система ценностей и организаторские способности позволяют вам убеждать собеседников и помогают в достижении заветных целей.
Если вы и впредь будете развивать эти качества, то успех вам обеспечен. Однако вам необходимо побороть нетерпение, разочарование и раздражительность. Помните, что вы не должны потакать своим слабостям и терять творческую активность.
В 10 лет вы ощутите коренные психологические изменения, которые предопределят вашу жизнь на целых тридцать лет, затронут глубинные эмоции и приведут к полному духовному обновлению.
Следующий период начнется, когда вам исполнится 40 лет: у вас появятся новые перспективы; скорее всего, вам захочется стать свободолюбивее и вы начнете оптимистично относиться к жизни. Возможно, вы пополните запас своих знаний или отправитесь путешествовать. После 70 лет вы сделаетесь практичнее, осторожнее и собраннее.
Поздравления
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаю
И еще раз поздравляю!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
С днем рождения, тебя!
С днем рожденья поздравляю,
Улыбок, радости желаю.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Достигай всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Люди хорошие встречаются
И все по жизни получается!
Доходы пусть только растут,
В семье пусть любят, берегут.
И всем невзгодам вопреки,
В душе сияют огоньки!
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!
Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.
Пусть душа расцветает с каждым днем, пусть сердце питает любовь и радость. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого и прочного здоровья, несметного и вечного богатства внутреннего мира, крупной и неизменной удачи на пути, гармонии и самой искренней любви. И пусть каждый миг, каждый день, каждый год приносит только счастье!
Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!
Искренне поздравляю с днем рождения. Желаю осуществить самые желанные мечты. Уюта в доме, на сердце и в душе. Уверенно шагать к своим целям, никогда не сдаваться, служить опорой для старших и образцом для младших, а самое главное, любви, здоровья и поддержки!
С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.
Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!
Принимай поздравления с днем рождения!
Огромной радости желаю, вдохновенья.
Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,
Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.
Все, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чем мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!
Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.
Хочу тебя поздравить с днем рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаю света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!