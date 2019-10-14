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Лучшие поздравления с Днем защитника Украины, открытки

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Лучшие поздравления с Днем защитника Украины, открытки
09:28 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

14 октября украинцы отмечают День защитника Украины 2019.

  • 1

    Пусть ваши сила и мужество всегда питаются любовью и поддержкой близких и родных. И после любых "баталий", которые часто случаются в повседневной мирной жизни, дома вас всегда ждет уютная гавань. Крепкого здоровья Вам, успехов и надежного тыла! И пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого!

  • 2

  • 3

    Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким героям, как ты, нас точно ждет победа. С Днем защитника Украины!

  • 4

  • 5

    Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Украины – праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории.

  • 6

  • 7

    Мы поздравляем воинов сильных!

    Крепких, выносливых духом и телом,

    Вам по плечу военное дело!

     

    Тактика боя, сноровка и меткость,

    В ваших рядах – это не редкость!

    Поздравок наш сердечный примите сегодня,

    Счастья, силы вам и много здоровья!

  • 8

  • 9

    Всем украинским военным,

    Всем красивым, здоровенным,

    В день ваш много поздравлений,

    И лавины повышений!

    Чтобы звездочки упали,

    На погонах засияли,

    Чтобы должность с повышеньем,

    А от женщин – восхищенье!

    Пусть вас любят и лелеют,

    И ругать вас не посмеют,

    Пусть вам платят хорошо,

    Лишь бы было бы за что!

  • 10

  • 11

    Всем мужчинам нынче слава,

    И гордится пусть держава

    Золотыми сыновьями,

    Поздравляет вас цветами!

    Женщины пусть любят тоже,

    Пожилых и помоложе,

    Пусть вам пьется и поется,

    В мире и любви живется!

  • 12

  • 13

    Вы самые отважные,

    Отлично снаряженные,

    Такие украинские

    И все вооруженные.

    Пусть праздник вам салютами

    Без устали стреляет,

    И с каждою минутою

    Все больше поздравляет!

  • 14

  • 15

    Должно быть, это так непросто –

    Страну родную защищать,

    Карьерного желаю роста,

    Прекрасно праздник отмечать!

    Любви и счастья я желаю,

    Пусть впереди удача ждет,

    Чтоб жили вы, не унывая,

    Пускай успех вперед ведет.

  • 16

  • 17

    Искренне хочу поздравить вас с Днем защитника Украины. Этот праздник вобрал в себя богатые и славные казацкие традиции. Он олицетворяет мужество и героизм защитников и защитниц родной земли на протяжении всей многовековой украинской истории. В этот светлый день желаю счастья, семейного уюта, казацкого здоровья, неисчерпаемой энергии и мира!

  • 18

  • 19

    Сегодня праздник у всех тех, кто защищает Украину. Вы — опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

  • 20

  • 21

    Поздравляю с Днем защитника Украины и хочу пожелать уверенно стоять на страже безопасности и мирного покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.

  • 22

  • 23

    За счастье на Богом нам данной земле!

    Всю жизнь будем помнить,

    Мы не забудем, что многое должны тебе.

    Спасибо, спасибо! За то, что живой,

    За то, что имеем возможность поздравить.

    Ты — воин. Ты — настоящий герой.

    Твой статус уже невозможно исправить.

  • 24

  • 25

    Пускай Украина сильна будет вами,

    От бед заслоните Отчизну щитами.

    Защита, надежность и сила большая

    Да верность стране в сердце просто святая.

    Родные пусть вас уважают и ценят,

    А родина вас благодарностью греет,

    Вернуться, куда б не пришлось вам пойти

    Опасность в дороге легко обойти.

    Крепиться, с пути вам не сходить,

    Рассветы Украины беречь и хранить,

    Успеха вашего пускай не рвется нить.

  • 26

  • 27

    Каждый мужчина – в душе он герой,

    Ты же – герой и на деле.

    В праздник тебя поздравляю я твой,

    Если пришлось на пределе

    Долго работать – умей отдыхать,

    В жизни я счастья желаю,

    Синюю птицу удачи поймать,

    Крепко держать, не пуская.

  • 28

  • 29

    Примите искренние поздравления с Днем защитника Украины! Сегодня мы обращаемся к Матери Божьей с просьбой о мире, добре, благополучии, о достойном и счастливом будущем нашего народа. Чтобы на людей сошла благодать, а души наполнились любовью, искренностью и всепрощением. Сердечно желаю вам счастья, радости, добра и вдохновения на успешные начинания в пользу Украины. Пусть объединяет нас неугасимый свет веры и помогает высокое покровительство Пресвятой Богородицы.

  • 30

  • 31

    Вот и наступил настоящий мужской праздник - День защитника Украины. Дорогие мужчины хочется пожелать чтобы вам в жизни всегда было кого и что защищать и чтобы вы уверенно выполняли возложенные на вас мужские функции. И не только по защите нашей страны! С праздником дорогие наши и любимые мужчины!

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