Лучшие поздравления с Днем защитника Украины, открытки

1 Пусть ваши сила и мужество всегда питаются любовью и поддержкой близких и родных. И после любых "баталий", которые часто случаются в повседневной мирной жизни, дома вас всегда ждет уютная гавань. Крепкого здоровья Вам, успехов и надежного тыла! И пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого!

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3 Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким героям, как ты, нас точно ждет победа. С Днем защитника Украины!

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5 Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Украины – праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории.

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7 Мы поздравляем воинов сильных! Крепких, выносливых духом и телом, Вам по плечу военное дело! Тактика боя, сноровка и меткость, В ваших рядах – это не редкость! Поздравок наш сердечный примите сегодня, Счастья, силы вам и много здоровья!

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9 Всем украинским военным, Всем красивым, здоровенным, В день ваш много поздравлений, И лавины повышений! Чтобы звездочки упали, На погонах засияли, Чтобы должность с повышеньем, А от женщин – восхищенье! Пусть вас любят и лелеют, И ругать вас не посмеют, Пусть вам платят хорошо, Лишь бы было бы за что!

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11 Всем мужчинам нынче слава, И гордится пусть держава Золотыми сыновьями, Поздравляет вас цветами! Женщины пусть любят тоже, Пожилых и помоложе, Пусть вам пьется и поется, В мире и любви живется!

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13 Вы самые отважные, Отлично снаряженные, Такие украинские И все вооруженные. Пусть праздник вам салютами Без устали стреляет, И с каждою минутою Все больше поздравляет!

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15 Должно быть, это так непросто – Страну родную защищать, Карьерного желаю роста, Прекрасно праздник отмечать! Любви и счастья я желаю, Пусть впереди удача ждет, Чтоб жили вы, не унывая, Пускай успех вперед ведет.

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17 Искренне хочу поздравить вас с Днем защитника Украины. Этот праздник вобрал в себя богатые и славные казацкие традиции. Он олицетворяет мужество и героизм защитников и защитниц родной земли на протяжении всей многовековой украинской истории. В этот светлый день желаю счастья, семейного уюта, казацкого здоровья, неисчерпаемой энергии и мира!

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19 Сегодня праздник у всех тех, кто защищает Украину. Вы — опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

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21 Поздравляю с Днем защитника Украины и хочу пожелать уверенно стоять на страже безопасности и мирного покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.

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23 За счастье на Богом нам данной земле! Всю жизнь будем помнить, Мы не забудем, что многое должны тебе. Спасибо, спасибо! За то, что живой, За то, что имеем возможность поздравить. Ты — воин. Ты — настоящий герой. Твой статус уже невозможно исправить.

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25 Пускай Украина сильна будет вами, От бед заслоните Отчизну щитами. Защита, надежность и сила большая Да верность стране в сердце просто святая. Родные пусть вас уважают и ценят, А родина вас благодарностью греет, Вернуться, куда б не пришлось вам пойти Опасность в дороге легко обойти. Крепиться, с пути вам не сходить, Рассветы Украины беречь и хранить, Успеха вашего пускай не рвется нить.

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27 Каждый мужчина – в душе он герой, Ты же – герой и на деле. В праздник тебя поздравляю я твой, Если пришлось на пределе Долго работать – умей отдыхать, В жизни я счастья желаю, Синюю птицу удачи поймать, Крепко держать, не пуская.

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29 Примите искренние поздравления с Днем защитника Украины! Сегодня мы обращаемся к Матери Божьей с просьбой о мире, добре, благополучии, о достойном и счастливом будущем нашего народа. Чтобы на людей сошла благодать, а души наполнились любовью, искренностью и всепрощением. Сердечно желаю вам счастья, радости, добра и вдохновения на успешные начинания в пользу Украины. Пусть объединяет нас неугасимый свет веры и помогает высокое покровительство Пресвятой Богородицы.

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