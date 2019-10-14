Покров пресвятой Богородицы 2019: оригинальные СМС поздравления и открытки

С давних времен Дева Мария считалась молитвенницей и заступницей всех людей перед Богом. На иконе Пречистая Дева предстает на облаке, а в руках ее развивается покров — символ Ее заступничества и моления о судьбе человеческого рода.
Желаю, чтобы Божья Мать
Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
И благодатью покрывала.
Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Много дарил счастливых дней
И поддержал в житейских битвах.
В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.
С Покровом всех сегодня поздравляю,
Желаю благодати и добра.
Здоровья, мира и любви желаю,
В делах удачи, а в сердцах тепла.
В Покров Пресвятой Богородицы
Пусть дом Ваш любовью наполнится,
Пусть крепкая будет семья,
Пусть рады Вам будут друзья.
Желаю добра, что так нужно,
Что греет нас в зимнюю стужу.
С радостью в сердце живите
И благость души сохраните.
Пусть Богородица Святая
Покровом вас от бед накроет,
Пусть от болезней защищает
И душу с сердцем успокоит.
С Покровом вас я поздравляю,
Пусть сердце радость наполняет,
Желаю жить не унывая,
Пусть Бог во всем вам помогает.
Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме.
Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простёрла руки для чудес.
Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива.
Здоровья, света, мира, счастья,
Любви, добра в День Покрова.
Желаю каждому сегодня
Быть под Покровом Пресвятым,
Чтоб Богородица спасала,
И чтоб на все хватало сил.
Судьба у вас пусть доброй будет
И в трудный час не позабудет.
Пусть берегут вас небеса
Сегодня, завтра и всегда!
Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!
С Покровом! Чистоты небесной,
Пусть Вас хранит святая Мать.
Тепла в душе, любви чудесной,
В семье покой и благодать.
Здоровья, мира, удивления,
В себе обиды не таить.
Забот приятных, вдохновения,
Жизнь искренне свою прожить.
Пусть в светлый праздник дня Покрова
Оберегает Божья мать
От бед пустых, от сквернослова,
Пусть будет Божья благодать.
И пусть судьба станет прекрасной,
Не чёрно-белой, а цветной,
И заиграет в ярких красках
Вся жизнь, прожитая тобой.
Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.
Пусть Богородица святая
Покровом чистым покрывает
От все обид, тревог, невзгод.
Пусть благодать к тебе придет.
Пусть Божья Матерь помогает,
Твой в жизни путь оберегая,
Несет добро, тепло, любовь.
Пусть душу озарит святой Покров!
В праздник святой хочу вам пожелать,
Чтобы спасала от бед Божья Мать!
Пускай вам подарят Святые Покровы
Благо, чтоб все были в доме здоровы,
Добро пусть приходит к вас ясным лучом,
Чтоб светом заполнить ваш большой дом!
Желаю, чтобы покровительствующая Пресвятая Богородица хранит и убережет вас, вашу семью от бед и невзгод! Сердечно поздравляю с этим святым праздником и пусть в жизни царит гармония, доброе здравие, любовь!
Пусть святой Покров укроет
От неурядиц и невзгод,
Врата удачи пусть откроет,
К блаженной жизни приведёт.
Пускай хранят тебя Святые,
Пусть Богоматерь бережёт.
Пусть по плечу дела любые,
Успех и радость пусть зовёт.