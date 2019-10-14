Скачать
Понедельник, 14.10.2019
День защитника Украины: Зеленский почтил память погибших воинов (Фото)
День защитника Украины: Зеленский почтил память погибших воинов (Фото)
Гройсман показал, как украинцы относятся к защитникам страны (Видео)
Гройсман показал, как украинцы относятся к защитникам страны (Видео)
Франция - Турция: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Франция - Турция: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Полнолуние 14 октября 2019 года: чего стоит опасаться
Полнолуние 14 октября 2019 года: чего стоит опасаться

Покров пресвятой Богородицы 2019: оригинальные СМС поздравления и открытки

Смотрите фото (11)
Покров пресвятой Богородицы 2019: оригинальные СМС поздравления и открытки
13:59 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

В понедельник 14 октября — великий церковный праздник. Именно в этот день отмечается день Покрова Пресвятой Богородицы.

  • 1

    С давних времен Дева Мария считалась молитвенницей и заступницей всех людей перед Богом. На иконе Пречистая Дева предстает на облаке, а в руках ее развивается покров — символ Ее заступничества и моления о судьбе человеческого рода.

     

    Желаю, чтобы Божья Мать

    Тебя всегда оберегала,

    Чтоб не дала тебе страдать

    И благодатью покрывала.

     

    Чтоб светлый ангел вместе с ней

    Ответил на твои молитвы,

    Много дарил счастливых дней

    И поддержал в житейских битвах.

  • 2

  • 3

    В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.

  • 4

    С Покровом всех сегодня поздравляю,

    Желаю благодати и добра.

    Здоровья, мира и любви желаю,

    В делах удачи, а в сердцах тепла.

  • 5

  • 6

    В Покров Пресвятой Богородицы

    Пусть дом Ваш любовью наполнится,

    Пусть крепкая будет семья,

    Пусть рады Вам будут друзья.

     

    Желаю добра, что так нужно,

    Что греет нас в зимнюю стужу.

    С радостью в сердце живите

    И благость души сохраните.

  • 7

  • 8

    Пусть Богородица Святая

    Покровом вас от бед накроет,

    Пусть от болезней защищает

    И душу с сердцем успокоит.

     

    С Покровом вас я поздравляю,

    Пусть сердце радость наполняет,

    Желаю жить не унывая,

    Пусть Бог во всем вам помогает.

  • 9

  • 10

    Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме.

  • 11

    Остановитесь на минуту,

    Чтоб заглянуть в лазурь небес,

    Откуда Пресвятая Дева

    Простёрла руки для чудес.

     

    Пусть благодать вас наполняет,

    И вера будет в вас жива.

    Здоровья, света, мира, счастья,

    Любви, добра в День Покрова.

  • 12

  • 13

    Желаю каждому сегодня

    Быть под Покровом Пресвятым,

    Чтоб Богородица спасала,

    И чтоб на все хватало сил.

     

    Судьба у вас пусть доброй будет

    И в трудный час не позабудет.

    Пусть берегут вас небеса

    Сегодня, завтра и всегда!

  • 14

  • 15

    Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!

  • 16

    С Покровом! Чистоты небесной,

    Пусть Вас хранит святая Мать.

    Тепла в душе, любви чудесной,

    В семье покой и благодать.

     

    Здоровья, мира, удивления,

    В себе обиды не таить.

    Забот приятных, вдохновения,

    Жизнь искренне свою прожить.

  • 17

  • 18

    Пусть в светлый праздник дня Покрова

    Оберегает Божья мать

    От бед пустых, от сквернослова,

    Пусть будет Божья благодать.

     

    И пусть судьба станет прекрасной,

    Не чёрно-белой, а цветной,

    И заиграет в ярких красках

    Вся жизнь, прожитая тобой.

  • 19

  • 20

    Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.

  • 21

    Пусть Богородица святая

    Покровом чистым покрывает

    От все обид, тревог, невзгод.

    Пусть благодать к тебе придет.

     

    Пусть Божья Матерь помогает,

    Твой в жизни путь оберегая,

    Несет добро, тепло, любовь.

    Пусть душу озарит святой Покров!

  • 22

  • 23

    В праздник святой хочу вам пожелать,

    Чтобы спасала от бед Божья Мать!

    Пускай вам подарят Святые Покровы

    Благо, чтоб все были в доме здоровы,

    Добро пусть приходит к вас ясным лучом,

    Чтоб светом заполнить ваш большой дом!

  • 24

  • 25

    Желаю, чтобы покровительствующая Пресвятая Богородица хранит и убережет вас, вашу семью от бед и невзгод! Сердечно поздравляю с этим святым праздником и пусть в жизни царит гармония, доброе здравие, любовь!

  • 26

    Пусть святой Покров укроет

    От неурядиц и невзгод,

    Врата удачи пусть откроет,

    К блаженной жизни приведёт.

     

    Пускай хранят тебя Святые,

    Пусть Богоматерь бережёт.

    Пусть по плечу дела любые,

    Успех и радость пусть зовёт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Пожелания, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Смс-поздравления, Прикольные поздравления, 14 октября, Красивые поздравления, Поздравления на украинском языке, Поздравления в открытках, С Покровом Пресвятой Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы 2019, Покрова 2019, С Покровом Пресвятой Богородицы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
02 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
03 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
04 В NASA озвучили дату запуска самой мощной ракеты в мире
05 Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 14 октября
&quot;Нобелевскую неделю&quot; закрыла премия по экономике
"Нобелевскую неделю" закрыла премия по экономике
Покров пресвятой Богородицы 2019: оригинальные СМС поздравления и открытки
Покров пресвятой Богородицы 2019: оригинальные СМС поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь