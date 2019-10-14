Покров пресвятой Богородицы 2019: оригинальные СМС поздравления и открытки

1 С давних времен Дева Мария считалась молитвенницей и заступницей всех людей перед Богом. На иконе Пречистая Дева предстает на облаке, а в руках ее развивается покров — символ Ее заступничества и моления о судьбе человеческого рода. Желаю, чтобы Божья Мать Тебя всегда оберегала, Чтоб не дала тебе страдать И благодатью покрывала. Чтоб светлый ангел вместе с ней Ответил на твои молитвы, Много дарил счастливых дней И поддержал в житейских битвах.

2

3 В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.

4 С Покровом всех сегодня поздравляю, Желаю благодати и добра. Здоровья, мира и любви желаю, В делах удачи, а в сердцах тепла.

5

6 В Покров Пресвятой Богородицы Пусть дом Ваш любовью наполнится, Пусть крепкая будет семья, Пусть рады Вам будут друзья. Желаю добра, что так нужно, Что греет нас в зимнюю стужу. С радостью в сердце живите И благость души сохраните.

7

8 Пусть Богородица Святая Покровом вас от бед накроет, Пусть от болезней защищает И душу с сердцем успокоит. С Покровом вас я поздравляю, Пусть сердце радость наполняет, Желаю жить не унывая, Пусть Бог во всем вам помогает.

9

10 Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме.

11 Остановитесь на минуту, Чтоб заглянуть в лазурь небес, Откуда Пресвятая Дева Простёрла руки для чудес. Пусть благодать вас наполняет, И вера будет в вас жива. Здоровья, света, мира, счастья, Любви, добра в День Покрова.

12

13 Желаю каждому сегодня Быть под Покровом Пресвятым, Чтоб Богородица спасала, И чтоб на все хватало сил. Судьба у вас пусть доброй будет И в трудный час не позабудет. Пусть берегут вас небеса Сегодня, завтра и всегда!

14

15 Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!

16 С Покровом! Чистоты небесной, Пусть Вас хранит святая Мать. Тепла в душе, любви чудесной, В семье покой и благодать. Здоровья, мира, удивления, В себе обиды не таить. Забот приятных, вдохновения, Жизнь искренне свою прожить.

17

18 Пусть в светлый праздник дня Покрова Оберегает Божья мать От бед пустых, от сквернослова, Пусть будет Божья благодать. И пусть судьба станет прекрасной, Не чёрно-белой, а цветной, И заиграет в ярких красках Вся жизнь, прожитая тобой.

19

20 Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.

21 Пусть Богородица святая Покровом чистым покрывает От все обид, тревог, невзгод. Пусть благодать к тебе придет. Пусть Божья Матерь помогает, Твой в жизни путь оберегая, Несет добро, тепло, любовь. Пусть душу озарит святой Покров!

22

23 В праздник святой хочу вам пожелать, Чтобы спасала от бед Божья Мать! Пускай вам подарят Святые Покровы Благо, чтоб все были в доме здоровы, Добро пусть приходит к вас ясным лучом, Чтоб светом заполнить ваш большой дом!

24

25 Желаю, чтобы покровительствующая Пресвятая Богородица хранит и убережет вас, вашу семью от бед и невзгод! Сердечно поздравляю с этим святым праздником и пусть в жизни царит гармония, доброе здравие, любовь!