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Понедельник, 14.10.2019
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Самые искренние поздравления с Покровом пресвятой Богородицы в стихах и открытках

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Самые искренние поздравления с Покровом пресвятой Богородицы в стихах и открытках
19:52 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Праздник Покров Пресвятой Богородицы 2019 отмечают православные христиане в понедельник, 14 октября.

  • 1

    Над миром Богородица

    Стелет Покрова,

    И звучат молитвой

    Наши к ней слова.

     

    Матерь Богородица,

    Спаси и сохрани,

    Веру в наших душах

    Грешных укрепи.

     

    Святыми Покровами

    От беды укрой,

    Стань для нас защитой,

    Сердце успокой.

     

    Божья благодать

    Пусть пребудет с нами,

    Царит добро, любовь

    Пусть под Покровами.

  • 2

  • 3

    Желаю, чтобы Божья Мать Тебя всегда оберегала, Чтоб не дала тебе страдать И благодатью покрывала. Чтоб светлый ангел вместе с ней Ответил на твои молитвы, Много дарил счастливых дней И поддержал в житейских битвах.

  • 4

    Пусть Божья Матерь тебя оберегает,

    Он неприятных дней остерегает.

    Пусть дарит силу, счастье, процветание,

    Здоровье, честь и сострадание.

    Пусть царствует любовь и мир в округе,

    Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.

    Пусть ангел светлый на пути стоит.

    И свято всю семью твою хранит.

    Пусть услышанными будут все молитвы.

    И станет жизнь, как гладкие граниты.

  • 5

  • 6

    Пусть в светлый праздник дня Покрова Оберегает Божья мать От бед пустых, от сквернослова, Пусть будет Божья благодать. И пусть судьба станет прекрасной, Не чёрно-белой, а цветной, И заиграет в ярких красках Вся жизнь, прожитая тобой.

  • 7

  • 8

    Пусть Покрова вам дарит любовь, Укрывает от зла и ненастья, И одарит ваш дом лишь добром, И всем тем, что относится к счастью. Хоть Покрова и зиму несет, Пусть в сердцах ваших солнышко светит, Чтоб заботы все стали не в счет, Жизнь была только в красочном цвете!

  • 9

  • 10

    Желаю, чтобы Божья Мать

    Тебя всегда оберегала,

    Чтоб не дала тебе страдать

    И благодатью покрывала.

     

    Чтоб светлый ангел вместе с ней

    Ответил на твои молитвы,

    Много дарил счастливых дней

    И поддержал в житейских битвах.

  • 11

  • 12

    С Покровом Пресвятой Богородицы тебя, Желаю мира и добра, Святая будет за плечом, Теплом наполнит она дом!

  • 13

    Остановитесь на минуту,

    Чтоб заглянуть в лазурь небес,

    Откуда Пресвятая Дева

    Простерла руки для чудес.

     

    Пусть благодать вас наполняет,

    И вера будет в вас жива.

    Здоровья, света, мира, счастья,

    Любви, добра в День Покрова.

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