Самые искренние поздравления с Покровом пресвятой Богородицы в стихах и открытках

1 Над миром Богородица Стелет Покрова, И звучат молитвой Наши к ней слова. Матерь Богородица, Спаси и сохрани, Веру в наших душах Грешных укрепи. Святыми Покровами От беды укрой, Стань для нас защитой, Сердце успокой. Божья благодать Пусть пребудет с нами, Царит добро, любовь Пусть под Покровами.

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3 Желаю, чтобы Божья Мать Тебя всегда оберегала, Чтоб не дала тебе страдать И благодатью покрывала. Чтоб светлый ангел вместе с ней Ответил на твои молитвы, Много дарил счастливых дней И поддержал в житейских битвах.

4 Пусть Божья Матерь тебя оберегает, Он неприятных дней остерегает. Пусть дарит силу, счастье, процветание, Здоровье, честь и сострадание. Пусть царствует любовь и мир в округе, Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги. Пусть ангел светлый на пути стоит. И свято всю семью твою хранит. Пусть услышанными будут все молитвы. И станет жизнь, как гладкие граниты.

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6 Пусть в светлый праздник дня Покрова Оберегает Божья мать От бед пустых, от сквернослова, Пусть будет Божья благодать. И пусть судьба станет прекрасной, Не чёрно-белой, а цветной, И заиграет в ярких красках Вся жизнь, прожитая тобой.

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8 Пусть Покрова вам дарит любовь, Укрывает от зла и ненастья, И одарит ваш дом лишь добром, И всем тем, что относится к счастью. Хоть Покрова и зиму несет, Пусть в сердцах ваших солнышко светит, Чтоб заботы все стали не в счет, Жизнь была только в красочном цвете!

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10 Желаю, чтобы Божья Мать Тебя всегда оберегала, Чтоб не дала тебе страдать И благодатью покрывала. Чтоб светлый ангел вместе с ней Ответил на твои молитвы, Много дарил счастливых дней И поддержал в житейских битвах.

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12 С Покровом Пресвятой Богородицы тебя, Желаю мира и добра, Святая будет за плечом, Теплом наполнит она дом!