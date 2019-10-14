Самые искренние поздравления с Покровом пресвятой Богородицы в стихах и открытках

Над миром Богородица
Стелет Покрова,
И звучат молитвой
Наши к ней слова.
Матерь Богородица,
Спаси и сохрани,
Веру в наших душах
Грешных укрепи.
Святыми Покровами
От беды укрой,
Стань для нас защитой,
Сердце успокой.
Божья благодать
Пусть пребудет с нами,
Царит добро, любовь
Пусть под Покровами.
Желаю, чтобы Божья Мать Тебя всегда оберегала, Чтоб не дала тебе страдать И благодатью покрывала. Чтоб светлый ангел вместе с ней Ответил на твои молитвы, Много дарил счастливых дней И поддержал в житейских битвах.
Пусть Божья Матерь тебя оберегает,
Он неприятных дней остерегает.
Пусть дарит силу, счастье, процветание,
Здоровье, честь и сострадание.
Пусть царствует любовь и мир в округе,
Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.
Пусть ангел светлый на пути стоит.
И свято всю семью твою хранит.
Пусть услышанными будут все молитвы.
И станет жизнь, как гладкие граниты.
Пусть в светлый праздник дня Покрова Оберегает Божья мать От бед пустых, от сквернослова, Пусть будет Божья благодать. И пусть судьба станет прекрасной, Не чёрно-белой, а цветной, И заиграет в ярких красках Вся жизнь, прожитая тобой.
Пусть Покрова вам дарит любовь, Укрывает от зла и ненастья, И одарит ваш дом лишь добром, И всем тем, что относится к счастью. Хоть Покрова и зиму несет, Пусть в сердцах ваших солнышко светит, Чтоб заботы все стали не в счет, Жизнь была только в красочном цвете!
Желаю, чтобы Божья Мать
Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
И благодатью покрывала.
Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Много дарил счастливых дней
И поддержал в житейских битвах.
С Покровом Пресвятой Богородицы тебя, Желаю мира и добра, Святая будет за плечом, Теплом наполнит она дом!
Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простерла руки для чудес.
Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива.
Здоровья, света, мира, счастья,
Любви, добра в День Покрова.