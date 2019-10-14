Покров Пресвятой Богородицы 2019: душевные поздравления в стихах и открытках

Под звон благовеста напевный,
Пусть благость на вас снизойдет,
Покровом Царицы Небесной,
Укроет от бед и невзгод!
Пусть счастье вам жизнь осияет,
В семье воцарится любовь,
На истинный путь направляет,
Пусть Матери Божьей Покров!
Величественный праздник – Покров Пресвятой Богородицы вызывает добрый трепет в душе каждого из нас. Сегодня мы ставим свечи в церкви для того, чтобы наши близкие были укрыты от любых мирских бед. Я хочу пожелать в этот праздник много света и доброго отношения к людям. Чтобы Богородица не забыла ваш дом и хранила вашу семью. Чтобы вас не коснулось зло, и счастье освещало ваш путь!
Желаю, чтобы Божия Мать
Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
И благодатью покрывала.
Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Много дарил счастливых дней
И поддержал в житейских битвах.
Говорят, с приходом Покрова земля покрывается первым снежком. Так пусть же этот снег будет чистым и светлым, как ваша совесть. Пусть в каждом доме царит покой и уют, пусть все ненастья проходят стороной. Пусть птица счастья прилетает почаще к вам. Всех земных благ вам, радости и долголетия. Пусть судьба будет благосклонною к вам, а удача стучится в дом. Здоровья вам крепкого, силы воли и терпения. Пусть в ваших сердцах всегда поёт весна. Дай Бог вам мира и благополучия, везения и успехов.
Желаю, чтобы Божия Мать
Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
И благодатью покрывала.
Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Много дарил счастливых дней
И поддержал в житейских битвах.
Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.
Пусть Богородица Святая
Покровом вас от бед накроет,
Пусть от болезней защищает
И душу с сердцем успокоит.
С Покровом вас я поздравляю,
Пусть сердце радость наполняет,
Желаю жить не унывая,
Пусть Бог во всем вам помогает.
Всех с Покровом поздравляем
И желаем каждый час,
Чтоб Мария, Матерь Божья,
От всех бед хранила вас.
Чтоб услышаны молитвы
Ваши были, как всегда,
А болезни не касались
Ваших судеб никогда.
Пусть же будут мысли ваши
И намеренья светлы.
С Божьей помощью великой
Мы достигнем чистоты.
Покров Пресвятой Богородицы
Отметим сегодня, как водится.
За счастье и радость помолимся...
Да снегом мы первым умоемся.
Раскройте в молитве вы душу,
А Бог наш великодушен —
Все просьбы, что были с добром,
Он выполнит с ярким теплом,
Красивы лишь будьте душою!
Реальный секрет я открою:
Учитесь вы жить с добротою.
В праздник Покрова желаю добра вам,
Храни Богородица вашу семью,
Вы не гонитесь за призрачной славой,
А берегите лишь душу свою.
Счастья желаю, добра и везенья,
Ну и, конечно, удачи во всем,
Будет хорошим всегда настроенье,
Ну а тепло не покинет ваш дом!
Мы празднуем Покров Пресвятой Богородицы, а, значит, самое время поздравлять с окончательным вступлением холода в свои права и приближением зимы. В народе не зря говорят, что сегодня до обеда еще осень, а потом наступает зима. Пусть же эта зима пройдет у нас всех хорошо.