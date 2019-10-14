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Покров Пресвятой Богородицы 2019: душевные поздравления в стихах и открытках

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Покров Пресвятой Богородицы 2019: душевные поздравления в стихах и открытках
20:46 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Покров Пресвятой Богородицы - всенародно любимый праздник. О защите Пресвятой Богородицы православные христиане молятся 14 октября.

  • 1

    Под звон благовеста напевный,

    Пусть благость на вас снизойдет,

    Покровом Царицы Небесной,

    Укроет от бед и невзгод!

    Пусть счастье вам жизнь осияет,

    В семье воцарится любовь,

    На истинный путь направляет,

    Пусть Матери Божьей Покров!

  • 2

  • 3

    Величественный праздник – Покров Пресвятой Богородицы вызывает добрый трепет в душе каждого из нас. Сегодня мы ставим свечи в церкви для того, чтобы наши близкие были укрыты от любых мирских бед. Я хочу пожелать в этот праздник много света и доброго отношения к людям. Чтобы Богородица не забыла ваш дом и хранила вашу семью. Чтобы вас не коснулось зло, и счастье освещало ваш путь!

  • 4

  • 5

    Желаю, чтобы Божия Мать

    Тебя всегда оберегала,

    Чтоб не дала тебе страдать

    И благодатью покрывала.

     

    Чтоб светлый ангел вместе с ней

    Ответил на твои молитвы,

    Много дарил счастливых дней

    И поддержал в житейских битвах.

  • 6

  • 7

    Говорят, с приходом Покрова земля покрывается первым снежком. Так пусть же этот снег будет чистым и светлым, как ваша совесть. Пусть в каждом доме царит покой и уют, пусть все ненастья проходят стороной. Пусть птица счастья прилетает почаще к вам. Всех земных благ вам, радости и долголетия. Пусть судьба будет благосклонною к вам, а удача стучится в дом. Здоровья вам крепкого, силы воли и терпения. Пусть в ваших сердцах всегда поёт весна. Дай Бог вам мира и благополучия, везения и успехов.

  • 8

  • 9

    Желаю, чтобы Божия Мать

    Тебя всегда оберегала,

    Чтоб не дала тебе страдать

    И благодатью покрывала.

     

    Чтоб светлый ангел вместе с ней

    Ответил на твои молитвы,

    Много дарил счастливых дней

    И поддержал в житейских битвах.

  • 10

  • 11

    Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.

  • 12

  • 13

    Пусть Богородица Святая

    Покровом вас от бед накроет,

    Пусть от болезней защищает

    И душу с сердцем успокоит.

    С Покровом вас я поздравляю,

    Пусть сердце радость наполняет,

    Желаю жить не унывая,

    Пусть Бог во всем вам помогает.

  • 14

  • 15

    Всех с Покровом поздравляем

    И желаем каждый час,

    Чтоб Мария, Матерь Божья,

    От всех бед хранила вас.

     

    Чтоб услышаны молитвы

    Ваши были, как всегда,

    А болезни не касались

    Ваших судеб никогда.

     

    Пусть же будут мысли ваши

    И намеренья светлы.

    С Божьей помощью великой

    Мы достигнем чистоты.

  • 16

  • 17

    Покров Пресвятой Богородицы

    Отметим сегодня, как водится.

    За счастье и радость помолимся...

    Да снегом мы первым умоемся.

    Раскройте в молитве вы душу,

    А Бог наш великодушен —

    Все просьбы, что были с добром,

    Он выполнит с ярким теплом,

    Красивы лишь будьте душою!

    Реальный секрет я открою:

    Учитесь вы жить с добротою.

  • 18

  • 19

    В праздник Покрова желаю добра вам,

    Храни Богородица вашу семью,

    Вы не гонитесь за призрачной славой,

    А берегите лишь душу свою.

     

    Счастья желаю, добра и везенья,

    Ну и, конечно, удачи во всем,

    Будет хорошим всегда настроенье,

    Ну а тепло не покинет ваш дом!

  • 20

  • 21

    Мы празднуем Покров Пресвятой Богородицы, а, значит, самое время поздравлять с окончательным вступлением холода в свои права и приближением зимы. В народе не зря говорят, что сегодня до обеда еще осень, а потом наступает зима. Пусть же эта зима пройдет у нас всех хорошо.

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