Покров Пресвятой Богородицы 2019: душевные поздравления в стихах и открытках

1 Под звон благовеста напевный, Пусть благость на вас снизойдет, Покровом Царицы Небесной, Укроет от бед и невзгод! Пусть счастье вам жизнь осияет, В семье воцарится любовь, На истинный путь направляет, Пусть Матери Божьей Покров!

2

3 Величественный праздник – Покров Пресвятой Богородицы вызывает добрый трепет в душе каждого из нас. Сегодня мы ставим свечи в церкви для того, чтобы наши близкие были укрыты от любых мирских бед. Я хочу пожелать в этот праздник много света и доброго отношения к людям. Чтобы Богородица не забыла ваш дом и хранила вашу семью. Чтобы вас не коснулось зло, и счастье освещало ваш путь!

4

5 Желаю, чтобы Божия Мать Тебя всегда оберегала, Чтоб не дала тебе страдать И благодатью покрывала. Чтоб светлый ангел вместе с ней Ответил на твои молитвы, Много дарил счастливых дней И поддержал в житейских битвах.

6

7 Говорят, с приходом Покрова земля покрывается первым снежком. Так пусть же этот снег будет чистым и светлым, как ваша совесть. Пусть в каждом доме царит покой и уют, пусть все ненастья проходят стороной. Пусть птица счастья прилетает почаще к вам. Всех земных благ вам, радости и долголетия. Пусть судьба будет благосклонною к вам, а удача стучится в дом. Здоровья вам крепкого, силы воли и терпения. Пусть в ваших сердцах всегда поёт весна. Дай Бог вам мира и благополучия, везения и успехов.

8

9 Желаю, чтобы Божия Мать Тебя всегда оберегала, Чтоб не дала тебе страдать И благодатью покрывала. Чтоб светлый ангел вместе с ней Ответил на твои молитвы, Много дарил счастливых дней И поддержал в житейских битвах.

10

11 Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.

12

13 Пусть Богородица Святая Покровом вас от бед накроет, Пусть от болезней защищает И душу с сердцем успокоит. С Покровом вас я поздравляю, Пусть сердце радость наполняет, Желаю жить не унывая, Пусть Бог во всем вам помогает.

14

15 Всех с Покровом поздравляем И желаем каждый час, Чтоб Мария, Матерь Божья, От всех бед хранила вас. Чтоб услышаны молитвы Ваши были, как всегда, А болезни не касались Ваших судеб никогда. Пусть же будут мысли ваши И намеренья светлы. С Божьей помощью великой Мы достигнем чистоты.

16

17 Покров Пресвятой Богородицы Отметим сегодня, как водится. За счастье и радость помолимся... Да снегом мы первым умоемся. Раскройте в молитве вы душу, А Бог наш великодушен — Все просьбы, что были с добром, Он выполнит с ярким теплом, Красивы лишь будьте душою! Реальный секрет я открою: Учитесь вы жить с добротою.

18

19 В праздник Покрова желаю добра вам, Храни Богородица вашу семью, Вы не гонитесь за призрачной славой, А берегите лишь душу свою. Счастья желаю, добра и везенья, Ну и, конечно, удачи во всем, Будет хорошим всегда настроенье, Ну а тепло не покинет ваш дом!

20