День украинского казачества 2019: лучшие поздравления на украинском языке в стихах и прозе

1 Зі святом козачим тебе я вітаю! Відваги, любові щиро бажаю! Хай буде все добре, здійсняться всі мрії! У серці хай тепляться світлі надії! І ще побажаю я щастя й добра. Усім нам безхмарного тільки життя! Будь мужнім і гідним держави своєї, Відважний нащадок країни всієї!

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3 Щиро вітаю Вас із Днем захисника Вітчизни і святом Покрови Пресвятої Богородиці – світлим і радісним днем! Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінності, що передалися нам від пращурів. Як відомо, це свято найшло своє продовження і в часи Запорізької Січі. Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею. Звертаючись до неї, вони казали: "Покрий нас чесним своїм Покровом та захисти нас від усякого зла!" Тож вітаю всіх козаків із цим радісним святом і бажаю міцного здоров'я, щастя, здоров’я, наснаги у відродженні найкращих національних традицій, плідної праці на благо народу, задля слави нашої рідної України!

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5 Воїне, лицарю славний, Ти зброю тримаєш в руках, Щоб на нашу країну-державу Злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний Ти слави своїх батьків, Відважний вкраїнський воїне, Нащадку славних козаків!

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7 Дорогі наші козаки! У це радісне й урочисте свято бажаю вам бути у відмінній формі, завжди прагнути нових вершин, заробляти багато грошей і любити всією душею. Нехай ваша любов і ніжність повернуться до вас сторицею! Нехай сила, мужність, відвага, чесність і цілеспрямованість будуть вашими головними якостями у житті!

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9 Зі святом козачим тебе я вітаю! Відваги, любові щиро бажаю! Хай буде все добре, здійсняться всі мрії! У серці хай тепляться світлі надії! І ще побажаю я щастя й добра. Усім нам безхмарного тільки життя! Будь мужнім і гідним держави своєї, Відважний нащадок країни всієї!

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11 Любі наші чоловіки, вітаємо вас із Днем українського козацтва! Завжди будьте нашими захисниками, підтримкою й опорою! Нехай робота буде в радість, відпочинок – зі смаком, а в будь-якій важливій справі на вас чекатиме перемога!

12 Із Днем козачества я привітаю! Добра та щастя тобі побажаю! Мужнім і сильним будь, Батьківщину свою не забудь! Від біди Україну оберігай, Це наш мальовничий чудовий край! Щоб любувалися ми ним завжди, Щоб не стрічали війни та біди! Веселим, відважним, поважним будь! Миру Вкраїні ти роздобудь!

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14 Шановні козаки! Сьогодні хочеться від душі побажати вам заступництва Божої Матінки! У наші дні козаки - це воїни-чоловіки не у шароварах, а зі зброєю у руках, які змушені воювати за мир та свободу наших громадян. Інші чоловіки також уособлюють козаків, тому що є нащадками славного козацького роду. І беруть на себе відповідальність за плідну працю на благо країни. Усі ми так чи інакше прагнемо до свободи й незалежності. Так нехай же так і станеться: ми знайдемо мир і спокій. Зі святом вас, дорогі козаки! Слава Україні!

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16 То ж дай Вам Бог козацького здоров"я, Дівчата самі гарні хай кохають Вас. Хай мати - Україна щиро усміхнеться, Щаслива з вами, в кожному із вас !

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18 Нехай щастя, любов, достаток і взаєморозуміння назавжди оселяться у вашому домі. Нехай вам завжди буде куди повернутися, а День українського козацтва запам'ятається як радісний і такий, що викликає гордість!

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