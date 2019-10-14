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День защитника Украины 2019: душевные поздравления в прозе и стихах

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День защитника Украины 2019: душевные поздравления в прозе и стихах
17:30 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Представляем Вам самые душевные поздравления с Днем защитника Украины на украинском языке.

  • 1

    Вітаємо з Днем захисника Вітчизни!

    Нехай Ваші сила та мужність завжди базуються

    на любові та підтримці рідних і близьких.

    І після будь-яких суперечок і баталій, які часто трапляються

    у повсякденному житті, вдома на вас завжди чекав затишок і мир.

    Міцного здоров’я, успіхів та надійного тилу!

    І нехай Вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!

  • 2

  • 3

    У День захисника України, 14 жовтня, ми хочемо віддати данину поваги всім чоловікам, які відстоюють незалежність українського народу та суверенітет української держави. Ви втілюєте мужність, силу та героїзм захисників рідної землі в нелегкі для України часи.

    Нехай же Ваша сила буде завжди заснована на любові. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай удома на Вас завжди чекають.

    Ви наша гордість і честь!

  • 4

  • 5

    Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінності,

    що передалися нам від пращурів. Як відомо, це свято

    найшло своє продовження і в часи Запорізької Січі.

    Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею.

    Звертаючись до неї, вони казали: "Покрий нас чесним

    своїм Покровом та захисти нас від усякого зла!"

    Тож вітаю всіх козаків із цим радісним святом

    і бажаю міцного здоров'я, щастя, здоров’я, наснаги

    у відродженні найкращих національних традицій,

    плідної праці на благо народу,

    задля слави нашої рідної України!

  • 6

  • 7

    Шановні захисники Вітчизни!

    Щиро, від усього серця вітаю Вас зі святом — Днем захисника України. Насправді — небагато в нас таких важливих дат, як день тих, чия професія — Батьківщину захищати.

  • 8

  • 9

    Міцні засмальцьовані руки

    І м’язи тверді — наче дуб.

    На білій, як день, вишиванці

    Блищить українский тризуб.

    В очах – крижана недовіра,

    Як глобус блищить голова.

    Зі Святом тебе, Захисник України!

  • 10

  • 11

    Прийміть щирі вітання зі святами – Днем захисника України

    та Покрови Пресвятої Богородиці! Ці знаменні дати

    нерозривно пов’язані між собою, символізують зв’язок поколінь,

    давню історичну традицію, а тому особливо шануються українцями.

    Пресвята Богородиця вважалася покровителькою і заступницею

    славного війська козацького та всього українського люду.

    І сьогодні ми звертаємось до Матері Божої з проханням про мир,

    добро благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу.

    Аби на людей зійшла благодать, а душі наповнилися

    любов’ю, щирістю і всепрощенням.

    Сердечно бажаю вам щастя, радості, добра та наснаги

    на успішні починання на користь Вітчизні.

    Нехай єднає нас незгасне світло віри і допомагає

    високе покровительство Пресвятої Богородиці.

  • 12

  • 13

    З Днем захисника тебе!

    Небо завжди голубе

    Буде хай над головою,

    І красою степовою

    Любувався щоб завжди.

    Не стрічав, щоб ти біди.

    Був веселим і відважним,

    Сильним, мудрим і поважним!

  • 14

  • 15

    Нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких "баталій", які часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я Вам, успіхів та надійного тилу! І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!

  • 16

  • 17

    Сердечно вітаю Вас з Днем Захисника Вітчизни — святом, яке увібрало в себе багаті і славні ратні традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах її історії.

    Від усього серця бажаю Вам миру, здоров’я і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості і добра!

  • 18

  • 19

    Ми тобі сьогодні побажаємо

    Здоров'я, бадьорості на довгі роки.

    Будь таким, яким Тебе ми знаємо –

    Добрим й чуйним назавжди.

  • 20

  • 21

    Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви — наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких — у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

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Поздравления, Открытки, День украинского казачества, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, 14 октября, День защитника Украины, День защитника Украины 2019, День украинского казачества 2019.
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