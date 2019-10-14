День защитника Украины 2019: душевные поздравления в прозе и стихах

Вітаємо з Днем захисника Вітчизни!
Нехай Ваші сила та мужність завжди базуються
на любові та підтримці рідних і близьких.
І після будь-яких суперечок і баталій, які часто трапляються
у повсякденному житті, вдома на вас завжди чекав затишок і мир.
Міцного здоров’я, успіхів та надійного тилу!
І нехай Вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!
У День захисника України, 14 жовтня, ми хочемо віддати данину поваги всім чоловікам, які відстоюють незалежність українського народу та суверенітет української держави. Ви втілюєте мужність, силу та героїзм захисників рідної землі в нелегкі для України часи.
Нехай же Ваша сила буде завжди заснована на любові. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай удома на Вас завжди чекають.
Ви наша гордість і честь!
Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінності,
що передалися нам від пращурів. Як відомо, це свято
найшло своє продовження і в часи Запорізької Січі.
Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею.
Звертаючись до неї, вони казали: "Покрий нас чесним
своїм Покровом та захисти нас від усякого зла!"
Тож вітаю всіх козаків із цим радісним святом
і бажаю міцного здоров'я, щастя, здоров’я, наснаги
у відродженні найкращих національних традицій,
плідної праці на благо народу,
задля слави нашої рідної України!
Шановні захисники Вітчизни!
Щиро, від усього серця вітаю Вас зі святом — Днем захисника України. Насправді — небагато в нас таких важливих дат, як день тих, чия професія — Батьківщину захищати.
Міцні засмальцьовані руки
І м’язи тверді — наче дуб.
На білій, як день, вишиванці
Блищить українский тризуб.
В очах – крижана недовіра,
Як глобус блищить голова.
Зі Святом тебе, Захисник України!
Прийміть щирі вітання зі святами – Днем захисника України
та Покрови Пресвятої Богородиці! Ці знаменні дати
нерозривно пов’язані між собою, символізують зв’язок поколінь,
давню історичну традицію, а тому особливо шануються українцями.
Пресвята Богородиця вважалася покровителькою і заступницею
славного війська козацького та всього українського люду.
І сьогодні ми звертаємось до Матері Божої з проханням про мир,
добро благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу.
Аби на людей зійшла благодать, а душі наповнилися
любов’ю, щирістю і всепрощенням.
Сердечно бажаю вам щастя, радості, добра та наснаги
на успішні починання на користь Вітчизні.
Нехай єднає нас незгасне світло віри і допомагає
високе покровительство Пресвятої Богородиці.
З Днем захисника тебе!
Небо завжди голубе
Буде хай над головою,
І красою степовою
Любувався щоб завжди.
Не стрічав, щоб ти біди.
Був веселим і відважним,
Сильним, мудрим і поважним!
Нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких "баталій", які часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я Вам, успіхів та надійного тилу! І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!
Сердечно вітаю Вас з Днем Захисника Вітчизни — святом, яке увібрало в себе багаті і славні ратні традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах її історії.
Від усього серця бажаю Вам миру, здоров’я і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості і добра!
Ми тобі сьогодні побажаємо
Здоров'я, бадьорості на довгі роки.
Будь таким, яким Тебе ми знаємо –
Добрим й чуйним назавжди.
Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви — наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких — у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!