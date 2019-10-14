День защитника Украины 2019: душевные поздравления в прозе и стихах

1 Вітаємо з Днем захисника Вітчизни! Нехай Ваші сила та мужність завжди базуються на любові та підтримці рідних і близьких. І після будь-яких суперечок і баталій, які часто трапляються у повсякденному житті, вдома на вас завжди чекав затишок і мир. Міцного здоров’я, успіхів та надійного тилу! І нехай Вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!

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3 У День захисника України, 14 жовтня, ми хочемо віддати данину поваги всім чоловікам, які відстоюють незалежність українського народу та суверенітет української держави. Ви втілюєте мужність, силу та героїзм захисників рідної землі в нелегкі для України часи. Нехай же Ваша сила буде завжди заснована на любові. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай удома на Вас завжди чекають. Ви наша гордість і честь!

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5 Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінності, що передалися нам від пращурів. Як відомо, це свято найшло своє продовження і в часи Запорізької Січі. Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею. Звертаючись до неї, вони казали: "Покрий нас чесним своїм Покровом та захисти нас від усякого зла!" Тож вітаю всіх козаків із цим радісним святом і бажаю міцного здоров'я, щастя, здоров’я, наснаги у відродженні найкращих національних традицій, плідної праці на благо народу, задля слави нашої рідної України!

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7 Шановні захисники Вітчизни! Щиро, від усього серця вітаю Вас зі святом — Днем захисника України. Насправді — небагато в нас таких важливих дат, як день тих, чия професія — Батьківщину захищати.

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9 Міцні засмальцьовані руки І м’язи тверді — наче дуб. На білій, як день, вишиванці Блищить українский тризуб. В очах – крижана недовіра, Як глобус блищить голова. Зі Святом тебе, Захисник України!

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11 Прийміть щирі вітання зі святами – Днем захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці! Ці знаменні дати нерозривно пов’язані між собою, символізують зв’язок поколінь, давню історичну традицію, а тому особливо шануються українцями. Пресвята Богородиця вважалася покровителькою і заступницею славного війська козацького та всього українського люду. І сьогодні ми звертаємось до Матері Божої з проханням про мир, добро благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу. Аби на людей зійшла благодать, а душі наповнилися любов’ю, щирістю і всепрощенням. Сердечно бажаю вам щастя, радості, добра та наснаги на успішні починання на користь Вітчизні. Нехай єднає нас незгасне світло віри і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці.

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13 З Днем захисника тебе! Небо завжди голубе Буде хай над головою, І красою степовою Любувався щоб завжди. Не стрічав, щоб ти біди. Був веселим і відважним, Сильним, мудрим і поважним!

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15 Нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких "баталій", які часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я Вам, успіхів та надійного тилу! І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого!

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17 Сердечно вітаю Вас з Днем Захисника Вітчизни — святом, яке увібрало в себе багаті і славні ратні традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах її історії. Від усього серця бажаю Вам миру, здоров’я і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості і добра!

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19 Ми тобі сьогодні побажаємо Здоров'я, бадьорості на довгі роки. Будь таким, яким Тебе ми знаємо – Добрим й чуйним назавжди.

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