Красивые поздравления с Днем защитника Украины на украинском языке

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!

Вітаю з Днем захисника! Це свято є дуже важливим, адже нагадує про те, яке велике значення має мужність. Я бажаю тобі завжди залишатися таким же впевненим в собі і витривалим. Нехай твоя доля буде успішною і благополучною, а поруч будуть близькі люди.

І чекаю на тебе щодня.

В Україну я вірю та в Бога,

Та майбутнє щасливе життя.

Вірю, буде твоя перемога,

Та за рідним будинком своїм.

Знаю, синку, ти скучив за мною,

Що зі зброєю вдерлася в дім.

Ти солдат і тепер захищаєш,

Був веселим і відважним,

Не стрічав, щоб ти біди.

Любувався, щоб завжди

Буде хай над головою

З Днем захисника тебе!

З Днем Захисника! Бажаю бути здоровим, впевненим в собі і успішним. Залишайся таким же сильним і розумним. Нехай в житті у тебе буде спокій і мир, а на роботі - стабільність.

11

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Синочки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.