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Красивые поздравления с Днем защитника Украины на украинском языке

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Красивые поздравления с Днем защитника Украины на украинском языке
12:12 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

День защитника Украины в 2019 году по традиции отмечаем 14 октября. К тому же праздник совпадает с Днем украинского казачества и Покровом Пресвятой Богородицы.

  • 1

    Сьогодні Україна святкує славне свято,

    Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!

    Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

    Родину захищати і рідну Україну!

    Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

    Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

    Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

    Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

  • 2

  • 3

    Вітаю з Днем захисника! Це свято є дуже важливим, адже нагадує про те, яке велике значення має мужність. Я бажаю тобі завжди залишатися таким же впевненим в собі і витривалим. Нехай твоя доля буде успішною і благополучною, а поруч будуть близькі люди.

  • 4

  • 5

    Ти солдат і тепер захищаєш,

    Рідний край від московських катів.

    Нечисть бісівську геть проганяєш,

    Що зі зброєю вдерлася в дім.

    Знаю, синку, ти скучив за мною,

    Та за рідним будинком своїм.

    Бог почує молитву ту мою,

    Повернешся додому живим.

    Вірю, буде твоя перемога,

    Та майбутнє щасливе життя.

    В Україну я вірю та в Бога,

    І чекаю на тебе щодня.

    З Днем захисника України!

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  • 7

    З Днем захисника тебе!

    Небо завжди голубе,

    Буде хай над головою

    І красою степовою

    Любувався, щоб завжди

    Не стрічав, щоб ти біди.

    Був веселим і відважним,

    Сильним, мудрим і поважним!

  • 8

  • 9

    З Днем Захисника! Бажаю бути здоровим, впевненим в собі і успішним. Залишайся таким же сильним і розумним. Нехай в житті у тебе буде спокій і мир, а на роботі - стабільність.

  • 10

  • 11

    Хай буде щасливою ваша дорога,

    Щоб мир був у світі і добрим був час.

    Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

    Щоб діти живі повернулись до нас.

    Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

    В майбутньому це знадобиться для вас.

    Щоб ваші батьки були горді й раділи,

    Й пишалися вами. У добрий вам час!

    Синочки кохані, сини-соколята!

    Нехай переможною буде війна.

    Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

    І мати, що в цілому світі одна.

  • 12

  • 13

    Нехай Україна сильна буде вами,

    Від бід заслін Вітчизну щитами.

    Захист, надійність і сила велика

    Так вірність країні в серці просто свята.

    Рідні нехай вас поважають і цінують,

    А батьківщина вас вдячністю гріє,

    Повернутися, куди б не довелося вам піти

    Небезпеку в дорозі легко обійти.

    Кріпитися, зі шляху вам не сходити,

    Світанки України берегти і зберігати,

    Успіху вашого нехай не рветься нитка.

  • 14

  • 15

    В день захисника Вітчизни -

    Будемо вшановувати чоловіків.

    Захищаючи людство,

    Всі відважні, як один,

    Так нехай же сила, мужність

    Не покинуть вас ніколи.

    Ваша славна співдружність

    Процвітає нехай завжди!

  • 16

  • 17

    Ти – справжній чоловік і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди як ти. Щастя, здоров'я, тиші і миру тобі, дорогий наш захиснику! Спасибі тобі за те, що ти є у нас.

  • 18

  • 19

    Дозвольте привітати Вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра – Днем Захисника України. Це свято не лише чоловіків, це свято всіх, хто любить і захищає свою Батьківщину. Це – свято України. Нехай Ваш дім буде наповнений світлом і любов'ю, а робота приносить лише задоволення!

  • 20

  • 21

    Спасибі герою за мир і свободу,

    За щастя на Богом нам даній землі!

    Все життя будемо пам'ятати,

    Ми не забудемо, що багато повинні тобі.

    Спасибі спасибі! За те, що живий,

    За те, що маємо можливість привітати.

    Ти - воїн. Ти - справжній герой.

    Твій статус вже неможливо виправити.

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