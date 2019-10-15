Оригинальные поздравления с днем рождения на 15 октября

От природы вы наделены художественными талантами, которые можно развить с помощью творческого самовыражения.

Обаятельный и умеющий быстро находить выход из трудного положения, вы никогда не теряете присутствия духа, дипломатичности и общительности. Вы способны оценить красоту, цветовую гамму и мелодичные звуки.

Скепсис причудливо сочетается у вас с почти детской наивностью. Вы должны прислушиваться к своей интуиции: это поможет вам действовать спонтанно, пользуясь моментом. Однако будьте осторожны и, стремясь ко всему лучшему в жизни, не позволяйте любви к роскоши сбить вас с верного пути.

Вы обладаете явными ораторскими способностями и отличаетесь любознательностью. Не удивительно, что вас интересуют вопросы образования и модели творческой коммуникации, а ваша литературная одаренность не вызывает сомнений. Вы остроумны, у вас приятный голос, и вы охотно выступаете перед большой аудиторией.

Вы легко приспосабливаетесь к обстоятельствам, нравитесь людям и можете говорить с кем угодно и о чем угодно. В случае необходимости вы готовы вступить в конфликт или взять на себя ответственность за решительный поступок и за нестандартное, смелое суждение.

Вы желаете сохранить гармонию в жизни, но порой у вас бывают приступы раздражительности, вы становитесь упрямым или страдаете от нервного перенапряжения.

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, жизни долгих лет,

Пусть исполнятся стремления,

А в глазах не гаснет свет.

В сердце пусть сияет радость,

Жизнь к победам вдохновит

И большой успех приманит,

И мечты осуществит!

От души хочу поздравить

С днем рождения тебя,

Пожелаю в этот праздник

Много радости, добра.

Жизнь твоя пусть будет яркой,

Будь с улыбкою всегда.

Ты иди по жизни смело,

Не волнуйся никогда.

Пусть мечты твои и цели

Все сбываются всегда.

Напоследок пожелаю

Я здоровья и тепла.

Тебе желаю в день рождения:

Пусть будет светлым этот год,

Пусть посещает вдохновение,

А солнце спрячет от невзгод.

Желаю сказочных моментов,

Сюрпризов, дней без суеты,

Любви безумной, комплиментов,

Чудес, улыбок, красоты.

Пусть звезды станут талисманом,

Пусть распускаются цветы,

Пусть счастье льется океаном,

Пусть исполняются мечты!

Желаю тебе много-много добра,

Сундук золотишка, мешок серебра,

Счет в банке швейцарском, да можно — в любом.

И полною чашей пусть будет твой дом!

Здоровья покрепче, терпения — тоже,

Пусть будет всегда настроенье хорошим.

Удачи, любви и, конечно, везения —

Всего я желаю в твой день. С днем рождения!

В прекрасный праздник день рождения,

Желаю радости, добра.

Чудес, здоровья, настроения,

Друзей прекрасных, сил, тепла.

Удача будет всегда рядом,

Успехов в жизни и труде.

Везенья, бодрости заряда —

По жизни, всюду и везде.

Любви взаимной, позитива,

И исполнения мечты.

Мобильности и креатива,

Всего, чего желаешь ты.

Пусть этот славный день рождения

Несет удачу и везение.

Здоровье, радости, добра,

Любви, душевного тепла.

Прекрасных жизненных мгновений,

К свершенья ярких вдохновений.

Побольше счастья и успехов,

Поменьше грусти и огрехов.

Чтоб жизнь несла лишь позитив,

Мобильность, бодрость, креатив.

Пусть солнце светит, согревает,

И в жизнь желания воплощает.

Здоровья, сил, терпения,

Желаний исполнения,

Признанья, уважения,

В карьере продвижения.

В семье благополучия,

Друзья чтоб были лучшие,

Во всех делах порядка,

Во всём всегда достатка!

Тебе желаю от души

Улыбок моря, красоты,

Здоровья целый океан,

Эмоций целый ураган!

Желаю глаз счастливых, смеха

И, только лишь, во всем успеха.

Друзей надежных и любви,

Чтоб в сердце пели соловьи.

Желаю я тепла, добра

В душе твоей всегда-всегда.

Мечты пускай осуществятся,

Желанья все пусть воплотятся!

С днем рожденья поздравляю!

Здоровья крепкого желаю.

Друзей, достатка и успехов.

Веселья, радости и смеха!

Людей хороших и побольше,

А позитива, чтоб подольше.

На Мальте отпуск проводить,

Себя всегда, во всем любить!

Дорогая, поздравляю!

С днем рождения тебя,

Пусть любовью окружают

Все родные и друзья!

Солнца лучики пусть светят,

В окна дома твоего.

И от жизни много счастья,

Каждый день чтобы везло!

Море радости, веселья,

Никогда не унывать.

И счастливые мгновенья,

На подольше задержать!